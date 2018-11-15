两年前《吐槽大会》的出现，让脱口秀文化由简单试水走进大众视野。尤其是李诞和池子的爆红，更代表了“吐槽”这种方式，在青年文化中的普遍和盛行。







够辛辣、够有料，是善良的“攻击”却又止于冒犯，迅速成为这档节目的走红标签。

当然，过于大胆的段子和游走底线的猛料也让节目的播出，经历了一波三折。撇开这些不谈，不论话题性还是关注度，《吐槽大会》都可谓是出尽风头。

嘉宾自嘲得热闹，我们看得高兴，俨然成为日常解压和下饭的必备之选。

最近新一季的《吐槽大会3》，时隔一年归来。刚播出两集，豆瓣得分已经下滑到6.7，当然不能怪观众毒舌。

最主要的原因还是——《吐槽大会》你变了。





《吐槽大会》第三季

导演: 孙忠怀

编剧: 王建国 / 程璐

主演: 张绍刚 / 李诞 / 池子 / 程璐 / 王建国

类型: 脱口秀

首播: 2018-11-04(中国大陆)

季数: 3

集数: 10

1

跨圈层文化互黑

第二季虽然有几集气氛几乎垮掉，比如咆哮帝马景涛那集最被诟病。但对比第一季，在嘉宾的圈层领域有所拓展。





没有只局限在演员和歌手层面，而是网罗了林丹、刘谦、朗朗、张泉灵、papi酱等多个领域的名人。不仅拓宽了节目的圈层受众基础，还丰富了话题性。

第三季继续延续这个模式。第一集的主咖便是大帅哥王力宏，副咖阵容除了陶喆，还有京剧大师王珮瑜、说唱歌手热狗、《奇葩说》辩手飞飞、《创造101》的话题人物王菊以及铁三角张绍刚、李诞和池子。

首集的阵容就非常有看点，一方面有流行乐与Rap的“battle”，另一方面是对流量话题人物的调侃。王力宏的破袜子、陶喆的PPT、王菊的菊外人都相当有梗了。

第二集更是把超级话题人物，锦鲤本鲤杨超越请来当主咖。乐坛大哥李克勤给她做副咖，节目组想要蹭热度的心，天地可鉴。





段子内容还是大家熟悉的那些，嘉宾根据各自身上的标签互黑。最精彩的当然，还是看李诞和池子的吐槽，毕竟前两季热播后，两人的脱口秀地位已经不言而喻。

2

形式上的调整

虽然《吐槽大会》第三季在内容上没有做多大变动，但是形式上还是做了不少调整滴。

舞美设计上，前两季都习惯突出主咖，把其宝座放在副咖的对面。但是这季移到了副咖旁边，完美形成“一个阵营”。





此外，增加了一个环节“隔屏吐槽”。将素人、主咖朋友的吐槽提前录制VCR，在嘉宾吐槽完后播放。以及Talk King不再由主咖挑选，而是场上观众票选。





这些调整，增强了场内外观众的互动性。也迎合了现在吐槽文化在全民中流行的大势。

3

画风跑偏

这些形式上的调整，当然没什么大影响。但是《吐槽大会》一季不如一季，却已经说明了某些本质问题。

尤其是本季，更不能忍。竟然开始走love&peace风了！

第一季之所以那么成功，原因在于当时处于话题中心的话题人物走上了节目。并且槽点就剑指热点，引起关注在情理之内，比如曹云金和周杰。

但是到了第二季，无论是潘粤明还是叶璇身上最大的热点都避而不谈，反而无关紧要的扯一大堆。吐槽力度大打折扣，又是相同的模式尬黑，自然会有审美疲劳。

本季刚开播口碑就这么差，真的是节目组自己的锅。连基本的吐槽底线都不在了，这档节目也就失去了意义。

就拿王力宏来说，他几乎不存在槽点。家庭、事业，外表、实力都堪称完美，最值得说的CP梗，还不提。





讲来讲去都在拆解他的作品，还有张学友同款表情包，这种避重就轻的尬黑激起的水花无疑小之又小。





杨超越真的无法忍。一个连吐槽都吐不利索的女生，她能火成这样，真的是科学无法解释的真相。





她的吐槽不能再垮。最最致命的是，从这季的前两集来看，在结尾竟然走开启了感性风。

第一集对王力宏业务能力的认可和赞美，我姑且忍了。第二集，杨超越把TK奖杯颁给李克勤，他竟然给后辈喂起了心灵鸡汤......连张绍刚都看不下去了。

拜托！要听人生哲理，我去看《艺术人生》《鲁豫有约》了，这样的《吐槽大会》画风真没法看。

连口号都从前两季的“吐槽是门手艺，笑对需要勇气”变成了“吐槽，一种年轻的沟通方式”，风格越来越趋于平和，观点不再犀利，绕来绕去不再新鲜的老梗，已经失去了这档节目最该有的态度。

或许，也可以理解囿于审查和尺度的限制，在吐槽的力度上有所收敛。不过看着这种小心翼翼的尬黑，传递出“你好，我好，大家好”式的正能量，已然和早先的初心渐行渐远。

如今，吐个槽都这么索然无味，真不知道《吐槽大会》还能撑几季。









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