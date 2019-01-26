春节前的最后一个休息周末，在电影发行上应该算死亡档期了。毕竟这个日子，该回家的回家，办年货的办年货，谁有空看电影？



往年这个档期，基本上也都没有什么高质量的电影。





万万没想到，这一周的新片里，居然能挑出这样一颗遗珠。

《海上浮城》。

《海上浮城》

Dead Pigs

导演 / 编剧: 阎羽茜

主演: 邬君梅 / 杨皓宇 / 李梦 / 李淳.

类型: 剧情

上映日期: 2019-01-25(中国大陆) / 2018-01-19(圣丹斯电影节)

片长: 130分钟

作为华裔女导演闫羽茜的处女作长片，《海上浮城》去年初在圣丹斯获得了极大反响，拿下圣丹斯评审团特别奖。凭借该片，闫羽茜甚至获得了华纳青睐，一举成为DC系列电影《猛禽小队》的导演！

能在圣丹斯获得如斯声望，电影的质量自然差不到哪去。





这是一个发生在上海的故事。

发生的背景，如果是上海的朋友应该会记得很清楚。2013年3月，黄浦江松江段水域出现大量漂浮死猪，因为黄浦江水域是上海市民日常用水水源，造成轩然大波。

据调查，死猪大多是上游松江、嘉兴等地病猪。截至3月底，上海相关区水域内累计打捞死猪超过13000头。









面对这样的恶性事件，有人谴责，有人避之不及，也有人在思考，到底是什么，让这些猪农冒着违法的风险，把死猪扔进了江里？

时隔近6年，《海上浮城》尝试着给了我们一个现实的答案，而这个答案在我们每个人身上，都能找到。

1



这是你的样子吗？



一个还债无望、遭遇威胁的猪农，一个开美容院、坚决不拆迁的钉子户妇女，一个为了赚钱不惜碰瓷豪车的穷小子，一个除了钱一无所有的富家女。四个主要人物，构建起了一幅身份各异、处境天差地别的上海群像。





这其中，有没有你？

电影开头，猪农老王还过着聚众吹牛的懒散生活，拿着保温杯四处转悠，儿子告诉他刚在上海买了两居室，根本不用操心；拿手里的闲钱，搞理财、买VR游戏，还要投身互联网。





结果好景不长，理财公司的居然是一帮骗子，卷走了老王的全部现金。更可怕的是，就在这个时候，家里的猪居然一头一头全都死了！

之前投资借的高利贷派人上门，限期两周还债。上哪搞钱去？

整个市场都传播着病猪的消息，死掉的猪根本卖不出去，处理掉还得给相关部门交一笔不菲的费用，老王哪还有钱？全都扔江里不要烦了。





这笔钱省了，但还是欠着一大笔，怎么办？老王想起了他儿子。

王振在城市打工，他只是个酒吧服务员，住员工宿舍，每天面临各种顾客的刁难和白眼。他给父亲编织了一个美妙的谎言，但父亲出现在酒吧外的时候，他心态完全崩溃。





让一个孩子对父亲喊出“我没有那么出色，行了吗”，屏幕前的你我心里是否有一丝颤抖。

但事情变得更糟了。酒吧宣布停业，王振没了工作，他开始骑着自行车上街找豪车碰瓷，为了给父亲凑那25万2000元，也为了证明自己。

在酒吧的时候，他偶然捡到了一个富家女的手机。女孩叫夏夏，是“金色幸福”集团老板的千金；每天出入于各种酒吧，身边朋友无数。





但当她车祸住院，朋友送来了气球、鲜花、玩偶，却只有一个给他送手机的王振，给她送了份饭。他们就这样成了朋友。













王家的老房子所在地已经确定由“金色幸福”集团进行拆迁，周围已经拆成了一片平地。偏偏老王的妹妹、美容院老板王招娣就是不搬。

为什么？看着这个浓妆艳抹、伶牙俐齿的女人，难免有些恶意的揣测，恐怕还是价格没谈拢。









但随着剧情进展，当着急开工的金色幸福随她开价，依然坚持不搬，我们才发现这个女人和想象的完全不同。

王招娣是个把日子过成诗的人。从小喜欢养鸽子，画点油画、看英文电影、没事儿哼着邓丽君。她舍不得这个已经住了三代人的房子，舍不得她养了半辈子的鸽子。





老王不懂，为什么放着五百万不拿，为什么见哥哥死不救，这就叫“自私”；金色幸福集团不懂，为什么有人放着钱不要；设计师肖恩也不懂，工程不推进，他就拿不到工资，怎么会有人这么不讲理？





电影中的所有人都处于巨大的焦虑之中，这种城市化进程里的流行病在片中主要集中在物质上，换句话说，都是钱闹的。

老王要钱，他被高利贷堵门暴打，遭到生命威胁；王振要钱，他要拿回自己作为儿子、作为男人的尊严；夏夏不要钱，但钱带给她的，是一个支离破碎的家庭，和虚情假意的朋友圈。

在这种巨大的焦虑中，只有王招娣天天优哉游哉，甚至愿意为了其他东西而忽视钱，这不是“异端”吗？于是所有人一拥而上，把她的自由活活烧死。





电影最后，王招娣一个人站在屋顶上，面对着代表城市化进程的推土机，她已经和电影里的每个人一样焦虑。她不曾为钱所动，但钱正驱使着她身边的一切。

2



“它们就这么死了”

当电视台记者采访老王，询问他为什么猪农会把猪扔进了江里，老王显得迷茫且无助：“不晓得啊，它们就这么死了。”

老王的生活被一场猪瘟打得支离破碎，并如多米诺骨牌一般影响到儿子和妹妹的生活。身处于城市的变迁之中，每个人的生活都宛如浮萍。





他们所有人加起来，是这座“海上浮城”。

其实比起这个名字，英文片名“Dead Pigs”或许更令人心寒。





电影结尾，所有人看似没有变化，但变化早已在不知不觉中发生。

老王还在乡间拿着水杯吹牛，儿子回家，他按下复杂的心绪，说一句“回来也不打个招呼”。





王招娣住进了现代化的公寓，请老哥到家吃了四菜一汤，跟老王争论着吃东西是咸一点还是淡一点。

肖恩终于拿到了设计款，他在整个过程中的贡献让投资方大为满意，未来将作为首席设计师在上海过得更有尊严。





但他们身上发生的所有事情，都已经将他们原本给自己的生活面具撕扯得面目全非。

电影开头，老王还有个“在上海买了两居室”的儿子，手里有闲钱在外面投资，是乡间颇有脸面的人物。但整个事件之后，他不再买VR，也接受了一个相对平庸的儿子。老话说，这人没了“心气”。





老王和王招娣都会记得他半夜闯进妹妹的家，重复了数遍“合同签掉，我们还是一家人”，也会记得招娣给他的那个耳光。





而当老王签了合同、开发商得以理直气壮地来“拆掉一半房子”，王招娣不惜站到屋顶边缘相对抗的时候，生活的重压和良心的折磨，让老王跪在房前一个一个打耳光扇自己，那种绝望，简直不忍直视。

他和王振彼此缓和了关系，但王振下班被父亲碰到，父亲跪在妹妹房前被儿子扶起，他们彼此都在最狼狈的时候被对方见证，骄傲的父亲和自卑的儿子，都不得不面对一个千疮百孔的自己。





王招娣穿着一身睡衣出了老房子，只带了一只鸽子。那些油画架、奖杯、老电影，那些让她显得与众不同的东西，都被她以一种淡然的姿态作别。





出了房之后，她把鸽子放上了天空，所有人齐声欢呼，仿佛如鸽子飞天一样得到了解脱。





但他们刚刚合谋，杀死了一个骄傲的女人。

所有骄傲、所有美好、所有理想化的东西，都在这座还是海上浮城里被打得支离破碎。死掉的，又何止那些猪，每个因为钱被甩在城市角落里的人，都是“Dead pigs”。

3



这哪像是文艺片



闫羽茜虽然是第一次导演长片，但整部作品成熟得超乎想象。显然，长期拍摄短片和担任制片人工作给了她许多财富。

很多对该片的推荐都会说，这是一部给小众文艺片影迷的作品。但实际上，电影的节奏和制作水准都完全不像文艺片的作派。几条叙事线并行不悖，节奏感相当强烈。





尤其是接近高潮那场雨夜的戏，愤怒骑车的王振、失落的夏夏、剧烈冲突的兄妹俩的混剪，让整个的不安感达到了极致。

如此剧烈的冲突，对几位演员提出了极高的要求。而邬君梅、杨皓宇、李梦几人的表演，完全超出预期，饰演王振的李淳……算了不高要求。





邬君梅的表演可以说是最具突破的，将一个牙尖嘴利的乡间妇女演得活灵活现。乡村非主流的烫发扎巾、五彩斑斓的衣服，让这个女人里外透着不讨人喜欢。

但当她一次次强调着这是我家，我为什么要卖，你会开始尊重甚至敬佩这个女人。而那种与整个世界的孤独，在她发现断水之后的崩溃大哭里完全表达。





当她穿着一身睡袍无言地快速穿行于整座房间，我们都知道那是她对自己的告别，但那一刻她高贵得如同领主夫人在巡视领地。





几位主演也就罢了，每个次要演员甚至群演也通通在线，难怪圣丹斯还给了个最佳群戏。

尤其是有一位卖瓜妇女，面相朴实貌不惊人，然而在得知就是面前的小姑娘将自己丈夫撞伤致残，瞬间迸发的愤怒、痛苦、委屈简直看得人目瞪口呆，表演层次感之强都神了。

用心的制作，一群演员的倾情演绎，催生了一部堪称精品的电影。生活在大城市里的每个人，都在其中有所投射。





电影的最后，黄浦江里的死猪已经打捞干净，每个人也都貌似解脱地开始了新的生活。但电影结尾那个对准了江面的长镜头，拍到了几只死去的鸭子在浮动。





这片江面的环境，再也回不去了，正如那些在事件前后，被颠覆了生活的人们。扔进江里的一头头猪，污染的何止上海，更有牵扯其中的无数人心。













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