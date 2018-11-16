在电影界，最有名的动物如果不算东方画师宫崎骏笔下的龙猫、红猪、狸猫等小可爱，J.k.罗琳创造的“神奇动物”就是最有杀伤力的。



这话没人反对吧？！（当然，反对也无效~傲娇脸.jpg）你敢说不爱“财神”嗅嗅和护树罗锅？





让哈迷最兴奋的事情，莫过于明天国内与北美同期上映的《神奇动物2》！

《神奇动物：格林德沃之罪》

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

导演: 大卫·叶茨

编剧: J·K·罗琳

主演: 埃迪·雷德梅恩 / 凯瑟琳·沃特斯顿 / 约翰尼·德普 / 裘德·洛 / 埃兹拉·米勒

类型: 奇幻 / 冒险

制片国家/地区: 美国 / 英国

语言: 英语

上映日期: 2018-11-16(中国大陆/美国)

《神奇动物1》上映前后，哈迷们就对哈利宇宙的衍生系列做了大大小小的揭秘和盘点。





这次，也不例外！

在看第二部之前，小编将根据目前已经放出的预告、海报和各种信息为大家做一波梳理。





相信明天带着这些关键信息去看的你，将会对电影了解的更全面~





1

五部曲

被罗琳本尊盖过章的事实是，神奇动物系列总共会是五部曲。在片名上，也会效仿霍格沃茨宇宙中，每部都是《哈利·波特与XXX》的形式。所以，这一衍生系列片名，自然就成了《神奇动物：XXX》。





2

周期19年

《神奇动物1》的时间线从1926年开始，将会横跨19年（罗琳偏爱的周期数字），到1945年故事结束。这在世界历史上，是一个重要的时间节点。





与残酷的人类二战同时进行的，魔法世界的一正一邪，邓布利多与格林德沃也上演了一场巫师大战。

3

主场巴黎

在第一部中，纽特从英国漂洋过海来到美国，故事也主要发生在美国。但是在《神奇动物：格林德沃之罪》中，叙事线将会集中在巴黎和伦敦。





4

重返霍格沃茨

作为哈迷，最想看到的当然还是世界上最好的魔法学校霍格沃茨啦！预告片的开头，便给足了惊喜。





熟悉的城堡和黑湖。三位巫师使用幻影移形出现，虽然这个是明令禁止不能在学校使用的。不过，既然存疑的话，可以在电影中期待一下会有怎样的解释。





5

黑魔法防御术教室

预告片中出现了一幕，画面上是年轻的邓布利多在与几名调查人员对峙。而这个熟悉的场所，就是哈利波特系列影片中，斯内普教授给学生上黑魔法防御术时使用的教室。





6

相爱相杀

大boss格林德沃是邓布利多曾经的爱人，这个想必已经不是什么秘密了。虽然有生之年能磕到裘花（裘德·洛）X德普这对CP，令人实在感动到默泪。









但其实，裘花根本没有和德普对过戏，甚至都没有见过面。我们只能在影片中看着两人同框，聊以安慰了。





格林德沃毕竟是主角，所以在本部中，极有可能两人的关系会是叙事的重心。





7

少年版同框

虽然德普和裘花只是在镜中“历史性”相遇，但是！预告片中竟然出现了少年版的他们。









在《哈利波特与死亡圣器（上）》中，饰演少年邓布利多、格林德沃的托比·瑞格波和杰米·坎贝尔·鲍尔共同回归！









接下来的系列里，关于两人的过去将会有更多内容呈上。

8

大卫·叶茨

《神奇动物在哪里》的导演大卫·叶茨，已经与华纳签订合同。这一系列即五部曲都会由他执导。忍不住鼓掌！《哈利·波特》系列中的后四部也出自他之手。





他的风格明显更成人向，影片内容也更具深度。大家可以好好期待一番！

9

主角全员回归

首部里的纽特、蒂娜、奎妮及雅各布都会悉数回归。尤其是团宠麻鸡雅各布！





仍然跟着纽特各种冒险，虽然在上部结尾被抹除了记忆，但说不准这集就恢复并和甜姐儿奎妮过上了幸福的生活呢！





10

神奇动物

毕竟是以动物为题嘛，这部怎么能少得了动物呢。除了“红人”嗅嗅、马形水怪、卜鸟之外，本片中护树罗锅的戏份不少，可能会成为新的萌宠担当。









这次还出现了新动物卡巴。它是一种马形水怪，在预告片中出现在了马路上，看情形是在帮助纽特。







11

预言家

格林德沃的身份是预言家。预告片中的他，身形憔悴，最突出的特征是，他的异色双瞳。这极有可能是对其身份的暗示。





12

纳吉尼

预告海报刚出的时候，大家都被Maledictus的身份震惊到了。





Maledictus也叫兽人，他们出生时血受到诅咒，最终会永远变成野兽，无法恢复人形。而且兽人都是女性，这种诅咒会从母亲延续到女儿身上。





韩国小姐姐金秀贤颜值太高了，她穿的花色打底裤暴露了她的身份，因为像极蛇皮的颜色，所以她应该就是伏地魔的魂宠纳吉尼。

13

莉塔·莱斯特兰奇

在首部中，一直存在纽特皮夹中照片的女人。莉塔是纽特的初恋，如今是他哥哥忒修斯的未婚妻。









不过根据她的姓氏莱斯特兰奇，似乎和马尔福的姨妈贝拉·莱斯特兰奇有着神秘的联系。罗琳对她的评价是“角色复杂又有点悲剧”，看样子可以期待一下她的故事了。





14

忒修斯·斯卡曼德

从首部中可以得知，纽特的老哥是个广为人知的战争英雄。在本片中，他是魔法部的首席傲罗。





在预告片中，他和特拉弗斯一起站在了邓布利多的对立面，而纽特向来崇拜邓布利多，所以兄弟撕逼很值得看了。

15

克里登斯

闪电侠终于告别锅盖头了......颜值再高，也hold不住一个失败的发型。请参考鲟鱼头的吴亦凡......





恢复帅气的克里登斯，怒气不减当年。根据预告片中的信息，在本集中可能揭秘克里登斯的身世。而且他或许与莉塔·莱斯特兰奇有亲密血缘联系。

16

托奎尔·特拉弗斯

在黑魔法防御术教室与邓布利多对峙的调查员之一。也是除格林德沃之外的反派。





他的姓氏特拉弗斯，曾在《哈利·波特》系列中出现，是一名效忠伏地魔的食死徒。根据纯正血统巫师家族和食死徒两点，他应该是反派无疑。



17

格林德沃和维塔·罗希尔

格林德沃身边的一名女子，出身纯血统巫师家族。和特拉弗斯一样，《哈利·波特》系列中也有叫罗希尔的食死徒。她手捧的白色圆球，应该是个预言球。

格林德沃对预言的信奉，和后辈伏地魔如出一辙。不过他要更厉害一些，因为他本身就是预言家。

18

巫师族谱

预告片中的这一幕应该说，是极具信息量。可以认出这是一个巫师家族的族谱。浮现的人脸旁，有一一对应的名字。





推特粉丝根据给出的线索推测，就是上文提出的假设。莉塔和克里登斯应该是同父异母的兄弟。他们的父亲是Corvus Lestrange，而且他们可能是来自法国的巫师家族。

19

巫师马戏团

片中马戏团正在巴黎巡演，兽人（Maledictus）可能是马戏团的招牌。









预告片中天台屋顶上，纳吉尼与克里登斯坐在一起。似乎是朋友，毕竟都是邪恶反派，所以两人的关系令人好奇。





20

夜骐

出现在纽约魔法国会上空，一跃而下。根据给出的信息，这次影片跨景不少呢。主场在巴黎、伦敦，但看样子纽约的戏份也还有。





夜骐是一种只有见过死亡的巫师才能看到的生物。而它驾驶的马车中的人，正是格林德沃。





21

熄灯器

最早在哈利波特系列中出现，是邓布利多的魔法器物。他死后，送给了罗恩。预告片开场看到熄灯器，还是让人很感怀。不过让人好奇的，是谁把它熄灭了。





22

兄弟合体

纽特与哥哥的关系也非常微妙。预告片的结尾非常燃炸！

因为站在纽特旁边，合力齐举魔杖施法的正是忒修斯。兄弟同心，其利断金的和谐场面，简直燃哭我。





好啦，小编目前整理了这些资料，如果有遗漏，非常欢迎哈迷们疯狂补充。接下来就是期待正片上映，到时候我们还可以更仔细寻找其中更多的彩蛋哦~





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