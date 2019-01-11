刚进入1月，影院有点冷冷清清凄凄惨惨戚戚的卖相。还好，开年第一片的《大黄蜂》迅速上位，霸气承包了所有人的少女心。







毫无疑问看完影片之后，大家都彻底沦陷在BB（Bumblebee）和女主奶甜奶甜的纯爱里。







不过，就在你们忙着幻想拥有这个可爱无敌男友力Max的萌宠时候，小编却将羡慕嫉妒恨的目光牢牢锁定它身边的女孩纸——查莉。







谁不想成为查莉呢？有蜂蜂也没用，毕竟她才是独得大黄蜂恩宠的女银！



机车服、牛仔裤、马丁靴，影片中的查莉简直酷爆了！

然鹅，现实中的海莉可盐可甜，虽然年仅23岁，但履历却有一本书那么厚了。





做过模特、会演戏，唱歌写歌还是一流的，少女以后还想做导演、制片等幕后工作。









没错，这就是传说中的“别人家的孩子”。

小编只想说，拜托，给我们一条活路好吗！要不要这么秀！





今天我们就来聊聊海莉作为“全能少女”的星光之路。



1

童星模特





虽然此海狸非彼海狸（比伯老婆），不过两人却有一个共同的身份，就是：模特。





海莉4岁时以模特身份出道，5岁人家就给奢侈品大牌MiuMiu做代言人了。想一想你的5岁……



要问她模特当得怎么样？前方高能预警：一波硬核杂志照突袭！





OK，童星出道也不是什么大新闻，娱乐圈这样出身的明星不在少数。





但是你能想到海莉是homeschooled吗？她的初中到高中全是家庭式教育。海莉自己的解释是，“学业和繁忙的拍摄行程无法兼顾”，可以理解。不过接下来她说的另一个理由，就很令人吃鲸了：被同学欺负。

这倒是和《大黄蜂》中的查莉有点像，被同学排挤。虽然令人费解，但现在那些欺负她的同学肯定无比悔恨，想当年你欺负的可是好莱坞的明日之星！





2

“老戏骨”





真正改变海莉命运的，是科恩兄弟的《大地惊雷》。

当时导演在美国大范围选角，最终海莉从15000个人中脱颖而出，成为当仁不让的小女主玛蒂·罗斯。





第一次做女主，和实力派演员杰夫·布里吉斯搭档，便赢得了奥斯卡最佳女配提名，那一年她和片中的玛蒂一样只有14岁。



她也成为继朱迪·福斯特14岁入围奥斯卡最佳女配之后，史上又一位年轻的奥斯卡女配提名者。





这样的荣耀，实在有必要拿出来吹一波。



她20岁时，在青春片《成长边缘》中实力演绎丧系少女，生动诠释出对青春和未来的迷茫。









小编个人认为，这部电影要比去年吹爆的《伯德小姐》好看。不信，你去看一看就知道了。

此外，海莉还在《Begin Again》里，给绿巨人浩克当过女儿；





2013版的《罗密欧与朱丽叶》中出演年轻的朱丽叶；









《三日刺杀》中演凯文·斯科特纳的女儿；





《送乡人》里与两大奥斯卡影后希拉里·斯万克和梅姨合作；







去年年末的《蜘蛛侠：平行宇宙》中给女蜘蛛格温配音……











年纪轻轻，出演了不少经典角色，还是个大牌明星收割机！

或许她天生就带有一种倔强的气质，不论是《大地惊雷》中为父报仇的玛蒂，还是《成长边缘》中的孤僻少女，她眉宇间的那股英气，在诠释不服输的少女角色时，特别容易令人信服。





所以，她来出演与大黄蜂共同成长的查莉再合适不过。



3

音乐少女

早就说了，海莉是百分百的全能少女。光演戏可满足不了她，抽空还玩起了音乐。





《再次出发之纽约遇见你》和《完美音调2》她都曾献声，此外她还出了自己的单曲《love myself》，反响也非常不错。

4

小小恋爱家

你以为这就够了吗？





最近在《大黄蜂》的宣传中，人家又说了希望以后不光有机会做导演，制片&编剧也都很感兴趣。





所谓比你优秀的人还比你努力，大概就是如此。



大家最最关心的肯定是，年轻貌美的女孩的心动男生咯！2017年有媒体发现她和英国乐队“单向街”成员奈尔·霍兰的恋情。





不过，两人貌似已经分手了。毕竟，年轻人的爱情总是来得太快，像龙卷风……



23岁，已经成为人生赢家的海莉，我们只希望你不要在全能之路越走越远，有空还是要谈谈心、恋恋爱……









必看海莉电影作品

《成长边缘》（2016）

The Edge of Seventeen









丧系少女的真是青春，其中有你我的影子。











《安德的游戏》（2013）

Ender's Game









海莉真实演绎活泼聪明的神枪手。











《再次出发之纽约遇见你 》(2013)

Begin Again









难得看到肉嘟嘟的海狸，和马克真有父女相。











《大地惊雷 》 (2010)

True Grit









完全证明了海莉演技上的天分。











《完美音调2 》(2015)

Pitch Perfect 2









想听海莉唱歌，就不能错过此片！









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