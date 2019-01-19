一夜之间，被《啥是佩奇》刷屏了！



什么，你还没看？赶紧给你放个链接，再不看，真的就out了！













“笑点泪点突出”、“硬核”、“想家”，各类字眼铺天盖地地充斥了身边的社交媒体。那个粉色的吹风机闪亮登场的时候，真的给主创们跪了！





表演艺术家刘佩琦老爷子也听说了，出来认领：“我就是佩琦本琦~”没毛病！









不管转发的朋友们是因为对这种宣发思路叹为观止，还是因为亲情、回家的主题撩动了年关岁末的思念，反正阿里影业和移动的这波骚操作，让《小猪佩奇过大年》瞬间跻身春节档大热门。





电影宣传玩了一百多年，什么招数都有过。到了现代，丰富的传媒渠道，更是给宣发方插上了作妖的翅膀。

而其中，电影物料作为宣发的关键手段，许多时候甚至起着一锤定音的作用。那么，有哪些经典的电影物料，曾经红极一时，甚至帮助电影一举成功？一起来看看这些神物料，曾有过怎样令人瞠目结舌的表现吧。





预告片类

1

《侏罗纪公园》（1993）

Jurassic Park

物料点：1993年电视预告片轰动全国





预告片是电影内容最直观的呈现，进入大片时代之前，预告片其实就是个剧透工具。但是从《侏罗纪公园》开始，预告片开始进入展示视效的时代。



《侏罗纪公园》的预告片只介绍了一件事，就是作为第一部数字制作的特效片，他们究竟呈现了怎样的恐龙世界。想想看，1993年的人们第一次看到活生生的恐龙，会是什么反应？





不出所料，这支预告片在电视台播出之后引起轩然大波，许多人在家被吓了个半死，还以为恐龙复活了！

宣传效果就不用说了，观众疯狂地涌进电影院，连续三周拿下票房冠军，北美总票房破4亿美元！1993年啊！





2

《死侍2》（2018）

Deadpool 2

物料点：首支预告片刷爆油管





在《死侍》靠自来水成为票房黑马之后，关于《死侍2》，观众最想知道的就是，它是否能延续第一部的风格，又贱又搞笑？





而《死侍2》的首支预告片，完全打消了观众的担心。这支预告片里，死侍出来表示福斯又不给钱做特效了，把第一部低成本的梗玩到了极致。各种没加特效的镜头剪成的预告片，简直是底线低到尘埃里。





《死侍2》的宣传策略始终正确，核心在于告诉观众：我们保持了第一部的风格，并且有所升级。





恶搞、骚贱、污、漫威情怀，预告片里一点不少。正是这部预告片，真正吊起了所有人的胃口。当月的油管点击第一，可不是开玩笑的。









3

《小黄人大眼萌》（2015）

Minions

物料点：预告片引粉丝狂点赞













作为照明娱乐的当家项目，《小黄人》作为《神偷奶爸》系列的外传独立成片也在情理之中。毕竟，小黄人那些年的火爆程度，绝对不亚于今天的佩奇！（那些买玩偶送妹子的日子啊……）

《小黄人》的首支预告就把这群小人的魅力放到了最大，各种又萌又呆，一开始“42 B.G.”（格鲁前42年）这个时间轴更蹭满了热度。





预告片思路清楚很关键，像这种大IP作品，稳固原有的粉丝群体当然是重中之重。有粉丝收益打底，最后的票房收益当然相当喜人。





4

《自杀小队》（2016）

Suicide Squad

物料点：预告片骗局助推票房大爆











以上三个预告片，是正向的例子。但也必须承认，所谓预告片骗局是有的，就是把所有电影的亮点，全给塞进了预告片。这方面最典型的例子，当然就是《自杀小队》。





DC漫画的影响范围自不用说，漫迷们对这帮狂狷邪魅的变态罪犯能玩出什么花本来就很期待。预告片出来一看，哇，我喜欢的样子你都有！纷纷上线把片子吹出了彩虹屁。





等到电影上映看了之后，观众简直欲哭无泪，乱七八糟的故事，虚头巴脑的人设。但电影票已经买了，最终北美票房高达3.25亿美元，每一张钱上都沾满了影迷的泪。









主题曲等音乐类

5

《泰坦尼克号》（1997）

Titanic

物料点：《My Heart Will Go On》全球屠榜助推电影





论音乐和电影打配合，经典的例子当然有很多，不过，在最成功的里面，一定有《My Heart Will Go On》和《泰坦尼克号》不得不说的故事。





1997年11月14日，卡车司机造价两亿美元的大船上映前一个月，席琳·迪翁发布新专辑，其中的主打歌就是这首《My Heart Will Go On》，当周拿下美国、英国等18个国家的排行榜第一，并连续几周拿下全球销量冠军。





等到12月18日《泰坦尼克号》上映，观众早已因为这首传遍大街小巷的歌而对电影产生了兴趣。加上大船本身成色不差，最终成就了票房奇迹。









6

《匆匆那年》（2015）

物料点：主题曲《匆匆那年》破纪录









青春片火爆的那几年，王菲一直是主题曲演唱的第一人选。无论歌曲质量还是宣传效果，《匆匆那年》都是那几年最典型的一部。





这首歌MV在微博曝光的3小时内，播放量就突破了100万，24小时播放量627万，创造了电影宣传视频的播放纪录。





虽然电影的口碑烂了，但这首歌的受欢迎程度丝毫不减，第二年还拿了音乐风云榜的金曲奖。





这种歌比电影火的例子并不少见，经典穿越电影《时光倒流七十年》的知名度就没有主题曲《似曾相识》（《somewhere in time》）来得响亮。至于国内，那些年的许多青春片唯一的价值，就是让我们有新歌听啊……





7

《西虹市首富》（2018）

物料点：推广曲《卡路里》爆火





要说电影宣传曲，除了主流的情歌，口水歌也是一大类。去年《西虹市首富》的这首《卡路里》，堪称占尽了天时地利人和。









没等电影上映，这首歌已经成了许多健身房和抖音视频的标配，节奏感和歌词的中毒性都相当猛烈；此外，这还是火箭少女101组合结束《创造101》成团之后，推出的第一首单曲，宣传噱头和粉丝流量都是杠杠的。





当然，那么多人唱了那么多句，印象最深的还是锦鲤妹妹那一句“燃烧我的卡路里”……





用口水歌来推电影的例子也不少，筷子兄弟的《小苹果》其实就是《老男孩之猛龙过江》的推广曲，只是宣传手段有问题，大家都不能把这两者联想起来，要不然这部电影的受众能多出不少老阿姨呢~





海报类

8

《大白鲨》（1976）

Jaws

物料点：视觉冲击爆表票房火爆





这张海报至今被认为是最具视觉冲击力的作品，也成就了一次简单却经典的视觉营销；大到离谱的大白鲨扑向游泳者，这个意象吓坏了一代美国人，当年的海滨浴场生意甚至锐减一半。







但电影票房爆表，4.7亿美元的全球入账，让年轻的斯皮尔伯格一举成为好莱坞最炙手可热的商业天才。





9

《异形》（1979）

Alien

物料点：太空恐怖主义大行其道













雷德利·斯科特的太空恐怖主义完全在海报中得以表达，那个裂开的蛋将产生什么怪物勾动了所有人的好奇。宣传语更是赫赫有名：宇宙中没人听得到你尖叫。





这部低成本科幻恐怖片在全球席卷了超过1亿美元，也成就了这部延续至今的经典科幻。





10

《斯巴达300勇士》（2006）

300



物料点：漫画质感获疯狂点赞









作为弗兰克·米勒作品的改编电影，《斯巴达300勇士》最让粉丝担心的是是否能延续漫画强烈的色彩质感。而海报上如油画般的色彩让所有粉丝安心了：导演是自己人！







初出茅庐的扎克·施耐德显露了惊人的才华，居然以一部R级片拿下2亿美元的北美票房，全球入账4.5亿，为扎导后来接手DC铺平了道路。





11

《黄金时代》（2014）

物料点：绝美海报刷爆网路









这张海报的才华惊艳了众人，也让设计师黄海在业内人尽皆知。刚刚兴盛的社交媒体被海报刷屏。白纸与浓墨，萧红伫立凝思，仿佛带我们进入那个大时代之中。





虽然电影票房最终不尽如人意，但这张海报绝对能成为许多人的记忆点。也第一次让人意识到，原来海报也能拉动票房！





12

《小偷家族》（2018）

物料点：中国版海报温暖动人引关注









依然是黄海作品，在以视觉设计著称的英国杂志《Little White Lies》2018年最佳电影海报Top 20中名列第一。





画面主要元素采用日本浮世绘《神奈川之浪》的意象，以“伞”来比喻家，用谐音寓意终将离散，居了满屏的中国味道。电影在中国的推广，这张海报功不可没。





病毒视频及杂类

13

《女巫布莱尔》（1999）

The Blair Witch Project

物料点：5分钟先导视频成社会话题











病毒视频宣传，多少有点旁门左道的意思，这种相对间接的宣发方式，大多是作为辅助手段进行的。但有些异军突起的爆火视频，确实能扭转乾坤。



比如电影史上“最大骗局”的《女巫布莱尔》，片方刊登了“寻找三个失踪探险者”的启事，说他们在找女巫的过程中失踪了，只捡到了他们的摄像机，并放出了摄像机里的一段五分钟的视频；不用说，是从电影里截取的。





这段视频引起了社会极大关注，能借着帮忙寻找失踪人口去探秘女巫，多有意思……多有意义啊！许多年轻人甚至穿着相关文化衫，帮忙上街发寻人启事。

可想而知，当最后大家发现这只是部电影的先导视频，会有多愤怒。

虽然《女巫布莱尔》因此爆火，票房破亿，但当制片方打算再接再厉上映《女巫布莱尔2》，票房惨淡得无法直视，导演和团队后来在好莱坞直接消失了。





《女巫布莱尔》两位导演





14

《前任3：再见前任》

物料点：抖音大批模仿视频引爆关注









以《前任3》的体量，谁都没有想到这会是一部十几亿票房的作品。但抖音短视频的存在，不但改变了这部电影的命运，更开辟了此后内地电影宣发的新思路。

电影里，当孟云和林佳正式分手，前者跑到闹市中心穿着至尊宝的衣服大喊我爱你，后者在家玩命吃会过敏的芒果，一边吃一边抓脖子。这个桥段，迅速衍生出大批男女在抖音上的模仿视频。





抖音热搜词

如果不清楚现代年轻人的娱乐精神，其实这波炒作是完全无法理解的。但就是其隐晦的共情点，让大批年轻人受到感染并走进电影院。这波骚操作，绝对值得一个大写的服。





15

《地球最后的夜晚》

物料点：抖音宣传“一吻跨年”成热点





同样是抖音上火起来的电影，《地球最后的夜晚》就带着点莫名其妙的意思。

“今年最浪漫的跨年，应该是和喜欢的人买两张21：50的《地球最后的夜晚》，电影结束正好0点，在最后时刻拥吻到第二年。”电影《地球》于12月初在抖音平台投放了这个宣传。





你知道有多少小青年根本不知道跨年该带女朋友干嘛去吗？这个浪漫的主意迅速蹿红抖音。但这背后的隐患就在于，哪怕《地球》是一部无脑爱情片都行，偏偏它是一部极其晦涩的小众文艺片，风格还挺灰暗！





电影播出之后招致了观众巨大的愤怒，虽然票房最终破2亿，但在猫眼、淘票票的口碑差到让人欲哭无泪，并且极有可能会影响观众接下来对毕赣的观感。





以上就是为您盘点的一些神物料，其实说穿了，什么内容啊内涵啊倒在其次，宣传最重要的，不就是吸引眼球，让项目得到关注吗？哪怕是《神偷奶爸3》在全国各地的小黄车上贴上眼睛，也是极好的宣传！





当然，像《啥是佩奇》这样的微电影，或者主题曲、海报包括预告片等物料，本身也有着独立的艺术价值，同样是这个时代非常宝贵的艺术品。





是时候插入私货了，比如这张海报，设计得就非常有质感，电影预计今年上映，还请大家多多关注哦~













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公号：藤井树观影团















