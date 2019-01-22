本来11月初的时候，大家都以为摸清了所有颁奖季作品底细，没有人想到，当月底上映的《绿皮书》居然成了今年颁奖季的最大黑马！



导演彼得·法雷利不算籍籍无名，拍过《阿呆和阿瓜》《我为玛丽狂》这些成功的无脑喜剧，但要说追逐颁奖季？根本不是一个画风。

两位主演呢？马赫沙拉·阿里凭借在《纸牌屋》和《月光男孩》中的表现，近两年渐渐崭露头角，但还没有独挑大梁；至于维果·莫滕森，我们关于他的记忆还停留在世纪初《指环王》里的“人皇”阿拉贡。





这么一部电影，现在居然已经拿了几十个大小奖项和提名，甚至一举拿下金球奖最佳音乐/喜剧电影、最佳编剧、最佳男配角三项大奖，这可是“奥斯卡风向标”！

而制片人工会奖到手之后，按颁奖季游戏规则分析，《绿皮书》已成为距离奥斯卡最佳影片最近的一部电影。





《绿皮书》

Green Book

导演: 彼得·法雷利

编剧: 尼克·维勒欧嘉 / 布莱恩·海耶斯·库瑞 / 彼得·法雷利

主演: 维果·莫腾森 / 马赫沙拉·阿里 / 琳达·卡德里尼

类型: 剧情 / 喜剧 / 传记

上映日期: 2018-09-11(多伦多电影节) / 2018-11-21(美国)

片长: 130分钟

看完该片之后，不得不说这是一部太棒太棒的电影！种族关系的处理是如此成熟且高级；而导演在幽默感上的自然和熟稔，让这段60年代的南方旅途显得无比惬意。





1

公路喜剧？笑到胃疼



彼得·法雷利无疑是个搞笑的高手，但《绿皮书》这部公路喜剧的这波操作，依然算得上他超神的发挥。

无论是“人皇”还是阿里，都不是喜剧演员，也都没有刻意搞笑；但仅仅靠着人设逻辑，居然就让我边看边笑得跟母鸡一样咯咯咯不停。





“人皇”的角色是一个被叫作托尼·利普的意裔混混，没受过什么教育，从小在街头摸爬滚打学了一身本事加臭毛病。如今娶妻生子，正急需一份工作赚点钱。





而马赫沙拉·阿里饰演的是一位名载史册的伟大黑人钢琴家唐·谢利，拿过三个博士学位，会八国语言，住在纽约大剧院顶楼如宫殿一般的豪宅。





当后者一意孤行地要在南方做一次巡演时，必须招募一个有足够街头智慧来解决问题的人。就这样，托尼·利普进入唱片公司的视野。





从上车那一刻开始，“战争”就爆发了。托尼像往常开车一样，开始跟谢利闲聊套近乎。意大利司机啊！一上车什么二战回忆、古巴问题、街头经历、两性关系……比起托尼的舌头，北京的哥都安静得过分！













谢利呢？高级知识分子，沉稳寡言，“眼睛看路”、“把烟掐了”、“保持安静”，道路礼仪三件套差点把意大利老司机托尼给憋死。





两个人的习惯更是天差地别，托尼烟不离口、邋里邋遢，车前座扔得乱七八糟。而谢利的后座一尘不染，铺着地毯，还有点香水味。





这么两个人，怎么可能相处得好？谢利嫌弃托尼满口粗话还有口音（意大利人！），托尼也觉得这家伙作得厉害。

直到时间开始渐渐改变一切。





托尼非常懂得如何解决问题，他拿钱摆平了要抓谢利的警察，一拳打服了场地方的工人、给谢利弄来了斯坦威钢琴。谢利看到了这个草莽身上具有的人性闪光。





而托尼其实在第一次听谢利演奏的时候，就产生了对文化人莫名的崇拜感，虽然这不妨碍他觉得这家伙不可理喻。





到谢利帮他写家书给妻子，两个人真正有了亲密的内心接触；这些信优美到轰动了整个家族，也优美到让托尼妻子知道肯定不是这货写的。





漫长的旅途中，两个人彼此逐渐走近。谢利终于接受了在后座上用手吃一块满处流油的肯德基炸鸡，而托尼会因为服装店拒绝为谢利服务而义愤填膺。





其中有一个很关键的符号，托尼一开始从某个小摊边上，捡了一块从摊上掉下来的玉，这在街头混混托尼眼中根本不叫事儿，结果被谢利勒令还回去。





托尼假装把玉放回了小摊，但实际上放进了口袋，他当时对谢利非常不以为然。





谢利后来发现了这块石头，但他已经选择接受托尼本来的样子。甚至到了结尾，他还略有点嘲讽地说：把你的石头放在车前面吧，给我们多来点运气。





这并非一部爆笑片，没有轻快搞怪的节奏配乐，也没有金·凯瑞那种浮夸的演员，却以两个人的相处中天然的碰撞和节奏，给我们所有人带来惊喜。单论搞笑，这大概也是去年最好的喜剧电影。

但这部电影，远不止搞笑那么简单。





2

种族问题？玩得高级



所谓“绿皮书”，是指一本记录了全美各地允许黑人入住酒店的手册。这么一个名字选题，其实已经确定了电影将在种族问题上做文章。













该片也切实表现出60年代南方对黑人的各种羞辱，谢利在酒吧被打、被服装店拒绝试衣、被自己要表演的餐厅拒绝入内就餐。甚至在表演过程中，主人家会拒绝他使用室内的厕所。





在这种大环境下，唐·谢利要求必须完成这次南方巡演，到自己的黑人前辈被人从台上拉下来暴打的剧场演出，本身就是如殉道般的非暴力反抗。这让整部电影染上了悲凉的底色。





但千万别以为这会是一部愤怒呐喊的电影。《绿皮书》的种族关系带着如《触不可及》般的温和与理智。





在人设上就用心颇深，托尼和谢利绝非传统认知里的黑人和白人。一个受过高等教育，出言谨慎，注重生活细节，对公共道德和社交礼仪奉为圭臬；另一个街头长大，满嘴跑舌头，生活邋里邋遢。





到底哪个像黑人，哪个像白人？









这种身份上的互文，形成了极为有趣的种族关系，也为我们提供了一个极为理智的观察视角。





种族不重要，肤色不重要，你所受的教育、经历的事情，才真正决定了你是个怎样的人。





他们没有正式为种族问题达成和解，而是在个人身份上达成了和解。同时，他们也和自己达成了和解。





恪守道德的谢利显然对托尼有了正向的影响，他不再满口脏话，拒绝了黑手党的邀请，虽然这不耽误俩人往公路上扔炸鸡骨头（但不许扔可乐杯）。









而谢利的感受更加复杂，因为他的身份更加多元。他既是上流社会的一员，极害怕别人以看待黑人的眼光认为自己品行不端，刻意表现出清高和傲骨；同时，他对自己的种族怀有极大的怜悯。

他一直处于一种自我迷失的痛苦，舞台上的他是受人追捧的艺术家，走下台却只是个“黑鬼”。他痛苦地问指责自己不够“黑”的托尼：如果我不是黑人，也不是白人，甚至不算男人，我到底是谁？













电影里有一个片段极为震撼，当车在途中抛锚，西装革履的谢利看到路边田野里劳作的许多黑人，他们的穿着处境和一百年前毫无差别。两边的黑人互相注视打量，目光无比复杂。













直到片尾，谢利放下了执拗的追求和架子，不再需要斯坦威，而是在黑人餐厅里的一架破旧钢琴上，大玩了一番他看不上的爵士。





那时，他真正找到了自己。









3

堪称伟大？差一口气



无论是搞笑还是情感，以及试图探究的种族关系和身份认同话题，《绿皮书》都做得如此完整和到位。这样的作品，绝对称得起出色。

该片的口碑也足以证明这一点。豆瓣分数达到惊人的8.9分，妥妥的经典电影级别。













那么，这会不会成为今年的奥斯卡最佳影片？未尝不可，但要论BP应有的成色，个人认为《绿皮书》其实差了口气。



电影的前三分之二，都让我觉得这可能会是一部伟大的电影。但最后的结尾，却让整部电影下了一个档次。





这或许是玩惯了喜剧的导演个人拍摄习惯的局限。但这种结局上的消解，让之前的温和险些成了温吞。













电影的高潮部分，在即将表演的餐厅拒绝谢利入内用餐之后，托尼做主一同放弃了巡演的最后一场演出，分别放下了各自的执念。

在人物行为线索和情感脉络上，电影完全做到了堪称精巧的地步，每一步都相当有说服力。但在整部电影的情绪走向上，就显得不够精彩，或者说，有些脱节。





电影前半部分除了公路旅行的主线，也埋下了谢利巡演的支线，这条线索其实一直带有隐隐的不安感。





乐队里面色严肃的俄国大提琴手，总是忧心忡忡的，几年前音乐家被人拉下台暴打的遭遇更像是个不祥的预言。













而旅途中，在酒吧被打、被警察勒索、被剧院小工整，保守的南方仿佛一个凶地，谢利一行越深入就越面临困境。





电影其实给了我们一个情绪不断紧张的推进，但最后却把这个吹满了气的气球给放了；他们面临的最后挑战，居然以自己辞演告终。





而且，那个温情到有点超现实的结尾，甚至带有一些荒诞喜剧的色彩；一个黑人在60年代走进一个意大利人的家，居然大受欢迎，实在是过于追求一个大团圆的结局。





虽然存在这些问题，电影离伟大还差了一步，但如此品质的电影，也是相当难得了。以今年颁奖季电影整体不算拔尖的品质，真拿到最佳影片也不乏可能。

如果还没有看这部电影，建议你一定把它列为你最近一部要看的电影。它像是一篇关于友情的精致小品，没有那么宏大，也没有那么深奥，但真的会让你爱不释手。









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