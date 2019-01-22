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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 今年奥斯卡影帝影后们的时尚大战已经开启【赏色】

藤井树 发布于：

每年的12月到来年2月，是全球影视界的狂欢节。各大颁奖典礼接踵而至，导演演员们忙得不亦乐乎~


说实话，小编可真喜欢这红火的颁奖季。其一，那些获得奖项认可的电影电视剧无疑是超高质量的补片指南；其二，欣赏欣赏明星们在红毯上靓丽的姿色，何尝不是美事一件？


当然，除了红毯，这些颁奖季的种子选手们更纷纷抢占各大杂志的封面，那叫一个亮眼~颜值高、身材好、演技还好。哼，一点也不嫉妒。（白眼）

 

今天，小编就带大家一起欣赏一波颁奖季“宠儿”们的封面大片~这质感，准保不输电影。


1

西尔莎·罗南



最近，西尔莎·罗南登上了英版《Harper's Bazaar》的封面，眉宇间尽显女王风范。


去年凭借《伯德小姐》拿下金球奖影后，虽说今年主演的《玛丽女王》口碑平平，但影迷们的期待始终不变。



2

艾玛·斯通



石头姐”艾玛·斯通为英版《Vogue》拍摄了一组封面大片，野性妩媚，又凸显中性气质。


今年，她凭借《宠儿》提名第76届金球奖电影类最佳女配。虽说有绝对的实力拿下这个奖项，但一部电影囊括最佳女主和女配的可能性太小，石头姐跟奥利维亚·科尔曼怕是只能有一人如愿。



3

达科塔·约翰逊



“达妹”达科塔·约翰逊登上意版《名利场》新刊封面，眼神迷离，性感销魂。


今年，由她主演的《阴风阵阵》，入围第75届威尼斯国际电影节主竞赛单元。另外，作为一部英语电影，该片也在奥斯卡评奖视野之内哦。



4

克莱尔·芙伊


克莱尔·芙伊为《WSJ》拍摄了一组封面大片，简约大气，复古典雅。


凭借口碑剧集《女王》崭露头角之后，今年，她凭借《登月第一人》提名最佳女配多次，绝对的种子选手。好莱坞的金光大道，已经向她打开。



5

Lady Gaga



Lady Gaga登上了《综艺》的新刊封面，黑白色调，放飞自我。


Gaga 可是今年颁奖季的绝佳宠儿，《一个明星大的诞生》让她提名获奖到手软，不仅拿下最佳原创歌曲，还收获多项影后提名，算得上是今年的一个惊喜。




6

艾米·亚当斯



艾米·亚当斯登上《So It Goes》杂志第12期封面，慵懒迷离，游离物外。

今年她凭借《副总统》荣获多次女配提名，算得上奥斯卡种子选手，主演的美剧《利器》也大受好评，算得上丰收之年了。



7

“宠儿”三人组



年度神作《宠儿》登上第11期《好莱坞报道者》封面，再次上演“三个女人一台戏”。

这部影片荣获第75届威尼斯金狮奖提名， 奥利维娅·科尔曼还一举拿下第76届金球奖最佳女主，艾玛·斯通、蕾切尔·薇兹也提名了最佳女配，这三个女人不简单~




照这趋势，最佳导演、最佳女主、最佳女配，这部片子在奥斯卡怎么着应该都能拿下一个。


8

女演员圆桌封面



Lady Gaga、妮可·基德曼、雷吉娜·金、格伦·克洛斯、凯瑟琳·哈恩、蕾切尔·薇兹齐登《好莱坞报道者》女演员圆桌封面。身着红装，气场强大，好一个准影后前瞻~


几位今年都有作品傍身，其中就有金球奖赢家，黑人演员雷吉娜·金凭借《假如比尔街能够讲话》拿下进电影类最佳女配，格伦·克洛斯主演的《贤妻》为她摘得剧情片影后桂冠。


至于其他几位能否有所斩获，且等本周奥斯卡提名揭晓吧。


9

男演员圆桌封面


休叔休·杰克曼联手甜茶蒂莫西·查拉梅、查德威克·博斯曼、维果·莫腾森、马赫沙拉·阿里、理查德·E·格兰特登上《好莱坞报道者》全新封面及写真美图大赏！


休叔这正正的C位啊，今年的作品《领先者》颇受关注，虽然颁奖季表现平平，但江湖地位依旧不动如山。


其他几位今年也都各有作品，值得一提的是出演《黑豹》的博斯曼，经历了一番番风波之后，这部漫威大片到底能不能在奥斯卡有所斩获，倒是相当值得期待。



10

年度大赏



最后搞个大的！影后妮可·基德曼、埃迪·雷德梅恩、艾米·亚当斯、迈克尔·B·乔丹、艾米丽·布朗特、西尔莎·罗南、拉米·马雷克、玛格特·罗比、克莱尔·芙伊、乔纳·希尔、马赫沙拉·阿里等集体登上《W》杂志全新封面极清美图年度大赏！




金球奖大赢家有之，奥斯卡种子选手有之。这些顶级明星们已经摩拳擦掌，准备冲刺最后的至高荣誉小金人！各位观众们，等着看大戏吧~



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


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