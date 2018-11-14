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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 关于斯坦·李的30个不为人知的秘密

藤井树 发布于：


2018年11月，地球的东西两面同时陷入了巨大的悲痛。


金庸和斯坦·李，这两个分别代表着几代人成长记忆的大师级人物，前后脚离开了这个世界，离开了无数爱他们的人。

 

如果说中国的孩子都有金庸情结，北美乃至许多国家的孩子则是看着超英漫画长大的；对于他们来说，一手创造了这个神奇世界的斯坦·李，就像金庸之于中国人一样亲切而可敬。

 

当然，这两位大师实则有着更多的相似，都是博学多才，都是成功的商人，也都握着各自语系中最值钱的IP系列作品。



 

而对于中国人来说，了解斯坦·李似乎是在MCU开启之后，当漫威电影上映成为影迷们每年最重要的时间，这位漫威的灵魂人物快速为我们所熟知。

 

我们知道了他的玩世不恭，也知道了他在每部漫威影视里客串的小癖好，每每看到他在大银幕出现，总会会心一笑。

 

当他溘然长逝，我们怀念他的最好方式，或许可以是回望他漫长一生中曾经那些或辉煌、或窘迫、或鬼马的生命瞬间，真正走近这位大师级人物，感受他生命不同侧面下的精彩。




作为天才


1

犹太裔穷小子

 

斯坦·李原名叫斯坦利·马丁·利博，1922年12月28日出生在纽约，他的父母都是来自罗马尼亚的犹太移民。




在自传《Excelsior!: The Amazing Life of Stan Lee》中，他描述自己的童年生活是这样的：

 

“印象里母亲大多数时间都呆在厨房或者打扫简陋的房间，父亲经常失业，家里没有钱买足够的食物，有时候甚至没钱交房租而不得不频繁地搬家，父母经常在家中争吵。”


标准的穷人家的孩子啊……


2

打工小皇帝

 

为了补贴家用，斯坦很小就开始出来干活，给报纸写讣告、给结核病中心写通稿、给参观送三明治、百老汇剧院的引座员各种工作。当年真没有童工惩治措施的。


打工仔彼得·帕克身上有斯坦·李的影子

 

他上高中的时候有家报社办征文，还给发奖金，结果为了赚钱，斯坦就每次都参加还能获奖，结果报社为了阻止他再参赛就把规则给改了……


3

别人家的孩子

 

小斯坦唯一的乐趣就是阅读冒险和奇幻小说。因为家贫和在学校受排挤，他也开始自己写一点小故事做自我激励。

 

这并没有影响他的学业，他是学校里的长期第一还跳了好几次级，结果他总是班里年纪最小的孩子。从高中毕业的时候，斯坦利刚刚16岁。

 

标准的学霸，被牵扯了那么多精力还学习这么好，别人家的孩子啊……


斯坦·李的好多主角都是学霸




作为漫画家

4

16岁的漫画公司助理

 

16岁的斯坦不能再靠送披萨赚钱了，他进入了当时的出版商马丁·古德曼的Timely漫画公司做助理，周薪8美金。




这位马丁有人说是斯坦舅舅的朋友，也有说是他姐夫，反正是靠裙带关系进的公司。

 

不过这位小助理学得很快。从最开始主要负责给墨水瓶灌水，到作为见习编辑校对、再到开始给漫画人物写对白，直到他开始自己创作漫画，中间只用了2年。


5

署名“斯坦·李”

 

18岁之后不久，斯坦个人的首部漫画作品完成，就是超级英雄缘起之作《美国队长》的第三卷。



当时随便署名的“斯坦·李”，根本就是把自己名字“斯坦利”拆了一下，谁能想到这个名字居然就叫了将近80年。


6

19岁的漫画部门主编

 


为什么斯坦一个毛头小子升这么快？还真不是因为马丁偏心，而是当时在Timely漫画挑大梁的两位主笔乔·西蒙和杰克·科比离职了。

 

有一天上班，马丁·古德曼来找斯坦，大意是说小子，乔和杰克跑得太快我还没找到人接他们班，你这边克服一下困难先顶两天啊？


 

然后就没有然后了，不想当主编的编辑不是好的漫画师，斯坦就这么抢班夺权，一步步成为主编和艺术总监，那年他才19岁。


7

曾经年少爱画成人漫画

 


50年代，漫画产业就像现在的影视行业一样进入“寒冬”了，原因很简单，二战结束了，人们不需要那么多超级英雄来打鸡血。

 

甚至很多家长啊什么的纷纷出来，说打打杀杀的漫画教坏小朋友。家长不支持，孩子哪来的闲钱买漫画，行业就这么毁了。

 

这时候Timely公司已经更名为Atlas公司，当了几年主编的斯坦觉得自己好像还能跳槽个几回。如果没有后面漫画突然的成功，斯坦当时本来打算去《Playboy》创作成人漫画的。


8

漫画史上最著名的抄袭案


众所周知，虽然DC和漫威的粉丝水火不容，其实两家公司关系倒还不错。

 

快进入60年代了，有一回DC的老板和马丁·古德曼一起参加酒会，两个大老板一通长吁短叹“现在生意不好做啊……”然后DC老板说，他最近有个大计划，准备把手里的几个人物全放在一起，起名叫《正义联盟》

 

鬼精的马丁·古德曼应付了几句就跑了，到了公司就让斯坦·李开工，“给我画超英团体！”于是就有了1961年大红大紫的《神奇四侠》


 

到现在，这幢抄袭官司也没说清楚过，DC老板实在是喝得有点大了。


9

“蜘蛛侠”诞生记

 

如果说《神奇四侠》让斯坦·李一战成名，“蜘蛛侠”诞生之后他就是行业大佬了。




据说当时斯坦就是看见小虫子趴在墙上，就想画一个能爬墙的英雄，起了一大堆名字之后灵光一闪定下来的“蜘蛛侠”。

 

今天咱们的好邻居小蜘蛛看着这些取名的备选，不知道会不会出冷汗……



10

“钢铁侠”源自一次打赌

 


斯坦·李的朋友有一天问他：你的人物都有点缺点这很好，但人物性格缺陷不能太大，这样所有人都会讨厌他。

 

斯坦·李的劲头上来了：我就给你画一个浑身毛病的超级英雄来，赌什么？

 

然后就开始想，什么样的人大家都讨厌？嗯，富二代吧……结果这个人物居然还火了，老李表示我也不知道上哪说理去。


11

斯坦·李还画过“蝙蝠侠”

 

在2001年，斯坦·李用他的风格重新打造DC里的标志性角色。

 

漫画界骂得很厉害，故事也相当奇怪，斯坦·李版的蝙蝠侠是一个穿着一个巨型人形蝙蝠的职业摔跤手，父母被一名暴徒杀死。

 

各方面的画风都有点诡异，销量理所当然的扑街，这个斯坦·李版的DC被定义为第六宇宙（Earth-6），之后逐渐被人遗忘。





12

不靠谱的想法

 

斯坦·李的不靠谱创意还有很多，他曾经打算创作一支由超级英雄组建的曲棍球队，还想拍个IP改编电影，然后就再也没有然后了。


 

他还想过要把红极一时的后街男孩变成现实版超级英雄，关于这五位保护五个古老的神秘护符什么的。结果想法提出来之后，被后街粉丝骂得狗血喷头然后不了了之。


超英版“后街”


13

斯坦·李其实不会画画

 

或许很难相信，斯坦·李其实并不会画画，他其实主要负责提出概念和故事，最多写一下对白。

 

这就有一个问题，创作了角色之后作者到底是谁？作者还是漫画家？

 

反正斯坦·李就觉得自己才是作者，而蜘蛛侠的画家史蒂夫·迪特科觉得这也不太公平，两个老搭档为此还闹翻过。


今年6月刚刚过世的史蒂夫·迪特科


14

斯坦·李的漫画版图

 

时至今日，斯坦·李创作的漫画形象超过漫威人物储备的90%，创造的人物包括钢铁侠、绿巨人、雷神、超胆侠等20多个大获成功的人物。




在斯坦·李之前，所有漫画人物都是完美的，比如超人或者美国队长，但是在熟稔剧作逻辑的斯坦·李的构架里，英雄人物也有普通人的坏脾气、怪癖好，也爱慕虚荣，也会抑郁。

 

他的漫画在全球75个国家，以25种不同语言印刷，发行量超过20亿册，绝对的漫画界第一人。


15

超级英雄邓紫棋？

 

斯坦·李一直想创作一个中国的超级英雄，后来他的工作室发文称，斯坦从邓紫棋的歌声获得灵感，打算以她为蓝本打造一个中国超英。




在斯坦·李的计划里，这个女英雄的暂定名为“Jewel”，表面身份是一位歌星，但实则是一位夜行侠。嗯，我猜这位女英雄是穿皮裤的。

 



作为娱乐圈大佬

16

我要10%

 


1961年，斯坦·李创作的《神奇四侠》大红大紫，马丁·古德曼就劝他：你看咱们漫画现在卖这么好，你就别转行了，接着给我干吧，咱都实在亲戚。

 

斯坦·李提了一句他后半辈子吃穿不尽的条件：“接着干可以，但以后漫威任何作品包括衍生品的盈利，我都要10%。

 

马丁一听，大喜过望，两人就这样签订了合同。后来的故事……大家猜也猜得到：斯坦·李如今是美国当之无愧的IP巨富。


17

放手漫威

 

1972年，马丁·古德曼将漫威总裁和董事长的职位传给了斯坦·李，他成为漫威的管理者，但是很快就卸任了总裁职务，接着回去当主编。


 

因为他很快发现，自己从来不是个善于经营的商人，懒得管那些金融和数字的问题。

 

他如果能记住这个想法，后来也不至于吃那么多亏。


18

被合作伙伴偷钱

 

《尼基塔》剧照


1998年斯坦·李宣布从漫威退休，离开了江河日下的漫画产业。但很快，手痒的他跟朋友皮特·保罗一起开了“斯坦·李传媒公司”，做基于互联网的超英创作和发行。

 

谁知道保罗暗地里挪用投资资金，还涉嫌操纵股票，结果公司2001年申请破产保护，保罗也锒铛入狱，还好斯坦·李在反复核查之后确定和此事无关。


19

漫画行业维权第一人

 


2002年，电影《蜘蛛侠》上映之后大卖，全球票房高达8.2亿美元。但是本来能拿漫威10%利润的斯坦一美分都没见到。

 

这可还行！老李立刻掀起了一场和漫威旷日持久的官司，还把官司一路打到了最高法院，最后获得了高达1000万美元的赔偿。

 



作为演员

 

20

首次触电

 

李第一次在荧屏上跑龙套，是 1989 年的电影《无敌浩克的审判》




这部电影其实巨烂无比，本来是漫威自己投资的项目，还想拍三部曲，结果再也没下文了。当时还在漫威任职的斯坦·李出演其实完全就是为了省群众演员的份子钱。

 

但是可能斯坦·李这次出镜之后上瘾了，乃至后来一发不可收拾。

 

21

“《蜘蛛侠》把我拍糊了！”

 

众所周知，斯坦客串了所有漫威系列的影视作品。虽然都是微不足道的小角色，但是他对待表演相当认真。

 

有一次在接受采访时，他还曾抱怨《蜘蛛侠》的导演把他可以露脸的近镜头给剪掉了，只剩下一个让人看不清面目的远镜头，浪费了他准备多时的演技！



22

不只客串漫威

 

斯坦·李还曾经在很多作品里扮演自己，比如《明星伙伴》，还有大名鼎鼎的《生活大爆炸》里的两次出镜。


 

很多人可能不记得，2004年迪斯尼电影《公主日记2：皇室婚约》中，斯坦·李扮演过一个“婚礼嘉宾”，台词很简单，只有一句台词加上“呜呜呜”的叫。




这次客串就很有趣了，很多网友脑洞大开，认为迪士尼将来会把公主日记加入MCU……也是敢想。


23

动画形象出镜

 

虽然老爷子对自己的形象一直很有自信，但是通过动画作品呈现的形象显然不令人满意，看看《辛普森一家》里的形象……


 

当然，还有《超能陆战队》里斯坦·李的形象，有趣的是，老李自己还去做了配音。




24

《毒液》绝非最后一部作品

 

时至今日，老爷子出演过的电影总票房高达数百亿美元，可惜戏份有点少。

 

刚刚在内地上映的《毒液：致命守护者》中，老爷子还扮演了一个遛狗的大爷。很多人都以为这是老爷子的银幕诀别。




放心，漫威已经定档的电影之前因为老爷子身体不好，补拍了一批老爷子的出镜镜头。至于老爷子的最后一部作品是什么，我们还要等等官宣哦。

 



作为“老顽童”

25

想拿奥斯卡

 

老爷子各种社交软件也是玩得贼溜，在2017年奥斯卡颁奖典礼举行时，他还发推文表示“没有“最佳客串”的奥斯卡有啥可看的？”


《复仇者联盟3》里老爷子客串校车司机

 

此言一出，网友纷纷响应，比奥斯卡说要加“最佳流行电影”的时候正面多了。 


26

“小李子没我帅！”

 

斯坦·李有一次说，小李子跟他沟通过，想出演《斯坦·李》传记电影。


 

老李对小李一通夸赞，两个人是邻居，对小李家里墙上贴满了漫威的海报和衍生品表示满意，觉得这小子品味还不错。

 

然后自恋的老李也表示，唯一的问题是，他不太确定小李长得有没有他帅。 


网友PS海报


27

“斯坦·李”香水

 


斯坦·李对很多人来说是人赢和偶像般的存在，如何成为斯坦·李？一款装饰着斯坦·李胡子图案并有他签名的香水上市了，据说它散发着一个91岁的男人一样的气味。（难以想象）

 

斯坦·李称，闻到它你就像是闻到长篇漫画的稿纸，或者是皮质封面的味道。但是似乎并没有粉丝为这种“异味”买单。


28

跟脱衣舞娘打官司

 

斯坦·李为斯派克TV创作了一部美国成人喜剧动画，主角是一个叫名为Erotica Jones的脱衣舞娘，也是超级英雄。


 

这个动画收视好像还行，但是2003年一名脱衣舞娘把斯坦给告了，说斯坦·李剽窃她的想法，她才是这部动画的真正作者。

 

动画最终因为制作团队分歧和案件搁浅了，但大家已经不关心了，更关键的是：斯坦·李当时跟这个舞娘到底聊过什么……



作为家人

 

29

宠妻狂魔

 

老李在夫人去世后所画


斯坦·李和妻子琼安可谓是患难夫妻。在60年代他职场失意、准备辞职的时候，琼安劝了一句：“如果要辞职，你也要先把你一直想画的东西画出来再说。”

 

这部漫画叫《神奇四侠》。斯坦后来说，“她造就了我的宇宙。”（甜到掉牙了！）




琼安去年7月去世，享年93岁，两个人真正做到了相守一生，婚龄近70年。

 

两个人还一起客串了《X战警：天启》，这个场面也是暖得不行。




30

闹心的父亲

 


看了那么多关于斯坦·李的悼念文章，大家应该也很清楚目前关于斯坦·李女儿J.C.李的指控，这位老人的晚年真的有点闹心。




这位一直吃老爸喝老爸的女儿一直挥霍无度，现在搜刮老爹的吃相越来越难看，此前斯坦·李还发了一份声明称他的女儿和一些人正在谋夺他的财产。




别的钱财的事也罢，最可怕的是，她的同伙Jerry Olivarez从老人身上抽血，做成“含斯坦·李的DNA签名”的漫画，以每本500美元的价格疯狂销售。


“DNA”版漫画


老人一辈子拼搏，最后却被这么个女儿祸害，实在让人心疼。希望对此事的调查能继续进行。


在过去的一年里，斯坦•李一直在与病魔作斗争，患有肺炎并存在视力问题。


斯坦•李的死因目前尚不清楚，他被救护车从家中紧急送往希德斯-西奈医疗中心，不久之后便在那里去世。


消息一出，各方名人几乎是悲声一片，各种作图发推悼念。



斯坦·李就这样离开了，以95岁高龄，给我们永远留下了一个微笑的侧脸，和他“精益求精（Excelsior）”的口头禅。



但他也永远不会真的离开，他的创作、他的智慧、他那些经典的玩笑，都会成为我们的共同记忆。


当然，还有他留下的那些经典客串形象，伴随着这些出色的商业电影一起，永远不会褪色。



斯坦·李先生，一路走好。



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


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