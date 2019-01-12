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新的一年，文娱有料全新包装，瓜更多，料更猛，360度满足你想要吃撑的愿望！

敲锣打鼓，新年的第一波猛料来啦！

01

柏林！柏林！

王小帅王全安新片入围主竞赛单元







撒花撒花！昨晚，第69届柏林电影节放出第二批入围主竞赛的名单。华语导演王小帅执导的影片《地久天长》入围主竞赛单元。





据悉，影片聚焦两家人的恩怨沉浮，通过亲情，爱情的变故折射出社会的变迁。





王全安执导的蒙古语新片《恐龙蛋》也同时入围主竞赛。











另外，影评人 Cédric Succivalli 在twitter上透露，除了王小帅和王全安，张艺谋的新作也将入围主竞赛单元。此外，还会有九部中国电影入围全景单元、新生代单元和论坛单元，其中一部会是娄烨的电影（《风中》还是《兰心》！）。





虽说还未得到官方认证，但照入围主竞赛的架势，本届柏林电影节堪称华语电影的盛宴啊！





02

一切为了收视率！

复仇者联盟集结串场主持奥斯卡？









神仙安排！最新消息，学院准备打破传统主持人模式，本届奥斯卡颁奖典礼有意邀请尽可能多的复联成员参与串场主持。天啦噜！英雄集结，今年颁奖典礼的收视率一定燃~













03

颁奖季进行时

2019“英国奥斯卡”公布提名名单







近日，有着“英国奥斯卡”之称的英国电影学院奖公布了年度提名名单。《宠儿》以绝对实力提名12项领跑。





《波西米亚狂想曲》《登月第一人》《罗马》《一个明星的诞生》分别以7项提名的成绩紧随其后。奖项鹿死谁手，谁才是本届最大赢家，让我们拭目以待！





04

斗争再起！

裘德·洛回归迷你剧《新教宗》







权力斗争再起！迷你剧《年轻的教宗》续篇《新教宗》于近日曝光了最新剧照，前作主角“裘花”裘德·洛回归，新主演约翰·马尔科维奇出现在他身后，这眼神，勾得小编好想看……



据悉，续集会保留《年轻的教宗》的部分元素，但并不是前作故事的延续，目前仍在拍摄之中，期待ing~





05

童年杀！

蒂姆·伯顿新作《小飞象》曝光剧照









最近，蒂姆·波顿执导的真人版《小飞象》曝光一组角色海报，小飞象、柯林·法瑞尔、爱娃·格林、迈克尔·基顿、丹尼·德维托，五大角色集体亮相，这个卡司不得了~另外，魔幻的马戏团画风简直不要太抢镜好吗！











06

帕瓦罗蒂纪录片立项！

朗·霍华德出手帮你洗耳朵







再度出手！据报道，好莱坞导演朗·霍华德将制作一部有关男高音歌唱家帕瓦罗蒂的纪录片。如果拍摄顺利，今年年底就能和观众见面啦~





之前，朗·霍华德也拍摄过同类题材的影片《披头士：一周八天》，还提名了英国电影学院奖最佳纪录片。新作的品质绝对不用怀疑啊~





07

一路走好！

“铁人”王进喜扮演者张连文去世









又一位艺术家离我们而去！曾经在《创业》一片中饰演“铁人“王进喜的演员张连文于1月4日晚因病去世，享年74岁。





张连文先生生前拍过《艳阳天》《创业》《婚礼》《沸腾的群山》等多部影视作品。曾在《许茂和他的女儿们》一片中与他有过合作的刘晓庆也在第一时间发文悼念好友。









张连文先生，一路走好！





08

什么情况？

石原里美被爆分手









据日媒报道，石原里美与IT社长前田裕二已经分手。去年5月，两人被媒体拍到同游冲绳，恋情曝光，没想到这么快就被爆出分手了，但双方都没做出回应。





不管咋样，wuli女神一定要开开心心的啊~





09

期待！

黄晸玟确定主演韩版《解救吾先生》









就问你想不想看？！日前，黄晸玟确定主演根据《解救吾先生》翻拍的韩国电影《人质》，不过出演什么角色倒是没有透露，看这气质，你觉得像谁？





10

大卖！大卖！

《海王》成DCEU全球票房最高影片









虽然《海王》未能入围奥斯卡“最佳视效”的候选名单，但这丝毫也没有影响它在全球的热度。





截至目前，《海王》狂澜全球票房8.87亿美元，已经超过了2016年的《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》，默默成为了DCEU迄今为止最赚钱的电影！隔空喊话温导，奥斯卡不值得，快看票房消消气~





11

奥斯卡最稳风向标

美国制片人工会奖提名名单出炉









最近，第30届美国制片人工会奖提名名单新鲜出炉，快来看看你喜欢的影片上榜没~

作为每年奥斯卡最具分量的前哨奖项，制片人工会奖的奖项结果与奥斯卡最佳电影、最佳动画的归属重合度极高。参照着名单，是时候预测奥斯卡啦~





【最佳剧情片提名】

《黑豹》

《黑色党徒》

《波西米亚狂想曲》

《摘金奇缘》

《宠儿》

《绿皮书》

《寂静之地》

《罗马》

《一个明星的诞生》

《副总统》









【最佳动画片提名】

《蜘蛛侠：平行宇宙》

《绿毛怪格林奇》

《超人总动员2》

《犬之岛》

《无敌破坏王2》









【最佳纪录片提名】

《徒手攀岩》

《黎明墙》

《哈尔》

《深入奥卡万戈》

《鲁斯·巴德·金斯伯格》

《孪生陌生人》

《与我为邻》





12

王室情感大戏！

英国查尔斯王子与卡米拉或已离婚









天啦噜！据外媒报道，英国查尔斯王子与卡米拉已签署离婚文件……嗯，好的吧。想当年二人与戴安娜王妃的情感纠葛可真真算得上是一出宫廷情感大戏。当初爱到死去活来的两人，现如今也要分道扬镳了……





13

《毒液》续集启动

这次会不会有荷兰弟？











实锤！据确认，Sony影业已经准备启动《毒液2》。据悉，“汤老湿”、米歇尔·威廉姆斯或将回归，伍迪·哈里森扮演的屠杀大几率将成为续集大反派。

之前sony就定档了一部2020年10月上映的影片，现在看来，《毒液2》没错了。啊，想想粘稠的液体……就很酸爽。





14

这一波图要舔漏了

漫威十周年海报曝光！









最近，艺术家John Guydo 为漫威十周年设计的超级英雄和反派海报曝光，简直燃炸！就问问你，站哪边？！









15

《权力的游戏》前传卡司敲定

小格林德沃与小邓布利多再合作









近日，《权力的游戏》前传衍生剧宣布增加多名演员，除了之前公布的娜奥米·沃茨和Josh Whitehouse以外，杰米·坎贝尔·鲍尔、Toby Regbo、Ivanno Jeremiah等人也加盟本片！







这下，《哈利波特》GGAD青年组格林德沃和邓布利多又要在一起飙戏了~





16

不要啊！

抖森或不再出演《洛基》









哦买噶！The Hashtag Show 已经放话，迪士尼流媒体开发的剧版《洛基》计划招募更加年轻的演员饰演年轻版洛基。不是抖森版的洛基，本编不要看啦。（哭……）



17

梦幻！

《生活大爆炸》主演封面大片来袭









《生活大爆炸》就要大结局了，好舍不得~最近 ，三位主演“谢耳朵” 吉姆·帕森斯和“佩妮” 卡蕾·库科、“莱纳德” 约翰尼·盖尔克奇登上了美国《娱乐周刊》封面。



一组银河系大片，三人彷佛漫步月球，遨游太空，无比梦幻~话不多说，砸给你们欣赏，致我们陪伴十年的TBBT！









18

大热门驾到！

北美颁奖季好评新片《绿皮书》有望引进









想看的小伙伴们有福啦！前几天，由维果·莫滕森执导的《绿皮书》刚刚斩获金球奖音乐/喜剧类最佳影片。这几天，阿里影业就发话，联合出品该片，影片有望在中国内地上映，喜大普奔！



据悉，《绿皮书》改编自真实故事，讲述了意大利裔美国人Tony Lip 和黑人爵士钢琴家Dr.Don Shirley之间一段跨越种族和阶级的友谊。

19

贵气升级

国家电影局启用新版“龙标”









好看！最近，国家电影局启用了新版“龙标”，不仅时间缩短了，底色变化了，还增加了鎏金动态效果和浮雕立体效果，嗯……有感觉~





20

金球奖名单揭晓！

今年和奥斯卡重合率几何？









让全球电影人期待万分的金球奖终于揭晓！《波西米亚狂想曲》夺得剧情类最佳影片，阿方索·卡隆凭借《罗马》拿下最佳导演与最佳外语片，《美国蝶梦》获剧情类最佳剧集。现将完整片单附上，你喜欢的影片有没有获奖呢？





21

酷炫！

《流浪地球》全阵角色海报曝光









定档大年初一的《流浪地球》曝出了一组“冒险小分队”全阵容海报，成员们目光如炬，勇敢无畏，倔强启程！超酷炫~











22

会搞事！

《神奇动物3》或来中国取景









罗琳大婶真是具备“头图都能搞事情”的特质！最近，她的twitter 头图换成了中国湖南张家界国家森林公园风光，引起全网猜测，莫非在暗示《神奇动物3》或今后的电影里，纽特会来中国？





去年她把头图换成1930年代的里约热内卢，不久后，她就暗示《神奇动物3》要去巴西。这次换成张家界，想必在中国取景是八九不离十啦~

23

摄影类奖项风向

第33届摄影师协会电影类奖项提名名单出炉







年度最美镜头在这里！最近，第33届摄影师协会电影类奖项的提名名单新鲜出炉，《罗马》《一个明星的诞生》《宠儿》《登月第一人》《冷战》获得提名。







美国摄影师协会可是奥斯卡摄影奖最重要的风向标，今年奥斯卡最佳摄影极可能就在这几部中，你看好哪一部呢？

24

开年大礼！

HBO发布2019年剧集混剪预告













这几天，HBO发布了2019年最新主要剧集特别混剪预告，《权力的游戏》完结篇与《大小谎言》《真探》《副总统》等众多热门美剧悉数回归，还有DC改编的《守望者》等新剧新鲜上阵，啊~真解渴！对了，你龙妈空降在41秒哦~









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