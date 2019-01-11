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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 大师云集，佳片无数，2019海外电影最全片单来了！

藤井树 发布于：

2018年影迷是幸福的，三大电影节和北美颁奖季贡献了数不清的好电影，一贯被认为只有视效的好莱坞大片，也有如《头号玩家》《海王》这样的口碑之作。

 

2019年已经来了，今年的好电影还多吗？除了《复仇者联盟4》、真人版《狮子王》这些被广泛关注的电影，还有什么电影值得关注？


 

此前我们已经梳理了2019年值得一看的华语电影（戳这里补片单哦），那么海外电影的表现将会如何？


梳理完今年海外电影的片单一看，形势不是小好，那是相当好！好莱坞的大片已经纷纷就位，预计将征战各大颁奖季的片单也绝对熠熠闪光，昆汀·塔伦迪诺、佩德罗·阿莫多瓦、马丁·斯科塞斯等大神都将在今年发布新作。

 

这就为您盘点今年好莱坞大片和颁奖季电影中最值得关注的部分，如果有兴趣，就赶快提前关注起来哦~



好莱坞制造

1

《阿丽塔：战斗天使》

Alita: Battle Angel


导演: 罗伯特·罗德里格兹
主演: 罗莎·萨拉查 / 克里斯托弗·沃尔兹 / 基恩·约翰逊
类型: 动作 / 科幻 / 冒险

上映日期: 2019-02-14(美国)

 

所有宣传要点都放在了作为监制和编剧的詹姆斯·卡梅隆身上，多年不见的司机哥，这次有什么视效上的突破？至于故事，卡梅隆都不在意你还在意个啥~


提一句导演罗德里格兹，是邪典电影领域的大拿，《杀出个黎明》《罪恶之城》质感都相当出色。


2

《复仇者联盟4：终局之战》

Avengers: Endgame


导演: 安东尼·罗素 / 乔·罗素
主演: 小罗伯特·唐尼 / 乔什·布洛林 / 克里斯·埃文斯
类型: 动作 / 科幻 / 奇幻 / 冒险

上映日期: 2019-04-26(美国)


不用说都知道票房差不了，大家都等着看第三部挖的巨坑要怎么填。


这一部之后，许多初代复仇者如唐尼和美队都确定下车了，加上此前在宣传上其实有点透支人气，《复联4》之后的漫威作品有点让人担心。


3

《蜘蛛侠：英雄远征》

Spider-Man: Far From Home


导演: 乔·沃茨
主演: 汤姆·赫兰德 / 赞达亚 / 玛丽莎·托梅 / 迈克尔·基顿
类型: 动作 / 科幻 / 冒险
上映日期: 2019-07-05(美国)


看海报就知道，赞达亚饰演的女汉子这次多半要和彼得·帕克修成正果了，至于“远离家乡”到底要去哪开启征途，且等首支预告片解密。


另外，咱家荷兰弟到底有没有计划去毒液系列串个场？大家都等着看蜘蛛侠宇宙呢！


4

《冰雪奇缘2》

Frozen 2


导演: 克里斯·巴克 / 珍妮弗·李
配音: 伊迪娜·门泽尔 / 克里斯汀·贝尔 / 乔什·加德
类型: 喜剧 / 动画 / 冒险
上映日期: 2019-11-22(美国)


动画迷们期待已久的作品，动听的音乐和奇妙的视效，肯定会在今年冬季档有所收获。.


从宣传来看，迪士尼可能要有两位不需要王子的公主了……一向低龄化的迪士尼从真人版《美女与野兽》之后可真是越来越放得开。


5

《狮子王》

The Lion King


导演: 乔恩·费儒
配音: 唐纳德·格洛弗 / 阿尔法·伍达德 / 詹姆斯·厄尔·琼斯
类型: 动画 / 歌舞 / 冒险
上映日期: 2019-07-19(美国)


已经放出的首支预告片真的是惊艳全球，和动画前作极其相似的画面，质感极强的非洲和野生动物已经预定了不少观影人次。


1994年的《狮子王》是许多人的电影启蒙（包括小编），这次真人版上映恐怕会主打情怀牌。导演“哈皮”能交出怎样的答卷，非常值得期待。


6

《玩具总动员4》

Toy Story 4


导演: 乔什·库雷
配音: 汤姆·汉克斯 / 蒂姆·艾伦 / 安妮·波茨 / 帕特丽夏·阿奎特
类型: 喜剧 / 动画 / 奇幻
上映日期: 2019-06-21(美国)


《玩具总动员4》！靠这个名字就能大卖，多少人的情怀杀啊。


其实前三部已经讲了一个非常完整的故事，这次重启据说主要是给胡迪和牧羊女加爱情戏，皮克斯我劝你用心。


7

《小丑回魂2》

It: Chapter Two


导演: 安德斯·穆斯切蒂
主演: 杰西卡·查斯坦 / 比尔·斯卡斯加德 / 詹姆斯·麦卡沃伊
类型: 恐怖
上映日期: 2019-09-06(美国)


这两年恐怖片真的是大势，佳片不断。这不，2017年最火的恐怖片作品卷土重来，小丑的饰演者依然是比尔·斯卡斯加德。


这一部里孩子们都已长大，“劳模姐和“一美”等加入饰演他们成人后。曾经种草第一部的影迷们，一定不会错过的。


8

《霍伯斯与肖》

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw


导演: 大卫·雷奇
主演: 道恩·强森 / 杰森·斯坦森 / 凡妮莎·柯比 / 伊德里斯·艾尔巴
类型: 动作
上映日期: 2019-07-26(美国)


“速激”系列的金字招牌挂在这，顶级大制作就不用说了，而且这部电影本来是道恩·强森的自立门户之作，他的用心也有保证。


导演、编剧甚至配乐都来自“速激”正传电影，系列中的看点应该都保留下来了，观影时肯定适合带上一桶爆米花。


9

《精灵宝可梦：大侦探皮卡丘》

POKÉMON: Detective Pikachu


导演: 罗伯·莱特曼
主演: 瑞恩·雷诺兹 / 贾斯蒂斯·史密斯 / 凯瑟琳·纽顿
类型: 喜剧 / 动画 / 冒险
上映日期: 2019-05-10(美国)


预告片出来之后，皮卡丘的大叔腔雷翻了不少漫画粉，而且皮卡丘身上长毛是什么鬼！不过漫画里的城市氛围复制的不错，整体反响还算正向。


电影在北美的票房未必很高，但只要口碑不垮，在东亚市场轻松变身票房收割机，尤其是内地市场，身边的宝可梦粉都要上天了……


10

《阿拉丁》

Aladdin


导演: 盖·里奇
主演: 梅纳·玛索德 / 娜奥米·斯科特 / 威尔·史密斯
类型: 爱情 / 奇幻 / 冒险
上映日期: 2019-05-24(美国)


盖·里奇加史皇，这个阵容含金量倒是不低。只是给迪士尼爸爸打工，盖·里奇是否能玩出新意，确实要打个问号。


目前的预告片里倒是一派豪奢景象，延续了迪士尼真人电影的用心，东方的风情也颇为迷人。


11

《小丑》

Joker


导演: 托德·菲利普斯
主演: 杰昆·菲尼克斯 / 罗伯特·德尼罗 / 莎姬·贝兹
类型: 剧情 / 惊悚 / 犯罪
上映日期: 2019-10-04(美国)


区别一下，这部《小丑》跟DC宇宙没有任何关系，可能和《自杀小队》沾边的是杰瑞德·莱托另外拍的一版。


公认的戏精杰昆·菲尼克斯出演片中的小丑，之前放出的片场花絮里眼神杀气场十足，坐等电影院验货。


12

《忌日快乐2》

Happy Death Day 2U


导演 / 编剧: 克里斯托弗·兰登
主演: 杰西卡·罗德 / 伊瑟尔·布罗萨德 / 露比·莫迪恩
类型: 悬疑 / 惊悚 / 恐怖
上映日期: 2019-02-14(美国)


前作在去年初以超低成本创造了票房奇迹，这样的电影按照好莱坞的逻辑是必然要出续集的。


导演和主演在这一部悉数回归，具体的故事还没有透露，不过据说会延续第一部的结局发展，而且也会涉及时间循环问题哦。


13

《星球大战9》

Star Wars: Episode IX


导演: J·J·艾布拉姆斯
主演: 黛西·雷德利 / 亚当·德赖弗 / 奥斯卡·伊萨克
类型: 动作 / 科幻 / 冒险
上映日期: 2019-12-20(美国)

《星战》正传系列的口碑一直以来都还不错，北美票房也高得离谱。第九部请回了第七部饱受好评的导演J·J·艾布拉姆斯，相信质感一定不差。


不知道为什么，《星战》在国内始终没有观众缘，且看这部的表现如何吧。


14

《王牌特工3》

Kingsman 3


导 演: 马修·沃恩

类型: 喜剧 / 动作 / 冒险
上映日期: 2019-11-08(美国)


谁能想到《王牌特工》系列居然拍到了第三部。不过这次，故事背景移到了一战期间，主角也会换另外两位。


虽然没有科林叔和蛋蛋，但据目前消息会有拉尔夫·费因斯，应该也是扮演一个导师角色。


15

《雷霆沙赞》

Shazam!


导演: 大卫·F·桑德伯格
主演: 扎克瑞·莱维 / 马克·斯特朗 / 米歇尔·博斯 / 杰曼·翰苏
类型: 动作 / 奇幻 / 冒险
上映日期: 2019-04-05(美国)


DC宇宙跟漫威真的是同质化严重，一个搞笑三俗的超级英雄？一直以来电影《沙赞》都被怀疑是DC家的《死侍》……


之前说过，DC电影都是好一部坏一部，那么《海王》大爆之后的这部《沙赞》……档期还是4月初这么个尴尬的时候，总觉得华纳自己都有点心虚。


16

《哥斯拉：怪兽之王》

Godzilla: King of the Monsters


导演: 迈克尔·道赫蒂
主演: 米莉·波比·布朗 / 维拉·法米加 / 章子怡
类型: 动作 / 科幻 / 冒险 / 灾难
上映日期: 2019-05-31(美国)


传奇影业的怪物宇宙确实成了气候，哥斯拉大战其他远古巨兽的戏码得到了不少影迷期待。什么基多拉、魔斯拉的我们不熟，啥时候和金刚打一场？


值得一提的是，章子怡加盟了这部怪物宇宙新片，而且人家立了Flag，绝对不打酱油。


17

《疾速备战》

John Wick 3: Parabellum


导演: 查德·斯塔赫斯基
主演: 基努·里维斯 / 哈莉·贝瑞 / 约翰·雷吉扎莫
类型: 动作 / 惊悚 / 犯罪
上映日期: 2019-05-17(美国)


其实就是《疾速追杀3》啦，剧情也实在没什么说的，就是谁让约翰·维克一个人不痛快，他就让一百个人死翘翘。


干练迅猛的动作戏成为系列的标签，一个中低成本动作片能拿下2.5亿美元，绝对让人有理由期待第三部。


18

《安娜贝尔3》

Annabelle 3


导演 / 编剧: 加里·多伯曼

主演: 麦肯娜·格瑞丝 / 维拉·法米加 / 帕特里克·威尔森
类型: 恐怖
上映日期: 2019-07-03(美国)


大名鼎鼎的招魂宇宙卷土重来，金字招牌的安利不得不吃。


虽然此前经历了《鬼修女》的口碑滑坡，但全球依然有不少招魂宇宙的拥趸，系列的生命力绝对强悍。


19

《X战警：黑凤凰》

X-Men: Dark Phoenix


导演: 西蒙·金伯格
主演: 苏菲·特纳 / 詹姆斯·麦卡沃伊 / 迈克尔·法斯宾德 / 詹妮弗·劳伦斯
类型: 动作 / 科幻 / 冒险
上映日期: 2019-06-07(美国)


跳票多次对文艺片来说是精雕细琢，对商业片来说绝对是灾难。《X战警：黑凤凰》到现在至少换了五个档期，实在让人胆战心惊……


不过从上一版预告片来看，画面质感和演员演技都还令人满意。“X战警”刚刚回归漫威怀抱，见面礼希望能丰厚一点哦。


20

《惊奇队长》

Captain Marvel


导演: 安娜·波顿 / 瑞安·弗雷克
主演: 布丽·拉尔森 / 嘉玛·陈 / 李·佩斯 / 塞缪尔·杰克逊
类型: 动作 / 科幻 / 冒险
上映日期: 2019-03-08(美国)


有了《复仇者联盟3》的片尾彩蛋当广告，《惊奇队长》的知名度确实飞速提高，但招致的争议更大了。


对布丽·拉尔森相貌不认同都是老梗，现在的问题是，预告片里的效果确实有点谜，变身之后活脱一个超级赛亚人……等着看电影本身质量如何吧。



颁奖季种子选手

1

《好莱坞往事》

Once Upon a Time In Hollywood


导演 / 编剧: 昆汀·塔伦蒂诺
主演: 莱昂纳多·迪卡普里奥 / 布拉德·皮特 / 玛格特·罗比 / 达科塔·范宁
类型: 剧情 / 惊悚 / 传记 / 犯罪

制片国家/地区: 美国


这可能是明年最受粉丝瞩目的电影，先是昆汀离开韦恩斯坦和索尼签下巨额合同，然后聚集了小半个好莱坞的明星，再三天两头地发新闻刷热度，完全勾起了大家的好奇心。


作为邪典电影大师级人物，昆汀的电影向来是颁奖季大热门，加上小李、皮特、“小丑女”等一众大咖加盟，不多说了，必看。


2

《爱尔兰人》

The Irishman


导演: 马丁·斯科塞斯
主演: 罗伯特·德尼罗 / 阿尔·帕西诺 / 鲍比·坎纳瓦尔 / 乔·佩西
类型: 剧情 / 传记 / 犯罪

制片国家/地区: 美国


马丁·斯科塞斯+阿尔·帕西诺+罗伯特·德尼罗+乔·佩西，还用多说？老影迷眼泪都要飙出来了！


《无间行者》里，老马已经秀了一把对爱尔兰黑帮的展示，这次跟Netflix合作投资上亿美元，一定给我们准备了一场大戏。


3

《圣母》

Benedetta


导演: 保罗·范霍文
主演: 维尔日妮·埃菲拉 / 朗贝尔·维尔森 / 克洛蒂尔·蔻洛
类型: 剧情 / 同性 / 传记 / 历史

制片国家/地区: 法国


保罗·范霍文，荷兰的大师级导演，是少见的自然游走于商业和文艺之间的大神。他2016年的《她》获得了国际性声誉，此前的《本能》《黑皮书》等也都是影迷入门级作品。


对暴力和性的激情展示是他电影的标签，此次将西方最早的同性恋故事搬上银幕，表现手法应该相当大胆。对他最好的祝福就是：戛纳见。


4

《控诉》

J'accuse


导演: 罗曼·波兰斯基

主演: 路易·加瑞尔 / 让·杜雅尔丹 / 艾玛纽尔·塞尼耶 / 马修·阿马立克
类型: 剧情

制片国家/地区: 法国


罗曼·波兰斯基此次将一战前法国轰动世界的雷德福斯冤案搬上银幕，如果你看过《钢琴家》，一定会期待他能从这个事件里挖掘多少思考。


经历了Metoo的风波之后，波兰斯基将史上最有名的冤案搬上银幕，显得意味深长。该片有望于今年底上映。


5

《痛苦与荣耀》

Dolor y gloria


导演 / 编剧: 佩德罗·阿莫多瓦
主演: 安东尼奥·班德拉斯 / 阿谢尔·埃特塞安迪亚 / 佩内洛普·克鲁兹
类型: 剧情
制片国家/地区: 西班牙


阿莫多瓦是当今西班牙影坛首屈一指的大师，此次他依然选择讲述一个同性故事。据说电影的内容会令人想起《不良教育》《关于我母亲的一切》等导演前作。


班德拉斯和佩内洛普·克鲁兹N度与阿莫多瓦合作，堪称影坛佳话。


6

《真相》

The Truth


导演 / 编剧: 是枝裕和
主演: 伊桑·霍克 / 朱丽叶·比诺什 / 凯瑟琳·德纳芙 / 露德温·塞尼耶
类型: 剧情

制片国家/地区: 日本 / 法国


去年是枝裕和在戛纳获奖之后，就敲定了和朱丽叶·比诺什的合作，从那时起《真相》就进入了大众视野。


片中比诺什和德纳芙将饰演一对母女，伊桑·霍克演比诺什的美国丈夫。以家庭叙事拍法国电影，是枝裕和这一次会不会有惊喜？


7

《原钻》

Uncut Gems


导演 / 编剧: 本·萨弗迪 / 约书亚·萨弗迪
主演: 亚当·桑德勒 / 庞·克莱门捷夫 / 勒凯斯·斯坦菲尔德
类型: 剧情 / 喜剧 / 悬疑 / 惊悚 / 犯罪
制片国家/地区: 美国


萨弗迪兄弟是近年来美国声名鹊起的独立导演，前作《好时光》入围了戛纳主竞赛单元。马丁·斯科塞斯出任本片监制，亚当·桑德勒和庞·克莱门捷夫的搭档也颇具看点。


8

《这就是我所做的》

It's What I Do


导演: 史蒂文·斯皮尔伯格
主演: 詹妮弗·劳伦斯
类型: 剧情 / 传记 / 战争
制片国家/地区: 美国


该片根据战地记者琳赛·阿达里奥的回忆录改编。华纳请来斯皮尔伯格掌舵，詹妮弗·劳伦斯主演，明显剑指明年颁奖季。


根据回忆录内容，电影将涉及近年来阿富汗、伊朗和非洲等动荡区域，话题性十足，就看斯翁有怎样的发挥吧。


9

《人间失格》


导演: 蜷川实花
主演: 小栗旬 / 宫泽理惠 / 泽尻英龙华

类型: 剧情

制片国家/地区: 日本


该片根据日本作家太宰治写《人间失格》时的经历改编，小栗旬饰演这位沉湎酒色多情文豪，最终与情人跳水殉情。


知名摄影师出身的蜷川实花执导，这一定会是一次非凡的视听体验。


10

《自助洗衣店》

The Laundromat


导演: 史蒂文·索德伯格
主演: 加里·奥德曼 / 梅丽尔·斯特里普 / 安东尼奥·班德拉斯
类型: 剧情
制片国家/地区: 美国


史蒂文·索德伯格以黑色电影见长，此次集齐了狗叔、梅姨等一众老戏骨，呈现作品相当令人期待。


根据另外的片名《洗钱圣地》，本片应该是犯罪题材作品，有曾创作《谍影重重3》《告密者》的编剧斯科特·本恩斯坐镇，品质绝对值得期待。


11

《关于无尽》

About Endlessness


导演 / 编剧: 罗伊·安德森
主演: Magnus Wallgren / Kristina Ekmark
类型: 剧情
制片国家/地区: 瑞典 / 挪威 / 德国 / 法国


罗伊·安德森应该算最低产的知名导演之一了，平均七年出一部电影，2014年的《寒枝惊雀》之后终于有了新作的消息。


此次他将探讨“无尽”的话题，跟他的画风一样高冷。


12

《旅途的结束，世界的开始》

To the Ends of the Earth


导演 / 编剧: 黑泽清

主演: 前田敦子 / 染谷将太 / 柄本时生 / 加濑亮
制片国家/地区: 日本


黑泽清近年的作品口碑参差不齐，但依然受到诸多影迷期待。此次携手前田敦子和染谷将太，讲述一段在乌兹别克斯坦的成长之旅。


13

《伯纳黛特你去了哪》

Where'd You Go, Bernadette


导演 / 编剧: 理查德·林克莱特

主演: 凯特·布兰切特 / 艾玛·尼尔森 / 比利·克鲁德普
类型: 剧情 / 喜剧
制片国家/地区: 美国


曾打造“爱在”三部曲《少年时代》的理查德·林克莱特称得上是最知名的文艺片导演之一，这次他携手大魔王，居然要拍一部美式喜剧，这个画风就是忍不住很想看！


14

《星际探索》

 Ad Astra


导演 / 编剧: 詹姆斯·格雷
主演: 布拉德·皮特 / 汤米·李·琼斯 / 唐纳德·萨瑟兰

类型: 科幻 / 悬疑 / 冒险
制片国家/地区: 美国


《迷失Z城》的导演詹姆斯·格雷再度出手，依然是和布拉德·皮特合作，讲述父子两代探索太空的征程，题材显然也是对颁奖季有野心的。


15

《我们》

Us


导演 / 编剧: 乔丹·皮尔
主演: 露皮塔·尼永奥 / 温斯顿·杜克 / 安娜·迪奥普
类型: 惊悚 / 恐怖
制片国家/地区: 美国


《逃出绝命镇》导演乔丹·皮尔，加上风头正劲的露皮塔·尼永奥，故事的主题应该还是会涉及种族，而乔丹·皮尔拿手的社会惊悚依然值得期待。


16

《双子煞星》

Gemini Man


导演: 李安
主演: 威尔·史密斯 / 玛丽·伊丽莎白·温斯特德 / 克里夫·欧文
类型: 动作 / 科幻 / 惊悚
制片国家/地区: 美国


李安联手史皇，算得上明年必看的电影了。该片将沿用《比利·林恩》的120帧技术，并尝试使用VR技术。明年颁奖季，技术类提名应该能拿不少。


史皇饰演的精英杀手突然成为特工追杀的对象，他的一举一动对方居然了如指掌，动作+惊悚的戏码相当有料。


17

《多米诺骨牌》

Domino (2019)



导演: 布莱恩·德·帕尔玛
主演: 尼古拉·科斯特-瓦尔道 / 克里斯蒂娜·亨德里克斯
类型: 惊悚 / 犯罪
制片国家/地区: 丹麦 / 法国 / 西班牙 / 比利时


德·帕尔玛是好莱坞最出色的商业大导之一，他的新作至少可看性绝对不差，可惜的是没有阿尔·帕西诺……


18

《小妇人》

Little Women


导演 / 编剧: 格蕾塔·葛韦格
主演: 蒂莫西·柴勒梅德 / 西尔莎·罗南 / 艾玛·沃森 / 梅丽尔·斯特里普

类型: 剧情
制片国家/地区: 美国


《伯德小姐》导演格蕾塔·葛韦格再次出手，改编经典名著《小妇人》，并招纳了甜茶、西尔莎·罗南、梅姨等颁奖季常客。最关键的是，我家艾玛也在，艾玛在怎么能不上榜呢！（对就是铁粉）


19

《寄生虫》

Parasite


导演 / 编剧: 奉俊昊
主演: 宋康昊 / 李善均 / 崔宇植 / 朴素丹
类型: 剧情
制片国家/地区: 韩国


奉俊昊+宋康昊，几十年的质量保证了。别看了片名以为是部科幻片哦，依然是现实主义题材，坐等着看宋影帝飙演技就可以了。


20

《若非此时，何时？》

If Not Now, When?


导演 / 编剧: 埃米尔·库斯图里卡
类型: 战争
制片国家/地区: 法国


库斯图里卡新作，根据意大利作家Primo Levi的同名小说改编。这位两获金棕榈的天才导演，此次将讲述一个二战故事。


21

《感谢上帝》

Alexandre


导演 / 编剧: 弗朗索瓦·欧容

主演: 梅尔维尔·珀波 / 德尼·梅诺谢 / 斯万·阿劳德
类型: 剧情
制片国家/地区: 法国


入围了今年柏林电影节主竞赛单元，三个在童年遭受过神父性侵的朋友，在中年遇到了不同的人生困境。导演欧容从90年代起就广受赞誉，作品极具黑色幽默风格，心理分析意味很浓。

22

《金手套》

The Golden Glove


导演 / 编剧: 法提赫·阿金
主演: 乌维·罗德 / Jonas Dassler / Philipp Baltus
类型: 剧情 / 惊悚 / 恐怖
制片国家/地区: 德国


法提赫·阿金继《凭空而来》之后回归犯罪题材，讲述一个心理变态在汉堡杀死四名女子的故事。该片也是今年柏林电影节的最受关注的项目之一。


23

《阿迈德》

Ahmed


导演 / 编剧: 让-皮埃尔·达内 / 吕克·达内
类型: 剧情
制片国家/地区: 比利时 / 法国


达内兄弟因拍摄纪录片成名，作品中有极强的记录和观察质感，几乎每部作品都引起巨大反响。新作《阿迈德》讲述一个比利时少年杀死老师的故事，应该会在今年戛纳亮相。


24

《无限悲情》

Triangle of Sadness


导演 / 编剧: 鲁本·奥斯特伦德
类型: 剧情
制片国家/地区: 瑞典


《方形》在戛纳出尽风头之后，今年导演鲁本·奥斯特伦德卷土重来，新片将从一对男女模特的视角，揭露时尚帝国的冷酷一面。


25

《马蒂亚斯与马克西姆》

Matthias & Maxime


导演 / 编剧: 泽维尔·多兰
主演: 泽维尔·多兰 / 安娜·多尔瓦尔 / Pier-Luc Funk
类型: 剧情
制片国家/地区: 法国


多兰就不用多介绍了，虽然前作《约翰·多诺万的死与生》口碑不佳，但这位青年才俊依然值得关注。新片依然关于同性题材，不知道会不会去多兰的福地戛纳走一趟。



除了以上作品，许多已经启动但并不确定上映时间的电影，也极有可能在2019年和大家见面。


如吉姆·贾木许的《丧尸未逝》、泰伦斯·马力克的《拉黛贡德》、彼得·格林纳威的《走向巴黎》、金基德的《无神》等跳票多次的大师之作，值得持续期待。


同时，更多精彩的电影也随时可能加入我们的必看片单，藤井树观影团也将继续陪伴大家，开启奇妙的观影之旅。2019年，让好电影来得更猛烈些吧！



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团







 

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