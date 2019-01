1月已过半,恍惚间2月的春节将至。然鹅,在我看来比春节更让人哭辽的是,虐死单身汪的情人节……

那么,课代表们,今年份的告白手稿准备好了吗?









去年小编曾试着含蓄的以「今夜月色很好」,向某位传达过心意,可惜遇到了比钢铁还钢的直男。所以,下场很惨烈。

但是!感谢最近看得这部日漫,赐予我灵感。本编决定今年的告白就用“食人魔语言”,也是今天要推荐的电影——《我想吃掉你的胰脏》!





《我想吃掉你的胰脏》

Let Me Eat Your Pancreas

导演 / 编剧: 牛岛新一郎

主演: 高杉真宙 / Lynn / 藤井雪代 / 内田雄马

类型: 爱情 / 动画

上映日期: 2019-01-18(中国大陆) / 2018-09-01(日本)





在霓虹这个高产纯爱的圣地,不一样的包装,总能产出相同的味道,款款纯爱总能成功套路到人心。

老实说,《我想吃掉你的胰脏》除了片名容易让人遐想连篇以外,剧情上集齐了绝症、校园、纯爱,三样凑成了一个三俗,成色算不上十分出色。但看完电影,有点相信爱情的感觉是怎么回事?









小编今天就借电影和大家聊聊「那些年,如何成功引起蓝孩纸的注意」!



很多妹子迷恋霸道总裁爱上我的套路,作为和软妹有咫尺天涯距离的小编,却独独喜欢调戏有点闷骚木讷的蓝孩子~









片中的女主樱良就有小编同款爱好,在学校里是受欢迎的美女校花(这个小编也非常想同款……),喜欢她的人有一火车。但是呢,她偏偏看上了在班上既没存在感又沉默闷骚的春树。









所以,为了接近喜欢的人,樱良怎么做呢?

第一步,图书馆偶遇。假装闲聊,然后鬼扯些有的没的,比如看电视听说以前的人迷信缺什么补什么,肝不好吃肝,肺不好吃肺,然后不经意的点题「我想吃掉你的胰脏!」









如果语气不对,这句话一出估计人就跑了。所以牢记,说这话的时候,一定要带着恶作剧的口吻,然后假装要扑倒喜欢的人噢。





另外,这句话之所以动人,是因为因为悲惨的女主得了纯爱片最容易得的绝症,而且正是胰脏癌。





此前他们的第一次见面是在医院,女主养病时写了本「共病文库」,来记录生病期间的点滴。

结果,不小心被闷骚的春树捡到了。女主回去找的时候,发现春树在看,就挺不好意思地说,是的,同学你没看错,我得了癌症。









原本以为会得到鼓励同情blabla的某款安慰,结果他就来了个“哦”。一个出其不意的回答,成功引起了美女的注意。

反正也快死了,不如接下来的时间做想做的事,比如调戏小狼狗呀。于是,女主就这样“盯”上了男主。









没事约个饭,带着调戏的心理,就定在内脏店。然后旁敲侧击问问,你觉得我可不可爱呀,第几可爱呀。(送分题嘛,下手很轻)

OK,比较熟了以后,要更疯狂一点,毕竟舍不得孩子套不着狼。来个两人行,还要定单人房哟。(其实什么也没发生)









男主成功被吓到了。接下来,就要开始暧昧期最有意思的真心话、大冒险噜。但是要注意,这期间不能直接表明心迹,这个阶段就叫「友达以上,恋人未满」。









几次下来,班上的同学都听到了两人的传闻,造成男主名草有主的既成事实。

同时,要善于利用自己的绝症……(当然小编不希望这成为一个手段)樱良一个撒娇一个卖萌,男主只好:你有病你说了算……

两人独处的时候,女主会怎么做呢?要亲亲抱抱举高高,反正我有病……但是wuli男主是个闷骚小白兔啊!几回调戏下来,男主开始想了,她是不是对我有意思,她是在开玩笑吗,为什么我会心动呢?









果然,女追男,隔层纱,尤其是美女。在樱良几次主动的进攻下,男主败下阵来。问题来了,男主觉得女主就是心里的小太阳,但自己却是道阴影呐,所以只能选择敌不动,我不动。





这么一耽误,女主的病就熬不过去了,是时候该住院了。也就在医院里,樱良偶尔露出害怕死亡的痛苦。已经一不小心爱上女主的春树,不知不觉中也开始了担忧。









虽然,两个人都没有戳破那层窗户纸,但彼此的心意已经明了。尤其是男主觉得,不管以后将如何结束,至少我们曾经拥有过(请唱出来)。

谈情说爱,肯定少不了风花雪月的浪漫。医院天台上的烟花和拥抱,让两人关系更一步。









爱调戏小白兔的大女主又说话了,你陪我看烟花,那等我出院陪你去海边作为回礼吧。

这次,男主觉得事情不一样咯。这是什么暗示吧?一切似乎都在向最好的方向发展,在天使女主的感召下,他人也变得开朗了,愿意和人交流了,是爱情的力量啊!









就在女主准备出院前不久,男主觉得时机差不多了,发个短信,含蓄表个白吧:「我想吃掉你的胰脏」!

在傲娇女主的层层攻势下,闷骚小白兔终于成功爱上了女主!







关于结局,暂不剧透,只能说,最印象深刻的总是悲剧。





「我吃了你的胰脏」这句话,不只是个有点邪典的玩笑,更像一句咒语,因为传说把胰脏吃掉,这个人的精神和灵魂就与你同在了。









而在生死边缘的樱良,在这句话里倾注的深情实在令人动容。也只有她,说出了这句咒语里最真诚的味道。





今年的情人节告白咒语,不妨从这句开始吧!应该……会把他吓得不轻,除非你赶紧带他去电影院,补上这浪漫的一课!





