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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 感谢《人间世》，让我们直面死亡，更知道如何活着！

藤井树 发布于：

中国人最忌惮谈死亡，尤其是每到过年，那个字更是提都不能提。


但偏偏有这么一部记录片，它不但把死亡直接放在你面前，还带着你一步步接近死亡的最后一刻，它就是《人间世》第二季。




《人间世》第一季播出的时候，还只在地方新闻频道播出，万万没想到想到这部医疗题材纪录片居然就这么火了，豆瓣更是拿下9.5的高分。


这部纪录片能火，胜在它的真实。拍摄组在医院蹲守两年，记录下医院飞奔的救护车、命垂一线的病人、绝望无助的家人，说尽了生死边缘的人生百态。




时隔两年，9个摄制组，50名工作人员，200多个拍摄对象，为我们带来了《人世间》第二季，那些我们最怕面对的画面，被这部纪录片一一揭开，不变的依然是对生命的敬畏与沉思。



《人间世》第二季

导演: 秦博 / 范士广 / 谢抒豪
类型: 纪录片
制片国家/地区: 中国大陆
首播: 2019-01-01(中国大陆)
集数: 10


1

最沉重的苦痛


第二季也和第一季一样，依然是十集，每集一个不同的主题。


第二季第一集，取名为《烟花》。


烟花给人的印象总是绚丽而短暂的，正如第一集的拍摄对象：一群年轻的恶性骨肿瘤患者。




骨癌是个什么东西？它并不是常见的癌类，得病率只有百万分之三，概率相当于你连续抛22次硬币都是正面。


而这种病，多发生在孩子身上。




一个孩子本该拥有的的是正常的校园生活，鬼灵精怪的少年或是懵懂美好的青春，而骨癌孩子们面对的却是一场消灭“怪的酷刑。


得了骨癌，想要保命的唯一方法就是把骨癌处锯开，拿出骨头，切除上面的肿瘤，最后将没有癌细胞的骨头放回身体内。这个手术画面，光是想想就疼，然后痛苦并不会在这一刻结束。




除了手术，日常化疗是孩子们要对抗的另一个“怪，他们开始恶心、呕吐、掉头发。




手术和化疗不意味着已经将孩子从死亡的边缘拖回来，因为癌细胞转移是患者要面对的另一个危机。


这一幕幕痛不欲生、让人疼到揪心的画面，9岁的骨癌患者刘子涵却习以为常，“谁出来都是这个样子”。她甚至比病房中任何一个大人都要冷静淡然，这种治疗方法她已经历过数次。




手术对这些孩子而言，可以是生命结束的宣告，也可以是重新开始的希望。但如果手术效果不明显，这些孩子将不得不面对截肢。


就算是大人都很难接受的残缺，这些孩子却不得不含泪接受。不截，就是死亡。



截了，未必就能痊愈，但总是多了一丝生的希望。


这就是《人间世》最直观的内容，把生与死的选择、人面对生死的处境，完全展示给我们。这样避讳的话题，却是片中所有人时时刻刻面对的现实。



或许之前我们很少听过骨癌，抑或其他该片中出现的致命病症，但我们都明白他们所面对的选择。生死二字，从来都是最沉重的字眼。。


2

最深刻的情感


生死之际，也会有最真实的情感迸发。


11岁的安仔（蔡炫安），因为骨肿瘤切除了自己的左臂。安仔第一次出现在镜头前，难掩病态；生病前的安仔是一个喜欢打篮球、爱玩滑板的健壮男孩，但现在他必须面对空荡的袖口，稀散的头发。




截肢后的安仔就不愿意出门了，即使出门也要把空荡荡的袖管捏出点形状，假装手还在。


看母亲为儿子捏袖口的画面真的泪奔了


他和很多青春期的孩子一样 在意自己的外貌，所以他和装假肢的医生强调：我不装机械手，要美容手。甚至担心自己假肢能不能承担起书包的重量。


在安仔心里，手术已经让自己获得了新生，化疗结束，自己就可以上学了。




然而另一边他的父母却是忧心忡忡，安仔的肿瘤已经转移到肺部，装假肢对安仔来说是回归正常的开始，对父母而言却是他生命最后的愿望。




三个月后，安仔肺部的肿瘤持续恶化住进医院。


他浑身都因为治疗插满管子，因为手术满是刀疤，而他似乎也是预感到什么，极其冷静的告诉身边人：我已经是极限了，我真的已经是极限了。




没人知道骨癌的手术化疗给他带来多大的痛苦，左臂缺失对一个正值青春的男孩又是怎样的羞耻。


这个男孩一夜之间已经长大了。


哪怕只有11岁，他也知道这场病折磨的不只有自己，也有父母。生命的最后几天，他要劝慰的除了自己，还有父母。他想给妈妈照顾你到老的承诺，却又带着认清事实的态度问：顶不住了怎么办。




他为妈妈唱歌，伸手擦去妈妈的泪水。




他在镜头前对着妈妈说：妈妈，宝贝永远爱你。




最爱《海贼王》中断臂香克斯的安仔，这一次没有战胜“怪兽


如果你的生命在十几岁的年纪被宣判死刑，在本该感受世界美好的时候与病床为伴，你还会热爱生命吗？




一个个小小少年与病魔开展着一次次实力悬殊的对决，他们是一步步走向死亡的人，但他们也是努力求生者，是看透生命却依然热爱生命的人。


3

最强大的勇气


在第一集里，我们关注着孩子的逝去，而第二集里的主人公，则是一群为了孩子不惜付出一切的人。


第二集《生日》关注了一群危重孕产妇，简单来说，就是一群搭上性命想要成为母亲的人。




25岁的吴莹患有严重先天性心脏病伴严重肺动脉高压，她是一个绝对不适合生育的人，尽管医生、家人谈判了一轮又一轮，她仍然坚持要个孩子。




医院调集了各科室最好的医生，确保了吴莹顺利产下男婴，然而术后的吴莹还是因为产后的并发症失去了生命，在临死前都没看过孩子一眼。


吴莹带来了很多争议，很多人批评她任性，她坚持想要孩子的背后裹挟进来的是两个家庭的悲痛，和一个出生就失去妈妈孩子的未来。




有人觉得她伟大，因为她比任何都知道自己是这个决定后果的直接承担者，她不怕死吗，她也怕。


吴莹拼命要孩子的决定到底对不对，以纪录片的内容跨度没有办法给我们答案，但却从侧面让我们看到多种答案的可能。


和吴莹一样，38岁的林琴为了要一个男孩，也堵上了自己的性命。因为胎盘长到子宫下端，导致手术中大出血，一个成年人的正常的血量是4000毫升，短短10分钟林琴出血3000毫升。




血根本止不住，林琴手术中一共出血10000多毫升，相当于体内的血换了三遍，最后6000毫升的输血和摘除子宫才换来了林琴的母子平安。




相比起吴莹，林琴是幸运的。正是这种幸运的存在，才让林琴和吴莹想要放手一搏。


我们无法评判吴莹，但是我们至少可以弄清生育孩子到底是为了什么，是为了自己人生的圆满，家庭的圆满？还是陪伴一个新生命成长的旅程？



这一切背后有着太沉重的文化争议，但至少我们可以看到的是对于这些母亲来说，在面对生死之际，有许多选择可以大于生死。


《人世间》每集只着眼于医院的一角，可内容让我们却将生死看尽，又依然看不透生死。死生大事也，相比起死，逼近死亡的无力感更让人恐惧。



我们要感谢《人间世》，透过镜头让我们思考如何活着，也让我们思考如何迎接死亡。相比起死亡本身，直面生死的勇气才是人类最需要保留的部分。


病人和他的家人们常说的一句话是：一切都会过去的。那不是盲目的乐观，是无能无力背后唯一能传递给彼此的力量。在见证过生死之后，对于我们来说最宝贵的或许是现在的生活，珍惜现在，把握当下。



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团





 

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藤井树

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