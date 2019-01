2018年影迷是幸福的,三大电影节和北美颁奖季贡献了数不清的好电影,一贯被认为只有视效的好莱坞大片,也有如《头号玩家》《海王》这样的口碑之作。



2019年已经来了,今年的好电影还多吗?除了《复仇者联盟4》、真人版《狮子王》这些被广泛关注的电影,还有什么电影值得关注?





此前我们已经梳理了2019年值得一看的华语电影(戳这里补片单哦),那么海外电影的表现将会如何?







梳理完今年海外电影的片单一看,形势不是小好,那是相当好!好莱坞的大片已经纷纷就位,预计将征战各大颁奖季的片单也绝对熠熠闪光,昆汀·塔伦迪诺、佩德罗·阿莫多瓦、马丁·斯科塞斯等大神都将在今年发布新作。

这就为您盘点今年好莱坞大片和颁奖季电影中最值得关注的部分,如果有兴趣,就赶快提前关注起来哦~









好莱坞制造

1

《阿丽塔:战斗天使》



Alita: Battle Angel





导演: 罗伯特·罗德里格兹

主演: 罗莎·萨拉查 / 克里斯托弗·沃尔兹 / 基恩·约翰逊

类型: 动作 / 科幻 / 冒险

上映日期: 2019-02-14(美国)

所有宣传要点都放在了作为监制和编剧的詹姆斯·卡梅隆身上,多年不见的司机哥,这次有什么视效上的突破?至于故事,卡梅隆都不在意你还在意个啥~







提一句导演罗德里格兹,是邪典电影领域的大拿,《杀出个黎明》和《罪恶之城》质感都相当出色。





2

《复仇者联盟4:终局之战》



Avengers: Endgame





导演: 安东尼·罗素 / 乔·罗素

主演: 小罗伯特·唐尼 / 乔什·布洛林 / 克里斯·埃文斯

类型: 动作 / 科幻 / 奇幻 / 冒险

上映日期: 2019-04-26(美国)





不用说都知道票房差不了,大家都等着看第三部挖的巨坑要怎么填。





这一部之后,许多初代复仇者如唐尼和美队都确定下车了,加上此前在宣传上其实有点透支人气,《复联4》之后的漫威作品有点让人担心。





3

《蜘蛛侠:英雄远征》



Spider-Man: Far From Home





导演: 乔·沃茨

主演: 汤姆·赫兰德 / 赞达亚 / 玛丽莎·托梅 / 迈克尔·基顿

类型: 动作 / 科幻 / 冒险

上映日期: 2019-07-05(美国)





看海报就知道,赞达亚饰演的女汉子这次多半要和彼得·帕克修成正果了,至于“远离家乡”到底要去哪开启征途,且等首支预告片解密。





另外,咱家荷兰弟到底有没有计划去毒液系列串个场?大家都等着看蜘蛛侠宇宙呢!





4

《冰雪奇缘2》

Frozen 2





导演: 克里斯·巴克 / 珍妮弗·李

配音: 伊迪娜·门泽尔 / 克里斯汀·贝尔 / 乔什·加德

类型: 喜剧 / 动画 / 冒险

上映日期: 2019-11-22(美国)





动画迷们期待已久的作品,动听的音乐和奇妙的视效,肯定会在今年冬季档有所收获。.







从宣传来看,迪士尼可能要有两位不需要王子的公主了……一向低龄化的迪士尼从真人版《美女与野兽》之后可真是越来越放得开。





5

《狮子王》

The Lion King





导演: 乔恩·费儒

配音: 唐纳德·格洛弗 / 阿尔法·伍达德 / 詹姆斯·厄尔·琼斯

类型: 动画 / 歌舞 / 冒险

上映日期: 2019-07-19(美国)



已经放出的首支预告片真的是惊艳全球,和动画前作极其相似的画面,质感极强的非洲和野生动物已经预定了不少观影人次。







1994年的《狮子王》是许多人的电影启蒙(包括小编),这次真人版上映恐怕会主打情怀牌。导演“哈皮”能交出怎样的答卷,非常值得期待。





6

《玩具总动员4》



Toy Story 4





导演: 乔什·库雷

配音: 汤姆·汉克斯 / 蒂姆·艾伦 / 安妮·波茨 / 帕特丽夏·阿奎特

类型: 喜剧 / 动画 / 奇幻

上映日期: 2019-06-21(美国)





《玩具总动员4》!靠这个名字就能大卖,多少人的情怀杀啊。







其实前三部已经讲了一个非常完整的故事,这次重启据说主要是给胡迪和牧羊女加爱情戏,皮克斯我劝你用心。





7

《小丑回魂2》

It: Chapter Two





导演: 安德斯·穆斯切蒂

主演: 杰西卡·查斯坦 / 比尔·斯卡斯加德 / 詹姆斯·麦卡沃伊

类型: 恐怖

上映日期: 2019-09-06(美国)





这两年恐怖片真的是大势,佳片不断。这不,2017年最火的恐怖片作品卷土重来,小丑的饰演者依然是比尔·斯卡斯加德。







这一部里孩子们都已长大,“劳模姐”和“一美”等加入饰演他们成人后。曾经种草第一部的影迷们,一定不会错过的。





8

《霍伯斯与肖》

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw





导演: 大卫·雷奇

主演: 道恩·强森 / 杰森·斯坦森 / 凡妮莎·柯比 / 伊德里斯·艾尔巴

类型: 动作

上映日期: 2019-07-26(美国)





“速激”系列的金字招牌挂在这,顶级大制作就不用说了,而且这部电影本来是道恩·强森的自立门户之作,他的用心也有保证。







导演、编剧甚至配乐都来自“速激”正传电影,系列中的看点应该都保留下来了,观影时肯定适合带上一桶爆米花。





9

《精灵宝可梦:大侦探皮卡丘》

POKÉMON: Detective Pikachu







导演: 罗伯·莱特曼

主演: 瑞恩·雷诺兹 / 贾斯蒂斯·史密斯 / 凯瑟琳·纽顿

类型: 喜剧 / 动画 / 冒险

上映日期: 2019-05-10(美国)





预告片出来之后,皮卡丘的大叔腔雷翻了不少漫画粉,而且皮卡丘身上长毛是什么鬼!不过漫画里的城市氛围复制的不错,整体反响还算正向。







电影在北美的票房未必很高,但只要口碑不垮,在东亚市场轻松变身票房收割机,尤其是内地市场,身边的宝可梦粉都要上天了……





10

《阿拉丁》



Aladdin





导演: 盖·里奇

主演: 梅纳·玛索德 / 娜奥米·斯科特 / 威尔·史密斯

类型: 爱情 / 奇幻 / 冒险

上映日期: 2019-05-24(美国)





盖·里奇加史皇,这个阵容含金量倒是不低。只是给迪士尼爸爸打工,盖·里奇是否能玩出新意,确实要打个问号。







目前的预告片里倒是一派豪奢景象,延续了迪士尼真人电影的用心,东方的风情也颇为迷人。





11

《小丑》



Joker





导演: 托德·菲利普斯

主演: 杰昆·菲尼克斯 / 罗伯特·德尼罗 / 莎姬·贝兹

类型: 剧情 / 惊悚 / 犯罪

上映日期: 2019-10-04(美国)





区别一下,这部《小丑》跟DC宇宙没有任何关系,可能和《自杀小队》沾边的是杰瑞德·莱托另外拍的一版。





公认的戏精杰昆·菲尼克斯出演片中的小丑,之前放出的片场花絮里眼神杀气场十足,坐等电影院验货。





12

《忌日快乐2》



Happy Death Day 2U







导演 / 编剧: 克里斯托弗·兰登

主演: 杰西卡·罗德 / 伊瑟尔·布罗萨德 / 露比·莫迪恩

类型: 悬疑 / 惊悚 / 恐怖

上映日期: 2019-02-14(美国)



前作在去年初以超低成本创造了票房奇迹,这样的电影按照好莱坞的逻辑是必然要出续集的。





导演和主演在这一部悉数回归,具体的故事还没有透露,不过据说会延续第一部的结局发展,而且也会涉及时间循环问题哦。





13

《星球大战9》



Star Wars: Episode IX





导演: J·J·艾布拉姆斯

主演: 黛西·雷德利 / 亚当·德赖弗 / 奥斯卡·伊萨克

类型: 动作 / 科幻 / 冒险

上映日期: 2019-12-20(美国)

《星战》正传系列的口碑一直以来都还不错,北美票房也高得离谱。第九部请回了第七部饱受好评的导演J·J·艾布拉姆斯,相信质感一定不差。





不知道为什么,《星战》在国内始终没有观众缘,且看这部的表现如何吧。





14

《王牌特工3》



Kingsman 3





导 演: 马修·沃恩

类型: 喜剧 / 动作 / 冒险

上映日期: 2019-11-08(美国)





谁能想到《王牌特工》系列居然拍到了第三部。不过这次,故事背景移到了一战期间,主角也会换另外两位。







虽然没有科林叔和蛋蛋,但据目前消息会有拉尔夫·费因斯,应该也是扮演一个导师角色。





15

《雷霆沙赞》



Shazam!





导演: 大卫·F·桑德伯格

主演: 扎克瑞·莱维 / 马克·斯特朗 / 米歇尔·博斯 / 杰曼·翰苏

类型: 动作 / 奇幻 / 冒险

上映日期: 2019-04-05(美国)





DC宇宙跟漫威真的是同质化严重,一个搞笑三俗的超级英雄?一直以来电影《沙赞》都被怀疑是DC家的《死侍》……







之前说过,DC电影都是好一部坏一部,那么《海王》大爆之后的这部《沙赞》……档期还是4月初这么个尴尬的时候,总觉得华纳自己都有点心虚。





16

《哥斯拉:怪兽之王》



Godzilla: King of the Monsters





导演: 迈克尔·道赫蒂

主演: 米莉·波比·布朗 / 维拉·法米加 / 章子怡

类型: 动作 / 科幻 / 冒险 / 灾难

上映日期: 2019-05-31(美国)





传奇影业的怪物宇宙确实成了气候,哥斯拉大战其他远古巨兽的戏码得到了不少影迷期待。什么基多拉、魔斯拉的我们不熟,啥时候和金刚打一场?





值得一提的是,章子怡加盟了这部怪物宇宙新片,而且人家立了Flag,绝对不打酱油。





17

《疾速备战》



John Wick 3: Parabellum





导演: 查德·斯塔赫斯基

主演: 基努·里维斯 / 哈莉·贝瑞 / 约翰·雷吉扎莫

类型: 动作 / 惊悚 / 犯罪

上映日期: 2019-05-17(美国)





其实就是《疾速追杀3》啦,剧情也实在没什么说的,就是谁让约翰·维克一个人不痛快,他就让一百个人死翘翘。







干练迅猛的动作戏成为系列的标签,一个中低成本动作片能拿下2.5亿美元,绝对让人有理由期待第三部。





18

《安娜贝尔3》



Annabelle 3





导演 / 编剧: 加里·多伯曼

主演: 麦肯娜·格瑞丝 / 维拉·法米加 / 帕特里克·威尔森

类型: 恐怖

上映日期: 2019-07-03(美国)





大名鼎鼎的招魂宇宙卷土重来,金字招牌的安利不得不吃。





虽然此前经历了《鬼修女》的口碑滑坡,但全球依然有不少招魂宇宙的拥趸,系列的生命力绝对强悍。





19

《X战警:黑凤凰》



X-Men: Dark Phoenix





导演: 西蒙·金伯格

主演: 苏菲·特纳 / 詹姆斯·麦卡沃伊 / 迈克尔·法斯宾德 / 詹妮弗·劳伦斯

类型: 动作 / 科幻 / 冒险

上映日期: 2019-06-07(美国)





跳票多次对文艺片来说是精雕细琢,对商业片来说绝对是灾难。《X战警:黑凤凰》到现在至少换了五个档期,实在让人胆战心惊……





不过从上一版预告片来看,画面质感和演员演技都还令人满意。“X战警”刚刚回归漫威怀抱,见面礼希望能丰厚一点哦。





20

《惊奇队长》



Captain Marvel





导演: 安娜·波顿 / 瑞安·弗雷克

主演: 布丽·拉尔森 / 嘉玛·陈 / 李·佩斯 / 塞缪尔·杰克逊

类型: 动作 / 科幻 / 冒险

上映日期: 2019-03-08(美国)





有了《复仇者联盟3》的片尾彩蛋当广告,《惊奇队长》的知名度确实飞速提高,但招致的争议更大了。







对布丽·拉尔森相貌不认同都是老梗,现在的问题是,预告片里的效果确实有点谜,变身之后活脱一个超级赛亚人……等着看电影本身质量如何吧。









颁奖季种子选手

1

《好莱坞往事》

Once Upon a Time In Hollywood





导演 / 编剧: 昆汀·塔伦蒂诺

主演: 莱昂纳多·迪卡普里奥 / 布拉德·皮特 / 玛格特·罗比 / 达科塔·范宁

类型: 剧情 / 惊悚 / 传记 / 犯罪



制片国家/地区: 美国





这可能是明年最受粉丝瞩目的电影,先是昆汀离开韦恩斯坦和索尼签下巨额合同,然后聚集了小半个好莱坞的明星,再三天两头地发新闻刷热度,完全勾起了大家的好奇心。







作为邪典电影大师级人物,昆汀的电影向来是颁奖季大热门,加上小李、皮特、“小丑女”等一众大咖加盟,不多说了,必看。





2

《爱尔兰人》



The Irishman





导演: 马丁·斯科塞斯

主演: 罗伯特·德尼罗 / 阿尔·帕西诺 / 鲍比·坎纳瓦尔 / 乔·佩西

类型: 剧情 / 传记 / 犯罪

制片国家/地区: 美国





马丁·斯科塞斯+阿尔·帕西诺+罗伯特·德尼罗+乔·佩西,还用多说?老影迷眼泪都要飙出来了!







在《无间行者》里,老马已经秀了一把对爱尔兰黑帮的展示,这次跟Netflix合作投资上亿美元,一定给我们准备了一场大戏。





3

《圣母》



Benedetta





导演: 保罗·范霍文

主演: 维尔日妮·埃菲拉 / 朗贝尔·维尔森 / 克洛蒂尔·蔻洛

类型: 剧情 / 同性 / 传记 / 历史

制片国家/地区: 法国





保罗·范霍文,荷兰的大师级导演,是少见的自然游走于商业和文艺之间的大神。他2016年的《她》获得了国际性声誉,此前的《本能》《黑皮书》等也都是影迷入门级作品。







对暴力和性的激情展示是他电影的标签,此次将西方最早的同性恋故事搬上银幕,表现手法应该相当大胆。对他最好的祝福就是:戛纳见。





4

《控诉》



J'accuse





导演: 罗曼·波兰斯基

主演: 路易·加瑞尔 / 让·杜雅尔丹 / 艾玛纽尔·塞尼耶 / 马修·阿马立克

类型: 剧情



制片国家/地区: 法国





罗曼·波兰斯基此次将一战前法国轰动世界的雷德福斯冤案搬上银幕,如果你看过《钢琴家》,一定会期待他能从这个事件里挖掘多少思考。





经历了Metoo的风波之后,波兰斯基将史上最有名的冤案搬上银幕,显得意味深长。该片有望于今年底上映。





5

《痛苦与荣耀》



Dolor y gloria





导演 / 编剧: 佩德罗·阿莫多瓦

主演: 安东尼奥·班德拉斯 / 阿谢尔·埃特塞安迪亚 / 佩内洛普·克鲁兹

类型: 剧情

制片国家/地区: 西班牙





阿莫多瓦是当今西班牙影坛首屈一指的大师,此次他依然选择讲述一个同性故事。据说电影的内容会令人想起《不良教育》《关于我母亲的一切》等导演前作。





班德拉斯和佩内洛普·克鲁兹N度与阿莫多瓦合作,堪称影坛佳话。





6

《真相》



The Truth





导演 / 编剧: 是枝裕和

主演: 伊桑·霍克 / 朱丽叶·比诺什 / 凯瑟琳·德纳芙 / 露德温·塞尼耶

类型: 剧情

制片国家/地区: 日本 / 法国





去年是枝裕和在戛纳获奖之后,就敲定了和朱丽叶·比诺什的合作,从那时起《真相》就进入了大众视野。





片中比诺什和德纳芙将饰演一对母女,伊桑·霍克演比诺什的美国丈夫。以家庭叙事拍法国电影,是枝裕和这一次会不会有惊喜?





7

《原钻》



Uncut Gems





导演 / 编剧: 本·萨弗迪 / 约书亚·萨弗迪

主演: 亚当·桑德勒 / 庞·克莱门捷夫 / 勒凯斯·斯坦菲尔德

类型: 剧情 / 喜剧 / 悬疑 / 惊悚 / 犯罪

制片国家/地区: 美国





萨弗迪兄弟是近年来美国声名鹊起的独立导演,前作《好时光》入围了戛纳主竞赛单元。马丁·斯科塞斯出任本片监制,亚当·桑德勒和庞·克莱门捷夫的搭档也颇具看点。





8

《这就是我所做的》



It's What I Do





导演: 史蒂文·斯皮尔伯格

主演: 詹妮弗·劳伦斯

类型: 剧情 / 传记 / 战争

制片国家/地区: 美国





该片根据战地记者琳赛·阿达里奥的回忆录改编。华纳请来斯皮尔伯格掌舵,詹妮弗·劳伦斯主演,明显剑指明年颁奖季。





根据回忆录内容,电影将涉及近年来阿富汗、伊朗和非洲等动荡区域,话题性十足,就看斯翁有怎样的发挥吧。





9

《人间失格》







导演: 蜷川实花

主演: 小栗旬 / 宫泽理惠 / 泽尻英龙华



类型: 剧情

制片国家/地区: 日本





该片根据日本作家太宰治写《人间失格》时的经历改编,小栗旬饰演这位沉湎酒色的多情文豪,最终与情人跳水殉情。





知名摄影师出身的蜷川实花执导,这一定会是一次非凡的视听体验。





10

《自助洗衣店》

The Laundromat





导演: 史蒂文·索德伯格

主演: 加里·奥德曼 / 梅丽尔·斯特里普 / 安东尼奥·班德拉斯

类型: 剧情

制片国家/地区: 美国





史蒂文·索德伯格以黑色电影见长,此次集齐了狗叔、梅姨等一众老戏骨,呈现作品相当令人期待。







根据另外的片名《洗钱圣地》,本片应该是犯罪题材作品,有曾创作《谍影重重3》《告密者》的编剧斯科特·本恩斯坐镇,品质绝对值得期待。





11

《关于无尽》



About Endlessness





导演 / 编剧: 罗伊·安德森

主演: Magnus Wallgren / Kristina Ekmark

类型: 剧情

制片国家/地区: 瑞典 / 挪威 / 德国 / 法国





罗伊·安德森应该算最低产的知名导演之一了,平均七年出一部电影,2014年的《寒枝惊雀》之后终于有了新作的消息。





此次他将探讨“无尽”的话题,跟他的画风一样高冷。





12

《旅途的结束,世界的开始》



To the Ends of the Earth





导演 / 编剧: 黑泽清

主演: 前田敦子 / 染谷将太 / 柄本时生 / 加濑亮

制片国家/地区: 日本





黑泽清近年的作品口碑参差不齐,但依然受到诸多影迷期待。此次携手前田敦子和染谷将太,讲述一段在乌兹别克斯坦的成长之旅。







13

《伯纳黛特你去了哪》



Where'd You Go, Bernadette





导演 / 编剧: 理查德·林克莱特

主演: 凯特·布兰切特 / 艾玛·尼尔森 / 比利·克鲁德普

类型: 剧情 / 喜剧

制片国家/地区: 美国





曾打造“爱在”三部曲和《少年时代》的理查德·林克莱特称得上是最知名的文艺片导演之一,这次他携手大魔王,居然要拍一部美式喜剧,这个画风就是忍不住很想看!





14

《星际探索》



Ad Astra





导演 / 编剧: 詹姆斯·格雷

主演: 布拉德·皮特 / 汤米·李·琼斯 / 唐纳德·萨瑟兰

类型: 科幻 / 悬疑 / 冒险

制片国家/地区: 美国





《迷失Z城》的导演詹姆斯·格雷再度出手,依然是和布拉德·皮特合作,讲述父子两代探索太空的征程,题材显然也是对颁奖季有野心的。





15

《我们》



Us





导演 / 编剧: 乔丹·皮尔

主演: 露皮塔·尼永奥 / 温斯顿·杜克 / 安娜·迪奥普

类型: 惊悚 / 恐怖

制片国家/地区: 美国





《逃出绝命镇》导演乔丹·皮尔,加上风头正劲的露皮塔·尼永奥,故事的主题应该还是会涉及种族,而乔丹·皮尔拿手的社会惊悚依然值得期待。





16

《双子煞星》



Gemini Man





导演: 李安

主演: 威尔·史密斯 / 玛丽·伊丽莎白·温斯特德 / 克里夫·欧文

类型: 动作 / 科幻 / 惊悚

制片国家/地区: 美国





李安联手史皇,算得上明年必看的电影了。该片将沿用《比利·林恩》的120帧技术,并尝试使用VR技术。明年颁奖季,技术类提名应该能拿不少。





史皇饰演的精英杀手突然成为特工追杀的对象,他的一举一动对方居然了如指掌,动作+惊悚的戏码相当有料。





17

《多米诺骨牌》



Domino (2019)









导演: 布莱恩·德·帕尔玛

主演: 尼古拉·科斯特-瓦尔道 / 克里斯蒂娜·亨德里克斯

类型: 惊悚 / 犯罪

制片国家/地区: 丹麦 / 法国 / 西班牙 / 比利时





德·帕尔玛是好莱坞最出色的商业大导之一,他的新作至少可看性绝对不差,可惜的是没有阿尔·帕西诺……







18

《小妇人》



Little Women





导演 / 编剧: 格蕾塔·葛韦格

主演: 蒂莫西·柴勒梅德 / 西尔莎·罗南 / 艾玛·沃森 / 梅丽尔·斯特里普

类型: 剧情

制片国家/地区: 美国





《伯德小姐》导演格蕾塔·葛韦格再次出手,改编经典名著《小妇人》,并招纳了甜茶、西尔莎·罗南、梅姨等颁奖季常客。最关键的是,我家艾玛也在,艾玛在怎么能不上榜呢!(对就是铁粉)





19

《寄生虫》



Parasite





导演 / 编剧: 奉俊昊

主演: 宋康昊 / 李善均 / 崔宇植 / 朴素丹

类型: 剧情

制片国家/地区: 韩国





奉俊昊+宋康昊,几十年的质量保证了。别看了片名以为是部科幻片哦,依然是现实主义题材,坐等着看宋影帝飙演技就可以了。





20

《若非此时,何时?》

If Not Now, When?





导演 / 编剧: 埃米尔·库斯图里卡

类型: 战争

制片国家/地区: 法国





库斯图里卡新作,根据意大利作家Primo Levi的同名小说改编。这位两获金棕榈的天才导演,此次将讲述一个二战故事。





21

《感谢上帝》



Alexandre





导演 / 编剧: 弗朗索瓦·欧容

主演: 梅尔维尔·珀波 / 德尼·梅诺谢 / 斯万·阿劳德

类型: 剧情

制片国家/地区: 法国





入围了今年柏林电影节主竞赛单元,三个在童年遭受过神父性侵的朋友,在中年遇到了不同的人生困境。导演欧容从90年代起就广受赞誉,作品极具黑色幽默风格,心理分析意味很浓。

22

《金手套》



The Golden Glove





导演 / 编剧: 法提赫·阿金

主演: 乌维·罗德 / Jonas Dassler / Philipp Baltus

类型: 剧情 / 惊悚 / 恐怖

制片国家/地区: 德国





法提赫·阿金继《凭空而来》之后回归犯罪题材,讲述一个心理变态在汉堡杀死四名女子的故事。该片也是今年柏林电影节的最受关注的项目之一。





23

《阿迈德》



Ahmed





导演 / 编剧: 让-皮埃尔·达内 / 吕克·达内

类型: 剧情

制片国家/地区: 比利时 / 法国





达内兄弟因拍摄纪录片成名,作品中有极强的记录和观察质感,几乎每部作品都引起巨大反响。新作《阿迈德》讲述一个比利时少年杀死老师的故事,应该会在今年戛纳亮相。





24

《无限悲情》



Triangle of Sadness





导演 / 编剧: 鲁本·奥斯特伦德

类型: 剧情

制片国家/地区: 瑞典





《方形》在戛纳出尽风头之后,今年导演鲁本·奥斯特伦德卷土重来,新片将从一对男女模特的视角,揭露时尚帝国的冷酷一面。





25

《马蒂亚斯与马克西姆》



Matthias & Maxime





导演 / 编剧: 泽维尔·多兰

主演: 泽维尔·多兰 / 安娜·多尔瓦尔 / Pier-Luc Funk

类型: 剧情

制片国家/地区: 法国



多兰就不用多介绍了,虽然前作《约翰·多诺万的死与生》口碑不佳,但这位青年才俊依然值得关注。新片依然关于同性题材,不知道会不会去多兰的福地戛纳走一趟。









除了以上作品,许多已经启动但并不确定上映时间的电影,也极有可能在2019年和大家见面。







如吉姆·贾木许的《丧尸未逝》、泰伦斯·马力克的《拉黛贡德》、彼得·格林纳威的《走向巴黎》、金基德的《无神》等跳票多次的大师之作,值得持续期待。





同时,更多精彩的电影也随时可能加入我们的必看片单,藤井树观影团也将继续陪伴大家,开启奇妙的观影之旅。2019年,让好电影来得更猛烈些吧!









