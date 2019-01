今年奥斯卡颁奖季的名单虽然不如去年惹人注目,但是在一众实力派中,音乐电影的成绩却非常亮眼。



前有嘎嘎和小火箭合作的《一个明星的诞生》,后有皇后乐队传记电影的《波西米亚狂想曲》。





前者曾翻拍过4次,在美国影史上独具意义;但后者来头也不小,作为摇滚乐史上最伟大的乐队之一,光看到与其歌名同名的电影片名,我相信乐迷的小心脏已经开始燃了!









今天我们终于可以聊聊这部电影了。小编首先要声明,我并不是皇后乐队的歌迷,也不了解这个乐队。

但是!在看完这部电影之后,做了什么事呢?整整一个晚上,我都在循环这个乐队的歌。这种因音乐电影而引起的共情,大概就是所谓的「音乐无国界」吧……





《波西米亚狂想曲》

Bohemian Rhapsody

导演: 布莱恩·辛格

编剧: 安东尼·麦卡滕 / 皮特·摩根

主演: 拉米·马雷克 / 本·哈迪 / 约瑟夫·梅泽罗 / 格威利姆·李

类型: 剧情 / 音乐 / 传记

上映日期: 2018-11-02(美国)





路人如我都被这部电影里的皇后乐队燃到了,更遑论皇后的死忠粉们。影片自去年10月上映后,目前票房已经在全球狂揽近8亿美元,成为以来最卖座的音乐传记电影!

不仅如此,《波西米亚狂想曲》还在金球奖斩获了最佳剧情片,并将主演拉米·马雷克送上了影帝宝座。









双喜中的票房之喜,肯定少不了歌迷的贡献呐。但话说回来,影片也陷入「叫座不叫好」的怪圈,也就是媒体和影评人不买账咯。

Fine。有争议的电影最值得讨论,接下来,敲黑板,划重点!小编就先谈谈影片的内容~

1

Queen & Queer

要了解电影《波西米亚狂想曲》,首先要做的功课就是得知道皇后乐队是Who。在这之前,千万别轻易说不认识,不然就会像本编一样打脸……





《We Will Rock You》《We Are the Champions》听过没?如果没听过,小编只能理解为大概住得远,村子还没通网……









这两首歌传唱度极高,尤其是在运动会、大型演唱会热场效果一流。没错,就是出自皇后乐队其手。

组合成员一共有四个人。









主唱——弗莱迪·莫克瑞,乐队的灵魂人物。一口龅牙是其标志,但他自称比常人多出的四颗牙成就了他极高的音域,歌迷亲切叫他「牙叔」。





非常懂得捕获人心,骚气的穿着和与生俱来的灵动,可以说是他开创了“华丽摇滚“之路。









吉他手——布赖恩·梅,又被叫「梅校长」。原因在于,人家可是物理学硕士、天文学博士,以及利物浦大学的名誉校长。要说他是学术界音乐玩得最好的,这话没毛病。









鼓手——罗杰·泰勒,年轻时必须是组合的颜值担当,人送外号「花花」,玩乐队之前是一名牙医,他以独特的鼓音闻名,现在还和梅校长活跃在世界巡演舞台上。





左边演员,右边真人





贝斯手——约翰·迪肯,也是四人中最低调的一位。他独创的“迪肯放大器“,极大提高了演出效果。不过,在牙叔去世后不久,他便宣告隐退了。











影片主要围绕着牙叔的人生展开,对其他三个人的故事没有多下笔墨。确实,相比之下,牙叔的经历更为传奇。

在成为「弗莱迪·莫克瑞」之前,他是住在伦敦的印度移民Farrokh Bulsara。卖过二手衣服、做过机场搬运工,都阻挡不了他热爱音乐的赤诚之心。









乐队Queen之名,也是牙叔改的。此前,组合的名字叫Smile,那时布赖恩和罗杰已经搭档玩音乐了,是因为主唱的离开,才促成牙叔的加入,最终成就一段传奇。









围绕在牙叔身上最大的话题,除了他制造的经典音乐,就是他的私生活以及当时来说,非常扑朔迷离的性取向。

电影中呈现了他与一生挚爱的玛丽·奥斯汀,也是唯一一位交往过的女性的相识相爱过程,还有后来离开奥斯汀的艰难出柜。对自我的探索、成名后的巨大孤独、与成员的相离复归,短短两个小时浓缩了这个人短暂又丰富的一生。









2

感人的高光时刻

对乐迷来说,必然是冲着皇后乐队来看的。但是看故事是其次,去了解那些经典歌曲的创作过程和再次还原的演唱会现场,才是买票和看片的冲动所在啊!

几首经典歌曲《波西米亚狂想曲》《We Will Rock You》《We Are the Champions》《Love Of My Life》的诞生过程,看得人泪目又燃情。在一部关于乐队传记的电影中,沿着故事叙事线去回味这些歌曲,即使是路人,那种也被touch到的心情,真的要感叹音乐的伟大。









最最最最重要的来了!如果说牙叔是乐队的灵魂所在,那么影片最后20多分钟还原的Live Aid演唱会现场就是全片的精华所在。本编也相信,很多人打出的超高分数,也绝对和这一段脱不开关系。









有乐评人早已把Queen在这场慈善演唱会上的表演,奉为演唱会史上最精彩的现场之一。









当时参加的歌手,可以说是史无前例的豪华阵容,迈克尔·杰克逊、麦当娜、鲍勃·迪伦、U2、大卫·鲍伊、保罗·麦肯特尼、埃尔顿·约翰……在现场有9万人观看演出,通过卫星转播,全球大概15亿观众守在电视台前观看直播。

可想而知,这样的炸裂盛况绝对是有生之年系列了。

每个明星能够演唱的时间有限,但皇后乐队却足足表演了25分钟!还是压轴!彻底将演唱会推向高潮,全场万人齐合唱,打拍子与牙叔互动的高光时刻,说不感动那是假的。









前面说过,小编不是皇后迷,所以看片过程一直在想,这是马雷克的真声演唱吗?结果证明我想多了……制作团队买了皇后的音乐版权,并找到和弗莱迪相似声线的加拿大小哥马特·马特尔,进行混音,所以就达到了现在这种“以假乱真”的地步。









较真的歌迷,更是翻出当年的视频,对比了马雷克与牙叔的表演,不得不说影帝真的是下足了功夫,从神态到体形都几乎是复刻版一样,所以他的影帝拿得真的是实至名归。









3

瑕不掩瑜



被音乐支配的热情冷却之后,仔细想想,影片的口碑两极化也是事出有因。作为世界上数一数二的牛X乐队,一部关于他们的传记电影,乐迷是给予了很高期望的。

结果等了这么久,你就给我看个流水账?影片没有做太大的突破,只是沿着牙叔的人生轨迹来展开。还有一个被乐迷诟病的就是,在时间线的安排上做了变动,没有完全的还原事实。









对一个电影来说,戏剧化的冲突处理是高潮也是重要的情节点。但在《波西米亚狂想曲》中,这些被弱化了。





它的形式更像一部纪录片,那些穿插经典乐曲的瞬间固然感动,但是感动不足以说明这是一部极其出色的影片。



牙叔的简单人设,浮于表面的孤独,乐队分崩离析的原因,以及其他三个人的超弱存在感,使得故事性上存在的问题不少。也由此,外媒对这部中规中矩的作品评价偏低。









但对非皇后迷来说,这部影片非常友好。它足以让你简单了解整个皇后乐队的从初期成立到走向巅峰的过程,还有牙叔的传奇人生。

即使存在不少瑕疵,但谁让人是感情动物呢?最后的华彩演唱会现场,冲淡了所有的不解困惑,只想跟着拉米·马雷克一起呐喊:We will rock you!









微博:@藤井树观影团2011



公号:藤井树观影团















尽在“藤井树观影团2011”!





今日话题





你觉得这部电影好看吗?





转发或者点赞,都是最好的支持





☟☟☟☟点击阅读原文,进入电影专属小店