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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 《登月第一人》：没有什么天生的英雄，为整个人类开辟新边界的，只是个渴望证明自己的父亲。

藤井树 发布于：


去年威尼斯电影节期间，达米恩·查泽雷执导的新作《登月第一人》作为开幕电影，吸引了全球电影爱好者的关注。蜂拥而至的好评和热议，让媒体对这部电影在颁奖季的表现充满了信心。

 

万万没想到，该片在北美上映之后引起轩然大波，诸多北美名流口诛笔伐，甚至总统川普都出来说“我不会看这部电影”。


 

原因只有一个：《登月第一人》没有呈现阿姆斯特朗将美国国旗插在月球上的一幕。

 

但纵观全片，恰恰是电影没有将阿姆斯特朗作为一个美国式个人英雄来刻画，才脱离了以往太空电影的窠臼，甚至将高度提升到了全人类层面，让每个人都能感同身受。

 

甚至可以说，这部电影的类型已经超越了“太空电影”或者传记片，这更像一部家庭电影，登上月球对于一个父亲来说，仿佛是一次在家庭和事业之间的取舍。

 

《登月第一人》

First Man

导演: 达米恩·查泽雷

编剧: 乔希·辛格 / 詹姆斯·汉森

主演: 瑞恩·高斯林 / 克莱尔·芙伊 / 杰森·克拉克 / 凯尔·钱德勒

类型: 剧情 / 传记 / 历史

上映日期: 2018-08-29(威尼斯电影节) / 2018-10-12(美国)

片长: 141分钟

 

1969年，美国休斯敦火箭基地发射的阿波罗11号飞船，成功完成了第一次登月任务。


飞船搭载了尼尔·阿姆斯特朗、巴兹、奥尔德林和迈克尔·柯林斯三人，其中阿姆斯特朗因成为第一个踏上月球的人类而被永载史册。


 

这个故事我们在各种电视节目、书籍甚至课本上看过一遍又一遍，那句“这是我个人的一小步，却是人类的一大步”曾令无数人为之激动战栗。


 

但没有多少人知道，在阿姆斯特朗这一小步背后，是长达7年的悲伤和煎熬。

 

1962年，他的女儿凯伦死于脑瘤，年仅三岁。

 

当凯伦重病，还是飞行员的尼尔·阿姆斯特朗，一个月内连续三次出现了飞行事故。经过调查之后，上级对他做出了停飞的决定。


 

对于尼尔来说，事业和家庭的双重打击简直无法承担。这时，一位老朋友对他发出了邀请，希望他参与NASA “双子星计划”（早期登月计划）的航天员甄选。


入选之后的尼尔表现突出，他如饥似渴地汲取知识，并因为其工程师背景获得了第一次太空飞行的机会。


 

尼尔的夫人珍妮特与他一起来到休斯敦，看到丈夫逐渐重燃对工作的热情，她也重燃了对生活的热情。



孩子们睡了之后，她与丈夫一起伴着唱片款款舞动。一切都在好起来。


 

但他们低估了太空飞行这件事。

 

美国的太空计划实则是仓促上马的，受迫于苏联一次次在太空计划上占据主动，美国试图利用自己在技术和生产力方面的优势加速太空计划的进程。这是一个带有明显冷战风格的产物。




当时的美国总统肯尼迪还发表了热情洋溢的演讲：“我们航空技术的进步，教会我们，人类在追求知识和技术的道路上，是坚持不懈，不屈不挠的。”




口号谁都会喊，但工作总需要人去做。付出的代价，也需要人来承担。

 

在某个大雨天里，尼尔的好友、基地负责人艾德·怀特匆匆跑来阿姆斯特朗家，同为飞行员的艾略特小组驾驶着教练机在圣路易斯坠毁。


而短时间之后，尼尔就将执行“双子星号”的飞行任务。




巨大的压力让尼尔喘不过气，家里的氛围也不再一样。凯伦夭折之后，尼尔在某种程度上在逃离家庭，疯狂地投入工作。


而珍妮特除了要面对丈夫的沉默，更要开始承受丈夫随时会殉职的残酷现实。

 

“双子星号”的飞行计划并不顺利，和太空舱对接之后发生剧烈的旋转，在无边无际的宇宙中尼尔只能靠自己做出决策，切断了和太空舱的联系，手动驾驶飞船返回地面。




电影中对太空飞行的拍摄手法可以说完全出乎意料。整个过程中除了关键节点，很少出现飞船的外景和全景，而是以极为幽暗的光线，关注着船里的飞行员们。

 

《登月第一人》向我们展示了宇宙开拓时代飞船的逼仄和危险。电影的镜头几乎全部顶到了演员脸上，仿佛观众也置身于无比拥挤的舱内。




而镜头的剧烈震颤，以大量近景甚至特写捕捉人物动作和零件细节，成功营造了巨大的紧张和压迫感。


这样的观影经历是极不舒适的，甚至每个观众都会心有余悸到不愿意让尼尔再上太空。但我们都知道这还不是他最大的挑战。



 

在政治气候和预算紧张的大背景下，此次行动终究被定性为一次巨大的成功，正式登月的“阿波罗计划”随之启动。


尼尔的表现为他拿下了“阿波罗号”上的一个席位，即使在极度抖动和紧张的状态下也能保持平静，他天生就是干这个的。



 

而珍妮特第一次在地面通过广播收听丈夫飞行状况的实时转播，就亲历了丈夫在太空里的巨大危机，NASA为了照顾影响甚至关掉了声音转播，彻底点燃了这个女人的怒火。




回到地面的尼尔获得了许多关注，还代表NASA到白宫向总统汇报，他也开始更多地陪伴妻子和孩子，但对于珍妮特来说，差点失去丈夫的恐惧一直如影随形。

 

1967年1月，阿波罗号进行拔出插头测试，因船舱起火引起爆炸，参与测试的尼尔好友格斯等三人遇难。




一切都仿佛最恶毒的预兆，不断降临在尼尔身上。

 

在尼尔要飞行的前夜，珍妮特勒令尼尔去告诉两个孩子自己有可能无法归来，她不愿意做这件事。这对夫妻都没有走出过女儿夭折的阴影，无法承受再失去一个家庭成员。


 

尼尔等三人进入了茫茫宇宙，进行人类前所未有的远征。电影在这里第一次给了飞船和宇宙一个全景镜头，漆黑一片的空间里，渺小的飞船仿佛一只毫无反抗能力的蚂蚁。


 

飞船上的三个宇航员挤在一起时，尼尔拿出了一盘磁带。那是他和珍妮特定情时起舞的绝世名曲《Lunar Rhapsody》，响彻了人类第一艘太空飞船。

 

后面的故事我们都知道，他们终于到了月球，并把人类的第一个脚印印在月球表面。



在离开之前，尼尔将女儿凯伦留下的字母手环投入月球表面的地表裂缝。那一刻他的头盔表面只反射着月球的景象，我们却仿佛看得到他的表情。


 

回到地球的三人被进行为期一个月的例行隔离。珍妮特来到隔离处和尼尔相见，隔着玻璃，两人将手指相对，享受着彼此之间难得的宁静。


 

电影中，尼尔的月球征途也成为他的救赎之路。在他的航天梦背后，有着家庭、爱情、友情交织的复杂情绪，更如实呈现了尼尔·阿姆斯特朗以血肉之躯所承担的巨大压力。


 

片中的每一次太空飞行实则都是一场豪赌，赌注则是尼尔的生命。


电影没有太多台词表现，但瑞恩·高斯林和克莱尔·芙伊通过无比细腻的表演，呈现了他们心中的每一次挣扎和无助。


 

这完全突破了我们对太空电影的记忆。无论是作为正剧的《阿波罗十三》，还是商业大片如《太空牛仔》《世界末日》，亮堂精密的飞船都仿佛出征的战车，以堂堂之势进入太空。

 

而所描写的人物，大多仿佛天生的英雄，挽狂澜于既倒，拯救人类于星际灾难。

 

所有这些电影，都用一个太空题材的外壳嵌套了一个冒险故事。而《登月第一人》，则进行了一次精巧且细腻的家庭叙事。失意的父亲选择从家庭生活中逃避，用一次巨大的成就终于证明自己，取得与家庭的和解。


 

没有什么天生的英雄，为整个人类开辟新边界的，只是个渴望证明自己的父亲。

 

这是一部无比感人的电影；同时，电影里呈现的太空和飞船景象，都极为宏大和惊艳。因为目前在北美的争议，该片在颁奖季的收获恐怕会集中在演员和配乐上，但这样一部好电影，我们不该错过。

 


太空题材电影必看佳作！

 

《2001太空漫游》（1968）

A Space Odyssey

导演: 斯坦利·库布里克

主演: 凯尔·杜拉 / 加里·洛克伍德 / 威廉姆·西尔维斯特


在阿波罗登月的前一年问世，探讨了极为宏大的人类史及科技想象，至今被认为是指涉高深的科幻经典。


《阿波罗13号》 (1995)

Apollo 13



导演: 朗·霍华德
主演: 汤姆·汉克斯 / 比尔·帕克斯顿 / 凯文·贝肯

 

根据真实故事改编，阿波罗13号升空之后发生可怕的事故，航天员吉姆·洛威尔力挽狂澜。


《星际穿越》 (2014)

Interstellar


导演: 克里斯托弗·诺兰
主演: 马修·麦康纳 / 安妮·海瑟薇 / 杰西卡·查斯坦


近未来的时代，地球已不再适合人类居住，几位飞行员开启了寻找人类未来家园的远征。


《地心引力》(2013)

Gravity


导演: 阿方索·卡隆
主演: 桑德拉·布洛克 / 乔治·克鲁尼 / 艾德·哈里斯


两位航天员面临被困太空的绝境，他们将如何自救？阿方索·卡隆制造了极为震撼的视听体验。


《火星救援》(2015)

The Martian


导演: 雷德利·斯科特
主演: 马特·达蒙 / 杰西卡·查斯坦 / 克里斯汀·韦格


航天员马克被一次探测中被遗落在火星，他必须在此生存四年等待下一批科考人员，他能活下去吗？



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团



 

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藤井树

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