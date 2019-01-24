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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 奥斯卡提名揭晓，当然要来一波不靠谱预测啊

藤井树 发布于：

随着提名午宴结束，今年奥斯卡群雄争霸的格局已经明了。同时，看过了颁奖季主要电影之后，一个事实也更加清晰，奥斯卡迎来了又一个小年。


 

从提名结果来看，奖项大幅度集中在几部电影上，而这些电影又并没有好到一览众山小的程度，整体含金量堪忧。同时，《黑豹》的7项提名，也昭示着奥斯卡公关的影响已经扩大到了令人不安的程度。

 

从整个世界的电影产业来看，2018年绝对是个惊喜。戛纳、威尼斯的片单几乎部部经典，这些电影也大多出现在了北美颁奖季，尤其是如《罗马》《冷战》获得最佳影片、最佳导演等提名的表现，好到令人吃惊。


 

哪怕之前对《罗马》再看好，我们也只敢言之凿凿地对其在最佳外语片的表现有所预言。保守孤立的奥斯卡如此大开国门，实在是今年北美电影整体不太争气。

 

不过，虽然是小年，能够在北美颁奖季名列前茅，这些电影绝对不会令人失望。这就为您盘点今年颁奖季所有热门电影，顺便做个不靠谱预测，如果有幸言中，纯属意外哦。


1

《罗马》

Roma


获奖预测：最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本、最佳外语片、最佳摄影、最佳音响效果、最佳艺术指导

导演 / 编剧: 阿方索·卡隆

主演: 雅利扎·阿巴里西奥 / 玛丽娜·德·塔维拉 / 迭戈·科蒂娜·奥特里

类型: 剧情 / 家庭
制片国家/地区: 墨西哥 / 美国

 

提名（十项）：最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳女配角、最佳原创剧本、最佳外语片、最佳摄影、最佳音效剪辑、最佳音响效果、最佳艺术指导

 

已经基本确定的是，今年的最佳外语片应该只会是《罗马》，除非它真的拿了最佳影片，可能会让出外语片这个坑。

 

《罗马》作为Netflix进军奥斯卡的当头炮，如此成绩，确实算得上惊喜。要知道历史上同时获得最佳外语片和最佳影片提名的只有九次，而冲顶成功的一部都没有。


 

令人担心的是，奥斯卡的保守或许能允许外语电影获提名，但获奖的几率其实不大。


换个角度来说，就电影成色而言，《罗马》确实能群虐今年的提名电影。蛋糕分一分，或许有机会拿下今年的最佳导演。


 

值得一提的是，电影使用的杜比全景声，向观众呈现了非常立体的70年代墨西哥城，在宣传中Netflix也鼓励观众去电影院感受音轨的最佳效果。最佳音响效果的奖项，给《罗马》不存在问题。

 

2

《绿皮书》

Green Book


获奖预测：最佳影片、最佳男配角、最佳原创剧本、最佳剪辑

导演: 彼得·法雷里
编剧: 尼克·维勒欧嘉 / 布莱恩·海耶斯·库瑞 / 彼得·法雷里
主演: 维果·莫腾森 / 马赫沙拉·阿里 / 琳达·卡德里尼
类型: 剧情 / 喜剧 / 传记


提名（五项）：最佳影片、最佳男主角、最佳男配角、最佳原创剧本、最佳剪辑

 

继拿下金球奖最佳音乐/喜剧电影之后，《绿皮书》前几日刚刚捧回了制片人工会奖的最佳影片。前者的“风向标”名头姑且不谈，以后者和奥斯卡导演奖在评委人选上的重合率，该片今年拿下最佳影片的可能性直逼九成。


 

电影本身成色不俗，但要说拿下最佳影片，确实还差了口气。虽然在今年的电影里足以称雄，比起《罗马》或许稍逊一筹；但如果最佳影片不是《罗马》，这或许是唯一不会有太多争议的电影。


 

相比维果·莫滕森的影帝，马赫沙拉·阿里以双男主的戏份争取最佳男配，倒是暗合“田忌赛马”的中国智慧，拿奖的几率肯定大增。


 

此外，已经拿下金球最佳原创剧本的该片，也是原创剧本提名中最有希望的一部，所有恰到好处的逻辑笑料和人物冲突，都堪称精彩。

 

3

《波西米亚狂想曲》

Bohemian Rhapsody


获奖预测：最佳男主角、最佳音效剪辑

导演: 布莱恩·辛格
编剧: 安东尼·麦卡滕 / 皮特·摩根
主演: 拉米·马雷克 / 本·哈迪 / 约瑟夫·梅泽罗 / 格威利姆·李
类型: 剧情 / 音乐 / 传记


提名（五项）：最佳影片、最佳男主角、最佳剪辑、最佳音效剪辑、最佳音响效果

 

拉米·马雷克凭借《波西米亚狂想曲》可谓一炮而红，这个埃及裔的多年绿叶终于熬成了红花，他扮演的皇后乐队主唱弗雷迪·默丘利简直熠熠生辉。


那几颗门牙一装，他的言谈举止包括舞台上的一举一动都仿佛默丘利附体。


 

这个角色很容易让人想到《玫瑰人生》里玛丽昂·歌迪亚的表现，拿下影帝的可能性不小。可惜电影整体成色平平，否则绝对是颁奖季大热门。


相较于两极分化的媒体口碑，观众反馈倒是相当不错，大部分原因是电影中几场极致惊艳的演唱会，尤其是结尾长达20分钟的Live Aid大秀。最佳音效剪辑给波西米亚，应该靠谱。


 

4

《副总统》

Vice


获奖预测：最佳男主角、最佳女配角、最佳剪辑、最佳化妆与发型设计

导演: 亚当·麦凯
编剧: 亚当·麦凯
主演: 克里斯蒂安·贝尔 / 艾米·亚当斯 / 史蒂夫·卡瑞尔 / 山姆·洛克威尔
类型: 剧情 / 喜剧 / 传记 / 历史


提名（八项）：最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳原创剧本、最佳剪辑、最佳化妆与发型设计

 

单以演技表现来说，贝尔和拉米·马雷克相比是不相上下甚至略高一筹的。但阻碍他成为影帝的最大障碍是，去年狗叔凭借《至暗时刻》拿下影帝的路数，跟贝尔几乎如出一辄。


 

传记片、增肥、特效化妆三件套一起上，如果贝尔今年拿了影帝，评委们总要考虑考虑明年颁奖季银幕上全是大胖子该怎么办。

 

不过，该片出现的如布什、切尼、拉姆斯菲尔德这些现实人物，都通过化妆达到了相当接近的程度，这个玩法也是相当高级。虽然电影整体完成度平平，但化妆奖项还是稳的。


是不是很像！

 

该片的剪辑也颇见功底，一部政治讽刺电影的喜剧感通过剪辑完全出来了，尤其是放到一半突然出字幕的骚操作，实在是少见的妙笔。

 

5

《宠儿》

The Favourite


获奖预测：最佳女主角、最佳女配角、最佳艺术指导、最佳服装设计

导演: 欧格斯·兰斯莫斯
编剧: 德博拉·戴维斯 / 托尼·麦克纳马拉
主演: 艾玛·斯通 / 蕾切尔·薇兹 / 奥利维娅·科尔曼
类型: 同性 / 传记 / 历史


提名（十项）：最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳女配角（2）、最佳原创剧本、最佳摄影、最佳剪辑、最佳艺术指导、最佳服装设计

 

《宠儿》毫无疑问是颁奖季的宠儿，虽然放映之后的反响其实一般。期待一部娴静典雅的宫廷剧的观众们，可能对这种略神经质的撕逼大戏准备不足。


 

奥利维亚·科尔曼、蕾切尔·薇姿和艾玛·斯通的表演无疑是受到了一致好评，并一举拿下了三个提名。


但一部电影竞争三个演技奖项，将造成票数的极大分化。如果最终三人都无所获，其实有点可惜。


 

当然，该片在服装设计上还是做到了奥斯卡水准，纵然没有灯光调色让其熠熠生辉，也足以让观众瞬间穿回汉诺威王朝时代。

 

6

《贤妻》

The Wife



获奖预测：最佳女主角

导演: 比约恩·荣格
编剧: 简·安德森 / 梅格·沃尔策
主演: 格伦·克洛斯 / 乔纳森·普雷斯 / 马克斯·艾恩斯
类型: 剧情


提名（一项）：最佳女主角

 

一部典型的演技拯救的电影，整体表现平平，但女主角格伦·克洛斯的表演让这部电影达到了极高水准。


 

格伦·克洛斯此前已凭借本片拿下金球奖和评论家选择奖的影后桂冠，让她的影后之路更显顺畅。


同时，已经提名过六次奥斯卡的她，会不会得到奥斯卡最终的垂青？想想阿尔·帕西诺和小李，这种梗在奥斯卡可是屡试不爽的。

 

7

《黑色党徒》

BlacKkKlansman


获奖预测：最佳导演、最佳改编剧本、最佳剪辑

导演: 斯派克·李

编剧: 斯派克·李 / 大卫·拉比诺维茨 / 查利·瓦赫特尔

主演: 约翰·大卫·华盛顿 / 亚当·德赖弗 / 小伊塞亚·维特洛克

类型: 喜剧 / 传记 / 犯罪


提名（六项）：最佳影片、最佳导演、最佳男配角、最佳改编剧本、最佳剪辑、最佳原创配乐

 

这部电影在北美受到的追捧简直是难以想象的，尽管内地影迷对该片反应平平，但奥斯卡必然要给这样一部无比正确的电影一些褒奖。


 

如果《罗马》没有如预期的拿下最佳导演，那《黑色党徒》将是排在后面的第一位，斯派克·李有希望夺得他屡败屡战之后的最高荣誉。如果未能如愿，那么最佳改编剧本一定会是给它的补偿。


 

此外，电影中的剪辑还是让人眼前一亮的，最为人津津乐道的当然是黑白两方分别开会时候的混剪，几处时间错位带来的紧张感也颇见功力，拿个剪辑奖倒也不妨。


8

《一个明星的诞生》

A Star Is Born


获奖预测：最佳音响效果、最佳原创歌曲

导演: 布莱德利·库珀
编剧: 艾瑞克·罗斯 / 布莱德利·库珀 / 威尔·法特斯
主演: Lady Gaga / 布莱德利·库珀 / 山姆·艾里奥特
类型: 剧情 / 爱情 / 音乐


提名（八项）：最佳影片、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳改编剧本、最佳摄影、最佳音响效果、最佳原创歌曲

 

虽然宣传上吹得挺大，但这部电影怎么看都是来颁奖季陪跑的。截至目前提名一大堆，获奖三两只，投票的大概都是Gaga的歌迷吧。



大奖基本不用说，不管库珀和LadyGaga谁真拿了影帝影后，奥斯卡收视率当时就得往下滚几个滚。

 

最稳的奖项，还是已经拿了金球的最佳原创歌曲，我们应该有机会在今年奥斯卡听到天后Gaga高歌一曲。几场演出的效果也算不错，最佳音响效果也未尝没有可能。


 

9

《黑豹》

Black Panther


获奖预测：最佳音效剪辑、最佳艺术指导 

导演: 瑞恩·库格勒
编剧: 瑞恩·库格勒 / 乔·罗伯特·科尔 / 斯坦·李 / 杰克·科比
主演: 查德维克·博斯曼 / 露皮塔·尼永奥 / 迈克尔·B·乔丹
类型: 动作 / 科幻 / 冒险


提名（七项）：最佳影片、最佳音效剪辑、最佳音响效果、最佳艺术指导、最佳服装设计、最佳原创配乐、最佳原创歌曲

 

迪士尼再一次显示了财大气粗的实力，经过小半年的公关和试图增加奥斯卡奖项之后，《黑豹》拿下了包括最佳影片在内的7项提名，成为超英电影里程碑式的作品，强大的漫威继续往死里欺负隔壁DC家的小朋友。


 

最佳影片当然是指望不上的，提名应该已经让评委良心很痛了。搞笑的是，这么一部主打视效、多项提名的电影，居然没有最佳视效的提名，这是在向迪士尼表示不满吗？


 

几项奖项中，相对竞争较小的是音效剪辑和艺术指导，应该会有一个作为安慰奖发给《黑豹》。不过就算一个不给，《黑豹》的提名表现也足够迪士尼骄傲了。

 

10

《假如比尔街会讲话》


获奖预测：最佳女配角、最佳改编剧本

导演: 巴里·詹金斯
编剧: 巴里·詹金斯 / 詹姆斯·鲍德温
主演: 基基·莱恩 / 史蒂芬·詹姆士 / 雷吉娜·金
类型: 剧情 / 爱情 / 犯罪


提名（三项）：最佳女配角、最佳改编剧本、最佳原创配乐

 

虽然目前还没看到成片，但《月光男孩》导演巴里·杰金斯+全黑人阵容，探讨的又是60年代黑人遭受冤屈的话题，确实是奥斯卡的菜。


 

如果《副总统》没拿下最佳女配，已经拿下金球奖的雷吉纳·金将成为最有可能的一位。不过，这部反响平平的电影最大的可能还是空手而归。

 

11

《蜘蛛侠：平行宇宙》

Spider-Man: Into the Spider-Verse


获奖预测：最佳动画长片

导演: 鲍勃·佩尔西凯蒂 / 彼得·拉姆齐 / 罗德尼·罗斯曼
编剧: 菲尔·罗德 / 罗德尼·罗斯曼 / 布莱恩·本迪斯
主演: 沙梅克·摩尔 / 杰克·约翰逊 / 海莉·斯坦菲尔德 / 马赫沙拉·阿里

类型: 动作 / 科幻 / 动画 / 冒险


提名（一项）：最佳动画长片


最佳动画长片这些年基本是迪士尼和皮克斯轮庄，谁能想到，今年索尼的动画工作室居然异军突起了。


 

相比整体失准的《无敌破坏王2》《蜘蛛侠》无论是制作水准还是故事成色都略高出一筹。尤其是时空穿梭的视效，绝对算得上年度惊喜。


目前来看，这是可能性最大的一部。至于最大竞争者《超人总动员2》，别忘了去年皮克斯可是已经拿过了最佳。


 

12

《登月第一人》

First Man


获奖预测：最佳音效剪辑、最佳视觉效果

导演: 达米恩·查泽雷
编剧: 乔希·辛格 / 詹姆斯·汉森
主演: 瑞恩·高斯林 / 克莱尔·芙伊 / 杰森·克拉克
类型: 剧情 / 传记 / 历史


提名（四项）：最佳音效剪辑、最佳音响效果、最佳艺术指导、最佳视觉效果

 

忍不住要再为《登月第一人》叫屈，就为了一面国旗，搞得美国总统都出来diss（咳咳，也真是闲的……），好好的种子选手只拿了四个安慰提名，眼看着奥斯卡又要四大皆空。


 

没能拿到最佳原创配乐的提名，《登月第一人》的颁奖季前景略显渺茫。如果《头号玩家》没拿下视觉效果奖，说不定倒是有一线生机，但可能性确实不大。



此外，几部颁奖季热门电影如《巴斯特歌谣》《冷战》等也有若干提名，整体来说机会不大，片方也基本是提名即胜利的态度；但电影质量相当不错，如果出现票数分散，未必没有机会拿奖。


至于结果到底如何，2月25日我们一起见分晓吧。


以上就是对本届奥斯卡基本情况的全部预测，如果你喜欢其中的某一部电影，欢迎通过评论跟我们多多交流哦。


附：第91届美国电影学院奖提名名单





微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团

 

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