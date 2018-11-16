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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 这部青春片没有堕胎、车祸、群架，却会击中你最痛的记忆。

藤井树 发布于：


很久都不想看青春片了，当年看青春片脑子里进的水，早成了从电影院出来悔恨的泪。

 

实在是华语青春类型电影太畸形，看不到多少青春的故事，倒是各种偶像剧的情节层出不穷，看得人各种脑阔疼。

 

女生难免要先被小流氓觊觎，男主就靠打群架追到女主；两个人要分开更是花样百出，男生为女生出头被打死的、女生为男生堕胎的、男生女生有一个或者两个都得了绝症的，没一个消停的。



最后一场戏一定是“十年后”，结婚的一定是女主，男主或者抢亲或者怂，然后他们的青春就被画上了句号。


 

趁势而起的还有一大帮青春偶像，一帮二十大几的演员来演初中生，一个个扮酷耍帅还要假装未成年，到底是你傻还是我瞎……

 

回望那些年的青春片，除了几首广为传唱的主题曲，好像根本分不清某个情节到底发生在哪个电影里。


 

因为那不是我的青春，我青春时代没跟人动过刀，也没让女朋友挨过刀。

 

我的青春是书山题海，是每天写作业到深夜的疲惫，也是对心爱的姑娘的欲言又止。或许我的青春真的没那么多精彩，但也不是靠单车、篮球这种符号就足以糊弄过关的。

 

打着青春片的幌子讲偶像剧的故事，还想骗我说那是青春伤痛，想得美。

 

真正的青春之痛，或许是我们需要鼓起勇气才能面对的，是我们深埋在心底的巨大伤痕。

 

例如这部五年前拍完，今年才刚刚定档的电影——《狗十三》


《狗十三》 (2013)

导演: 曹保平

编剧: 焦华静

主演: 张雪迎 / 果靖霖 / 智一桐 / 代旭

类型: 剧情 / 家庭

制片国家/地区: 中国大陆

上映日期: 2018-12-14(中国大陆) 

片长: 120分钟

 

在豆瓣上，点赞最高的一条评论是这样写的。


这是一部充满着日常气息的青春片。少女李玩13岁，父母离异，和爷爷奶奶住在一起。继母刚刚给她生了弟弟，尽量对李玩负了母亲的责任，却总有点潦草和忽视。


 

李玩也不是我们常见的青春片女神，身材瘦弱、面色微黄的她，像极了我们少年时常见的那些姑娘。


14岁的张雪迎出演李玩

 

故事本身也没有什么狗血成分，甚至没有爱情，核心是少女李玩的宠物，一条名叫“爱因斯坦”的狗。围绕着这条狗，我们见证了一个少女如何惊心动魄地渐渐长大。


 

买这条狗的时候，父亲是为了抚慰要和爷爷奶奶一起生活的李玩。女孩接受狗的时候并不兴奋，但还是尽量习惯了狗的存在并渐渐产生了感情，喜欢物理的她给小狗起名“爱因斯坦”。

 

但是有一天狗丢了，哭到撕心裂肺的李玩出去发疯地寻找，并不小心伤到了爷爷，被暴怒的父亲一通毒打。



为了抚慰这个姑娘，家长们又买了一条长得差不多的狗，并没什么耐心地试图说服李玩：“这就是爱因斯坦。”


荒唐吗？荒唐。真实吗？真实得像是每个家长最明智的选择。

 

剩下的就不剧透了，李玩就是在关于这条狗的各种风波里，经历了一次次来自父权和家庭以爱为名的伤害，而最终成为一个听话、懂事的孩子。


 

或许没有多少人反思过，“懂事”究竟是个多么残忍的词，这意味着孩子需要无条件服从来自父母的意志，而这个逻辑的荒谬之处在于，家长并不总是对的。


心理学家武志红曾有过这样的评论：



 

为什么说成长是很残忍的一件事？因为你再也不会是曾经的自己。

 

在这个过程中，你会不断被扔掉一条条“狗”，从而失去构建了美好世界的一个个坐标。你不再拥有宠物和娃娃，不再相信圣诞老人是真的，不再相信离开的奶奶只是去了一个更美好的地方。



谁没有被家长扔过几件东西？或许是一条狗，或许是一本武侠小说或者漫画，亦或者是半年里每天都写给她的那一大包情书。

 

对于你来说，那是你当时的整个世界；而对于家长，那是孩子生命里太微不足道的一个插曲：我这是帮助他做对的事，孩子总要长大的。

 

一方说，他太不懂事，他只是孩子；另一方说，原来你想让我这样，好吧，如果你开心。


 

然后你就长大了，成为一个人见人夸的“懂事”的孩子。你不再问愚蠢的问题，并懂得顺着大人的心意说话做事。

 

就像《狗十三》的结尾，当李玩父亲的朋友为她点了一份红烧狗肉，她面色平淡地说了一声谢谢叔叔，并大口地吃了起来。


 

这是社会和教育的悲剧吗？当然是，但这种悲剧，或许从人类有文明开始就在一次次重演；只是这种情况在中国可能更加严重，毕竟在这里，父权和家庭的观念都要更根深蒂固。

 

在这个逻辑里，家长是无辜的，他们竭尽全力地想让孩子成为更好的人，却不自觉地重复曾经的悲剧；孩子是无奈的，他们并不知道存在其他选择，只是逐渐成为自己最讨厌的那种人。


但对不起，你们都只有一次机会，没有读盘重来的可能。


 

这或许是青春真正残酷的真相。曾经以《追凶者也》《烈日灼心》深刻反思过社会的曹保平，揭开了这个荒谬的盖子，触及了我们青春里最不敢见光的部分。

 

青春片应该是像这样的，不止步于让我们陷入对俊男美女爱情游戏的意淫，而是让我们回顾那些年的成长，从而窥见我们现在的样子。


 

青春片的魅力在于什么？在于少年懵懂时对于美好世界的想象，在于不谙情感时误以为好感是爱情，在于自以为已经长大的天真。而青春的痛，在于这一切伴随着成长逐渐消逝。


我们的青春有过阳光和笑声在回响，也有过眼泪和成长的阵痛，所有那些回忆，共同构成了现在的我。


相比于主流的所谓青春片，这种电影或许显得“另类”，但更接近我们青春本来的样子，也更能唤起我们那些与青春有关的记忆。


从目前的口碑看，《狗十三》绝对有实力成为下一部“另类”佳作。目前这部电影定档12月14日，小编自来水一波，大家记得去看哦。



“另类”青春片一定戳中你

 

《少年时代》（2014）



一部关于成长的长诗，记录梅森从小一直到18岁的成长经历，每个人都能在其中找到自己。


《黑处有什么》（2015）



一段不堪回首的成长历程，可怕的意外让少女过早地成熟。

 

《少女哪吒》（2014）


两个少女单纯的友谊，在一次次考验和磨难中渐行渐远。


《七月与安生》（2016）

 

 

她们曾经是最好的朋友，但时间似乎改变了一切。


《朱诺》（2007）



16岁的少女朱诺珠胎暗结，而她居然决定把这个孩子生下来。

 

《伴我同行》（1986）



几个少年的一次外出冒险，他们的性格在旅途中表现得淋漓尽致。

 

《十七岁的单车》（2001）



两个少年为守护自己的简单梦想，陷入巨大的困境。

 

《蓝色大门》（2002）


 

青春里一段美好的阴差阳错，少男少女们渐渐看懂了自己。

 

《牯岭街少年杀人事件》（1991）



 少年眼中一切问题的根源，只是这个社会的食物链里微不足道的一环。

 

《春风化雨》（1989）

 


青春片界的大前辈。船长，我的船长，让我们看清了要去的方向。


最后，还要趁机夹带私货一波，同样记录了一段青春记忆的《荞麦疯长》将于明年上映，相信我，电影里有你。




微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


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