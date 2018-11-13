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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 凛冬将至中国版，《将夜》看得好爽！

藤井树 发布于：


开播十天之后，《将夜》已经确定占据了今年热播剧的一个席位。上映首日爆了1.7亿点击量，目前总点击量已达9.3亿；豆瓣口碑也从开播时的6.9分一路升到现在的7.2分。

 

这部没人看好的男频IP改编，居然就这么火了。



将夜：帝国的清晨

导演: 杨阳

编剧: 徐闰 / 猫腻

主演: 陈飞宇 / 宋伊人 / 胡军 / 郑少秋

类型: 剧情 / 奇幻

制片国家/地区: 中国大陆

首播: 2018-10-31(中国大陆)

集数: 60

单集片长: 45分钟


男频网文的改编是种会呼吸的痛，好像从《琅琊榜》之后，这种大男主剧就再也没成过。


去年在制作水准上秒了一众国产剧的《九州·海上牧云记》开播之后口碑滑坡严重，到底没能成为“天下的王”。吴磊、杨洋等流量明星也没啥用，《斗破苍穹》《武动乾坤》等剧的口碑和收视都不乐观。


《斗破苍穹》剧照

 

《将夜》开播前遭遇市场的一片唱衰，正是由于一年多以前，同样根据作者猫腻小说改编的《择天记》折戟沉沙：你《将夜》里可还没有鹿晗呢！

 

在女性主导的电视剧收视领域，《将夜》如今的成绩堪称奇迹。

 

1

旧瓶新酒，口味不错

 

开播之后，《将夜》的世界观被屡屡称赞宏大，资深网文读者此处需要冷笑一声：就喜欢你们没见过市面的样子。

 

在剧中架空的昊天世界，有四大宗派昊天道、天擎宗、魔宗和书院，宗派背后正是各大王国势力，更有各种凌驾于宗派内各种秘境，号称一观、一寺、一门、二层楼。




修行者有初境、感知、不惑、洞玄、知命等境界，而在这之上还可以探索更高层次。但大多数人，包括主人公宁缺，都没有修炼的资质，无法完成将天地元气纳入“气海雪山”的第一步。




而在昊天世界还有一个传说，每隔千年，会有“冥王降世”，然后举世进入黑暗和极寒之中。因为有这个说法，《将夜》还被戏称为“凛冬将至中国版”。

 

这种设计特别吗？不算，架空大陆，几大门派，有不出世的高人，也有昊天和冥王两大天神的正邪对立。这些元素，在奇幻网文里几乎是标配，只是在具体的名字上有所区分罢了。




主人公宁缺人设特别吗？不算，无论是边关小卒的身份，还是没有可能修行的体质，一搭眼就猜得到这都是给主角预备好了拿来逆袭的困境。至于书院，那就更是主角一路开挂外带装X打脸的标配。




但就是这么个怎么看都俗的故事，偏偏就能让人看得下去，从传统的奇幻套路里拍出了差异感。

 

先看主人公，这种逆袭型主人公，往往都带着道德上的光明面，无论是《择天记》里中二兮兮的“逆天改命”，还是《斗破苍穹》的“三十年河东三十年河西，莫欺少年穷”，都带着昂扬的势头。

 

而宁缺，却带着一股子老江湖的生存智慧和精致的自私。他对侍女桑桑说：“我们是很不容易、很不容易，拼着命才在这世上活着，既然我们这么辛苦才能活下来，我们就不能轻易地死掉。”




他是这么说的，大部分时间也是这么做的，开场时渭城的将军马本襄让他给公主当向导，立刻断然拒绝，因为在公主的车上他看出了被追杀的痕迹。


当御林军将军徐崇山问他愿不愿意为帝国奉献生命和荣誉，他说荣誉可以，生命就算了。




如果这真的只是个怠懒的少年，这剧也就没了意思。偏偏宁缺还有着比普通人更强大的内心和自信。


十五年前全家被杀后，他打定主意要找仇人夏侯报仇，为此不惜一切地试图踏入修行；结识的异姓兄弟卓尔被杀，他更是跟踪凶手七日完成复仇。




而世界架构方面，虽然都是架空的大陆和帝国，但围绕着唐国构成的大陆，分明就是脱胎于中国唐朝的边疆形势，西陵与吐蕃、燕国与高句丽之间的各种相似之处不要太多。


唐国的各种生活图景，也都非常有历史渊源。建立书院“有教无类”、从上一个永夜活下来的夫子，显然是孔子的仿写，其长徒李慢慢的身上也有着颜回“一箪食，一壶浆”的安贫乐道。帝都的酸辣面片，也是长安的名吃。


郑少秋饰演“夫子”

 

至于更广阔的世界，剧组更是大量采用实景拍摄，荒漠、雪原、都城等各种地貌，真的是在三个省取景，把新疆吐鲁番、红河谷、赛里木湖的美景一帧一帧拍出来。


出来的效果，也是绿幕无法比拟的。



有了上文说的这些优点，该剧算得上今年的一大惊喜了。


2

该犯的毛病都犯了

 

但是国产玄幻……真的是伤太重，很难痊愈。包括有一些正在改善的问题，在《将夜》里也都有所表现。

 

最吓人的也是挨骂最多的，必须就是人物造型了。



 

其实主演陈飞宇和宋伊人的造型到目前都还可以，除了陈飞宇进入书院之后那个花泽类的头有点没眼看，别的几个大刘海倒还颇有少年感。




但是男二号隆庆出场之后那个造型……



瞬间唤起了我被《西游记后传》吓出来的童年阴影。


你走！

 

书院里那一帮世家子弟也是看得心好累，普遍是60年代英伦摇滚头，90年代好像日本还挺流行的。


 

至于雪山某部门大司座罗克敌，我没细看的时候还以为是Eason来演的……




然后就是布景了。虽然大部分场景都选择在各地实拍，但是内景的搭建还是相当醉人的。


唐国的王宫也就算了，横店盖的都那样，但是一涉及到异域，画风就瞬间进入环地中海史前模式。

 

就像这种大殿，明明没几盏灯，偏偏到处都是红丢丢的光，感觉站在里面不穿个斗篷就对不起这个画风。




此前国剧的一个重灾区，在《将夜》里倒还算可以，就是特效。这倒未必是说《将夜》有多出色，只能说，因为在特效上可以做了减法，所以不违和。

 

除了几处修行者相互打斗的场景，片中其实很少使用特效；他们所使出的法术，也基本都规模较小，而且快速还刻意模糊，看起来还挺有概念。




3

看得爽最重要！

 

而之所以在特效上做了减法，就是因为剧组下足了笨功夫做场景实拍，比如剧中频频被叫好的动作戏。

 

在该剧第7-8集的那场“春风亭之战”，已经被吹成了“年度国剧第一打戏”。



 

好看吗？真好看。

 

开打之前有铺垫。鱼龙帮帮主、“春风亭老朝”朝小树找到宁缺，让他今晚帮他一个忙。看看这台词——

 

-我身边必须要有一个人。

-什么样的人。

-够快，够狠，够勇，不能眨一下眼睛，不能让任何东西落在我身上。

-不包括雨吧。

-自然不。

 

能让你想到谁的风格？


 

古龙啊，论文字帅，武侠四大家古龙居首位。两个人有点愣有点心不在焉的对话，在三言两语之间却已交托生死。

 

两人话不多说，拿起家伙支起伞出门，侍女桑桑追出来说：“少爷你面还没吃。”宁缺回了一句“回来再吃”。江湖豪气，荡胸而生。



 

长街，暴雨，入夜，两个人，带着刀。这不但古龙，而且王家卫。

 

开打之后，那就必须是像《一代宗师》了，四溅的水花，倒映月光的刀面，肆意厮杀的刀客，直到力竭倒地。这种动作戏桥段，明明你也会觉得设计感极强，但就是欲罢不能。




好在哪？剪辑节奏，演员表演，还是动作设计？

 

这些都不乏人叫好，而我以为，这段戏的出色和全剧的所有出色的部分一样，好在有质感。

 

动作片当然要有动作片的质感，直追古龙的设计感，分分钟让你爽。而在该剧的不同场景中，都非常注重在这些场景中的质感。




比如军营。

 

出身边军的宁缺是全营的“营宠”，更得到将军马本襄的赏识。他与马本襄的相处就是那种军人式的，粗粝得让人想起《亮剑》《历史的天空》

 

宁缺去见马本襄，后者大喊“滚进来”！然后宁缺就……



 

俩人坐在一起，互相插科打诨，那个腿哦……




送别的时候，亲如父子的宁缺对马本襄说的话乍一看还有点想笑，但是细细品味，却莫名地有点想哭。




比如生活。

 

多年来宁缺和桑桑相依为命，但是为了待在军营只能以主仆相称。表面上宁缺各种欺负桑桑，在外人面前还有点指手画脚的架势。




而当桑桑寒症发作的时候，宁缺会嘟嘟囔囔“捡到你真是倒了八辈子血霉”，一边把桑桑的脚捂在胸口取暖。




这种质感，才是让我们真正能把自己的生活嵌入这个架空世界的途径。

 

而能架构这个世界，需要一批演技超绝的老戏骨们。对于现在的国剧来说这也算是标配。



神仙阵容

 

这些位的表现自然不必说，值得一提的就是此次表现亮眼的陈飞宇和宋伊人。

 

宋伊人的表现绝对是个惊喜，桑桑那种兼具野性和纯真的感觉非常对，每当她笑的时候，总感觉屏幕都明媚了。




陈飞宇在开播之后面临诸多争议。大部分评论都认为他的表演和台词都完全不过关，甚至还有“低配版吴亦凡”的说法。（凡凡粉丝又要炸了）


 

不得不说，19岁的陈飞宇演19岁的宁缺，演出了老演员根本不可能有的少年感。他的懵懂，他的倔强，都是难得的独属于这个年纪的故事。这对于这部剧的可信度加持相当高。




但是，陈飞宇有一个习惯性的问题，就是耍帅，眨眼、撩头发、单侧嘴角微笑，这些偶像的套路方式都非常熟稔。



老弟啊，你现在这么玩还算可爱，再过两年可就是油腻了，不信你去看看《三生三世十里“拉面”》……

 

虽然有这样那样的小问题，但是诚意满满的《将夜》依然值得一看，这年头国剧里面能有个精品、居然还是奇幻！肯定要支持下。





微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


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藤井树

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