“你打不打算要孩子？如果打算要，我们就得考虑一下雇不雇你。”

“你年过三十还不结婚，是不是性格上有问题？能与同事相处融洽吗？”

“你家里有两个孩子，会不会牵扯太多精力，耽误工作？”

……

如今的职场，在经过无数次女权运动的洗礼后，HR已经不会明目张胆地这样说了，然而女性面对的职场压力，在本质上没有改变。

就像今天我们要说的电影《实习生》，女主角朱尔斯年轻有为，是一家互联网公司的CEO，但她依然受到诸多歧视。

但幸运的是，有一天，她的办公室来了一位“老年实习生”，本。本为朱尔斯带来许多生活智慧，无条件挺她，时刻提醒她不忘初衷，让上班的日子变得没那么难过。

《实习生》

The Intern

导演 / 编剧: 南希·迈耶斯

主演: 罗伯特·德尼罗 / 安妮·海瑟薇

类型: 喜剧

片长: 121分钟





还记得当初被梅姨嫌弃、使唤来使唤去的小助理么(《穿普拉达的女王》)？“她”现在不但从平凡少女脱胎成都市丽人，还创立了自己的互联网公司，主攻时尚领域。然而“不当家不知柴米贵”，她做了老板才感受到其中的酸甜苦辣。



朱尔斯·奥斯丁总是以简单又彰显品位的行头亮相，干练的同时又凸显女性魅力。









她的互联网公司是与传统企业不同的新型公司，搭载于网络平台，受惠于网民。这决定了公司需要什么样的人才——年轻、灵活、有个性、有效率。





朱尔斯一手创立的公司，位于市中心靓丽的写字楼里，办公室装修风格前卫又简约，手下拥有上百名员工，这些都和她多年来付出的心血息息相关。









作为一个老板、一个妻子、一个母亲，朱尔斯希望自己能诠释好所有社会角色，然而世界上的大多数事情不是我们一厢情愿就可以促成。





由于公司业务范围扩大，董事认为聘请更高明的人担任CEO会有利于公司发展。站在朱尔斯的角度，这无疑有些“过河拆桥”、“卸磨杀驴”的意思。





她恳请董事会给她时间，去参加培训，考取CEO证书。然而她真的有时间和精力吗？





社会对想要投身事业的女性是苛刻的，中西方在这一点上并没有什么不同。





男性高层比女性高层多是不争的事实，像朱尔斯这样的事业型女性想要争取到与男性同等的资源，必须付出更大的努力。



另外，照顾家庭是女性的责任也是天性。朱尔斯有一个可爱的女儿，还没到上学的年纪，很难想象她之前是如何一边创业一边照顾牙牙学语的女儿。









另外，在和丈夫的婚姻关系中，经济收入和社会地位也是影响平衡的关键因素。她工作到深夜才回家，还得承受心里不平衡的老公“你外面是不是有人了”的质问。





直到本片男主角出场，一切才得以改善……

罗伯特·德尼罗饰演的本·惠特克，过完七十大寿就闲不住了。虽然退休后尝试上瑜伽课、精进厨艺、种花养草，甚至学中国话，但总是觉得生活中缺少目标。





老爷子觉得孩子们安顿得都不错，自己也该“退休老干部再就业”一下，于是就来到朱尔斯的互联网公司应聘实习生，发扬劳动人民的光荣精神——从基层做起。





面试官一本正经地看着本，说：“接下来这个问题对每个实习生都很重要，你要好好想一想——你认为十年后的自己是什么样的？”





“你是说我八十的时候？”可能老爷子此时在心里默默祈祷：希望我八十的时候能顺利回答这个问题吧。

本所代表的是传统又经典的生活理念，他是公司里唯一一个打扮得西装革履来上班的人。在第一次与朱尔斯见面时，本面对年龄小到可以当自己女儿的“老板”，居然很紧张。









朱尔斯表示有什么需要会通过邮件联系本，这在我们看来再寻常不过，但对于本来说，写一封邮件可能会花上他半天的时间。

不过阅历丰富的本，很快凭借人生智慧，在办公室积累起很好的人缘。





比如他看到年轻小伙子杰森苦苦乞求却得不到女友原谅，一搭讪就被无情地甩脸子，本慷慨地分享了自己70年来和女性相处的经验，传授一系列珍贵的把妹组合拳。





其次，他还表示，正式的着装会给对方留下好印象，佛靠金装人靠衣嘛。一件笔挺的衬衫加剪裁合体的西服是型男必备行头，皱巴巴的格子衬衫和拖地牛仔裤该进垃圾桶就进垃圾桶。(难道格子衬衫是全球程序员标配？)



当然，光说不练假把式，本随后就用实际行动向大家证明了，自己魅力依旧不减当年！





公司的上门按摩师很喜欢这位老绅士，于是在例行按摩之外，提供了一点点“特别服务”，看得旁边两个血气方刚的壮小伙大跌眼镜，羡慕不已。本也借此机会，得了个“老当益壮，金抢不倒”的光荣称号。





作为朱尔斯的实习助理，本虽然在办公效率上比不了手快脚快的年轻人，但他给朱尔斯带来的心灵慰藉无可替代。





当朱尔斯面对生活和工作的压力，苦恼不已甚至怀疑自己时，过来人本告诉她：“你已经非常完美了，你所需要的一切力量都源自内心。”





他没有试图去改变或者影响朱尔斯，而是帮助她重拾自信，这一点实为可贵。







孔子说，“七十而从心所欲，不逾矩”，意思是人到了七十岁可以随心所欲地做任何事情，但不会有出格的行为。





老年人忙碌了一生，到了晚年有资格和权利享受生活，像本这样有心继续发挥余热的“有为老年”，非常值得尊敬。







作为一部喜剧，《实习生》突出了当下的两个社会问题，第一是人口老龄化，第二是像朱尔斯一样的事业型女强人，所面临的巨大压力。







这两个问题都被社会各界反复讨论，而电影借用喜剧形式，从正面对它们做出了积极的回应。





既能逗观众大笑，也能传递正能量，凭这两点，《实习生》就值得一看。





更何况，有时候心灵疲惫的我们，需要从一个像本这样的人生导师的口中听到：





“你做的很好，你已经很棒了。”













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