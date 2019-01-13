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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 《白蛇：缘起》：最具创意“白蛇传”，尺度很大哦！

藤井树 发布于：

马上又到春节了，身在魔都心在远方的小编，耳边自觉响起“有钱没钱，回家过年......”


记得还有寒暑假的时候，最快乐的事莫过于在家刷剧。电视台必播有三宝：西游、还珠和白娘子。


 

当然现在00后们的童年可能就是《甄嬛传》了。（冷漠脸.jpg）



电视台三宝可以说是经典中的超级IP了。前阵子琼瑶阿姨又双叒叕宣布要启动新还珠了，小编只想对此露出尴尬而不失礼貌的围笑；更不用说，每到春节总有导演要拉出西游之XXX溜一圈......

 

嗯，片子质量是真不咋地。有人看吗？照样很多人买单。


 

这充分证明经典IP的“不老神话”。相比之下，白娘子的翻拍改编比前两者要收敛得多，不过但凡是翻拍嘛，齐白石的话最贴切了：“学我者生，似我者死。

 

一味模仿而不创新，只能沦为“赝品”，毕竟谁要看陈芝麻烂谷子的东西？

 

所以，改编出新意才是真本事。今天说的就是它——《白蛇：缘起》，动画版白蛇传。

 

《白蛇：缘起》

导演: 黄家康 / 赵霁
编剧: 大毛
主演: 张喆 / 杨天翔 / 唐小喜 / 刘薇 / 张遥函 
类型: 爱情 / 动画 / 奇幻
上映日期: 2019-01-11(中国大陆) 


基本上，初代90后对许仙和白素贞的爱情故事都应该耳熟能详，爸妈辈更不用说。这些年也不少翻拍了，所以大家铁定不是冲着人人都知道的故事来的。

 

 

《白蛇：缘起》最大特色就是，它以动画的形式来讲述这段真爱，但它可展示的剧情和空间又远超过真人电影。


 

当然，动画片只是一种形式，最令我惊喜的是，影片连故事内容上都做了改变和创新！

 

这不再是老调重弹的那个白娘子为爱水漫金山，最后被压雷峰塔的凄美爱情故事。


 

正如片名暗示的，该片讲述的其实是许仙还叫许宣时，与还未拥有千年道行的小白的前世之缘。

 

电影中的人设也做了改动。许宣不再是怂包臭男人，而是个勇敢快活的美少年；小白还不是修为高深的白素贞，只是一只刚刚修炼成人形的白蛇。

 


故事从唐朝末年说起。

 

天下大乱，群魔乱象，为祸人间。

 

时值皇上想要求道问仙，于是国师为了满足帝王长生之需，便下令捕蛇以练神功。许宣所在永州某村几乎全民都是捕蛇人，只因上面一句话：捕蛇可以抵税。（地名取自《捕蛇者说》，内涵好评！）

 

 

一天，许宣外出在瀑布前看到一名身着白衣的女子晕倒在石头上，便好心把落水女子捡回家中。

 

这女子就是道行很浅的小白，之前她被师父派去刺杀蛇族仇敌国师，结果打斗中落水失忆。


 

年轻的灵魂一相逢，便胜却人间无数。但人和妖终究不一样，所以让人泪目的瞬间来了，既然人妖殊途，他——许宣愿意为了爱情，变成一只妖！

 

 

下面这段歌词，很贴切表达了两个人对爱情的执着。

 

“爱恨纠缠的生生世世，心底执着的信念为你存在，多遥远的路，都阻挡不住，再次拥有没距离的温度。”

 

两人历尽艰险，仍对彼此的爱矢志不渝。这一世没能多相伴，来世我们还要再相见。


 

《新白娘子传奇》中最经典的要属许仙与白素贞西湖游船一段，船夫的一曲黄梅调《渡情》你来我往中，唱出男女约定终生的刻骨浪漫。

 

在动画版中也做了很好的致敬，同样是两人湖上游水，许宣的一首《何须问》，浓郁的中国古风味道，唱的婉转柔肠，忧思梦中。

 


像这样的致敬经典的梗不少。小白和小青池中沐浴一段，很像徐克版的《青蛇》里的王祖贤和张曼玉；失忆纯真的小白和鬼马少年许宣，身上都有《仙剑》中灵儿和逍遥的影子……

 


大片红枫隐没在群山的雾气之间，水波之上一叶扁舟，画面精致到每一帧就像一幅意犹未尽的山水画。


 

本片依然承袭近几年国漫中少不了的东方元素和意象，制作上的精美已经不需要额外赞辞。

 

《白蛇：缘起》不仅是追光动画承制，还联合了华纳影业。所以，影片的另一大看点便是，各反派之间的打斗场面！动画版的制作特效真的让人赞叹到不行！

 

 

毫无疑问这是一部“旧瓶装新酒”的故事，但这酒还是非常好喝。IP的魔力依然在，再加之令人兴奋的视觉特效。可以说，《白蛇：缘起》做到了出乎意料的惊喜效果。

 

 

虽然故事内里换了，打斗戏份较多，造成了剧情上的一些突兀困扰，但比起带来的创意和美妙，这些可以忽略不计。

 

此前，追光动画的《小门神》《猫与桃花源》属于叫好不叫座，剧情也比较低龄向。


但是！《白蛇：缘起》简直是跳跃式进步，本片更偏成人向，因为里面有羞羞的船戏哟，虽然尺度不算太大，但在动画电影中算是有所突破。

 

 

所以，友情提醒：带小朋友看的家长们要随时注意电影里的“高能”～

 

结尾的彩蛋，让小编已经迫不及待想看续集了。趁周末快去看起来吧，这绝对是一部不会让你失望的动画电影！




微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团






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藤井树

藤井树 (上海)

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