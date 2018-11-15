



做了这么多年伪摇滚乐迷，也算是混迹各个音乐节；结果在这部影片开始的几分钟，一度怀疑自己开错了视频。







作为一部打着摇滚旗号拍摄的电影，为什么乐手在台上弹着吉他，下面的观众没有跳水、pogo，而是通通正襟危坐仿佛在看音乐剧？













甚至周围还有巡逻的保安，负责制止按捺不住内心躁动得想要站起来的观众！真没见过这么憋屈的摇滚啊，说好的摇滚精神呢？





这就是《盛夏》，一部回溯苏联时代摇滚歌手经历的传记电影。黑白影像的刻意压抑下，他们的激情和摇滚精神仿佛酝酿喷薄的火山。





《 盛 夏》Лето

导演: 基里尔·谢列布连尼科夫

编剧: Michael Idov / Lily Idov

主演: Teo Yoo / 伊琳娜·斯达申鲍姆 / Roman Bilyk

类型: 传记

制片国家/地区: 俄罗斯

片长: 126分钟





电影讲述的故事发生80年代早期，取材于真实人物，两个主角堪称俄罗斯摇滚音乐史上的传奇。





其中的麦克·诺门科是Zoopark乐队的主唱，维克多·崔则是Kino乐队的主唱和创始人，而片名《盛夏》正是来自Kino的一首歌名。







麦克·诺门科

维克多·崔





该片没有像传统的传记片一样从人物的代表事件入手，而是从80年代摇滚乐刚刚开始流行的列宁格勒说起，关注了维克多·崔生命中极为平和的一段日子。









这是一个摇滚和爱情同时发生在盛夏的故事。年轻的维克多·崔拜访偶像麦克·诺门科，在接受麦克对自己音乐帮助的同时，与麦克的妻子娜塔莎也逐渐变得暧昧。





那正是苏联比较敏感的时期，80年代初期，苏联解体前夕看似安定的时代，国内经济到了崩溃的边缘，饥饿和死亡率攀升使全国处于高度压抑状态。





（据说就是因为电影的时间节点，导演谢列布连尼科夫一年前突然被扣上“涉嫌贪污”的罪名拘留至今）。





身陷囹圄的谢列布连尼科夫





但电影的高明之处在于，导演并没有将政治作为影片的卖点，而只是作为故事的依托背景暗含其中。





当时想要作品在公众面前表演，必须通过摇滚俱乐部的审查，片中有一场戏正是主角们在摇滚俱乐部接受音乐审查。





胖胖的主管对维克多音乐中“懒惰鬼”提出了质疑，她认为摇滚乐手的创作主题应当是积极健康“坚强、敏锐独立的抒情英雄”。









这种看起来很荒诞的情景，我也不知道为什么感觉有点熟悉……





除了开头那段让小编感到不适的摇滚现场，还有一些场景如一个孩子呼喊“这不是叙利亚”，都试图从一些非常细微的场景中暗示政治环境的紧张。













对于资深摇滚乐迷而言，故事讲述的这群80年代的摇滚乐手对于摇滚的理解似乎极具分裂性，他们的摇滚乐更多地是将beatles、滚石和黑色安息日各种风格的杂糅，但表达的内容却完全是自己的情绪。









他们的摇滚会怒吼，同样也有很多“儿歌”般的呢喃。对于他们而言，摇滚就是在压抑的政治环境下，于盛夏的海滩边脱光衣服、点燃篝火，欢闹且莽撞地享受音乐所带来的精神欢愉。









电影在人物叙事上着墨的场景并不多，而是截取这些名留青史的人物生活中细小的场景。





通过房间内部复杂的场面调度和对群像的刻画，聚焦于乐手一起挤在小房子里的音乐交流、在海边的派对、音乐厅的表演的场景。









这使得这些乐手更生活化、也更接近普通人的模样，当他们在极权体制下追逐艺术，在封闭的社会里孕育暧昧情愫，反而流露出一种更为私密的摇滚情绪。





通过摇滚，他们仿佛撕去了自己与生俱来的标签，当乐手们以这种地下的形式实现了自我价值的时候，这实则是一场革命。





电影的拍摄手法也非常有趣，很有些先锋派超现实主义的味道。尤其是有好几段在真人场景中搭配动画，用粉笔在原本场景上尽情发散想象力，将角色的内心情绪外化。









摇滚青年在电车上被其他乘客指责为“意识形态的敌人”时，他们模仿Sex pistols，通过颅内小剧场用极度夸张的言行与社会压迫进行对抗。









当他们直视镜头举起“这些都没发生过”的牌子，观众其实会产生有趣的间离感，也会因为极为朋克的整个场景忍俊不禁，并感受到叙事背后的极度荒诞。









在麦克留给自己妻子和维克多独处空间时的雨中场景，Lou Reed的《perfect day》一秒带观众梦回《猜火车》。













搭配极具代表性的摇滚乐，这些力量感十足的画面直击摇滚乐迷内心。





《盛夏》结尾的片段是维克多站在台上，台下麦克到来然后离去，温柔地笑着鼓掌，这个场景仿佛重回最初三人相识的样子，这里所看到的希望，是突破政治束缚的希望。













对于摇滚乐迷们来说，生活在80年代的苏联绝对是倒霉透顶，但他们或许成为了最接近摇滚本质的那群人，成为苏联钢铁丛林中盛放的一支野玫瑰。





那个列宁格勒的夏天，一切似乎比阳光更加炽烈，足以让我们忘记十一月的寒冷，回到八十年代蹦场社会主义迪。









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