还有5天，今年份的金马盛会就要上演啦。昨晚，官方又放出一波入围者手持小金马奖座的照片。

【最佳导演组】

张艺谋 《影》





娄烨 《风中有朵雨做的云》





万玛才旦 《撞死一只羊》





毕赣 《地球最后的夜晚》





获提名的导演中，wuli文文（姜文，《邪不压正》）因为档期冲突，没能参与拍摄，可惜了……





【最佳男主角组】

邓超 《影》





邱泽 《谁先爱上他的》





徐峥 《我不是药神》





段奕宏 《暴雪将至》





彭昱畅 《大象席地而坐》





【最佳女主角组】

周迅 《你好，之华》





孙俪 《影》





赵涛 《江湖儿女》





谢盈萱 《谁先爱上他的》





曾美慧孜 《三夫》

手握小金马的各位，可谓是满面春风呐，激动人心的时刻总算快到了。不知道最后“中奖”的是不是你心中的那位，小编先期待的搓搓手~

不过，这是第二波官宣图。





一周前，官方释出的第一批写真，则是以光与影的概念为主题，影人们置于斑驳的光影之间，或展臂起舞、或低头默立，定格的瞬间，仿佛是对塔可夫斯基《雕刻时光》一书的动人诠释。

【最佳导演组】





【最佳男主角组】





【最佳女主角组】

金马55的影人写真，走的是黑白极简风格，既chic又有态度。

当然，除了备受关注的奖项花落谁家，金马奖历年海报也是大家最爱津津乐道的焦点。

今年的海报没有再延续前三年以影片为概念的设计，而是将金马四大主轴代表人物，李安、侯孝贤、巩俐和小野的侧脸组合成峰峦迭起的山脉。





以影为主，人辅之。巧妙的设计，还点睛了【光影交织】的主题。

本届海报的设计师是方序中，这是他第二次为金马创作。去年被无数荣迷追逐的“春光乍泄”版海报，也出自他之手。

王家卫挑选的两款海报（第54届）





既然海报做得这么有诚意，那么小编也非常有诚意地，为大家整理了十年来历届金马主题海报。

一起走进这波有质感的“无声世界”吧！





1

第53届





设计师：黄海

灵感：《牯岭街少年杀人事件》主角小明





2

第52届





设计师：张叔平

灵感：《侠女》意象





3

第51届





设计师：萧青阳

灵感：金马头logo

4

第50届





设计师：聂永真

灵感：放映机投射成的数字5





5

第49届

设计师：几米

灵感：油画“骏马”意象

6

第48届





设计师：林小乙



灵感：侯孝贤影片





7

第47届





设计师：王志弘

灵感：高速摄影机捕捉玻璃破碎的瞬间

8

第46届





设计师：王志弘

灵感：摄影机人

9

第45届





设计师：聂永真

灵感：几何抽象图案





10

第44届







设计师：River Kuo

灵感：以人物为主角，突出矛盾与冲突结合的视觉美感

可以说，金马奖的每届海报都非常有创意和用心了。十年的集结，你最喜欢哪张呢？









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