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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 看完《波西米亚狂想曲》，非“皇后”迷成功被圈粉！

藤井树 发布于：

今年奥斯卡颁奖季的名单虽然不如去年惹人注目，但是在一众实力派中，音乐电影的成绩却非常亮眼。

 

前有嘎嘎和小火箭合作的《一个明星的诞生》，后有皇后乐队传记电影的《波西米亚狂想曲》。


前者曾翻拍过4次，在美国影史上独具意义；但后者来头也不小，作为摇滚乐史上最伟大的乐队之一，光看到与其歌名同名的电影片名，我相信乐迷的小心脏已经开始燃了！



今天我们终于可以聊聊这部电影了。小编首先要声明，我并不是皇后乐队的歌迷，也不了解这个乐队。

 

但是！在看完这部电影之后，做了什么事呢？整整一个晚上，我都在循环这个乐队的歌。这种因音乐电影而引起的共情，大概就是所谓的「音乐无国界」吧……


《波西米亚狂想曲》

Bohemian Rhapsody

导演: 布莱恩·辛格
编剧: 安东尼·麦卡滕 / 皮特·摩根
主演: 拉米·马雷克 / 本·哈迪 / 约瑟夫·梅泽罗 / 格威利姆·李
类型: 剧情 / 音乐 / 传记
上映日期: 2018-11-02(美国) 


路人如我都被这部电影里的皇后乐队燃到了，更遑论皇后的死忠粉们。影片自去年10月上映后，目前票房已经在全球狂揽近8亿美元，成为以来最卖座的音乐传记电影！

 

不仅如此，《波西米亚狂想曲》还在金球奖斩获了最佳剧情片，并将主演拉米·马雷克送上了影帝宝座。



双喜中的票房之喜，肯定少不了歌迷的贡献呐。但话说回来，影片也陷入「叫座不叫好」的怪圈，也就是媒体和影评人不买账咯。

 

Fine。有争议的电影最值得讨论，接下来，敲黑板，划重点！小编就先谈谈影片的内容～

 

1

Queen & Queer

 

要了解电影《波西米亚狂想曲》，首先要做的功课就是得知道皇后乐队是Who。在这之前，千万别轻易说不认识，不然就会像本编一样打脸……


《We Will Rock You》《We Are the Champions》听过没？如果没听过，小编只能理解为大概住得远，村子还没通网……



这两首歌传唱度极高，尤其是在运动会、大型演唱会热场效果一流。没错，就是出自皇后乐队其手。

 

组合成员一共有四个人。



主唱——弗莱迪·莫克瑞，乐队的灵魂人物。一口龅牙是其标志，但他自称比常人多出的四颗牙成就了他极高的音域，歌迷亲切叫他「牙叔」。


非常懂得捕获人心，骚气的穿着和与生俱来的灵动，可以说是他开创了“华丽摇滚“之路。



吉他手——布赖恩·梅，又被叫「梅校长」。原因在于，人家可是物理学硕士、天文学博士，以及利物浦大学的名誉校长。要说他是学术界音乐玩得最好的，这话没毛病。



鼓手——罗杰·泰勒，年轻时必须是组合的颜值担当，人送外号「花花」，玩乐队之前是一名牙医，他以独特的鼓音闻名，现在还和梅校长活跃在世界巡演舞台上。


左边演员，右边真人


贝斯手——约翰·迪肯，也是四人中最低调的一位。他独创的“迪肯放大器“，极大提高了演出效果。不过，在牙叔去世后不久，他便宣告隐退了。



影片主要围绕着牙叔的人生展开，对其他三个人的故事没有多下笔墨。确实，相比之下，牙叔的经历更为传奇。

 

在成为「弗莱迪·莫克瑞」之前，他是住在伦敦的印度移民Farrokh Bulsara。卖过二手衣服、做过机场搬运工，都阻挡不了他热爱音乐的赤诚之心。



乐队Queen之名，也是牙叔改的。此前，组合的名字叫Smile，那时布赖恩和罗杰已经搭档玩音乐了，是因为主唱的离开，才促成牙叔的加入，最终成就一段传奇。



围绕在牙叔身上最大的话题，除了他制造的经典音乐，就是他的私生活以及当时来说，非常扑朔迷离的性取向。

 

电影中呈现了他与一生挚爱的玛丽·奥斯汀，也是唯一一位交往过的女性的相识相爱过程，还有后来离开奥斯汀的艰难出柜。对自我的探索、成名后的巨大孤独、与成员的相离复归，短短两个小时浓缩了这个人短暂又丰富的一生。



2

感人的高光时刻

 

对乐迷来说，必然是冲着皇后乐队来看的。但是看故事是其次，去了解那些经典歌曲的创作过程和再次还原的演唱会现场，才是买票和看片的冲动所在啊！

 

几首经典歌曲《波西米亚狂想曲》《We Will Rock You》《We Are the Champions》《Love Of My Life》的诞生过程，看得人泪目又燃情。在一部关于乐队传记的电影中，沿着故事叙事线去回味这些歌曲，即使是路人，那种也被touch到的心情，真的要感叹音乐的伟大。



最最最最重要的来了！如果说牙叔是乐队的灵魂所在，那么影片最后20多分钟还原的Live Aid演唱会现场就是全片的精华所在。本编也相信，很多人打出的超高分数，也绝对和这一段脱不开关系。



有乐评人早已把Queen在这场慈善演唱会上的表演，奉为演唱会史上最精彩的现场之一。



当时参加的歌手，可以说是史无前例的豪华阵容，迈克尔·杰克逊、麦当娜、鲍勃·迪伦、U2、大卫·鲍伊、保罗·麦肯特尼、埃尔顿·约翰……在现场有9万人观看演出，通过卫星转播，全球大概15亿观众守在电视台前观看直播。

 

可想而知，这样的炸裂盛况绝对是有生之年系列了。

 

每个明星能够演唱的时间有限，但皇后乐队却足足表演了25分钟！还是压轴！彻底将演唱会推向高潮，全场万人齐合唱，打拍子与牙叔互动的高光时刻，说不感动那是假的。



前面说过，小编不是皇后迷，所以看片过程一直在想，这是马雷克的真声演唱吗？结果证明我想多了……制作团队买了皇后的音乐版权，并找到和弗莱迪相似声线的加拿大小哥马特·马特尔，进行混音，所以就达到了现在这种“以假乱真”的地步。



较真的歌迷，更是翻出当年的视频，对比了马雷克与牙叔的表演，不得不说影帝真的是下足了功夫，从神态到体形都几乎是复刻版一样，所以他的影帝拿得真的是实至名归。



3

瑕不掩瑜

 

被音乐支配的热情冷却之后，仔细想想，影片的口碑两极化也是事出有因。作为世界上数一数二的牛X乐队，一部关于他们的传记电影，乐迷是给予了很高期望的。

 

结果等了这么久，你就给我看个流水账？影片没有做太大的突破，只是沿着牙叔的人生轨迹来展开。还有一个被乐迷诟病的就是，在时间线的安排上做了变动，没有完全的还原事实。



对一个电影来说，戏剧化的冲突处理是高潮也是重要的情节点。但在《波西米亚狂想曲》中，这些被弱化了。


它的形式更像一部纪录片，那些穿插经典乐曲的瞬间固然感动，但是感动不足以说明这是一部极其出色的影片。

 

牙叔的简单人设，浮于表面的孤独，乐队分崩离析的原因，以及其他三个人的超弱存在感，使得故事性上存在的问题不少。也由此，外媒对这部中规中矩的作品评价偏低。



但对非皇后迷来说，这部影片非常友好。它足以让你简单了解整个皇后乐队的从初期成立到走向巅峰的过程，还有牙叔的传奇人生。

 

即使存在不少瑕疵，但谁让人是感情动物呢？最后的华彩演唱会现场，冲淡了所有的不解困惑，只想跟着拉米·马雷克一起呐喊：We will rock you!


  


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