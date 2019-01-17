今年初，《大黄蜂》上映之后赢得了不少好评，除了那个有一双卡姿兰大眼睛的钢铁萌宠，少女查莉的扮演者海莉·斯坦菲尔德也在全球疯狂圈粉。







结果一看年龄，这位已经火遍全球的女星居然是96年生人，发际线感人的小编大叔瞬间泪如雨下……

继詹姆斯·劳伦斯、玛格特·罗比等90后影星崛起之后，近两年好莱坞95后演员上位的趋势已经非常明显。





文艺片方面，“甜茶”以《请以你的名字呼唤我》收割奖项无数，而商业电影领域“荷兰弟”在加入漫威宇宙之后同样人气爆表。





老英雄扶上马再送一程

这些超新星们按年龄来说，都是不折不扣的小鲜肉，但偏偏一个个的不但好看还特别能打，演技简直要上天！





不多说了，为您盘点好莱坞2018年最火爆的95后超新星，不看不知道，别人家的小鲜肉真的超腻害！

1

蒂莫西·柴勒梅德

Timothée Chalamet





出生日期：1995-12-27

出生地: 美国,纽约

代表作品：《请以你的名字呼唤我》《伯德小姐》《星际穿越》





在好莱坞95后鲜肉当中，“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德无疑是首屈一指的存在。来自父亲的法国血统给予他浪漫而忧郁的气质，成长为电影里最令人印象深刻的美少年。









2017年无疑是蒂莫西的丰收之年，《伯德小姐》和《请以你的名字呼唤我》两部颁奖季大热电影彻底照亮了他的未来之路，各大奖项拿到手软，甚至以22岁的年纪直接触碰了奥斯卡影帝的边缘。









因为伍迪·艾伦《纽约的一个雨天》搁浅，2018年他只有一部《漂亮男孩》上映。该片口碑平平却吸引关注无数，只因为其中有“甜茶”。这个大男孩，居然已经有了独挑大梁的本钱。





星路得意，情场也完全没耽误，去年末“甜茶”被拍到与德普的女儿莉莉-罗丝·德普亲密出街恋情曝光，一夜之间火爆了全球网路，眼看新一代话题之王这就上线了。









无疑，只等他在商业电影里再次证明自己的价值，这就是妥妥的下一代好莱坞一线。





2

海莉·斯坦菲尔德



Hailee Steinfeld





出生日期：1996-12-11

出生地: 美国,加利福尼亚州,千橡市

代表作品：《大黄蜂》《大地惊雷》《成长边缘》





《大黄蜂》让这个童星出道的海莉·斯坦菲尔德获得了全球性的影响力，凭借着此前在文艺片领域积攒的媒体口碑，海莉已经稳稳踏入好莱坞二线明星行列。











从4岁以模特出道，到14岁出演《大地惊雷》入围奥斯卡女配，再到20岁前后以《罗密欧与朱丽叶》《成长边缘》等作品成功转型，这个灵气十足的女孩就是传说中的“老天爷赏饭吃”。









除了演员之外，海莉也是一名成功的歌手和模特，她甚至为《大黄蜂》创作并演唱了电影主题曲。至于模特生涯，看看这硬照你就懂了。









下一步，海莉应该会在文艺或商业领域选择其一继续夯实基础，这个灵气美少女的未来，值得继续期待。

3

汤姆·赫兰德



Tom Holland





出生日期：1996-06-01

出生地: 英国,萨里,金斯顿

代表作品：《蜘蛛侠》《复仇者联盟》《海啸奇迹》





即使没有漫威系列，汤姆·赫兰德这个名字我们未来也一定会听到，从12岁开始主演音乐剧，16岁凭借《海啸奇迹》拿下诸多奖项，年纪轻轻的他居然也是个戏骨。











但毫无疑问，“蜘蛛侠”系列的重开将汤姆·赫兰德推向了全球视野，这对于一个年轻演员来说当然是巨大的成功，但同时也有可能框定了他的发展方向。









不过，“荷兰弟”的讨喜面容和嘴炮人设可为他招揽了不少粉丝。而这位小少年也并不短视，加盟的《混沌漫步》和《电力之战》都是明年颁奖季的热门，将为他打开更为广阔的发展前景。





现在媒体天天言之凿凿地宣传“荷兰弟”和赞达亚的绯闻，但看着这张娃娃脸，总觉得他还不到谈恋爱的岁数……嗯，办公室的小姐姐们逼我这么写的！









4

卢卡斯·赫奇斯



Lucas Hedges





出生日期：1996-12-12

出生地: 美国，纽约

代表作品：《海边的曼彻斯特》《三块广告牌》《布达佩斯大饭店》





卢卡斯·赫奇斯算是标准的世家子弟，父母叔伯都是圈内鼎鼎大名的人物，面孔精致、表演细腻的卢卡斯，也再次证明了艺术细胞这东西有多强大。











从凭借《海边的曼彻斯特》提名奥斯卡最佳男配，到以《伯德小姐》《三块广告牌》在2017年底收获关注无数，卢卡斯的发展可谓一路坦途。





2018年他主演的《被抹去的男孩》再度成为颁奖季热门，合作影星是罗素·克劳和妮可·基德曼，大胆饰演一个宣布出柜的十九岁男孩。





《被抹去的男孩》剧照





在文艺片领域，卢卡斯正渐渐成长为能独当一面的角色，也是业界公认的小演技派，祝福他今年颁奖季能有所收获吧。





5

佛罗伦斯·珀



Florence Pugh





出生日期: 1996-01-03

出生地: 英国，牛津郡，牛津

代表作品：《女鼓手》《麦克白夫人》《李尔王》





佛罗伦斯·珀更像是传统的英国演员，在话剧舞台锤炼演技，然后出演几部英国电影，再直接登陆好莱坞出演重要配角。







这并不是个标准的、线条分明的英伦玫瑰，她的身材也被不少人吐槽过。但演技这东西，真的能让人在镜头前发光。









2016年，在电影《麦克白夫人》当中，佛罗伦斯以20岁的年纪，成为独挑大梁的女主，电影反响平平，但评论界近乎狂热地为她冠以天才的称号，并认为她提升了电影的档次。





在去年朴赞郁执导的英剧《女鼓手》中，佛罗伦斯更成为主宰全片进程的大女主，和男主亚历山大·斯卡斯加德有大量情感戏码，讲一个女特工从单纯到蜕变的过程诠释得极为细腻。









佛罗伦斯，我们在好莱坞等你。

6

科洛·莫瑞兹



Chloë Grace Moretz





出生日期: 1997-02-10



出生地: 美国,佐治亚州,亚特兰大

代表作品: 《海扁王》《错误教育》《阴风阵阵》





科洛·莫瑞兹代表了童星出道的一批好莱坞影星，虽然她也不算长歪，但变幻无常的体型成谜，只要瘦下来，她真的是仙女级美貌。











《海扁王》中的超杀女可以说给科洛留下了吃不完的老本，那个如精灵般的小女孩又有着随时变身暴徒的脾气，当年科洛表演的灵气可是让所有人赞不绝口。









2018年，《错误教育》的上映为科洛吸引了不少关注，而口碑两极化严重的《阴风阵阵》则让她有了和蒂尔达·斯文顿等前辈飙戏的机会，她的电影之路走得依然顺畅。





此外，和小贝长子布鲁克林长达四年的分分合合，也让全球的狗仔们赚得眉开眼笑，终于于18年3月分手。









不过近来，有媒体拍到科洛在街头与女模拥吻疑似出柜，这波瓜表示吃得有点撑啊……





7

赞达亚



Zendaya Coleman





出生日期: 1996-09-01

出生地: 美国,加利福尼亚州,奥克兰

代表作品: 《蜘蛛侠》《马戏之王》《少女卧底》





《蜘蛛侠》系列的全球火爆不但让荷兰弟迅速蹿红，女主角赞达亚也正式走进大众视野。











出身迪士尼少儿频道的她和小甜甜等前辈一样，以音乐、舞蹈等多栖身份出道，成为全美驰名的少儿偶像。





甚至在看《蜘蛛侠》之前，我们或许对赞达亚的歌手身份更加熟悉。









殊不知2015年，赞达亚就主演了喜剧剧集《少女卧底》，更在去年的《马戏之王》里和扎克·埃夫隆饰演一对跨种族情侣。从她现在的发展势头看，完全有底气发展为多栖明星。









8

安雅·泰勒-乔伊



Anya Taylor-Joy









出生日期: 1996-04-16

出生地: 美国,佛罗里达州,迈阿密

代表作品: 《分裂》《良种动物》《X战警：新变种人》





安雅·泰勒-乔伊虽然出生于美国，但从6岁开始就在英国长大，表演风格也带有英式的细腻和灵动。











这位精灵般的少女是17岁在逛街时被星探发现，先是在《摩斯探长》《亚特兰蒂斯》等剧中中饰演配角，接着就和“一美”搭戏出演了《分裂》，这部电影也帮助她正式登陆北美。









凭借出色的表演，她更获得了出演《X战警：新变种人》中“秘客”丽亚娜·拉斯普廷的机会。以这个系列的造星能力来说，这位小姐姐上位也是迟早的事。





9

艾丽·范宁



Elle Fanning





出生日期: 1998-04-09

出生地: 美国,乔治亚州,科尼尔斯

代表作品: 《沉睡魔咒》《牡丹花下》《超级八》





和姐姐达科塔·范宁一样，艾丽·范宁以童星出道，出演第一部电影《我是山姆》的时候只有三岁！13岁时，出演斯皮尔伯格监制的《超级八》更是拿下奖项无数。











艾丽长大之后的两部大制作，都有魔王级女星保驾护航，2015年的《沉睡魔咒》与安吉丽娜·朱莉合作，2017年的《牡丹花下》则有妮可·基德曼保驾护航。两人一起走过当年戛纳的场面惊艳无数。









2018年，艾丽主演的《纽约的一个雨天》没能上映，但凭借着清纯的少女感，她的接片层次绝对值得信赖。和姐姐一起，她们正在好莱坞其利断金。





好莱坞几位新人女王，艾丽趴在姐姐膝上





10

泰伊·谢里丹



Tye Sheridan





出生日期: 1996-11-11

出生地: 美国,德克萨斯州,埃尔克哈特

代表作品: 《头号玩家》《X战警：天启》





同样是童星出道的泰伊·谢里丹，在11岁那年就出演了大导演泰伦斯·马利克的《生命之树》，只是等这部电影上映已经是2011年了。不过他应该满足了，至少马利克高抬贵手没把他的戏全剪了……











成年之后，泰伊给我们首先留下印象的，是《X战警：天启》里的叛逆BOY“镭射眼”，可以判断这个角色在后来将越来越重要。









而斯皮尔伯格去年的《头号玩家》，让独挑大梁的泰伊彻底火爆全球。









未来，手握《X战警》系列资源的泰伊得以不断开拓文艺片市场，这个气质独特的大男孩，已经找到了打开好莱坞大门的钥匙。













除了这些超新星们，好莱坞其实还有如阿沙·巴特菲尔德、琪兰·席普卡等童星出道的演员们，如今的颜值也是相当能打，可惜成年后一直没有大爆的作品。



另外，一些“准95后”的演员，如94年的西尔莎·罗南，93年的达科塔·范宁、英迪娅·埃斯利等演员也早已大红大紫，罗南甚至已经触碰到了影后桂冠的边缘。





西尔莎·罗南颁奖季作品《玛丽女王》





青春洋溢的演员们，正逐渐完成好莱坞影人群体的更新换代。

这样的小鲜肉，可真是养眼又养心，绝对的绿色食品~没说的，希望接下来能在更多电影节和大热作品中看到他们，另外也要que一下咱家孩子们，看看别人家的小鲜肉啊……









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