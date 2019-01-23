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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 《双面君王》：韩剧版“影”，又一个关于替身的故事

藤井树 发布于：

上周末刚刚结束的《阿尔罕布拉宫的回忆》，令人扼腕地晚节不保，完结集居然“天怒人怨到上了热搜。


当初开播的时候，不知道有多少韩流粉丝因为再次为童年男神玄彬的颜而尖叫，而今连豆瓣评分都暴跌0.2，真令韩剧粉心伤。


不过好戏还在不断上演！要说今年开年的重头戏，自然是首推今天要介绍的这部tvN的月火剧《双面君王》



《双面君王》 (2019)

왕이 된 남자

导演: 金希元
编剧: 金善德 / 申夏恩
主演: 吕珍九 / 李世荣 / 金相庆 / 权海骁
类型: 剧情 / 历史 / 古装
集数: 16


是不是觉得名字有点耳熟？那就对了，2012年电影版《双面君王》可是韩国影史经典！


由李秉宪和韩孝周主演，1200万观影人次，包揽当年青龙奖15项大奖！这样的电影都敢改编，韩剧良心tvN是真会玩。


故事讲述了朝鲜时期君王李宪因政局斗争，在民族间找了一个艺人做自己替身，怎么听起来有点熟悉，似乎和国师去年的《影》有那么一点点相似呢。




而今年翻拍电视剧版的《双面君王》虽然没有李秉宪和韩孝周这样的大咖坐镇，但可千万不要小瞧剧版的主演吕珍九和李世荣~


这两人都是演过很多经典韩剧的童星，吕珍九8岁出演《悲伤电影》，李世荣更是萌翻亚洲的“小长今”，小时候的表现就堪称戏骨级，现在的表现就更是让人合不拢腿！




无论是从导演编剧还是演员阵容上，《双面君王》早在开播之前，都造成了极大地轰动，只凭概念图就足够吸引观众的眼睛了。


在首播当日就打下了7.5%的收视率，平均收视率达到5.7%，直接刷新了tvN月火剧首播收视纪录，没说的，这样的剧必须追起来！



第一集仅仅只用十五分钟，就把朝鲜君王光海君李宪的前史交代的一清二楚。


庶子出身，被先皇嫌弃，先皇驾崩之后为了排除异己，杀掉一向亲密的幼弟和支持弟弟的朝廷命臣，看似平稳的环境下实际上暗潮涌动。


别的不说，就这电影感十足的节奏都让人看得非常爽了。




继位成功后的李宪却过得并不是很安逸，晚上会遭遇刺客的暗杀，每天要担心自己是否会被下毒，对待刺客时潜在的暴虐本性一览无余。



毕竟继位名不正言不顺，加之始终逃不脱璟仁大君的梦魇，甚至夜里梦到被残害的幼弟前来索命。这君主的日子，可真不怎么好过。



这个日常担心自己被杀害的君王所幸还有一个忠实的臣子李奎。李奎不仅要时刻保护皇上的安全，还要被暴虐的君王将刀架在脖子上表忠心。



李奎意外在一次艺人表演时遇见了河善，这个天性善良的少年，居然和李宪长得一模一样！二话不说，把河善带进宫里，大王您有替身了！


光海君李宪觉得这日子也是够了，把衣服一换，连夜溜出王宫。




这个截然不同的君王上线第一天可以说承包了小编全部的笑点，终于吃到皇帝的御膳，这表情和小编吃到好吃的表情一毛一样。




偷偷舞一下剑，哎呦。




自信满满地求表扬却被太监提醒不要笑，这个弟弟未免有点太可爱了吧。




早上起床也相当不习惯，居然跑进来那么多宫女给换衣服！



更别说，空下来了，还有美若天仙的中殿娘娘陪着聊聊天……



等等严肃点，人家可是部宫斗剧！


去处理朝政，第一次觐见就误打误撞把自己老婆的父亲文成君处了死刑，真的是个铁面无私的好女婿……




得知事情内有玄机，加之中殿娘娘的求情，河善没有听从君王的谕旨，私自将文成君围篱安置。


但别忘了，河善这个影子是来替君王挡刀的。因为怜悯宫女的悲惨遭遇，他将自己的晚膳送给宫女，不料却害宫女丢掉了性命。




这对于单纯的河善而言是个巨大的打击，他马不停蹄地逃离了王宫，想恢复自己简单的生活。


然而逃回戏院却发现，已发生了天翻地覆的变化，妹妹被奸臣的儿子羞辱，被吓到失声。河善悲愤交加，一个人单枪匹马的找奸臣算账却再次遭到羞辱。



自己手无寸铁，愁人权倾朝野。要报仇，只有一个办法，成为君王。


河善重回朝廷，扮演起了君王的角色。而局势，也开始不断变化。


当李奎在对李宪彻底失望之后，将河善带到悬崖边留下一句：“戏子河善死了，现在你是这个国家的王”。真与假，善与恶，将开始在阴霾密布的王宫里展开欲望与情感的对决。




但宫廷里的尔虞我诈，远远超乎这个少年的想象……


在电影版的高口碑下，其实重新翻拍对于制作方和演员来说都有着巨大的压力。就目前的网评看，就连挑剔的韩国网友都对其称赞有加，当然得到最多称赞的自然是吕珍九弟弟炸裂的演技！




吕珍九从《拥抱太阳的月亮》之后虽然一直戏约不断，但似乎很久都没有看到他再出演古装剧，这次终于重新看到了朝鲜时期的珍九，作为“看着珍九长大的小阿姨”忍不住露出了姨母笑。


本剧中吕珍九同时饰演皇帝李宪和戏子河善，对于一般年轻演员而言真的算是极大地挑战。


但在吕珍九的表演下，疯癫的李宪邪魅可憎，温柔的河善也是真的让人怜爱啊。



《双面君王》从某种程度上讲述的是一个身份错位的反讽故事，用处于两端身份的替换来昭示人性的美好之处。


在中殿娘娘被冤枉，河善想要帮中殿娘娘洗清冤屈时，李奎对河善说：“朝廷的事，拿住一个就交一个。”




面对这种早已冷漠的朝堂心态，河善当时反驳说：“有一就有二，你穿着锦罗绸缎，享权势干什么？充满了禽兽不如的想法，不能有点人性的想法吗。”


河善也正是因为这样的想法，才能收获身边人的真心。他有着政治家们所不具备的善良和纯真，但在铁血凝就的政治角斗场，他的仁善究竟能走多久？



虽然现在剧情才刚刚到第一个小高潮，但在豆瓣上早已飙到了8.8的评分，别的不说，单纯冲着吕珍九弟弟炸裂的演技，这部剧也要追下去！



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


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