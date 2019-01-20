1月已过半，恍惚间2月的春节将至。然鹅，在我看来比春节更让人哭辽的是，虐死单身汪的情人节……

那么，课代表们，今年份的告白手稿准备好了吗？









去年小编曾试着含蓄的以「今夜月色很好」，向某位传达过心意，可惜遇到了比钢铁还钢的直男。所以，下场很惨烈。

但是！感谢最近看得这部日漫，赐予我灵感。本编决定今年的告白就用“食人魔语言”，也是今天要推荐的电影——《我想吃掉你的胰脏》！





《我想吃掉你的胰脏》

Let Me Eat Your Pancreas

导演 / 编剧: 牛岛新一郎

主演: 高杉真宙 / Lynn / 藤井雪代 / 内田雄马

类型: 爱情 / 动画

上映日期: 2019-01-18(中国大陆) / 2018-09-01(日本)





在霓虹这个高产纯爱的圣地，不一样的包装，总能产出相同的味道，款款纯爱总能成功套路到人心。

老实说，《我想吃掉你的胰脏》除了片名容易让人遐想连篇以外，剧情上集齐了绝症、校园、纯爱，三样凑成了一个三俗，成色算不上十分出色。但看完电影，有点相信爱情的感觉是怎么回事？









小编今天就借电影和大家聊聊「那些年，如何成功引起蓝孩纸的注意」！



很多妹子迷恋霸道总裁爱上我的套路，作为和软妹有咫尺天涯距离的小编，却独独喜欢调戏有点闷骚木讷的蓝孩子～









片中的女主樱良就有小编同款爱好，在学校里是受欢迎的美女校花（这个小编也非常想同款……）,喜欢她的人有一火车。但是呢，她偏偏看上了在班上既没存在感又沉默闷骚的春树。









所以，为了接近喜欢的人，樱良怎么做呢？

第一步，图书馆偶遇。假装闲聊，然后鬼扯些有的没的，比如看电视听说以前的人迷信缺什么补什么，肝不好吃肝，肺不好吃肺，然后不经意的点题「我想吃掉你的胰脏！」









如果语气不对，这句话一出估计人就跑了。所以牢记，说这话的时候，一定要带着恶作剧的口吻，然后假装要扑倒喜欢的人噢。





另外，这句话之所以动人，是因为因为悲惨的女主得了纯爱片最容易得的绝症，而且正是胰脏癌。





此前他们的第一次见面是在医院，女主养病时写了本「共病文库」，来记录生病期间的点滴。

结果，不小心被闷骚的春树捡到了。女主回去找的时候，发现春树在看，就挺不好意思地说，是的，同学你没看错，我得了癌症。









原本以为会得到鼓励同情blabla的某款安慰，结果他就来了个“哦”。一个出其不意的回答，成功引起了美女的注意。

反正也快死了，不如接下来的时间做想做的事，比如调戏小狼狗呀。于是，女主就这样“盯”上了男主。









没事约个饭，带着调戏的心理，就定在内脏店。然后旁敲侧击问问，你觉得我可不可爱呀，第几可爱呀。（送分题嘛，下手很轻）

OK，比较熟了以后，要更疯狂一点，毕竟舍不得孩子套不着狼。来个两人行，还要定单人房哟。（其实什么也没发生）









男主成功被吓到了。接下来，就要开始暧昧期最有意思的真心话、大冒险噜。但是要注意，这期间不能直接表明心迹，这个阶段就叫「友达以上，恋人未满」。









几次下来，班上的同学都听到了两人的传闻，造成男主名草有主的既成事实。

同时，要善于利用自己的绝症……（当然小编不希望这成为一个手段）樱良一个撒娇一个卖萌，男主只好：你有病你说了算……

两人独处的时候，女主会怎么做呢？要亲亲抱抱举高高，反正我有病……但是wuli男主是个闷骚小白兔啊！几回调戏下来，男主开始想了，她是不是对我有意思，她是在开玩笑吗，为什么我会心动呢？









果然，女追男，隔层纱，尤其是美女。在樱良几次主动的进攻下，男主败下阵来。问题来了，男主觉得女主就是心里的小太阳，但自己却是道阴影呐，所以只能选择敌不动，我不动。





这么一耽误，女主的病就熬不过去了，是时候该住院了。也就在医院里，樱良偶尔露出害怕死亡的痛苦。已经一不小心爱上女主的春树，不知不觉中也开始了担忧。









虽然，两个人都没有戳破那层窗户纸，但彼此的心意已经明了。尤其是男主觉得，不管以后将如何结束，至少我们曾经拥有过（请唱出来）。

谈情说爱，肯定少不了风花雪月的浪漫。医院天台上的烟花和拥抱，让两人关系更一步。









爱调戏小白兔的大女主又说话了，你陪我看烟花，那等我出院陪你去海边作为回礼吧。

这次，男主觉得事情不一样咯。这是什么暗示吧？一切似乎都在向最好的方向发展，在天使女主的感召下，他人也变得开朗了，愿意和人交流了，是爱情的力量啊！









就在女主准备出院前不久，男主觉得时机差不多了，发个短信，含蓄表个白吧：「我想吃掉你的胰脏」！

在傲娇女主的层层攻势下，闷骚小白兔终于成功爱上了女主！







关于结局，暂不剧透，只能说，最印象深刻的总是悲剧。





「我吃了你的胰脏」这句话，不只是个有点邪典的玩笑，更像一句咒语，因为传说把胰脏吃掉，这个人的精神和灵魂就与你同在了。









而在生死边缘的樱良，在这句话里倾注的深情实在令人动容。也只有她，说出了这句咒语里最真诚的味道。





今年的情人节告白咒语，不妨从这句开始吧！应该……会把他吓得不轻，除非你赶紧带他去电影院，补上这浪漫的一课！





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