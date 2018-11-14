随着日本秋季剧集的逐步上线，想必日剧粉早就应接不暇了吧？除了你们的老婆gakki的《无法成为野兽的我们》和村花老师的《中学圣日记》，今天要介绍的这部剧绝对是今年秋季剧集的一匹黑马——《我是大哥大》。









《我是大哥大》（2018）

今日から俺は！！

导演 / 编剧: 福田雄一

主演: 贺来贤人 / 伊藤健太郎 / 桥本环奈 / 清野菜名

类型: 剧情 / 喜剧

制片国家/地区: 日本

首播: 2018-10-14(日本)

集数: 10

单集片长: 46min





事实上，作为一部根据动漫改编的作品，开播之前没人觉得它会大火，毕竟在风格和内容上对受众要求都比较高。





《我是大哥大》改编自1992年西森博之的同名动画片，是描写日本“不良文化”时代的经典作品。传统日漫的标志性特征是什么？“中二+热血”，没错，这个90代老漫画的画风就是酱婶儿的……













执导并担纲编剧的，正是去年凭借《银魂》真人版拿下超高票房的福田雄一！





有他把关，真人版的《我是大哥大》剧情完全延续了漫画的中二热血风。有这两部作品傍身，福田雄一已经称得起妥妥的漫改一哥了。













故事围绕三桥贵志和伊藤真司这两个转校生展开，主题曲就是这两个中二少年的乐队演奏，并直接在歌词中就表达了这部剧的主题：“立志今天开始做不良少年！”





转学生三桥贵志为了在新学校立“不良少年”的人设，决定从外形上先开始改变——染一头金发，在理发店门口遇见了命中注定的男孩伊藤真司，在尴尬又不失礼貌地问候之后，两人暂时告别了。













看到这个理发店老板出现的时候，本迷妹尖叫着差点砸电脑，这个赵本山你是谁，还我小栗旬！





看着小栗旬这个不良少年的鼻祖，梳着《热血高校》的经典发型，一本正经的说出“不能去跟别人打架哦”这句话时，小编在爆笑的同时，忍不住发出“岁月不饶人”的感慨……









但不得不说，这个致敬戳的真准。





到了学校三桥的发型还是起到了艳压的效果，可还没来得及得意，伊藤真司顶着更具震撼性的发型走进教室的瞬间，气氛变得异常诡谲。





毕竟是漫改，所以大家看到的画风是这样的……（讲真基友的脑回路果然是一致的）













扮演主角的贺来贤人和伊藤健太郎这两个小可爱在福田手下真的是什么形象也不要了……





我们都有通过炫耀叛逆来证明自己成长的时候，但是本性纯良的好孩子们，终究只是邯郸学步罢了。染染发穿个破洞裤还行，打架什么的……阿拉做不到啊……





三桥这个不良少年初级生在遇到真正的不良少年之后，实力诠释了什么是秒怂，甚至非常可笑的装起了美国人，嘴里喊着“love&peace”。（？！）













千钧一发之时，伊藤现身帮忙，两人的“盲打”竟然干掉了这些真正的不良少年！在达成不暴露自己“开学前的小秘密”后，他们组成了一个不良联盟。













遵循日剧一贯的快节奏，女主们登场了。





声名鹊起的两人随后就被两个隔壁女高的美少女拦住，早川京子（桥本环奈饰演）和山崎明美（若月佑美饰演）因为被不良少年纠缠，想让三桥和伊藤帮出手赶走那些人。













对美人计毫无抵抗力的两人，男扮女装混入女高帮忙解决了那些混混，但“混混”技能脱线严重的两人取得胜利的手段只能是……击打混混的要害。





可随之而来的却是无尽的“仇怨”。两人的不良联盟因为三观不同遭遇了第一次波折，“正直”的伊藤认为三桥胜利的手段过于“卑鄙”，而三桥认为只要能赢无论用什么样的手段都是可行的，两人不欢而散。













不良少年按照“你打我一拳，我必还你一脚”的守则必然不会就此罢休，纠缠京子的混混老大将京子抓到废弃工厂，要求三桥和伊藤两人前去。三桥对前来求助的明美熟视无睹，正直的真司一个人前往工厂。





眼见好基友只身前往，三桥虽然嘴上说着不，身体还是非常诚实地去了工厂，顺便在路上捡了另外一个寻仇的不良青年（当然后期也被收入了囊中，毕竟金毛不好光环在身）









接下来就是一段非常热血的骑士公主戏码，可爱的京子就这样陷入了对伊藤的爱中……









回家路上，两位不良少年顶着一身伤痕又双叒遇到了“真·不良青年”，而另一位女主赤坂理子的出场就非常酷了，出手解救完三桥和伊藤后，还能重新回归纪律委员的端庄状态……













到底是以不良少年为主题的片，剧里随便拉出来一个人都很能打，就现在出的几集来看，基本上每集开挂打走一个“反派“的节奏。





剧中让内地剧迷看得目瞪口呆的社会状态，是源于日本不良文化的盛行。





这种文化潮流从上世纪60年代开始，主要是因为战后美国的影响。





每集开头浓烈的80年代画风，就是不良文化在日本成为高峰的时期，尤其是在当时的文化界。









这种带有反抗性质的潮流在当时流行到青少年会以自己是不良青年而骄傲，以此为彰显自己身份的一种方式，从某种角度这也表现了日本文化中的阶级社会的劣根性。





所以在看这部剧的时候，首先不要带着中国传统对小混混的偏见哦。





亮点在于，《我是大哥大》并没有选择《热血高校》那种狂拽炫酷吊炸天的传统不良少年，而是打破观众对这个群体的固有认知，刻画一群沙雕中二的不良loser，可以说是非常解构了。













两个主角实际上都是标准的“伪不良青年”，除了杀马特的发型之外，剩下的全靠运气，甚至还会因为卑鄙与否等问题义愤填膺地争论不休，等到遇见混混时立马怂到家。













英雄救美一时爽，最后还要女扮男装。













你见过跑步这么妖娆的不良青年吗？





还有这种销魂的镜头……













这，还我的桥本环奈……





这部剧的整体风格非常浮夸，演员的表情动作甚至会让你怀疑这些人都没有偶像包袱的吗？这种不良青年完全不同的打开方式……真香。













如果你最近压力有点大，那这部每集要打上三四次的“暴力”剧集，一定会激发你的多巴胺。





如果你想重温年少懵懂的岁月，那这部片绝对会让你体验一把重回校园的快感，还有你可能错过的纵情叛逆。





如果你就是想跟风瞧瞧这匹“黑马”，那你最好就丢下所有的逻辑，全程跟着哈哈哈，准没错！









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