



2018年的疯狂春节档应该还让所有人记忆犹新，7天总票房破57亿元，几部主要电影都赚了个盆满钵满。







这不，今年的春节档电影，从去年的6部涨到了足足13部！大片纷至，名导云集，号称是“史上最挤春节档”！

比起去年春节档的几部大片，今年的成色也分毫不差。





前年春节档靠《乘风破浪》拿下10亿票房的韩寒卷土重来，带来了《飞驰人生》；宁浩时隔多年，给“疯狂”系列续了第三部《疯狂的外星人》；而“国内首部硬核科幻”《流浪地球》，也在几次点映之后获得如潮掌声。





这么多电影，可让我们怎么选呢？别着急，这就为您梳理春节档所有值得一看的电影。如果有你感兴趣的，可要记得赶紧订票，春节档可是晚一会就没票了！











第一梯队

1



《疯狂的外星人》

推荐指数：五星





导演: 宁浩

编剧: 孙小杭 / 董润年 / 吴楠

主演: 黄渤 / 沈腾 / 马修·莫里森 / 汤姆·派福瑞

类型: 喜剧 / 科幻

片长: 116分钟

宁浩+黄渤+沈腾，这三个名字放在一起，不说国内顶级的票房号召力也差不多了。加上“疯狂”这两个字？那就真要疯狂了！





国内喜剧天团妥妥的

刘慈欣的《三体》电影跳票十年之后，今年春节档居然一下有两部作品改编上映，实在是书迷们的天大福利。





不同的是，宁浩把《乡村教师》改编成了一部黑色荒诞喜剧。而且改编完了，刘慈欣还挺喜欢？宁导您skr。





根据预告片，黄渤和沈腾饰演的两个loser撞上了个外星人，为了“拯救世界”，开始了和外星人的斗智斗勇……

宁浩回归“疯狂”，黄渤、沈腾回归小人物，这部电影，怎么看怎么稳。





值得一提的是，本片和《飞驰人生》的主演都有沈腾，加上《日不落酒店》，今年春节档这位居然有三部电影上映，观众们已经开始预言，难道一位“百亿主演”就要诞生了？









2



《流浪地球》

推荐指数：五星





导演: 郭帆

编剧: 龚格尔 / 严东旭 / 郭帆 / 刘慈欣

主演: 屈楚萧 / 李光洁 / 吴孟达 / 赵今麦

类型: 科幻

片长: 125分钟





所谓第一梯队，每一部都有成为春节档最后大赢家的能耐。而目前口碑已经爆了的《流浪地球》，是今年的第一匹黑马。





经过几次点映至今，所有看过这部电影的人都在疯狂打call！这么多年，我们经历了一次次打着“科幻”旗号的无脑喜剧或三流动作的洗礼，终于要有属于自己的科幻片了！还是这么硬核的大制作，泪目！

原著作者、星云奖得主刘慈欣担任本片的监制，应该说，电影把刘慈欣作品里极尽浪漫的硬核科幻凤发挥到了极致。





导演郭帆与监制“大刘”





当地球面临毁灭，人类不是选择单纯的迁移：在地球上安装一万个太空推动器，我们要带上家一起走。





整个地球，朝着4.3光年之外的一颗新恒星，开始了长达2500年的远征。

有些结果必须承受，地表温度骤降，35亿人口消失。预告片里那一个被覆盖在冰层之下的东方明珠，真的让人激动到战栗。





有幸看过电影的小编断言，这称得起是华语电影史上里程碑式的作品。





虽然题材不太适合春节，但既然《红海行动》能在去年的春节档称雄，那么《流浪地球》的前景绝对值得期待。影迷整体素质的提升，是所有好电影的福音。





3

《飞驰人生》

推荐指数：四星半





导演 / 编剧: 韩寒

主演: 沈腾 / 黄景瑜 / 尹正 / 张本煜 / 尹昉

类型: 喜剧

片长: 98分钟





从2015年暑期《后会无期》被群嘲，到2017年春节拿下10亿票房的《乘风破浪》，韩寒作为导演的成长是肉眼可见的。今年重回春节档，《飞驰人生》拿出了十足的冲冠势头。







阵容一出，影迷们都嗨了，沈腾坐镇，尹正、田雨、张本煜等笑星加盟，有黄景瑜和尹昉这样的鲜肉，还有腾格尔、赵文瑄这样的老帅哥，什么情况，集齐九款帅哥召唤票房啊！





预告片也满满的韩寒味道，沈腾一句“孩子，那不叫驾驶员，那叫飞行员”，随着贴片广告逗乐了无数观众。









故事也逐渐明了，已经退役多年、经营炒饭大排档的赛车手决定重返车坛，开始了一段笑料百出的复出之路。

如果电影不出现严重的口碑问题，票房只可能比《乘风破浪》更高，无疑处于票房榜前列。至于票房冠军，那就需要韩寒好好努力下咯~











第二梯队

4

《廉政风云》

推荐指数：四星





导演 / 编剧: 麦兆辉

主演: 刘青云 / 张家辉 / 林嘉欣 / 方中信 / 袁咏仪

类型: 剧情 / 悬疑 / 犯罪

语言: 粤语

片长: 114分钟





去年国庆档，庄文强执导的《无双》成为出人意料的黑马；回想去年春节档林超贤执导的《红海行动》的超凡战绩，香港电影什么时候爆一把可真不好说。







因为审查方面的空间，香港电影也有更大的尺度可能性。就像《廉政风云》这部以“反腐”为主题的电影，直接在预告片里喊出了“打大老虎”的口号，目测会是一次贼拉刺激的观影体验。





至于电影质量，看到麦兆辉执导、庄文强监制的字样，莫名有点安心。加上刘青云、张家辉、林嘉欣这样的港片顶级班底，这会是春节档的一批黑马吗？拭目以待。





5

《小猪佩奇过大年》

推荐指数：三星半





导演: 张大鹏 / 内维尔·阿斯特利 / 马克·贝克 / 尤里斯·范·侯辛

编剧: 郝铭 / 张大鹏 / 柳青伶 / 内维尔·阿斯特利 / 马克·贝克

主演: 朱亚文 / 刘芸 / 王圣迪 / 单禹豪 / 归亚蕾

类型: 喜剧 / 动画 / 家庭 / 儿童

片长: 81分钟

在一周以前，《小猪佩奇过大年》还只是这个春节档最普通的电影之一，是面对“社会人”粉丝们的一次狂欢。然而一部《啥是佩奇》的短片宣传骚操作，让这部电影一跃迈进春节档最知名的电影行列！





忍不住还是要赞美一番骚操作

电影以真人加动画的形式呈现，朱亚文、刘芸等饰演一家四口，还有归亚蕾、方青卓等几位老戏骨加盟，年关岁末的一家三代，倒是本土化得相当诱人。





这样的粉丝向电影，票房想低也难，但想拓展市场更不容易，不妨等上映之后看看口碑如何吧。









6

《神探蒲松龄之兰若仙踪》

推荐指数：三星半





导演: 严嘉

编剧: 刘伯翰 / 简文

主演: 成龙 / 阮经天 / 钟楚曦 / 林柏宏 / 林鹏

类型: 喜剧 / 动作 / 奇幻

成龙+古装片=？最近一部是2015年的《天将雄师》，票房7.44亿，但豆瓣评分5.9，口碑刚好不及格，约翰·库萨克跟艾德里安·布罗迪也没救回来。





成龙上一次出现在春节档，是2017年的《功夫瑜伽》，砸下17.5亿票房。但那之后他参演的几部电影普遍票房都只有2-3亿，号召力确实被口碑拖累了不少。





此次重出春节档，大哥的号召力，真的要打个问号了。





《神探蒲松龄》中除了成龙，还有阮经天、钟楚曦等顶级卡司加盟，说起来倒也有第一梯队的卖相。但是，成龙这些年的选片眼光，还是最好先观察一下映后口碑吧。反正有成龙坐镇，票房不会太差。





顺便说一句，我家钟楚曦的扮相也太美了吧啊啊啊啊！真的，到底是什么仙啊！









7

《新喜剧之王》

推荐指数：三星半





导演 / 编剧: 周星驰

主演: 王宝强 / 鄂靖文 / 张全蛋

类型: 剧情 / 喜剧

语言: 汉语普通话 / 粤语

片长: 91分钟





星爷新片，就算是不好看，也值得情怀一波。但我们希望在电影里，不止能看到情怀。





情怀杀

群演的苦楚，梦想成为演员的拼搏，周星驰自己的《喜剧之王》做过解构，尔冬升的《我是路人甲》足够深情，《新喜剧之王》还能不能玩出什么花样？





目前从预告片来看，情绪倒还算饱满，年关岁末的一说到家庭还挺感伤。新任星女郎鄂靖文虽然被吐槽不少，但至少看起来是近几任中演技最好的。





星爷，如果你够牛真的三个月拍出了好片，我们一定给你个大写的服。已经吃了两碗《大话西游》的冷饭，现在真的想你端出来点新鲜的。





8

《熊出没·原始时代》

推荐指数：三星





导演: 丁亮 / 林汇达

编剧: 徐芸 / 万秦 / 蒋琳

主演: 张伟 / 张秉君 / 谭笑 / 刘思奇

类型: 喜剧 / 动画 / 冒险

片长: 88分钟





这或许是中国最奇葩的一部动画作品。不看的大人们深恶痛绝，爱看的孩子们欢天喜地。





迄今为止，《熊出没》连续三年登陆春节档，近两年的成绩都在5亿以上，真是春节期间孩子们狂欢的阵地了。





今年，熊大熊二穿越回原始时代，要和恐龙面对面，是不是很刺激？家长们，尽快补补恐龙的常识，去电影院给孩子们上课啦。











陪跑选手

9

《日不落酒店》

推荐指数：两星半





导演 / 编剧: 冯一平 / 刘峻萌 / 郝心悦

主演: 黄才伦 / 张慧雯 / 沈腾 / 高叶

类型: 喜剧

片长: 100分钟

对于《李茶的姑妈》这部电影，我号的态度一直很明确。而主演黄才伦主演的这部《日不落酒店》，有点恨屋及乌。





需要提醒大家的是，虽然开心麻花我们也不喜欢，但这部电影的出品方真的没有开心麻花。国产喜剧这个坑，有点让人望而生畏。





以该片的体量和故事题材，哪怕口碑确实不错，在春节档也是陪跑的命。这个定档决策实在是很迷。

10

《忠爱无言2》

推荐指数：两星半





导演 / 编剧: 谈宜之

主演: 七福 / 张浩庭 / 金巧巧

类型: 剧情 / 家庭

片长: 95





2017年6月动物电影《忠爱无言》的续集，一个关于狗狗的悲天悯人的故事，大过年的，题材实在是……

目前宣传方面没有任何动静，目测不会掀起什么波澜。

11

《动物出击》

推荐指数：一星半





导演 / 编剧: 冯小宁

类型: 科幻 / 冒险

看了三十秒预告片之后，决定坚决不去电影院受这个罪。





宣传也是相当辣眼睛，“中国首部科学预言大电影”，“90年代科幻神片《大气层消失》姊妹篇”，什么都肯蹭啊……





冯小宁的电影，在2002年的《嘎达梅林》之后就再没有能看的了。这位曾经以《红河谷》《紫日》惊艳了我们的导演，实在令人惋惜。





12

《猪猪侠·猪年吉祥》

推荐指数：一星半





导演: 陆锦明 / 钟彧

编剧: 王晓莉

类型: 动画

一看宣传，居然已经是“经典动画IP《猪猪侠》第五部大电影”，前四部都是啥啊……非常怀疑自己的职业素养。





如果家里孩子闹着看，那就陪着看看吧，大过年的。

13

《猪八戒传说》

推荐指数：不想给星





导演: 郑冀峰

编剧: 郑冀峰

主演: 曾志伟 / 殷若曦 / 田启文 / 贾冰 / 毛毛 / 更多...

类型: 喜剧 / 奇幻

虽然是猪年，我们也不是沾着猪就看的。而且片方现在的宣发力度吧，反正至今时光网甚至没有收录这个电影……懂了吧。





以上就是今年春节档的13部电影，成色各异，品质参差，我们只能根据目前现有信息，跟大家一起做一些预判。





虽然有些目前并不看好，但我们始终希望中国电影多一些黑马，这样的问题上，我们不怕打脸。



再提前预告下，等到电影上映之后，我们会在过年期间每天为大家更新已上映电影的影评，欢迎大家照方抓药哦。最后祝福大家，多看好电影，开心过大年！





春节档这么多电影，当然也有更多的福利~领福利过春节，看电影更开心！





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