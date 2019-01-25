注意：文末有开奖名单哦！

提到校园时光，似乎总应该是阳光灿烂的。

数不完的作业，不能被发现的早恋，青春洋溢的同学是我们谈不完的话题，所有美好的代名词都可以来形容那个时代。

但拉开记忆的重重帷幕，那时美好的背后也有沉重到无法面对的伤痕。

校园霸凌。

今年初，在一众日剧神仙打架中脱颖而出的《3年A班-从现在起，大家都是人质》同样也聚焦在“校园霸凌”。“太阳当空照，我要炸学校”，只是这么干的不是学生，而是学校老师。

同时，他还绑架了29名学生作为人质。

一间教室，二十九名人质，一个已经自杀的同学，和一个随时会杀人的老师，一起上了这节毕业前最后的人性课。

《3年A班-从现在起，大家都是人质》

导演: 小室直子 / 铃木勇马 / 水野格

编剧: 武藤将吾

主演: 菅田将晖 / 永野芽郁 / 今田美樱 / 片寄凉太

类型: 剧情 / 悬疑

首播: 2019-01-06(日本)

集数: 10

许多人点开这部剧，或许是因为希望舔屏。毕竟，“苏打”菅田将晖的颜真的是能打！

还有去年靠着《一半，蓝色》和“仙女式哭泣”爆红的永野芽郁。

漫改电影《哥哥太爱我了怎么办》里的片寄凉太。

川荣李奈、上白石萌歌、今田美樱、福原遥等等人气演员均以学生角色登场！

这样的大型舔屏现场，看了没半个小时居然连冷汗都下来了。

这并非一部温情脉脉的青春片，锋利的话题如刀尖，挑破了我们关于青春的粉饰，也不断挑战着现代社会的诸多阴暗面。

1

集体孤立

故事发生在某中学毕业的前10天，高中三年A班一向温和甚至懦弱的班主任柊一飒一反常态，召集起班中的29名同学，宣布：“从现在开始，大家都是我的人质。”

半年前，班里的女学生景山泠奈跳楼身亡，没有留下遗书。“景山因为什么自杀？”老师要求同学们在指定时间给出答案，答案正确，全员释放；答案错误，每次都会有一个人被杀。

如果你觉得老师在开玩笑？那就给你点颜色瞧瞧。

想要逃跑？更不可能！通向外界的走廊被炸断，三年A班就像一座孤岛，监控监听遍布教室，一举一动都被掌握，教室玻璃和门用特殊的锁锁死，学生的通讯工具全部上缴。

报警求救？还不等学生发出求救信号，老师就主动报警，让警察同他一起完成这场游戏，警察想要行动，埋在教室和校园里的其他炸弹就会炸响。

在同学们的回忆中我们知道，自杀的景山曾经是全国游泳冠军，因为出众的长相和游泳水平成为全国闻名的红人，这样一个正值青春，拥有大好前程的女孩为何自杀？

官方对此的解释是：作为游泳运动员的景山，在今年的全国大赛上使用了兴奋剂，因为事情败露所以自杀了。

在老师规定的时间里，被指定回答问题的班长茅野樱给出了第一个答案：全班同学故意孤立。

茅野樱是景山的好友之一，她是一个内心封闭不会表达自己的女孩，但她崇拜景山，而景山也因为她的真诚可爱和她成为形影不离的朋友。

直到有天景山陷入服用兴奋剂的丑闻中，班上同学借此机会，故意无视景山。而小樱，也被警告要和景山划清界限。

没人在意景山服用兴奋剂这件事的真伪性，更没人在乎她被针对的感受。在巨大的舆论压力下，小樱不得不退缩了。

她一直在谴责自己：她的逃避，会不会是压倒景山的最后一根稻草。

然而柊一飒看出了小樱和其他人不同，她的选择是源于懦弱而不是内心蒙蔽。

小樱没有坚持同学们开始统一的答案：因为兴奋剂丑闻自杀。而是说出自己真实的想法：被同学孤立，而自己也是其中一员。

这一刻的小樱终于站在了集体的对立面，但她的坦白，并不是真正的结果。老师的鸡汤洒了，但并没有救下一个学生的命……！

老师，你玩真的！

2

集体逃避

从剧情发展来看，飒老师知道景山自杀的真实原因，显然凶手不可能是全班同学，他为什么一定要全班同学一起找出原因？

因为这里的每个人，都和景山的自杀有关系。

但是没有人肯面对自己的过去，肯承担自己在景山自杀这件事中的责任。他们而是一味的逃避，甚至为了摆脱责任可以漠视生命。

所以当班长回答错误，有人要被杀时，就有人提议：回答错的是班长，被杀的应该是她。当老师质问全班同学是否都认为应该让班长去死的时候，所有人再次选择沉默。

过去的真相也被一件件揭开，景山服用兴奋剂，根本就是同学合力的陷害，恶的一面不断被扩大。

男孩因为向景山告白失败伤到自尊决定报复。

女孩因为不相信景山和自己的友谊，心生怨恨。

所有人都认为自己才是最大的受害者，认为自己的报复理所当然，而报复中带来的伤害，根本没人在意。

桩桩件件加起来，就成了恶的集体无意识。

这样的一群人，还有10天就即将毕业，可他们真的能毕业吗？

毕业后不会有人提起那个自杀的女孩，更没人会去面对她自杀时自己是否也是其中之一的刽子手，高中的记忆可以因为大家的集体忽视而抹去，可身上人性的恶不会。

3

集体狂欢

在景山服用兴奋剂的假新闻中，社交平台的网络狂欢让它愈演愈烈，越说越真，每一个人都是“正义”化身，每一个人都像是真相的见证者，却不知自己也是行恶的一员。

当绑架案发生时，更是为这群网络狂欢者提供了新的谈资，事情到底是怎样没人关心，事情能闹多大才是重点。

而大环境的纵容也是这场集体恶的温床，魁皇高中的校长一心只求安稳，希望孩子们能够安稳尽快的毕业，没人在意孩子们是否人格健全。

爆炸发生后，相比起自己的同事炸了学校，警察出现更让学校的老师震惊，不仅没人报警，还想撇清自己和报警的关系，大人都是如此，更何况是被他们教育成人的孩子。

绑架案的发生甚至成为有些人一举成名的契机，一直热衷于宣扬自己的的武成老师在电视台镜头前塑造着自己在这场绑架案里的英雄形象。

在经典日剧《胜者即是正义》曾经剖析过：欺凌的本质是什么，是我们平时不得不察言观色、随波逐流。

最可怕的霸凌不仅仅是剧中的兴奋剂事件，而是盲目的、不自觉随大流的社会气氛，是为了自保选择沉默，让所有的旁观者都成为霸凌中的施暴者。

需要完成毕业前最后一课的何止只是剧中的同学，还有生活在这个社会中的每一个人。

在该剧的十集中，每一集都会提供一种景山自杀的新的真相。这背后的原因，比我们想象得或许更加复杂。

当飒老师不得不以绑架的手段，逼迫所有人对一件心照不宣的罪恶说出真相，这种病态的背后，更是透着某种悲凉和绝望。

我们常说，要对人性抱有希望。善与恶就像人性的天平两端，当恶的一侧高高翘起，善的心思必将随后来到。人性复杂，但我们愿意相信，光明的一面会更多。





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