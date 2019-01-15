要说年度最期待的韩国电影，《麻药王》在本编心里的排名绝对靠前。禹民镐+宋康昊+裴斗娜，这神仙组合，一听就要炸啊~





最近，“麻药王”三人组登上了韩版《Harper’s Bazaar》的封面，先来跟着小编感受一波毒枭之气~









宋康昊饰演毒枭李斗三





曹政奭饰演检察官金仁久





裴斗娜饰演金雅静













就冲这几张图，感觉电影质感简直炸裂啊！





不过，期望有多大，失望就有多大。《麻药王》一经上映，口碑直线下滑，豆瓣评分低至5.5。







青龙奖导演+国宝级演员，明明是一手好牌，怎么就打成了这样？





《麻药王》

导演: 禹民镐

主演: 宋康昊 / 曹政奭 / 裴斗娜

类型: 剧情 / 动作 / 犯罪

制片国家/地区: 韩国

上映日期: 2018-12-19(韩国)

片长: 139分钟





1

烂剧情

被诟病最多的是电影故事本身。影片取材于真实案例，讲的是上世纪70年代釜山毒枭李斗三从屌丝崛起为大佬，最终没落的故事。









韩国本土暗黑现实风和好莱坞英雄养成记的结合，听着没差，只可惜故事的重心抓了半天也没抓准。





影片弱化了时代背景和所有的暴力元素 ，将侧重点放在李斗三的人物命运线上，但也表达得过于肤浅。















另外，导演还把大把的时间给了没用的副线和人物，几大主角完全没立起来，更别说毫无高潮的流水账式的剧情叙事了。





2

神演技





虽说电影不如预期，但演员们硬是用演技撑起了这部剧情不咋样的电影。





《辩护人》《杀人回忆》《我要复仇》《共同警备区》等影片，奠定了宋康昊绝对的国宝级演员的地位。这次，他出演了一个与以往平民角色不同的大佬毒枭李斗三，“国家之罪犯，世界之王”，一听就霸气十足。











时而和蔼可亲，时而杀气腾腾。从一手遮天到惨败收场，一个小人物的崛起与没落，被饼叔拿捏得恰到好处~





裴斗娜可是小编最喜欢的韩国女演员之一了，近几年她在好莱坞也是混的风生水起，凭《超感猎杀》《云图》等作品圈粉无数。《麻药王》是她和宋康昊继《汉江怪物》相隔12年后再度合作的作品，默契自不必说~











在影片中，裴斗娜出演李斗三的伙伴金静雅，是辅佐他成为大毒枭的的关键人物。两人之间的微妙关系看得小编也是心痒难耐……另外，她在饭店点烟的那场戏也太美了吧~”韩版王菲”果然名不虚传。











曾提名青龙奖和大钟奖最佳男配的曹政奭，在影片中饰演李斗三的死敌——金仁久检察官，眉宇间尽显英气，真是帅到爆~（克制克制）。









去年10月，曹政奭与女歌手蜘蛛结束五年恋爱长跑，步入婚姻殿堂。两人公开的婚纱照，也是甜到齁~隔着屏幕都能感觉到满满的宠爱。









除了以上三位，今年大钟奖的新晋影帝李星民，去年青龙奖、大钟奖双料最佳女配金素真都在片中奉上了精彩的表演。





不得不说，这部影片有现在的评分和票房，这些演员绝对占了一大半功劳啊~





几位大神此次绝对贡献了超级演技，尤其是宋康昊饰演的毒枭，简直是炸裂级发挥，感觉今年说不定还能拿影帝。如果你喜欢饼叔，这部电影倒也可以看看哦。













微博：@藤井树观影团2011



公号：藤井树观影团





















