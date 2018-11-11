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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 有一种遗憾叫《你好，之华》！

藤井树 发布于：

网上有一段关于遗憾的话，大概意思是，人在年少时得不到的，并不会因为时光的流逝而选择释怀放下；假使日后有机会，仍然会想要争取和拥有。

 

这话放在岩井俊二的身上最合适不过。一个人能一直坚持对青春影印、不断复刻翻新，足以见其执着。

 


跨越国界，来到中国执导的第一部影片仍然关乎青春。


《你好，之华》的受众，无非分为三类：冲着岩井俊二来的，冲着周迅来的和其他的。

 

《你好，之华》

Last Letter

导演: 岩井俊二
编剧: 岩井俊二
主演: 周迅 / 秦昊 / 杜江 / 张子枫 / 邓恩熙 
类型: 剧情 / 爱情
制片国家/地区: 中国大陆
上映日期: 2018-11-09(中国大陆)

 

1

「错位」故事的延续

 

很多人将影片称为中国版《情书》，我认为不够准确。但从某种程度上来说，电影的内容实质上还是承袭了《情书》中对「错位」的解读。



中年之华，替已去世的姐姐之南参加初中同学聚会，偶遇年少时喜欢的尹川。年轻时的感情再次泛起波澜，为避误会之华以信件代替手机，向尹川唠叨起生活的琐碎。



阴错阳差却是之南的女儿睦睦收到了尹川的来信，于是女儿问起母亲年轻时候的爱情。



在你来我往的通信中，我们慢慢了解到之南从青春岁月的天之骄子到遇人不淑而葬送半生。平平无奇的妹妹之华却过着相对安稳的人生。



这种经历反差，让人唏嘘的同时，也只能接受命运的安排，与一切和解。

 

片名叫「之华」，但影片却一直围绕着之南的故事展开，看着《情书》长大的人们期待看到中年版的《情书》，但比之关于青春错过的感慨，影片更多聚焦在「遇见」二字上。



2

意识流走向生活流


对岩井俊二来说，这次小试牛刀并没有因为国别差异而产生排斥心理。《你好，之华》的风格依然是熟悉的岩井美学，开篇短暂冷寂的葬礼，人与物一起出现的沉默空镜头，信纸、图书馆、中学礼堂……熟悉的元素随处可见。


 

人物的关系相对以往，也更加庞杂和繁复。片中不只聚焦之南姐妹与尹川的感情变化、女儿们的暗恋还有婆婆的情书表达，三代人的书信情感表达像极了《相爱相亲》中对三代女人的感情观交代。



甚至可以说，《你好，之华》的整体感觉是岩井俊二从青春意识流向现实生活流的转变。之华多次在厨房做饭的场景，遛狗、与丈夫吵闹的日常生活展示，使电影有足够的烟火气，少了所谓的青春忆旧式的缥缈。

 


3

书信和故事的不讨喜

 

电影最值得讨论的便是贯穿其中的载体「书信」。正如导演所说，在《情书》的年代，通信习以为常，放置现在则是尴尬的错位。片中小演员都不知写信为何物。



前几年的《北京上西雅图2》里，也采用了通信这种设定。祖峰扮演的文青，在电影说的“诗人已死”，讲的就是这种不合时宜的尴尬。


 

或许与《情书》一同成长的受众能够包容和怀念通信的方式，但在当下，写信的设定其实相当不讨喜。一个短信就能解决的问题偏偏选择耗时费力的邮寄，并且故事上完全没有给出惊喜，双重的打击最为致命。

 

4

没有惊喜，便是失败

 

对于好的导演，我们的标准和要求总会不自觉地提高。尤其是在成长期遇到的岩井俊二，他的纯爱美学影响的不仅仅是一代人。



而从《你好，之华》中，却无法感受到明晰的主题。毕竟，这仍是一个与青春有关的电影，但是对青春回忆的部分如此平庸薄弱，无法让人共情。当下生活的叙事节奏之缓慢，又让人产生疲劳感。



之南以一种缺席的方式，自始至终存在在每一个人的口中，而她与张超的恩怨、与尹川大学生活的一笔带过，她为此获得的不幸与痛苦就难免趋于片面，而不能让人感同身受。



如果电影成绩好，可能会在续集中讲述这段故事。但问题是，一个平庸的故事怎么能撑起好的票房成绩呢？

 

影片所释放出的情感与故事的双向剥离太严重了。关于青春错过，不用非得看电影，哪怕一首与回忆有关的歌都会触动到你，只要你曾经有过故事。去年末《前任3》的火爆完全就是对话题和情怀的盘剥。



但当你理性地去分析这个故事时，却发现剧情的薄弱和叙事的散漫，完全无法让人代入。

 

正如选择书信作为交流媒介一样的尴尬，借着青春错过的情怀杀想要进入共情的通道，却发现因为故事的平淡，卡在了进退两难的处境。


 

想一想，你的感动真的是因为电影剧情感人吗？虽然戴锦华老师说过，电影世界正在发生天翻地覆的变化，但她愿意做个留在她曾经时代的人。


但对这个世界、对大部分人来说，前进才是第一选择。

 

所以，即使《你好，之华》依然岩井俊二，然而没有惊喜，就意味着失败。




微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


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藤井树

藤井树 (上海)

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