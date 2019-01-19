终于盼到周五了！这样一个放松的时刻，怎能不来点文娱八卦加餐？

小编费了九牛二虎之力，搜罗了国内外娱乐圈最大的瓜瓜给你，保你吃撑~别急别急，猛料来啦！





01

眼睛不够用！

马思纯赵涛等六大影后聚首拍封面









最近，马思纯、赵涛、陈冲、春夏、桂纶镁、林嘉欣六大影后聚首为《T风尚志》拍摄了一组封面大片，就问你亮不亮眼！就这还只是个开胃菜，更多的造型都在杂志里面呢~有人要和本编相约去买这期杂志不……





02

就是这个feel！

钟楚曦蕾雅等众女星时尚大牌硬照





最近，钟楚曦、裴斗娜、蕾雅·赛杜等一众女星为LV拍摄了一组时装大片，有人走帅气俏皮风，有人扮妩媚小女人，怎么就这么好看捏！









03

官宣！官宣！

“碟中谍”系列即将回归









喜大普奔！据外媒报道，克里斯托夫·迈考利已经与派拉蒙影业签下新合同，将执导两部《碟中谍》系列续集电影，“阿汤哥”汤姆·克鲁斯也在推特上确认回归的消息。

《碟中谍7》和《碟中谍8》确定在2021年、2022年暑期上映。啊……已经不迫不及待了好吗！





04

今年要霸屏？

奥斯卡影帝加里·奥德曼加盟《快递员》









最新消息！凭着《至暗时刻》拿下奥斯卡影帝的加里·奥德曼，确认加盟《快递员》，该片目前处于选角阶段，计划于下个月开拍~

只能说，大叔简直是劳模典范，除了《快递员》。今年他还要参演《无名杀手》《自助洗衣店》《玛丽号》《窗里的女人》等多部影片，这是要霸屏的节奏啊~





05

灭霸的机会来了？

“惊队”布丽·拉尔森与未婚夫解除婚约





煮熟的鸭子要飞？据外媒报道，奥斯卡影后、“惊奇队长”扮演者布丽·拉尔森和未婚夫亚历克斯·格林沃尔德已经解除了婚约。天啦噜，不是前不久才秀过恩爱吗……





隔空喊话灭霸，“惊队”最近状态不好，我劝你善良，少打响指!

06

你会追吗？

“延禧”班底打造《皓镧传》即将开播



于妈的剧又来了！本月19号，于妈担任总制片人，吴谨言、茅子俊、聂远主演的《皓镧传》就要开播了。





据悉，全剧讲述了战国末期秦赵争锋时期，女主人公李皓镧（吴谨言饰）与嬴异人（茅子俊饰）、吕不韦（聂远饰）各为目的结成同盟，历经九死一生，合力登上先秦最高权力巅峰的故事。一听又是升级打怪的路子，你追不追？！





07

撒花！撒花！

比伯海莉2月举行婚礼





终于等到了！最新消息，比伯海莉已经对外发出邀请，将与2月28日举行婚礼。报道称婚礼派对已经设计好了，伴舞也在排练中，小编在这恭喜小两口了！





08

有颜任性！

海外众影星参加“挑战十年”

莉莉·伊万斯





最近，不少明星参加了Ins上发起的“十年挑战”活动，大家来看一看谁驻颜有术！像是吃了长生不老药的塞缪尔·杰克逊，觉得不过瘾，直接发了50年挑战的照片，啊哈哈哈哈，大叔你赢了！

塞缪尔·杰克逊





卢克·伊文斯





Nicki Minaj





09

又双叒叕来了！

名侦探柯南最新剧场版驾到





一年一度的剧场版柯南时间到！ 最近，史上最强小学生的第23部剧场版动画《名侦探柯南：绀青之拳》曝光首款正式海报和首支预告。





据悉，这版故事将围绕着世界上最大的蓝宝石“绀青之拳”展开，日本定档4月12日。这么多年了，本编对柯南的爱就没断过……



10

有点心疼

山田凉介被曝分手





天啦噜！据外媒爆料，山田凉介与宫田聪子已于去年秋天分手。原因是恋情曝光后，女方经常遭到男方粉丝流言攻击，无法承受压力选择分手，好的吧……三年的恋情，有些可惜啊。

11

质感绝了

《疾速追杀3》发布首支预告片





预热~这几天，《疾速追杀3》接连发布了动态海报和首支预告，枪声、雨声，声声入耳，好一个“山水有相逢”，来看看John Wick的回眸，就问你怕不怕~小编已经准备好，让正片来得更猛烈一些吧！

12

到底啥情况？

张继科景甜或已分手





不要是真的啊！最近，有部分网友晒出“偶遇景甜张继科看电影”的照片，却得到了景甜“去年的图了，翻出来干嘛”的回应。所以，网友纷纷猜测这两人八成是分手了。





至于分手传闻，景甜方还未给出回应，张继科方直接给出三个字——不回应，还洗掉了关于景甜的爱的纹身，完了，看来分手这事……





13

奥斯卡前哨

第24届美国评论家选择获奖名单出炉









再来风向标！最近，第24届美国评论家选择奖揭晓了获奖名单。阿方·索卡隆凭借《罗马》拿下最佳影片、最佳外语片和最佳导演三料大奖。克里斯蒂安·贝荣荣获男主、喜剧男演员双奖。









格伦·克洛斯、Lady Gaga共同拿下最佳女角。吴珊卓、瑞秋·布罗斯纳安、达伦·克里斯、本·卫肖继金球奖后再度称霸电视类。获奖名单砸给你，预测奥斯卡走起~





【电影类奖项】



最佳影片：《罗马》

最佳外语片：《罗马》

最佳喜剧电影：《摘金奇缘》

最佳群戏：《宠儿》

最佳动画电影：《蜘蛛侠：平行宇宙》

最佳动作电影：《碟中谍6》

最佳科幻/恐怖电影：《寂静之地》

最佳导演：阿方索·卡隆（《罗马》）

最佳男主角：克里斯蒂安·贝尔（《副总统》）

最佳女主角：Lady Gaga（《一个明星的诞生》）&格伦·格罗斯（《贤妻》）

最佳男配角：马赫沙拉·阿里（《绿皮书》）

最佳女配角：雷吉娜·金（《假若比尔街能够讲话》）

最佳喜剧电影男演员：克里斯蒂安·贝尔（《副总统》）

最佳喜剧电影女演员：奥利维亚·科尔曼（《宠儿》）

最佳年轻演员：艾尔西·费舍尔（《八年级》）

最佳原创剧本：保罗·施拉德（《第一归正会》）

最佳改编剧本：巴里·詹金斯（《假若比尔街能够讲话》）

最佳剪辑：《登月第一人》

最佳发型&化妆：《副总统》

最佳配乐：《登月第一人》

最佳服装设计：《黑豹》

最佳艺术指导：《黑豹》

最佳视觉效果：《黑豹》

最佳摄影：《罗马》



14

小“麦粒”要报到？

麦莉·塞勒斯否认怀孕









这速度给力啊~据外媒爆料，新婚不久的麦莉·塞勒斯怀上了“锤弟”利亚姆·海姆斯沃斯的女儿。不过消息没发出多久，麦莉本人就来澄清了，称纯属“胡扯”。不过，小编好希望这消息是真的，小宝宝什么的最有爱了~

15

女神复出！

安妮·海瑟薇确认加盟《女巫》





女神要变女巫啦！最近 ，安妮·海瑟薇确认出演罗伯特·泽米吉斯导演新片《女巫》。据悉，影片将讲述一个7岁小男孩与女巫们斗智斗勇的故事。好期待wuli女神的巫婆扮相啊~

16

最终季来了！

《权力的游戏》第八季发布首款先导预告





终于等到了！《权力的游戏》第八季这几天发布了首款前导预告。雪诺、珊莎、二丫同框出现在临冬城墓窖下，走过故人的墓像听到了死者的声音，最后还发现了他们自己的雕像。





冰封来袭，戛然而止……看得小编心痒难耐，4月15日快点到来吧~

17

日本奥斯卡

第42届日本电影学院奖提名名单揭晓







最近，第42届日本电影学院奖公布了提名名单。《小偷家族》以13项提名领跑。《北之樱守》《孤狼之血》以12项提名紧随其后。提名名单砸给你，没看过的赶快补起来哦~





【优秀作品奖】

《摄影机不要停!》

《北之樱守》

《孤狼之血》

《空中轮胎》

《小偷家族》



【优秀动画作品】

《龙珠超：布罗利》

《企鹅高速公路》

《未来的未来》

《名侦探柯南：零的执行人》

《年轻的老板娘是小学生!》



【优秀导演奖】

上田慎一郎《摄影机不要停》

是枝裕和《小偷家族》

白石和弥《孤狼之血》

泷田洋二郎《北之樱守》

本木克英《空中轮胎》





【优秀男主角奖】

冈田准一《椿花散落》

馆博《无用之人》

滨津隆之《摄影机不要停》

役所广司《孤狼之血》

Lily Franky《小偷家族》



【优秀女主角奖】

安藤樱《小偷家族》

黑木华《日日是好日》

篠原凉子《沉睡人鱼之家》

松冈茉优《不想恋爱》

吉永小百合《北之樱守》





18

又一个星女郎解锁！

《新喜剧之王》女主角引关注



正式解锁！最近，星爷新作《新喜剧之王》曝出女主版海报，星女郎鄂靖文前来报到！





女主辛酸的眼神搭配上“妈，我挺好的，这一次我有台词……”，看得小编揪心得不行~

19

厉害了！

三部华语电影入围第13届亚洲电影大奖





第13届亚洲电影大奖在最近公布了提名名单，《我不是药神》《芳华》《无双》三部华语电影入围最佳影片。徐峥、郭富城与刘亚仁角逐影帝，赵涛、曾美慧孜、和安藤樱角逐鹿影后。





值得一提的是，白雪凭《过春天》入围最佳新导演，黄景瑜凭《红海行动》入围最佳新演员。华语电影，2019继续冲鸭~





20

准豪门阔太？

向佐默认与郭碧婷恋情





天啦噜！今天，有网友晒出向佐与郭碧婷牵手的照片，引起网友一阵骚动。媒体立马向向佐本人求证，他调皮地给出回应，“那你看到什么就是什么喽，我也不多说了”。看来，娱乐圈马上又要多出一位豪门阔太啦~

21

迪士尼开砍了

X战警电影宇宙迎来终点





据知名媒体人透露，目前迪士尼收购福斯的项目即将完成，福斯所有正在开发的《幻影猫》《银影侠》《牌皇》等电影全部被砍，目前只留下已经拍完的《黑凤凰》和《新变种人》了。哎，X战警电影宇宙终究还是要走向灭亡了……

22

想看！

迪士尼将拍《钟楼怪人》真人电影









据外媒报道，迪士尼已经打算启动《钟楼怪人》真人电影项目，邀请著名华裔剧作家黄哲伦执笔剧本，迪士尼动画音乐金牌搭档Alan Menken和Stephen Schwartz也回归为该片创作新歌。

制片人透出风声，乔什·盖德可能会饰演钟楼怪人，不过目前尚未确定。想看想看！





23

速度啊

张艺谋新作《一秒钟》发布全新海报





最近，张导新作《一秒钟》发布全新海报，一行人行走在荒芜的沙漠上，一看这质感就知道电影绝对错不了。





本片已经入围第69届柏林电影节主竞赛单元。果真是国师一出手，就知有没有~另外，张导也透出消息，《一秒钟》将在今年上半年上映，搓搓手，就等着买票啦~









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