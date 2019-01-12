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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 《“大”人物》：除了不能跟《老手》比，其它没毛病！

藤井树 发布于：

说实话，一直没看好过《“大”人物》

 

2015年的韩国电影《老手》是当年的爆款，更在一夜之间让刘亚仁成为东亚知名的鲜肉戏骨。这种口碑之作，复制起来难度太大，内地的翻拍又一直……


 

更何况，《“大”人物》饰演刘亚仁那个富二代角色的居然是包贝尔，这这这……连他自己在《吐槽大会》都说：希望别因为他出演，大家排斥这部电影，哪怕来看看他挨揍呢。


 

没想到抱着试毒的心态去了电影院，看的时候居然还挺过瘾。

 

“大”人物

导演: 五百

编剧: 胡蓉蓉 / 杨苗 / 郭子圣

主演: 王千源 / 包贝尔 / 王迅 / 王砚辉

类型: 动作 / 犯罪

制片国家/地区: 中国大陆

上映日期: 2019-01-10(中国大陆)

片长: 107分钟

 

预料中的问题其实存在，主演表演达不到，导演五百也确实有拍惯了电视剧的一些毛病。但不可否认的是，不管是制作水准还是叙事节奏都非常精准，过火的笑料和情绪甚至有一点港式。

 

最令人瞠目结舌的是，电影在话题深度和尺度上完全放开，官商勾结、暴力拆迁甚至贫富差距等社会问题完全摊开谈，给了电影一点切入社会痛处的力量。

 

1

滨海有个孙大圣

 

随着《心理罪》《白夜追凶》等网剧的走红，导演五百在内地犯罪题材剧集方面算得上首屈一指，也有底气讨论一些社会问题，甚至敏感问题。


结果，给我们看了一个真实到吓人的故事。


 

故事发生在滨海市。火爆脾气的刑警孙大圣最近为了买学区房摇号的事儿心乱如麻。在朋友的介绍下，他参与了地产界头赵氏集团的少爷赵泰的一次酒会，秉性耿直的他不愿意拍马屁，闹了个不欢而散。


 

赵氏集团最近的地产项目中，强拆了汽修工陈勇强的店，为了讨回补偿款，陈勇强到赵氏集团门口示威。


结果被性情乖戾的赵泰先用电棍击伤，然后从楼上抛下制造自杀假象。



和陈勇强认识的孙大圣感觉不对，开始了对赵氏集团的盘查，却遭遇重重阻力：先是因为投诉被队长批评，又被赵氏集团经理崔京民激怒发生肢体冲突，结果落入圈套被拍下来成了“网红”，遭遇停职处理。

 

尤其是赵泰试图行贿孙大圣妻子不成，恼羞成怒剃了孙大圣儿子的头，让这个火爆汉子打定主意盯死了赵泰。双方已经结下了化不开的死仇。


 

最后，利用赵泰的聚众吸毒活动，孙大圣终于抓住了这个富二代的把柄，慌忙逃窜的赵泰被孙大圣追上，双方在闹市中展开了一场惨烈的对决……


 

个性极其强烈鲜明的角色，以及极其流畅、环环相扣的剧情，是《老手》《“大”人物》共有的特别的吸引点。


在人物上，赵泰是个不折不扣的坏人，让你质疑人怎么能坏到这个程度。但孙大圣也不是什么好人，倒让电影有了“比坏人更坏才能打败坏人”的有趣逻辑，让人想起《孤狼之血》里的役所广司。


 

电影节奏在松紧之间的把握很老练，始终能抓住观众。从最开始那场渔市临检的戏就非常明显，两个歹徒意图对警察下手的时候，正好出了交通事故。


 

正片中不断插入的笑料，也起到了这个作用。日常夸奖王砚辉，本片的喜剧杠把子就是你，按摩时候那个表情简直笑死个人。

 

2

我给你讲故事，你跟我谈尺度？

 

《“大”人物》确实有不少地方能引起共鸣，直接跟最热的反腐工作挂钩，把权钱交易、权色交易的图直接往镜头前面扔，看惯了小打小闹的小编小心脏都要加速了。


 

至于暴力强拆、网络暴力这些社会新闻，也纷纷成了电影讨论的话题。尤其是最后那群众围观的场景，观者应该都会五味杂陈吧。

 

而五百非常有感情的警察队伍，在片中也有非常真实的集体刻画。


 

这个集体的问题，电影不回避。片中派出所民警说的“没出命案，不构成刑事案件”，虽然引得孙大圣老大不满，但对于每天接案件无数的基层民警来说，真就是句实话。

 

同时，放着一大堆工作，先要搞好“警民联欢”的节目；上级要准备升职资格考试，不希望下属在最近捅娄子，都是机关里在正常不过的人情世故，又讽刺意味十足。


 

他们也是可爱的，在办公室里一言不合抬脚就踹有之，几个人吵架上头脱了衣服数伤疤有之，有警察受伤怒发冲冠冲恶人下黑脚有之。在电影中的这群人，确实拍出了公安战线的许多特质。

 

我最喜欢的改编，是刑警孙大圣和妻子的家庭环境和关系。因为忙于工作，他欠老婆孩子太多，在家的地位也一直是底层。

 

梅婷饰演的妻子实在是传神，在家清汤挂面地涂指甲油，老公回来的时候，一肚子火却只冷冷地抬了抬眼皮，家庭关系全表现出来了。


 

最震撼的是她拒绝了赵氏集团的行贿，到警局找孙大圣的那场戏。


她当然了解自己的丈夫，他不会是一个收受贿赂的人；但她生气，气他让自己的家人也卷入了风波，也气自己，因为面对赠送一套学区房的诱惑，她居然心动了。


这个警嫂的存在，补足了警察群体的各个侧面。


 

还有一处我觉得极有意思的本土化，可能就是男主角孙大圣的名字。

 

孙大圣是什么性格？三大特征，一是打不死，八卦炉练了七七四十九天、五行山下喝铜吃铁过了五百年愣是活蹦乱跳；二是不怕事，路见不平管他哪路神仙，打了再说；三是不畏权贵，天宫都敢闹，还怕你个赵氏集团？


这并非一个传统的英雄形象，他的缺点和优点一样明显。但恰恰是这个人，诠释了作为警察的职责操守。挂在陈勇强脚趾上的“孙大圣”玩偶，是每个普通民众的保护神。

 

 

3

港式味道，常规问题

 

电影《老手》里，有着很深的港片痕迹，打斗风格和叙事节奏深得港片三味。黄政民饰演的中年刑警徐道哲，其实有着《野兽刑警》《导火线》的影子。

 

而在故事结构上，韩版中贫民徐道哲和富二代赵泰晤的对决，形成了电影的“双雄”格局，也是港片里喜闻乐见的惯用手法。

 

《“大”人物》里，这种港式风格被进一步放大。



 

开头那场车间里的戏，其实就完全表现了港片的节奏和特点。刘天佐饰演的老大，一开始还颇有点威严冷峻的感觉，结果一遇见警察秒怂，这种极其戏剧化的人物反差其实非常讲究火候。


 

打斗就更是如此，身手凌厉、动作流畅自不必说，极其突出“玩闹式打斗”可以说是成龙以来的港片标志，在动作戏中穿插一些笑料和包袱，调节观众的观影状态和活跃度。

 

导演五百很明显借鉴了港片的意味，但这位电视剧出身的导演，对于电影的分寸感和节奏把握还是有些偏差。



过多的笑料植入和个人化表达，其实一定程度上在一次次打断剧情。这种生疏表现在电影的许多方面，东西有了，但味道还是不够。比如孙大圣心心念念的学区房，但我们总也没看见他去排一次学区房。


 

电影最后遍体鳞伤的，还要念叨一句：明天又排不了学区房了。相信观众心里会想：你明天怎么又要去排学区房。这就是前面缺铺垫，让这个本来非常落地的设定，显得有点匠气。

 

也确实要再说说电影表演上的失误。


 

五百找的演员还是靠谱的，王砚辉、梅婷、杜源、高捷、刘敏涛这帮老戏骨在各自部分呈现了相当到位的电影质感。但主角的表演，就很有说道了。

 

你以为我要批评包贝尔？其实我先要说的，是王千源。


 

这位性格男星其实在内地是以戏好著称的，从《钢的琴》里的父亲，到《解救吾先生》中的华子，他的表现都堪称惊艳。


《解救吾先生》经典的吃饺子


本片中也不能说他的表现不好，绝对及格线以上。


但感觉他同质化的角色可能接多了，表演的套路慢慢形成，把自己戏路走窄了。他和陈勇强父子说话的时候，就没把握好跟熟人相处的感觉，还是带着狠劲儿。


对于一个好演员，这不该是他的水准。

 

另外必须承认，包贝尔这次是努力了的，极尽可能地接近一个变态恶少。



但台词和表演分寸感这种事，真的不是短时间补得回来的。至于网友说的所谓包贝尔演技巅峰，我觉得完成度还不如当年献礼片里的五四青年。

 

这两位主演的化学反应，也成了对比原作最大的短板，其实还挺可惜的。


 

虽然有不少瑕疵，但不可否认的是，《“大”人物》团队非常用心地呈现了一场大戏，无论剧情还是制作都花了心思。有韩版的故事打底，该片的观影感受不差。

 

如果本周想看一部新片，《“大”人物》还是个不错的选择。如果你看过《老手》，别着急跟这部电影比较，质量上确实有差别，但这部看着更亲切不是？

 


微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团




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