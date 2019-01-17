网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 好莱坞最火爆95后超新星Top 10

藤井树 发布于：

今年初，《大黄蜂》上映之后赢得了不少好评，除了那个有一双卡姿兰大眼睛的钢铁萌宠，少女查莉的扮演者海莉·斯坦菲尔德也在全球疯狂圈粉。


 

结果一看年龄，这位已经火遍全球的女星居然是96年生人，发际线感人的小编大叔瞬间泪如雨下……

 

继詹姆斯·劳伦斯、玛格特·罗比等90后影星崛起之后，近两年好莱坞95后演员上位的趋势已经非常明显。


文艺片方面，“甜茶”以《请以你的名字呼唤我》收割奖项无数，而商业电影领域“荷兰弟”在加入漫威宇宙之后同样人气爆表。


老英雄扶上马再送一程

 

这些超新星们按年龄来说，都是不折不扣的小鲜肉，但偏偏一个个的不但好看还特别能打，演技简直要上天！


不多说了，为您盘点好莱坞2018年最火爆的95后超新星，不看不知道，别人家的小鲜肉真的超腻害！

 

1

蒂莫西·柴勒梅德 

Timothée Chalamet


出生日期：1995-12-27

出生地: 美国,纽约

代表作品：《请以你的名字呼唤我》《伯德小姐》《星际穿越》


在好莱坞95后鲜肉当中，“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德无疑是首屈一指的存在。来自父亲的法国血统给予他浪漫而忧郁的气质，成长为电影里最令人印象深刻的美少年。



2017年无疑是蒂莫西的丰收之年，《伯德小姐》《请以你的名字呼唤我》两部颁奖季大热电影彻底照亮了他的未来之路，各大奖项拿到手软，甚至以22岁的年纪直接触碰了奥斯卡影帝的边缘。



因为伍迪·艾伦《纽约的一个雨天》搁浅，2018年他只有一部《漂亮男孩》上映。该片口碑平平却吸引关注无数，只因为其中有“甜茶”。这个大男孩，居然已经有了独挑大梁的本钱。


星路得意，情场也完全没耽误，去年末“甜茶”被拍到与德普的女儿莉莉-罗丝·德普亲密出街恋情曝光，一夜之间火爆了全球网路，眼看新一代话题之王这就上线了。



无疑，只等他在商业电影里再次证明自己的价值，这就是妥妥的下一代好莱坞一线。


2

海莉·斯坦菲尔德

Hailee Steinfeld


出生日期：1996-12-11

出生地: 美国,加利福尼亚州,千橡市

代表作品：《大黄蜂》《大地惊雷》《成长边缘》


《大黄蜂》让这个童星出道的海莉·斯坦菲尔德获得了全球性的影响力，凭借着此前在文艺片领域积攒的媒体口碑，海莉已经稳稳踏入好莱坞二线明星行列。



从4岁以模特出道，到14岁出演《大地惊雷》入围奥斯卡女配，再到20岁前后以《罗密欧与朱丽叶》《成长边缘》等作品成功转型，这个灵气十足的女孩就是传说中的“老天爷赏饭吃”。



除了演员之外，海莉也是一名成功的歌手和模特，她甚至为《大黄蜂》创作并演唱了电影主题曲。至于模特生涯，看看这硬照你就懂了。



下一步，海莉应该会在文艺或商业领域选择其一继续夯实基础，这个灵气美少女的未来，值得继续期待。

 

3

汤姆·赫兰德

Tom Holland


出生日期：1996-06-01

出生地: 英国,萨里,金斯顿

代表作品：《蜘蛛侠》《复仇者联盟》《海啸奇迹》


即使没有漫威系列，汤姆·赫兰德这个名字我们未来也一定会听到，从12岁开始主演音乐剧，16岁凭借《海啸奇迹》拿下诸多奖项，年纪轻轻的他居然也是个戏骨。



但毫无疑问，“蜘蛛侠”系列的重开将汤姆·赫兰德推向了全球视野，这对于一个年轻演员来说当然是巨大的成功，但同时也有可能框定了他的发展方向。



不过，“荷兰弟”的讨喜面容和嘴炮人设可为他招揽了不少粉丝。而这位小少年也并不短视，加盟的《混沌漫步》《电力之战》都是明年颁奖季的热门，将为他打开更为广阔的发展前景。


现在媒体天天言之凿凿地宣传“荷兰弟”和赞达亚的绯闻，但看着这张娃娃脸，总觉得他还不到谈恋爱的岁数……嗯，办公室的小姐姐们逼我这么写的！


 

4

卢卡斯·赫奇斯

Lucas Hedges


出生日期：1996-12-12

出生地: 美国，纽约

代表作品：《海边的曼彻斯特》《三块广告牌》《布达佩斯大饭店》


卢卡斯·赫奇斯算是标准的世家子弟，父母叔伯都是圈内鼎鼎大名的人物，面孔精致、表演细腻的卢卡斯，也再次证明了艺术细胞这东西有多强大。



从凭借《海边的曼彻斯特》提名奥斯卡最佳男配，到以《伯德小姐》《三块广告牌》在2017年底收获关注无数，卢卡斯的发展可谓一路坦途。


2018年他主演的《被抹去的男孩》再度成为颁奖季热门，合作影星是罗素·克劳和妮可·基德曼，大胆饰演一个宣布出柜的十九岁男孩。


《被抹去的男孩》剧照


在文艺片领域，卢卡斯正渐渐成长为能独当一面的角色，也是业界公认的小演技派，祝福他今年颁奖季能有所收获吧。


5

佛罗伦斯·珀

Florence Pugh


出生日期: 1996-01-03

出生地: 英国，牛津郡，牛津

代表作品：《女鼓手》《麦克白夫人》《李尔王》


佛罗伦斯·珀更像是传统的英国演员，在话剧舞台锤炼演技，然后出演几部英国电影，再直接登陆好莱坞出演重要配角。


这并不是个标准的、线条分明的英伦玫瑰，她的身材也被不少人吐槽过。但演技这东西，真的能让人在镜头前发光。



2016年，在电影《麦克白夫人》当中，佛罗伦斯以20岁的年纪，成为独挑大梁的女主，电影反响平平，但评论界近乎狂热地为她冠以天才的称号，并认为她提升了电影的档次。


在去年朴赞郁执导的英剧《女鼓手》中，佛罗伦斯更成为主宰全片进程的大女主，和男主亚历山大·斯卡斯加德有大量情感戏码，讲一个女特工从单纯到蜕变的过程诠释得极为细腻。



佛罗伦斯，我们在好莱坞等你。

 

6

科洛·莫瑞兹

Chloë Grace Moretz


出生日期: 1997-02-10

出生地: 美国,佐治亚州,亚特兰大

代表作品: 《海扁王》《错误教育》《阴风阵阵》


科洛·莫瑞兹代表了童星出道的一批好莱坞影星，虽然她也不算长歪，但变幻无常的体型成谜，只要瘦下来，她真的是仙女级美貌。



《海扁王》中的超杀女可以说给科洛留下了吃不完的老本，那个如精灵般的小女孩又有着随时变身暴徒的脾气，当年科洛表演的灵气可是让所有人赞不绝口。



2018年，《错误教育》的上映为科洛吸引了不少关注，而口碑两极化严重的《阴风阵阵》则让她有了和蒂尔达·斯文顿等前辈飙戏的机会，她的电影之路走得依然顺畅。


此外，和小贝长子布鲁克林长达四年的分分合合，也让全球的狗仔们赚得眉开眼笑，终于于18年3月分手。



不过近来，有媒体拍到科洛在街头与女模拥吻疑似出柜，这波瓜表示吃得有点撑啊……


 

7

赞达亚

Zendaya Coleman


出生日期: 1996-09-01

出生地: 美国,加利福尼亚州,奥克兰

代表作品: 《蜘蛛侠》《马戏之王》《少女卧底》


《蜘蛛侠》系列的全球火爆不但让荷兰弟迅速蹿红，女主角赞达亚也正式走进大众视野。



出身迪士尼少儿频道的她和小甜甜等前辈一样，以音乐、舞蹈等多栖身份出道，成为全美驰名的少儿偶像。


甚至在看《蜘蛛侠》之前，我们或许对赞达亚的歌手身份更加熟悉。



殊不知2015年，赞达亚就主演了喜剧剧集《少女卧底》，更在去年的《马戏之王》里和扎克·埃夫隆饰演一对跨种族情侣。从她现在的发展势头看，完全有底气发展为多栖明星。



8

安雅·泰勒-乔伊

Anya Taylor-Joy



出生日期: 1996-04-16

出生地: 美国,佛罗里达州,迈阿密

代表作品: 《分裂》《良种动物》《X战警：新变种人》


安雅·泰勒-乔伊虽然出生于美国，但从6岁开始就在英国长大，表演风格也带有英式的细腻和灵动。



这位精灵般的少女是17岁在逛街时被星探发现，先是在《摩斯探长》《亚特兰蒂斯》等剧中中饰演配角，接着就和“一美”搭戏出演了《分裂》，这部电影也帮助她正式登陆北美。



凭借出色的表演，她更获得了出演《X战警：新变种人》中“秘客”丽亚娜·拉斯普廷的机会。以这个系列的造星能力来说，这位小姐姐上位也是迟早的事。


 

9

艾丽·范宁

Elle Fanning


出生日期: 1998-04-09

出生地: 美国,乔治亚州,科尼尔斯

代表作品: 《沉睡魔咒》《牡丹花下》《超级八》


和姐姐达科塔·范宁一样，艾丽·范宁以童星出道，出演第一部电影《我是山姆》的时候只有三岁！13岁时，出演斯皮尔伯格监制的《超级八》更是拿下奖项无数。



艾丽长大之后的两部大制作，都有魔王级女星保驾护航，2015年的《沉睡魔咒》安吉丽娜·朱莉合作，2017年的《牡丹花下》则有妮可·基德曼保驾护航。两人一起走过当年戛纳的场面惊艳无数。



2018年，艾丽主演的《纽约的一个雨天》没能上映，但凭借着清纯的少女感，她的接片层次绝对值得信赖。和姐姐一起，她们正在好莱坞其利断金。


好莱坞几位新人女王，艾丽趴在姐姐膝上

 

10

泰伊·谢里丹

Tye Sheridan


出生日期: 1996-11-11

出生地: 美国,德克萨斯州,埃尔克哈特

代表作品: 《头号玩家》《X战警：天启》


同样是童星出道的泰伊·谢里丹，在11岁那年就出演了大导演泰伦斯·马利克的《生命之树》，只是等这部电影上映已经是2011年了。不过他应该满足了，至少马利克高抬贵手没把他的戏全剪了……



成年之后，泰伊给我们首先留下印象的，是《X战警：天启》里的叛逆BOY“镭射眼”，可以判断这个角色在后来将越来越重要。



而斯皮尔伯格去年的《头号玩家》，让独挑大梁的泰伊彻底火爆全球。



未来，手握《X战警》系列资源的泰伊得以不断开拓文艺片市场，这个气质独特的大男孩，已经找到了打开好莱坞大门的钥匙。




除了这些超新星们，好莱坞其实还有如阿沙·巴特菲尔德、琪兰·席普卡等童星出道的演员们，如今的颜值也是相当能打，可惜成年后一直没有大爆的作品。

 

另外，一些“准95后”的演员，如94年的西尔莎·罗南，93年的达科塔·范宁、英迪娅·埃斯利等演员也早已大红大紫，罗南甚至已经触碰到了影后桂冠的边缘。


西尔莎·罗南颁奖季作品《玛丽女王》


青春洋溢的演员们，正逐渐完成好莱坞影人群体的更新换代。

 

这样的小鲜肉，可真是养眼又养心，绝对的绿色食品~没说的，希望接下来能在更多电影节和大热作品中看到他们，另外也要que一下咱家孩子们，看看别人家的小鲜肉啊……



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


点击下图，查看往期热文！



尽在“藤井树观影团2011”！


 

回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：感谢《人间世》，让我们直面死亡，更知道如... >>

藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>