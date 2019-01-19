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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 马思纯等六大影后拍封面；“碟中谍”系列回归；《权力的游戏》 最终季首发预告 | 文娱有料

藤井树 发布于：

终于盼到周五了！这样一个放松的时刻，怎能不来点文娱八卦加餐？

 

小编费了九牛二虎之力，搜罗了国内外娱乐圈最大的瓜瓜给你，保你吃撑~别急别急，猛料来啦！


01

眼睛不够用！

马思纯赵涛等六大影后聚首拍封面

 


最近，马思纯、赵涛、陈冲、春夏、桂纶镁、林嘉欣六大影后聚首为《T风尚志》拍摄了一组封面大片，就问你亮不亮眼！就这还只是个开胃菜，更多的造型都在杂志里面呢~有人要和本编相约去买这期杂志不……


 

 

02

就是这个feel！

钟楚曦蕾雅等众女星时尚大牌硬照

 


最近，钟楚曦、裴斗娜、蕾雅·赛杜等一众女星为LV拍摄了一组时装大片，有人走帅气俏皮风，有人扮妩媚小女人，怎么就这么好看捏！


 


03

官宣！官宣！

“碟中谍”系列即将回归

 


喜大普奔！据外媒报道，克里斯托夫·迈考利已经与派拉蒙影业签下新合同，将执导两部《碟中谍》系列续集电影，“阿汤哥”汤姆·克鲁斯也在推特上确认回归的消息。

 

《碟中谍7》《碟中谍8》确定在2021年、2022年暑期上映。啊……已经不迫不及待了好吗！


04

今年要霸屏？

奥斯卡影帝加里·奥德曼加盟《快递员》



最新消息！凭着《至暗时刻》拿下奥斯卡影帝的加里·奥德曼，确认加盟《快递员》，该片目前处于选角阶段，计划于下个月开拍~

 

只能说，大叔简直是劳模典范，除了《快递员》。今年他还要参演《无名杀手》《自助洗衣店》《玛丽号》《窗里的女人》等多部影片，这是要霸屏的节奏啊~


05

灭霸的机会来了？

“惊队”布丽·拉尔森与未婚夫解除婚约

 


煮熟的鸭子要飞？据外媒报道，奥斯卡影后、“惊奇队长”扮演者布丽·拉尔森和未婚夫亚历克斯·格林沃尔德已经解除了婚约。天啦噜，不是前不久才秀过恩爱吗……


隔空喊话灭霸，“惊队”最近状态不好，我劝你善良，少打响指!

 

06

你会追吗？

“延禧”班底打造《皓镧传》即将开播

 


于妈的剧又来了！本月19号，于妈担任总制片人，吴谨言、茅子俊、聂远主演的《皓镧传》就要开播了。


据悉，全剧讲述了战国末期秦赵争锋时期，女主人公李皓镧（吴谨言饰）与嬴异人（茅子俊饰）、吕不韦（聂远饰）各为目的结成同盟，历经九死一生，合力登上先秦最高权力巅峰的故事。一听又是升级打怪的路子，你追不追？！


07

撒花！撒花！

比伯海莉2月举行婚礼

 


终于等到了！最新消息，比伯海莉已经对外发出邀请，将与2月28日举行婚礼。报道称婚礼派对已经设计好了，伴舞也在排练中，小编在这恭喜小两口了！


08

有颜任性！

海外众影星参加“挑战十年”

 

莉莉·伊万斯


最近，不少明星参加了Ins上发起的“十年挑战”活动，大家来看一看谁驻颜有术！像是吃了长生不老药的塞缪尔·杰克逊，觉得不过瘾，直接发了50年挑战的照片，啊哈哈哈哈，大叔你赢了！

 

塞缪尔·杰克逊


卢克·伊文斯


Nicki Minaj


09

又双叒叕来了！

名侦探柯南最新剧场版驾到

 


一年一度的剧场版柯南时间到！ 最近，史上最强小学生的第23部剧场版动画《名侦探柯南：绀青之拳》曝光首款正式海报和首支预告。


据悉，这版故事将围绕着世界上最大的蓝宝石“绀青之拳”展开，日本定档4月12日。这么多年了，本编对柯南的爱就没断过……

 

10

有点心疼

山田凉介被曝分手

 


天啦噜！据外媒爆料，山田凉介与宫田聪子已于去年秋天分手。原因是恋情曝光后，女方经常遭到男方粉丝流言攻击，无法承受压力选择分手，好的吧……三年的恋情，有些可惜啊。

 

11

质感绝了

《疾速追杀3》发布首支预告片

 


预热~这几天，《疾速追杀3》接连发布了动态海报和首支预告，枪声、雨声，声声入耳，好一个“山水有相逢”，来看看John Wick的回眸，就问你怕不怕~小编已经准备好，让正片来得更猛烈一些吧！

 

12

到底啥情况？

张继科景甜或已分手

 


不要是真的啊！最近，有部分网友晒出“偶遇景甜张继科看电影”的照片，却得到了景甜“去年的图了，翻出来干嘛”的回应。所以，网友纷纷猜测这两人八成是分手了。


至于分手传闻，景甜方还未给出回应，张继科方直接给出三个字——不回应，还洗掉了关于景甜的爱的纹身，完了，看来分手这事……


13

奥斯卡前哨

第24届美国评论家选择获奖名单出炉



再来风向标！最近，第24届美国评论家选择奖揭晓了获奖名单。阿方·索卡隆凭借《罗马》拿下最佳影片、最佳外语片和最佳导演三料大奖。克里斯蒂安·贝荣荣获男主、喜剧男演员双奖。


格伦·克洛斯、Lady Gaga共同拿下最佳女角。吴珊卓、瑞秋·布罗斯纳安、达伦·克里斯、本·卫肖继金球奖后再度称霸电视类。获奖名单砸给你，预测奥斯卡走起~


【电影类奖项】


最佳影片：《罗马》
最佳外语片：《罗马》 
最佳喜剧电影：《摘金奇缘》
最佳群戏：《宠儿》 
最佳动画电影：《蜘蛛侠：平行宇宙》 
最佳动作电影：《碟中谍6》 
最佳科幻/恐怖电影：《寂静之地》 
最佳导演：阿方索·卡隆（《罗马》） 
最佳男主角：克里斯蒂安·贝尔（《副总统》）
最佳女主角：Lady Gaga（《一个明星的诞生》）&格伦·格罗斯（《贤妻》）
最佳男配角：马赫沙拉·阿里（《绿皮书》）
最佳女配角：雷吉娜·金（《假若比尔街能够讲话》）
最佳喜剧电影男演员：克里斯蒂安·贝尔（《副总统》）
最佳喜剧电影女演员：奥利维亚·科尔曼（《宠儿》） 
最佳年轻演员：艾尔西·费舍尔（《八年级》） 
最佳原创剧本：保罗·施拉德（《第一归正会》） 
最佳改编剧本：巴里·詹金斯（《假若比尔街能够讲话》）
最佳剪辑：《登月第一人》 
最佳发型&化妆：《副总统》 
最佳配乐：《登月第一人》 
最佳服装设计：《黑豹》 
最佳艺术指导：《黑豹》
最佳视觉效果：《黑豹》
最佳摄影：《罗马》

 

14

小“麦粒”要报到？

麦莉·塞勒斯否认怀孕



这速度给力啊~据外媒爆料，新婚不久的麦莉·塞勒斯怀上了“锤弟”利亚姆·海姆斯沃斯的女儿。不过消息没发出多久，麦莉本人就来澄清了，称纯属“胡扯”。不过，小编好希望这消息是真的，小宝宝什么的最有爱了~

  

15

女神复出！

安妮·海瑟薇确认加盟《女巫》


 

女神要变女巫啦！最近 ，安妮·海瑟薇确认出演罗伯特·泽米吉斯导演新片《女巫》。据悉，影片将讲述一个7岁小男孩与女巫们斗智斗勇的故事。好期待wuli女神的巫婆扮相啊~

 

16

最终季来了！

《权力的游戏》第八季发布首款先导预告

  


终于等到了！《权力的游戏》第八季这几天发布了首款前导预告。雪诺、珊莎、二丫同框出现在临冬城墓窖下，走过故人的墓像听到了死者的声音，最后还发现了他们自己的雕像。


冰封来袭，戛然而止……看得小编心痒难耐，4月15日快点到来吧~

 

17

日本奥斯卡

第42届日本电影学院奖提名名单揭晓

 


最近，第42届日本电影学院奖公布了提名名单。《小偷家族》以13项提名领跑。《北之樱守》《孤狼之血》以12项提名紧随其后。提名名单砸给你，没看过的赶快补起来哦~


优秀作品

《摄影机不要停!》
《北之樱守》
《孤狼之血》
《空中轮胎》
《小偷家族》

秀动画作品

《龙珠超：布罗利》
《企鹅高速公路》
《未来的未来》
《名侦探柯南：零的执行人》
《年轻的老板娘是小学生!》

优秀导演奖

上田慎一郎《摄影机不要停》
是枝裕和《小偷家族》
白石和弥《孤狼之血》
泷田洋二郎《北之樱守》
本木克英《空中轮胎》

优秀男主角奖

冈田准一《椿花散落》
馆博《无用之人》
滨津隆之《摄影机不要停》
役所广司《孤狼之血》
Lily Franky《小偷家族》

优秀女主角奖

安藤樱《小偷家族》
黑木华《日日是好日》
篠原凉子《沉睡人鱼之家》
松冈茉优《不想恋爱》
吉永小百合《北之樱守》


18

又一个星女郎解锁！

《新喜剧之王》女主角引关注

 


正式解锁！最近，星爷新作《新喜剧之王》曝出女主版海报，星女郎鄂靖文前来报到！


女主辛酸的眼神搭配上“妈，我挺好的，这一次我有台词……”，看得小编揪心得不行~

 

19

厉害了！

三部华语电影入围第13届亚洲电影大奖

 


第13届亚洲电影大奖在最近公布了提名名单，《我不是药神》《芳华》《无双》三部华语电影入围最佳影片。徐峥、郭富城与刘亚仁角逐影帝，赵涛、曾美慧孜、和安藤樱角逐鹿影后。


值得一提的是，白雪凭《过春天》入围最佳新导演，黄景瑜凭《红海行动》入围最佳新演员。华语电影，2019继续冲鸭~


20

准豪门阔太？

向佐默认与郭碧婷恋情

 


天啦噜！今天，有网友晒出向佐与郭碧婷牵手的照片，引起网友一阵骚动。媒体立马向向佐本人求证，他调皮地给出回应，“那你看到什么就是什么喽，我也不多说了”。看来，娱乐圈马上又要多出一位豪门阔太啦~

 

21

迪士尼开砍了

X战警电影宇宙迎来终点

  


据知名媒体人透露，目前迪士尼收购福斯的项目即将完成，福斯所有正在开发的《幻影猫》《银影侠》《牌皇》等电影全部被砍，目前只留下已经拍完的《黑凤凰》和《新变种人》了。哎，X战警电影宇宙终究还是要走向灭亡了……

 

22

想看！

迪士尼将拍《钟楼怪人》真人电影

 


据外媒报道，迪士尼已经打算启动《钟楼怪人》真人电影项目，邀请著名华裔剧作家黄哲伦执笔剧本，迪士尼动画音乐金牌搭档Alan Menken和Stephen Schwartz也回归为该片创作新歌。

 

制片人透出风声，乔什·盖德可能会饰演钟楼怪人，不过目前尚未确定。想看想看！


23

速度啊

张艺谋新作《一秒钟》发布全新海报

 


最近，张导新作《一秒钟》发布全新海报，一行人行走在荒芜的沙漠上，一看这质感就知道电影绝对错不了。


本片已经入围第69届柏林电影节主竞赛单元。果真是国师一出手，就知有没有~另外，张导也透出消息，《一秒钟》将在今年上半年上映，搓搓手，就等着买票啦~


非常感谢大家关注“文娱有料”，希望能共同参与投票，大家喜欢的内容我们会更加关注哦！




微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团



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藤井树

藤井树 (上海)

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