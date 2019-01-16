金球奖的颁奖典礼已经尘埃落定，不知道大家补片补得怎么样了？别的不说，拿了剧情类最佳影片和影帝的《波西米亚狂想曲》一定是在必看片单里的。





新科金球影帝拉米！





大概因为小编是摇滚粉的同时又是个追星女孩，最近被饰演皇后乐队主唱弗雷迪·莫库里的拉米·马雷克迷得不要不要的。





这个被某些“无良影迷”戏称长得像忍者神龟（哼）的演员，站在舞台上简直是在发光！













严格说起来，虽然该片摘得金球奖剧情片最佳男主角的桂冠，但这其实只是第一部拉米·马雷克独挑大梁大获成功的电影。他的成功之路，才刚刚开始。





1

这个演员有点眼熟







你一定记得拉米·马雷克这张脸，只不过，你或许一直不知道他的名字。





毕竟在很多年里，他演的都是我们根本记不住的配角。









此前十几年，拉米·马雷克在好莱坞一直处于不温不火的状态，看他的履历的话你会发现他的作品简直是大片云集，个个都是热门，但拉米一直都不是镜头核心的那一个。





他曾经是喜剧《家庭战争》里的肯尼，饰演一个出柜的男孩。





想存表情包~





也曾是《博物馆奇妙夜》中的法老王，喜剧感十足。













或者《太平洋战争》里的谢尔顿下士，获得了评论界的不少好评。













还有配音，不知道大家记不记得《马男波杰克》第五季中一直被波杰克骚扰的导演Flip？小编居然不小心发现，这个有点精分的导演背后的声音就是拉米·马雷克！瞬间有种次元壁破裂的感觉。













拉米·马雷克演艺人生的第一个小高潮，大概是2016年因《黑客军团》夺得当年艾美奖剧情类最佳男主角奖。这是1998年之后首次有非白人演员夺得这一荣誉。





厚积而薄发，爆冷拿下视帝的拉米，真正走上了好莱坞的金光大道。













他的演艺生涯，一步一个脚印，从龙套角色慢慢成为好莱坞极具辨识度的若干张面孔之一。





这个性格内向的大男孩，在银幕上却有极强的动作表现力和爆发力，完全是好莱坞导演们最爱用的“宝藏男孩”。这样的风格，后来帮他抓住了弗雷迪·莫库里这个角色。





2

他怎么会当演员了？







在拉米·马雷克小时候，没有人觉得这小子会去做演员。他的父亲是个保险销售，母亲是个会计，虽然在洛杉矶长大，但跟好莱坞半毛钱关系都没有。





更严重的是，他一家是皈依科普特教会的埃及移民，这个教会的特点就是极度封闭，在家对话都是用阿拉伯语。可以想象，小时候的拉米可能还有口音……





童年的拉米和哥哥（左边是拉米哦）





这或许也造就了后来拉米·马雷克内向的性格。但能成为出色演员的，或者性格极度外向，或者极度内向，拉米恰巧满足了后者。





拉米·马雷克的家庭其实学艺术这根弦。毕竟看看这一家子，他哥哥当老师去了，姐姐是急诊室医生。





拉米带妈妈见她的偶像乔·哈姆





没想到住在洛杉矶近水楼台的拉米，居然就中了好莱坞的毒。





毕竟洛杉矶太小了，比如他高中班里后来做演员的还有个瑞秋·比尔森，他音乐社团有个小一级的妹子叫克里斯滕·邓斯特……





不知道这段经历对他究竟有多少影响，他高中毕业后进入埃文斯维尔大学学习戏剧，一脚踏进了演员这条不归路。





戏剧圈子里的拉米





毕业后他去纽约混过戏剧圈，也在好莱坞投了一大圈简历，但大概两年时间他都没有过任何角色。他已经失望到去考了房产经纪人证，准备开始新的生活。





就在这时，他接到了选角导演玛拉·凯西的电话，表示要跟他经纪人聊聊，拉米直说了自己没有经纪人。但他还是为自己争取到了《吉尔莫女孩》中的角色，从而开启了他的演艺生涯。





《吉尔莫女孩》剧照





3

不疯魔，不成活







在《波西米亚狂想曲》中，拉米·马雷克和之前喜剧化的表演仿佛换了一个人，他完美还原了弗雷迪·莫库里在舞台上的王者之气，从万年配角一跃登上了世界的舞台。







真的超级好奇为了呈现反差这么明显的角色，拉米·马雷克私下究竟都做了些什么！













不得不承认，这个具有埃及血统的男人，的确在影片中完美地演绎出弗雷迪·莫库里最光辉的那些年。









这个好莱坞知名的橡皮人，为了重现当年患AIDS之后暴瘦的默丘利，拍摄期间又是暴瘦又是增重。而这只是人家的基本操作。







刚刚拿到角色提案时，他就开始为了角色搜集到了所有皇后乐队有关的书籍，传记片和采访视频，甚至还直接飞赴伦敦与皇后成员布莱恩·梅、罗杰·泰勒面对面交流，彻底融入整个乐队的氛围去感受角色。





布莱恩·梅甚至说：“我们有时候会忘了他不是弗雷迪。”这样的学霸范儿，就问大家服气不服气。





拉米&皇后乐队成员





你以为仅仅这样就完了？为了完美地演绎弗雷迪，团队专门请来教练指导他模仿弗雷迪的舞台动作和口音，据说每次开机之前，拉米·马雷克自己也会默默地彩排无数遍。





在电影中我们也能看到，拉米不仅仅只在外形上还原了龅牙和小胡子，甚至连弗雷迪习惯性的小动作和身形举止都可以模仿到完美再现。













后来在接受《娱乐周刊》采访时，拉米·马雷克表示当电影拍摄结束时，他取下假牙的那一刻，他觉得自己好像裸了，也许那一瞬间当他不再是弗雷迪·莫库里时，他已经有点找不回原本的自己了。













果然不管哪个行业，认真敬业的人总会成功。







4

斜杠青年爱跨界





金球奖颁奖典礼时，拉米·马雷克和皇后乐队的成员一起出席，要不是没有了假牙，可能大家真的以为皇后乐队重出江湖了。















就是这样，在出演《波西米亚狂想曲》之后，拉米·马雷克似乎开始和音乐挂上了勾。拉米·马雷克在看保罗·麦卡尼特演唱会时，旁边坐的是林戈·斯塔尔和滚石乐队的成员罗尼·伍德；俗称，进圈儿了。













更有趣的是等到演出结束时，马雷克被请到后台，保罗对他说：“我摆最经典的披头士造型，你做弗雷迪的招牌动作，我们来照个相。”





那个高高举起拳头的拉米大概真的是弗雷迪没错了，不知道摇滚乐迷们看到这瞬间可得有多激动了。









没错，就是这高举的拳头！







实际上，拉米玩跨界这也不是第一次了，这个身材修长、有一双巨大蓝眼睛的大男孩，在走红之后迅速成为时尚界的宠儿，大胆的服装色彩多次登上“最佳着装”名单。





2017年，他为迪奥春季活动站台。













去年10月，拉米还首次登上《GQ》中东版的封面。













再看看这硬照质感，妥妥的时尚咖。













是不是很想舔屏，很想叫老公？晚了~在拍摄《波西米亚狂想曲》期间，他与合作的演员露西·宝通已经因戏生情，成为好莱坞当下最红的神仙眷侣。









尤其是最近，好莱坞的小报记者频频拍到两人一起外出，这糖分实在是有点过饱。少女们的玻璃心，还麻烦自己捡一捡咯。









也希望拉米小两口能长长久久，最好还能继续合作~





略微有点遗憾的是，拉米·马雷克在自我宣传上那是相当不上心，有一次采访中，还说希望能对外保持“匿名”，把自己的戏演好就知足了，本迷妹只能默默流泪舔舔电影。





其实人生哪有什么永远的高潮，即使是天才，也终究离不开努力和时运。拉米·马雷克在蛰伏多年之后，终于迎来了属于自己的时代。





拉米·马雷克必看佳作





《波西米亚狂想曲》（2018）

Bohemian Rhapsody









皇后乐队主唱弗雷迪·默丘利的传记片，拉米·马雷克奉献了极为精准又饱含热情的表演。





《黑客军团》（2015- ）

Mr. Robot









一个为社交恐惧症困扰的年轻程序员只在黑客行为中结识他人，他被一个神秘的无政府主义者招募。





《巴比龙》(2017)

Papillon











根据经典越狱电影改编，拉米·马雷克与查理·汉纳姆出演双男主，他们的越狱之行比想象的更加复杂。





《太平洋战争》(2010)

The Pacific











真实再现当年太平洋战场上的残酷往事，《权游》之前单集制作成本最高的佳作。





《家庭战争》（2005-2006）

The War at Home









拉米·马雷克早期作品，饰演出柜男孩肯尼，他的喜剧天赋和肢体能力发挥得淋漓尽致。













微博：@藤井树观影团2011



公号：藤井树观影团



















