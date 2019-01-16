有人的地方就会有是非。女人们凑在一块儿尤甚。不用多了，三个女人就能凑成一台大戏。



毕竟，女人天生是制造麻烦的产物……想起魔性的《还珠格格》里，容嬷嬷评价小燕砸“这个女人不用我们给她找麻烦，她自己就能制造一大堆麻烦”。可见，女人制造麻烦的能力不容小觑啊！









所以，在一部三个女人撑起的大戏中，男人什么的都是浮云。说的就是我们「等你等的很辛苦」的颁奖季宠儿——《宠儿》。





《宠儿》

The Favourite

导演: 欧格斯·兰斯莫斯

编剧: 德博拉·戴维斯 / 托尼·麦克纳马拉

主演: 艾玛·斯通 / 蕾切尔·薇兹 / 奥利维娅·科尔曼

类型: 同性 / 传记 / 历史

上映日期: 2018-08-30(威尼斯电影节) / 2018-11-23(美国)





2018年绝对是LGBT大年。《请以你的名字呼唤我》《爱你，西蒙》《好朋友》《喜欢，轻吻，快跑》走的轻快治愈路线，简直甜到齁。

这边百合片也不甘示弱，《违命》《柯莱特》《错误教育》……但是两个女人之间的姬情，哪有三个女人之间爱恨情欲交织玩得抓马。









所以，集齐奥利维娅·科尔曼、蕾切尔·薇兹和石头姐的《宠儿》必须是年度姬情之最啊！









故事背景设定在18世纪英国的斯图亚特王朝时代。

三个女人分别是，时值最后一任国王的安妮女王（奥利维娅·科尔曼 饰），一位神经质、爱撒泼的主儿；公爵夫人莎拉（蕾切尔·薇兹饰），钟情骑马射枪，十足的攻力全开；最后就是婊气冲天的侍女石头姐。









光看人设，小编已经开启脑补式抓马剧情了。

我们都知道，三角形具有稳定性。这个定理下放到爱情也准。

于是，三个女人自成一套稳定系统。在傲娇的女王面前，「女攻」与『女婊』展开上位战。









片中的安妮女王，人到中年，落下一身病症。最突出的就是痛风和肥胖。明知道胖是一种会呼吸的痛，但还是一不小心得了“暴食症”，一边往嘴里狠塞食物；一边嗷嗷吐在花瓶里。









稍一心情不好，就要一哭二闹三上吊，这时候只有公爵夫人抱抱、亲亲、举高高才能治得好她这“臭毛病”。









两人识于微时，没想到多年友情最终走向了姬情……没办法女王太任性了，男友力Max的公爵夫人就来帮女票主持朝政大局。

政务缠身的公爵夫人不可能天天陪着密友啊，那女王就不开心了，又开始任性胡闹。公爵夫人干脆一掐脖子“再给我闹，试试”，马上女王就乖的跟小白兔似的。









两人的相爱相杀，在侍女阿比盖尔的到来后打破了。









出身花街柳巷的阿比盖尔，走投无路来投奔远远远远远方表姐公爵夫人。夫人呢，一时心慈手软就给她某了个差事。日后，莎拉才想到那句古话「对敌人善良，就是对自己残忍呐！」









别看阿比盖尔现在沦落在后厨做杂活，但人家好歹曾经也是贵族小姐一枚，所以心机的她，时刻寻找机会再次翻身。

得知女王有痛风的顽疾后，她马上上山下海找到草药配制好，别说还真管用。女王马上把她提拔成贴身侍女。看到了吧，“有文化，真可怕“。









很快命运之神就眷顾了她。一次，她无意撞见了女王和表姐上演的干柴烈火姬情大战。这可是天大的机密，一开始阿比盖尔吓得要死，艾玛，怎么就好死不死发现了这种宫闱丑闻呢！

很快，她镇定下来后，想到这是绝佳上位机会啊。既然女王是最高权力者，又正好有这种癖好，那么为了翻身农奴把歌唱，我的底线就是没有底线。





晚上，一丝不挂地躺在女王的床上等着猎物入巢。外出回来的安妮，看到下人竟然敢睡在自己床上，马上不怒自威。阿比盖尔立刻装出无辜脸“艾玛，我看这床好柔软，忍不住就躺上去了……”









边说边光溜溜下床找衣服穿，女王看到侍女洁白无瑕的酮体，计上心来。当夜，阿比盖尔以为女王按摩的名义，顺理成章地睡到了女王。

偏偏不放心好情人的公爵夫人大半夜赶来了，心机婊的阿比盖尔还故意露出酥胸。能够想到公爵夫人看到这幕的无边愤怒吗？！





OK，姐妹正式开盘！其实这是女王的设计，有了侍女制衡，看你莎拉还敢动不动就冷落我，哼。

一开始，莎拉觉得你安妮偶尔发发疯，任任性由着你算了，你现在还敢威胁我？还有你卑微的阿比盖尔，我好心收留你，没想到你竟然敢和我作对。





可惜，莎拉高估了自己和情人的感情，更低估了阿比盖尔的手段。于是，在被小婊砸喂毒又离间自己与安妮的感情之后，恭喜白莲花阿比盖尔成功上位。

完败的莎拉不仅毁了容，还被旧情人赶出了宫中。可见，成功不只靠一张嘴，还需要足够的心机。









《宠儿》与导演欧格斯以往作品不同，虽然也充满了寓意，但不再是如《狗牙》《龙虾》式的强隐喻和形式感。作为宫斗戏，却以荒诞不经的方式呈现。

如果说，国内宫斗新高点《延禧攻略》是一路打怪升级式的爽爽爽，那么《宠儿》就很另类了。同样关乎历史，但我们甚少看到这么抓马荒诞的玩。

鸭子在宫殿之上排排站；









假发浓妆高跟鞋的男贵族；









往裸男身上大扔番茄……









更不要说，大女王赤裸对情人说“上我”这种台词了！感觉自己看了一部羞羞的野史。









画面和叙事上的设计很精彩，但仍然有导演一贯想要表达的深意。尤其是影片的最后镜头，你会发现在这场撕逼的感情戏中，其实没有赢家。









女王的最爱还是莎拉，只是她无法容忍不被驯服的情人；而温顺的阿比盖尔从来都只是一个替身而已。





唉。女人们的心事，我们还是别猜了，猜来猜去也不明白。还是赶紧看这三位女主共同奉献出的影后般的精彩演技吧！













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