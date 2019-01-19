网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 《啥是佩奇》爆火刷屏，你想象不到的电影神物料！

藤井树 发布于：

一夜之间，被《啥是佩奇》刷屏了！

 

什么，你还没看？赶紧给你放个链接，再不看，真的就out了！



 

“笑点泪点突出”、“硬核”、“想家”，各类字眼铺天盖地地充斥了身边的社交媒体。那个粉色的吹风机闪亮登场的时候，真的给主创们跪了！


表演艺术家刘佩琦老爷子也听说了，出来认领：“我就是佩琦本琦~没毛病！



不管转发的朋友们是因为对这种宣发思路叹为观止，还是因为亲情、回家的主题撩动了年关岁末的思念，反正阿里影业和移动的这波骚操作，让《小猪佩奇过大年》瞬间跻身春节档大热门。


 

电影宣传玩了一百多年，什么招数都有过。到了现代，丰富的传媒渠道，更是给宣发方插上了作妖的翅膀。

 

而其中，电影物料作为宣发的关键手段，许多时候甚至起着一锤定音的作用。那么，有哪些经典的电影物料，曾经红极一时，甚至帮助电影一举成功？一起来看看这些神物料，曾有过怎样令人瞠目结舌的表现吧。

 


预告片类

1

《侏罗纪公园》（1993）

Jurassic Park

物料点：1993年电视预告片轰动全国


 

预告片是电影内容最直观的呈现，进入大片时代之前，预告片其实就是个剧透工具。但是从《侏罗纪公园》开始，预告片开始进入展示视效的时代。

 

《侏罗纪公园》的预告片只介绍了一件事，就是作为第一部数字制作的特效片，他们究竟呈现了怎样的恐龙世界。想想看，1993年的人们第一次看到活生生的恐龙，会是什么反应？


 

不出所料，这支预告片在电视台播出之后引起轩然大波，许多人在家被吓了个半死，还以为恐龙复活了！

 

宣传效果就不用说了，观众疯狂地涌进电影院，连续三周拿下票房冠军，北美总票房破4亿美元！1993年啊！


2

《死侍2》（2018）

Deadpool 2

物料点：首支预告片刷爆油管


 

《死侍》靠自来水成为票房黑马之后，关于《死侍2》，观众最想知道的就是，它是否能延续第一部的风格，又贱又搞笑？


《死侍2》的首支预告片，完全打消了观众的担心。这支预告片里，死侍出来表示福斯又不给钱做特效了，把第一部低成本的梗玩到了极致。各种没加特效的镜头剪成的预告片，简直是底线低到尘埃里。


 

《死侍2》的宣传策略始终正确，核心在于告诉观众：我们保持了第一部的风格，并且有所升级。


恶搞、骚贱、污、漫威情怀，预告片里一点不少。正是这部预告片，真正吊起了所有人的胃口。当月的油管点击第一，可不是开玩笑的。



3

《小黄人大眼萌》（2015）

Minions

物料点：预告片引粉丝狂点赞



 

作为照明娱乐的当家项目，《小黄人》作为《神偷奶爸》系列的外传独立成片也在情理之中。毕竟，小黄人那些年的火爆程度，绝对不亚于今天的佩奇！（那些买玩偶送妹子的日子啊……）

 

《小黄人》的首支预告就把这群小人的魅力放到了最大，各种又萌又呆，一开始“42 B.G.”（格鲁前42年）这个时间轴更蹭满了热度。


 

预告片思路清楚很关键，像这种大IP作品，稳固原有的粉丝群体当然是重中之重。有粉丝收益打底，最后的票房收益当然相当喜人。

 


4

《自杀小队》（2016）

Suicide Squad

物料点：预告片骗局助推票房大爆



以上三个预告片，是正向的例子。但也必须承认，所谓预告片骗局是有的，就是把所有电影的亮点，全给塞进了预告片。这方面最典型的例子，当然就是《自杀小队》


 

DC漫画的影响范围自不用说，漫迷们对这帮狂狷邪魅的变态罪犯能玩出什么花本来就很期待。预告片出来一看，哇，我喜欢的样子你都有！纷纷上线把片子吹出了彩虹屁。


 

等到电影上映看了之后，观众简直欲哭无泪，乱七八糟的故事，虚头巴脑的人设。但电影票已经买了，最终北美票房高达3.25亿美元，每一张钱上都沾满了影迷的泪。


 


主题曲等音乐类

5

《泰坦尼克号》（1997）

Titanic

物料点：《My Heart Will Go On》全球屠榜助推电影


 

论音乐和电影打配合，经典的例子当然有很多，不过，在最成功的里面，一定有《My Heart Will Go On》《泰坦尼克号》不得不说的故事。


 

1997年11月14日，卡车司机造价两亿美元的大船上映前一个月，席琳·迪翁发布新专辑，其中的主打歌就是这首《My Heart Will Go On》，当周拿下美国、英国等18个国家的排行榜第一，并连续几周拿下全球销量冠军。


 

等到12月18日《泰坦尼克号》上映，观众早已因为这首传遍大街小巷的歌而对电影产生了兴趣。加上大船本身成色不差，最终成就了票房奇迹。



6

《匆匆那年》（2015）

物料点：主题曲《匆匆那年》破纪录



青春片火爆的那几年，王菲一直是主题曲演唱的第一人选。无论歌曲质量还是宣传效果，《匆匆那年》都是那几年最典型的一部。


 

这首歌MV在微博曝光的3小时内，播放量就突破了100万，24小时播放量627万，创造了电影宣传视频的播放纪录。


 

虽然电影的口碑烂了，但这首歌的受欢迎程度丝毫不减，第二年还拿了音乐风云榜的金曲奖。


 

这种歌比电影火的例子并不少见，经典穿越电影《时光倒流七十年》的知名度就没有主题曲《似曾相识》《somewhere in time》）来得响亮。至于国内，那些年的许多青春片唯一的价值，就是让我们有新歌听啊…… 


7

《西虹市首富》（2018）

物料点：推广曲《卡路里》爆火


 

要说电影宣传曲，除了主流的情歌，口水歌也是一大类。去年《西虹市首富》的这首《卡路里》，堪称占尽了天时地利人和。



 

没等电影上映，这首歌已经成了许多健身房和抖音视频的标配，节奏感和歌词的中毒性都相当猛烈；此外，这还是火箭少女101组合结束《创造101》成团之后，推出的第一首单曲，宣传噱头和粉丝流量都是杠杠的。


 

当然，那么多人唱了那么多句，印象最深的还是锦鲤妹妹那一句“燃烧我的卡路里”……


 

用口水歌来推电影的例子也不少，筷子兄弟的《小苹果》其实就是《老男孩之猛龙过江》的推广曲，只是宣传手段有问题，大家都不能把这两者联想起来，要不然这部电影的受众能多出不少老阿姨呢~

 


海报类

8

《大白鲨》（1976）

Jaws

物料点：视觉冲击爆表票房火爆


 

这张海报至今被认为是最具视觉冲击力的作品，也成就了一次简单却经典的视觉营销；大到离谱的大白鲨扑向游泳者，这个意象吓坏了一代美国人，当年的海滨浴场生意甚至锐减一半。


但电影票房爆表，4.7亿美元的全球入账，让年轻的斯皮尔伯格一举成为好莱坞最炙手可热的商业天才。


9

《异形》（1979）

Alien

物料点：太空恐怖主义大行其道




雷德利·斯科特的太空恐怖主义完全在海报中得以表达，那个裂开的蛋将产生什么怪物勾动了所有人的好奇。宣传语更是赫赫有名：宇宙中没人听得到你尖叫。


这部低成本科幻恐怖片在全球席卷了超过1亿美元，也成就了这部延续至今的经典科幻。


10

《斯巴达300勇士》（2006）

300

物料点：漫画质感获疯狂点赞



 

作为弗兰克·米勒作品的改编电影，《斯巴达300勇士》最让粉丝担心的是是否能延续漫画强烈的色彩质感。而海报上如油画般的色彩让所有粉丝安心了：导演是自己人！


初出茅庐的扎克·施耐德显露了惊人的才华，居然以一部R级片拿下2亿美元的北美票房，全球入账4.5亿，为扎导后来接手DC铺平了道路。


11

《黄金时代》（2014）

物料点：绝美海报刷爆网路



这张海报的才华惊艳了众人，也让设计师黄海在业内人尽皆知。刚刚兴盛的社交媒体被海报刷屏。白纸与浓墨，萧红伫立凝思，仿佛带我们进入那个大时代之中。


虽然电影票房最终不尽如人意，但这张海报绝对能成为许多人的记忆点。也第一次让人意识到，原来海报也能拉动票房！


12

《小偷家族》（2018）

物料点：中国版海报温暖动人引关注



依然是黄海作品，在以视觉设计著称的英国杂志《Little White Lies》2018年最佳电影海报Top 20中名列第一。


画面主要元素采用日本浮世绘《神奈川之浪》的意象，以“伞”来比喻家，用谐音寓意终将离散，居了满屏的中国味道。电影在中国的推广，这张海报功不可没。

 


病毒视频及杂类

13

《女巫布莱尔》（1999）

The Blair Witch Project

物料点：5分钟先导视频成社会话题



病毒视频宣传，多少有点旁门左道的意思，这种相对间接的宣发方式，大多是作为辅助手段进行的。但有些异军突起的爆火视频，确实能扭转乾坤。

 

比如电影史上“最大骗局”的《女巫布莱尔》，片方刊登了“寻找三个失踪探险者”的启事，说他们在找女巫的过程中失踪了，只捡到了他们的摄像机，并放出了摄像机里的一段五分钟的视频；不用说，是从电影里截取的。


 

这段视频引起了社会极大关注，能借着帮忙寻找失踪人口去探秘女巫，多有意思……多有意义啊！许多年轻人甚至穿着相关文化衫，帮忙上街发寻人启事。

 

可想而知，当最后大家发现这只是部电影的先导视频，会有多愤怒。

 

虽然《女巫布莱尔》因此爆火，票房破亿，但当制片方打算再接再厉上映《女巫布莱尔2》，票房惨淡得无法直视，导演和团队后来在好莱坞直接消失了。


 《女巫布莱尔》两位导演


14

《前任3：再见前任》

物料点：抖音大批模仿视频引爆关注



《前任3》的体量，谁都没有想到这会是一部十几亿票房的作品。但抖音短视频的存在，不但改变了这部电影的命运，更开辟了此后内地电影宣发的新思路。

 

电影里，当孟云和林佳正式分手，前者跑到闹市中心穿着至尊宝的衣服大喊我爱你，后者在家玩命吃会过敏的芒果，一边吃一边抓脖子。这个桥段，迅速衍生出大批男女在抖音上的模仿视频。


抖音热搜词

 

如果不清楚现代年轻人的娱乐精神，其实这波炒作是完全无法理解的。但就是其隐晦的共情点，让大批年轻人受到感染并走进电影院。这波骚操作，绝对值得一个大写的服。


15

《地球最后的夜晚》

物料点：抖音宣传“一吻跨年”成热点

 


同样是抖音上火起来的电影，《地球最后的夜晚》就带着点莫名其妙的意思。

 

“今年最浪漫的跨年，应该是和喜欢的人买两张21：50的《地球最后的夜晚》，电影结束正好0点，在最后时刻拥吻到第二年。”电影《地球》于12月初在抖音平台投放了这个宣传。


 

你知道有多少小青年根本不知道跨年该带女朋友干嘛去吗？这个浪漫的主意迅速蹿红抖音。但这背后的隐患就在于，哪怕《地球》是一部无脑爱情片都行，偏偏它是一部极其晦涩的小众文艺片，风格还挺灰暗！


 

电影播出之后招致了观众巨大的愤怒，虽然票房最终破2亿，但在猫眼、淘票票的口碑差到让人欲哭无泪，并且极有可能会影响观众接下来对毕赣的观感。

 


以上就是为您盘点的一些神物料，其实说穿了，什么内容啊内涵啊倒在其次，宣传最重要的，不就是吸引眼球，让项目得到关注吗？哪怕是《神偷奶爸3》在全国各地的小黄车上贴上眼睛，也是极好的宣传！


 

当然，像《啥是佩奇》这样的微电影，或者主题曲、海报包括预告片等物料，本身也有着独立的艺术价值，同样是这个时代非常宝贵的艺术品。

 

是时候插入私货了，比如这张海报，设计得就非常有质感，电影预计今年上映，还请大家多多关注哦~




微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团





回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：《歌手2019》：阵容非常豪华，可惜冠军... >> << 上一篇：马思纯等六大影后拍封面；“碟中谍”系列回...

藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>