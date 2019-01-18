春晚自从诞生以来，已经成为过年的不二标配。不过，近几年有一档节目也踏上寒假的快车，也成了春节前后全民津津乐道的惯例话题。

想必大家已经猜到了，就是再次归来的音乐节目——《歌手2019》。从第一季开播到现在，这档陪我们过年的综艺已经走过六年。





《歌手2019》

导演: 洪涛 / 洪啸

主演: 刘欢 / 齐豫 / 吴青峰 / 杨坤 / 毛川

类型: 音乐 / 真人秀

首播: 2019-01-11(中国大陆)

集数: 14





除了让不少老牌歌星再度翻红和为音乐圈输送黑马唱将之外，嘉宾的规格真心是一季比一季更高。

新鲜出炉的《歌手2019》，直接请来了华语乐坛殿堂级歌手刘欢和“天籁之音”齐豫！好家伙，能请得动这两位顶尖高手，实在是牛。









不过，质疑也随之而来，有他俩坐镇，冠军还有别人什么事儿啊？

这档已经“高龄”的综艺，在播出第五季时（即《歌手2018》）早已尽显疲态。节目质量下滑倒也未必，只能说观众的嘴这几年被喂的刁钻了。





用本山大叔的小品形容最贴切不过「你大爷永远是你大爷，但你大妈已经不是你大妈了」。









《歌手2019》目前已经播出一集。嘉宾除了上文提到的两位一等一的高手，还有这一季负责流量的苏打绿主唱青峰、“小黄绮珊”张芯、《好声音》前导师杨坤、凭一首歌蹿红的逃跑计划乐队以及固定席位的保加利亚歌手鲜肉小K（Kristian Kostov）。









看上去，阵容分布和以往的标准差不多。但是第一集播出之后，直接创下《歌手》有史以来最差开播收视。

节目不好吗？当然不是，每位歌手都表现的不错，听下来耳朵也很享受。





那么是节目太套路？这也不是原因。

在经历前几季的疲软之后，本季在模式和内容上是做了创意改动的，比如宣布成绩阶段，终于不再提心吊胆忍受洪涛先生的大喘气了。而是选手分别单独自己走进去，以拆「排名信封」和「歌手信封」的形式获取信息。





被称为本季“小黄绮珊”的张芯





从第一集来看，歌手们拆信封的瞬间也是看谁更戏精，下位圈的直接不公布名次，两轮之后再行淘汰。

此外，本季也更强调“原创”而不是前几季的主打“改编”，所有歌手都有创作能力，首集演唱的也都是自己的歌。





就是……怎么说呢，形式上的改动是有新意，但为何第一集看后的感受还是“just so so”。





逃跑计划





不得不说，一个节目的平淡通常都是因为“内忧外患”。不知道大家还记不记得2013年，当时还叫《我是歌手》的这档音乐节目当时引起的巨大轰动，话题讨论度可以说是覆盖全民。

林志炫、黄绮珊，后来的陈洁仪、李健这些老牌歌手再次回到大众视野，在主流圈迎来翻红，而邓紫棋、茜拉、黄致列、迪玛希新生代实力黑马迅速上位，等来事业上的春天。









但是不变的唱作机制，几季下来观众早就审美疲劳。





最重要的是，你是第一个吃螃蟹的人，不代表后面没有人贡献各种各样的龙虾呀！上一季的《歌手2018》虽然张韶涵占据了整个热搜和话题度，但也不敌收视率的每况愈下。









因为这一年的《明日之子2》《我想和你唱3》《天籁之战3》《金曲捞2》《蒙面唱将猜猜猜3》……十几档音乐综艺扑面而来，还有最强流量的《偶像练习生》《创造101》，嘉宾不够鲜、模式不够新的《歌手》对擂打得实在心有余而力不足。









最关键的，作为一档竞赛类节目，悬念感也非常重要。但几季下来，每场的名次宣布时刻却越来越难以调动胃口。且不说有没有内定一说，就观众的熟知度也能猜个八九不离十。









尤其是本季才开播，观众心里已经预设，灭霸级存在的刘欢基本冠军无疑，不然怎么想都没道理呐。除非刘欢不拿冠军，那节目可能就有话题度了。

没错，本季平淡的还一原因就是大家都太“根正苗红”，没有话题度。综艺类节目走到今天，能够火的很大成分在于「热度」，没有话题也就意味着失去了讨论的必要。









想一想，去年一个杨超越养活了整整一档节目，而今天的歌手，前辈晚辈个个实力不俗，但就是“没有看头”。连比赛都没有悬念感，感觉纯粹就是在欣赏一场难得老少咸宜的小型音乐会而已。









如果说在第一季的时候，《歌手》哪怕作为一份高质量的歌单也是有价值的，那么如今，观众不会再满足于音乐的单一传递。





愿意欣赏的人可能会沉浸其中，而如果说想要达到全民狂欢，那基本是奢望。毕竟有些呆板教条的流程搁在那里，隔壁《奇葩说》《吐槽大会》都能把广告植入的如此清新脱俗，可见活泼和有趣在当下是多么重要。









话又说回来，在继洪涛之前宣布歌手停播，而如今再度集齐歌坛大将们归来，也算不易。能够看到那些年的情怀歌手隆重演绎经典也是一桩美事。

所以对已经播出这么多年的歌手系列，不妨放下那些嫌隙，以佛系的心态且听且珍惜吧。





颜值担当小K





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