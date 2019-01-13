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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 我的爸爸妈妈要离婚，我该怎么办？

藤井树 发布于：

你经历过父母离婚吗？如果是，当时你是如何面对的？


哪怕想想那种处境，都会觉得心痛到破碎。


今天要想大家推介的这部电影，就是关于一个幸福的家庭如何走向分崩离析的故事。14岁的男孩Joe拼命试图挽回这一切，但一个孩子究竟能做什么？


不知道是哪个时刻，他突然已经长大，一脚跨进了成人世界的《狂野生活》



《狂野生活》

Wildlife

导演: 保罗·达诺
编剧: 保罗·达诺 / 佐伊·卡赞 / 理查德·福德
主演: 杰克·吉伦哈尔 / 凯瑞·穆里根 / 比尔·坎普
类型: 剧情
制片国家/地区: 美国
片长: 104分钟


《狂野生活》在去年的戛纳电影节首映，获得了诸多好评。虽然这是保罗·达诺作为导演的处女作，却表现得出乎意料的冷静克制。


保罗·达诺和佐伊·卡赞这对才华横溢的情侣，此前曾作为极具才华的演员为人所熟知，而这部电影则呈现了他们对于生活极其入微的观察；许多人甚至认为，这是对于美国60年代的最好回顾。


保罗·达诺和佐伊·卡赞


1960年，美国社会经济萧条。男孩Joe的爸爸不得不频繁更换工作。爸爸去哪里工作，哪里就是他们的家。



影片开始，他们刚刚迁居到蒙大拿。像很多普通美国家庭一样，爸爸陪孩子打橄榄球，妈妈正在为他们准备晚餐，这是很多家庭都会经历的幸福时光。




然而幸福的背后也暗示出即将到来的不幸，经济困难一直是这个家庭维系的障碍。多次搬家让Joe无法正常地完成学业，目前学习的都是他之前已经学过的内容；妈妈Janet甚至要靠撒谎拿钱回家。




Janet向往体面的生活，从她精致的妆容和她的谎言中就可以看出，她需要的是有一个能够遮风挡雨的丈夫，让她在家安然过日。


显然Jerry不能满足Janet的理想生活，他只是高尔夫俱乐部里的小员工，他愿意为了工作跪在地上为客人擦鞋，但却因为过度热情被开除了。




Joe目睹父亲失业之后在车里的无助，也看着母亲鼓励父亲从头开始。但Janet真的对此毫不介意吗？失望一点点累积，最终总会不堪重负。



失业并不可怕，可怕的是你面对失业的态度，Jerry骨子里颇有几分清高，开除他的前公司打电话希望他回去，他居然直接拒绝。


妻子提议他去超市找工作，他看不上这种体力活动，当妻子为了维持生活要找份工作时，他也极不情愿。



心里毫无那啥数


隐藏在背后的矛盾显现出来，四处为家的日子让Janet没有安全感，甚至厌倦，她没有自己的房子，没有自己的工作，失业的丈夫却为了自己的自尊拒绝前公司的邀请。


而对Jerry来说，前公司对自己工作的不认可否定了他引以为豪的人格魅力，妻子想要替他承担家庭的举动更挑战了他的男性权威。




14岁的Joe处在家庭“失语”的位置，和很多十几岁的孩子一样，他没有发言权，唯一能做的只有见证父母的矛盾一点点堆积。他甚至简单地认为家里的一切只是因为穷，并因此决定找一份兼职。


这个举动，只会进一步刺激内心骄傲的父亲。




电影到此，已经向我们展示了这个家庭不幸的根源。相爱时的甜蜜往往不会让人察觉彼此的不同，只有当共同的困难降临的时刻，如何面对成为最大的考验，骨子里的性格让Jerry和Janet早已不再同频。


Janet很快得到一份游泳教练的职位，家庭的经济窘境似乎可以缓解。而Jerry此时却选择去山火区救火，一份每小时只有一美元，却必须远离家庭的工作。


这引发了夫妻俩剧烈的争吵，但Jerry主意已定。



Jerry的这个选择好吗？对他自己来说是的，长期的失业让他自尊受挫，去灭火队等于逃离现在的生活。


可对Janet而言，丈夫去救火就是半条命踏进了棺材，丈夫的自私离开加剧了她内心深处的恐惧，她唯一能做的就是自救。


当人类的生存本能受到威胁，生活就在狂野的路上一去不复返了。




自救让Janet骨子里最真实的自己爆发了。她能迅速安全的办法就是有人可依，有钱可靠，游泳馆中认识的车行老板Miller成为她的救命稻草。


当某天Joe回到家里，看到母亲和一个秃顶大叔在客厅相谈甚欢。



Janet带着儿子去Miller家参加晚宴，极尽风情，在儿子面前毫不掩饰的引诱Miller,将自己的吻印在手上，再将自己的手放在沃伦嘴上。



这个间接的吻，没有爱情，却极尽诱惑，她在引诱这个男人，给自己一个安乐窝。


她一点也没有羞怯，她的出轨和丈夫去救火的选择一样，都是为了保护自己。他们的选择，让彼此都进入了心理的安全区，却也早已将彼此远远推开。生活需要选择，却从没有机会重新选择。


Joe看到某天晚上Miller裸着身子走出母亲的房间，那一刻或许就是他突然长大的一刻。



影片以Joe的视角串联起这一切，父亲被解雇时他在场，父亲离开家时他在场，母亲和别人调情时他在场，母亲和别人做爱时他也撞上了，家庭所有的变故和不幸，他一个不落地见证了。



他的青春里没有懵懂的暧昧，没有性成熟的困惑，甚至还处在一个好与坏仍不能完全分辨的年纪就经历这一切。


由父母构建成的世界即将坍塌，他只能看着一切发生，面对父亲的离开，他不能劝阻，只能问父亲：“你还有多久会回来”，


当Miller在两人去家里做客的时候，唐突地请母亲留下过夜，他突然发声说自己会开车，并以一种颤抖的声音求母亲回家。



少年所有的情绪都被压抑着，他没有表达的权利，他在自己兼职的照相馆里为无数家庭记录下幸福的瞬间，可他自己的家庭却即将支离破碎。


他的父亲想在蒙大拿的大火中挽救自己多年来的失意，找回价值，他的母亲在找回自己的过程中走向疯狂，而他以超乎年少的成熟见证着这场家庭变故。


一如那场肆意燃烧的山火，让人无力到绝望。



他的父亲Jerry终于安然回家，并告诉他们,他又在别处获得一份工作所以即将搬家。Janet拒绝了他的要求，说出了自己的外遇。


他们根本就是两种人，Janet需要安全感，而Jerry渴望证明自己。Janet想让丈夫明白过去的生活让她不安且厌倦，而重新获得工作的Jerry看到的却只有她对自己的背叛。




两个只知道争吵的大人，只顾着自己将来，没人看到此时的Joe只能低头坐着一言不发。




醉酒的Jerry冲入妻子情人Miller的家放火报复，却被Miller打倒在地，Joe看着倒在地上的父亲和搂着新欢的Miller，这一刻他的父母全成了失败者。




他跑着逃开了现场，带着所有对成人世界的不满和困惑，奔跑，继续奔跑。



但他跑不出生活的边界。父亲接受了之前不愿意做的超市工作，不愿四处漂泊的母亲却离开蒙大拿去皮特兰成为一名老师。


在Joe的要求下，父母来到Joe打工的照相馆。Joe终于为自己拍下了一张全家福，尽管父母貌合神离，但这是他能为这个家庭做的最后一件事。


Joe终于露出了笑容，两边的父母，却顷刻间泪如雨下。




电影到此戛然而止，这一家人的未来，我们无从知晓。一切都是生活的平平淡淡，回头品味，却有点意味无穷。


这部电影里，每个人的内心都在挣扎着，要么爆发，要么崩塌。成年人在其中心力交瘁，孩子收获着自己不想要的成长。


有人说，《狂野生活》说的就是“贫贱夫妻百事哀”，但实际上，他们只是在每个选择的当口都走向了远离家庭的方向，可惜生活的每条路，都是不归路。



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团






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藤井树

藤井树 (上海)

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