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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 关于狗狗的电影，看一次哭一次，没有人能忍住！

藤井树 发布于：

对于人类来说，狗狗是什么？


是再寻常不过的哺乳动物，是家里的宠物，是一个无聊时可以一起玩耍的小伙伴，是人类任劳任怨的助手。


但是对于狗狗来说，主人就是他的世界，是他生命的全部。


在今天要聊的这部电影里，对于狗狗贝拉来说，卢卡斯在的地方就是她的家，卢卡斯就是她存在的意义。这就是本周刚刚上映的《一条狗的回家路》


《一条狗的回家路》(2019)

A Dog's Way Home

导演: 查尔斯·马丁·史密斯
主演: 艾什莉·贾德 / 乔纳·豪尔-金 / 亚历山德拉·希普
类型: 冒险
制片国家/地区: 美国
上映日期: 2019-01-18(中国大陆) / 2019-01-11(美国)
片长: 96分钟


电影是2017年感动无数人的《一条狗的使命》的姊妹篇，相比于前作里狗狗的几世轮回，贝拉虽然只有一世，却经历了一次长达四百英里、无比动人的归家故事。



类似的故事我们看过许多，从杰克·伦敦的《野性的呼唤》，到经典电影《神犬拉茜》，但对于爱狗的人来说，这样的故事永远有其魅力。更何况，这个发生在现代的故事与我们的生活又是如此接近。



                            

小狗贝拉很小的时候就被卢卡斯捡回家，度过了一段快乐的时光。但是好景不长，因为丹佛市禁养斗牛犬，温顺的贝拉被送到了四百英里外的新墨西哥城。


思念主人的贝拉为了再次回到卢卡斯的身边，踏上了漫长的回家路……


1

世界有冷酷的一面


当贝拉踩着扶梯一跃而出离开院子，在马路上与卢卡斯的汽车擦肩而过时，我们就应该知道，贝拉归家的旅途不会一帆风顺。逃走的贝拉，已经成为了一只流浪犬。




她没有了“卢卡斯的毯子”可以睡觉，只能睡在冰冷的岩石边上，还要警惕着周围那些陌生的声音。


她没有了每天“一片芝士”的小零食，只能和城市里其他的狗群一起翻垃圾桶，尽管这个狗群对贝拉很友好，教会了她怎么样从人类那里讨食物，怎么去翻垃圾桶。




但是当华灯初上，这些狗狗一个个都回到了自己的家。这个狗群并不是流浪犬，只有贝拉才是流浪的狗。


城市里万千盏明亮的灯火，没有一盏是为贝拉而点亮。贝拉只能黯然离开，转身投入黑暗的怀抱，继续回家的旅途。




孤独，不是她最大的敌人。


跨过一望无际的草原，迈过连绵起伏的群山，贝拉这个在家里备受宠爱的“小公主”被寒冷饥饿和疲劳折磨得瘦骨嶙峋。她被狼群围攻过，在川流不息的车流中奔逃过，她遍体鳞伤但是却不曾放弃过。




有些伤害未必来自于恶意。在城市中她遇到过一个流浪的退伍老兵，失去了家的贝拉和老兵一起蜷缩在肮脏的角落里乞讨，两个流浪者相互慰藉。


贝拉心中希望的火焰从来没有熄灭，她还总想着有一天要回到卢卡斯身边。但是一无所有的老兵却把贝拉牢牢栓死在了自己身上，他渴望狗狗的陪伴。




直到有一天，老兵死了；贝拉被铁链栓住无法离开。我们无法想象在被来探险的孩子们意外发现之前，贝拉是怎么熬过那一个个又渴又饿的夜晚，她又是否会对老兵怀有恨意。


幸好，这个世界对于贝拉来说也并不全是那么的冷酷。

 

2

这世界依旧温柔


电影虽然拍的是狗狗的回家路，实则是在观察这一路上形形色色的人。还好，在电影的许多桥段，人类还是经受住了考验。


贝拉甚至差一点有过一个温暖的家。寒冬时，她被两个旅人收养，他们愿意为贝拉提供一个温暖的家。在那里，贝拉又获得了小零食和温暖的毯子，还有了友善的小伙伴——被主人抛弃的狗狗达奇。




可惜，这并不是贝拉真正的家，她对卢卡斯的记忆，让她放弃了唾手可得的温暖，继续奔向了未知的旅途。




在野外贝拉遇到了一个奇妙的朋友“大猫咪”。初次相遇时，“大猫咪”的母亲被猎人打死，还是幼崽的她使贝拉想起了自己的猫妈妈。那个时期，她们一起分享食物，靠在一起取暖度过寒冬。




后来当贝拉再一次被狼群围攻，性命危在旦夕之际，已经长成一头强壮的母狮子的“大猫咪”从树林里冲了出来为贝拉驱逐了狼群。他们跨越物种的友谊，是电影中无比温柔的一抹暖色。




尽管遇到过总是要抓她的警官洛克、非常讨厌小动物的邻居甘特这些家伙，但是这世上总归是好人居多。


对丹佛市禁养犬制度不满的医生，退伍兵治疗所里温柔对待她的退伍老兵们，包括收养她的滑雪者，在路上给她喂食的陌生人，在车流中试图把她救出来的行人，他们的善良让我们心变得柔软。




3

可爱即正义！


作为一部拍狗狗的电影，动物的可爱肯定是少不了的。看着电影会不禁感叹，编剧真有才极了，能把动物拟人得如此可爱爆表。


贝拉对于自己的主人有着十足的倚赖，她时常用自己那双棕色的纯净的大眼睛看着卢卡斯和妈妈；当妈妈伤心的时候，贝拉就会把自己的头靠在妈妈的膝盖上，安慰着她。




正是这种对人无保留的亲昵，让她后来受到了退伍兵疗养所老兵们的欢迎。每一丝善意，都有回报。


片中有极为温暖也搞笑的一幕。疗养所的盖特医生不喜欢小动物，为了能够藏着贝拉，总是有一个人在门口放哨，一见到盖特医生过来了就大声的高呼“早上好啊盖特医生！”




然后室内的人迅速把贝拉藏进沙发下，装作什么也没发生，看书的看书，打桌球的打桌球，当盖特医生满面迷惑地离开了大家就一起欢呼。一切，都仿佛只是个游戏。


这种可爱不仅是颜值的，更是灵魂的。那些狗狗的忠诚、温柔、细腻，是值得所有人类动容的，甚至是我们无法做到的。




相反，人类的劣根性，还可能不断伤害这些动物。


电影展示了人类对狗狗的许多恶行。在动物保管所，贝拉看到的所有的狗狗眼神里都充满了悲伤，他们都无力地叫着，被困在一方小小的笼子里。是谁的绝情，造成了他们的悲剧？




在外流浪的贝拉也是如此，她曾经是被卢卡斯捧在心尖上宠爱的“小公主”，有过自己温暖的毯子和来自主人的无微不至的关怀。


但是当她流浪街头，一切都变了。她只能吃垃圾桶的残羹冷炙，没有遮风挡雨的地方，她变得又瘦又脏，变得遍体鳞伤。



不是所有的狗狗都像贝拉那样的幸运，在我们的现实生活中，更多的狗狗流浪街头，一身疾病甚至于奄奄一息，最终他们可能会在动物保管所被安乐死，直到最后也没有找到属于他们的温暖的家。


狗狗们所需要的不多，他们只需要一个温暖的家，一个关心他们的主人，这足以让他们付出这短短的一生来陪伴我们走过冬春秋夏。


他们许你一生，你能不能给他们一些爱？




那些关于狗狗最感人的故事

1

《忠犬八公的故事》（2009）

Hachi: A Dog's Tale



可能是关于狗狗与人最有名的故事：主人已经去世，但狗狗依然像往常那样，每天五点在车站门前等主人回家。


2

《一条狗的使命》（2017）

A Dog's Purpose



影片以狗狗的视角展现其和人类的微妙情感，经历了多次轮回之后，狗狗再一次回到最初的主人身边。


3

《导盲犬小Q》（2004）

Quill



最感人的狗狗电影之一。小Q从小被训练为一只导盲犬，他的第一位主人就是渡边先生，当渡边先生病倒，它被送回了训练中心……


4

《南极大冒险》（2006）

Eight Below



一次南极考察中，因为突遇风雪，他们丢下了八只可爱的雪橇犬。安全返回之后，大家决定返回踏上营救狗狗的征途。



5

《狗狗与我的十个约定》（2008）

10 Promises to My Dog



十四岁的少女初遇狗狗时，与之订下了十个约定，等她想起这件事，时间已经过去了十年……



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团







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藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

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