转眼间就是年关了，回家的车票都抢好了吗？





敲锣打鼓，又到周五！不管车票来没来，你们心心念念的文娱八卦准时来报到！





电影资讯、明星八卦，你想知道的统统抖给你~搬好小板凳，文娱课堂开课啦~





01

《复联4》前站

《惊奇队长》3月8日中美同步上映









漫威迷们看过来！迪士尼官宣，漫威今年的第一部大戏《惊奇队长》将于3月8日在内地与北美地区同步上映。作为漫威首部以女性为主角的超级英雄电影，这个日子选得也是灰常应景~





根据预告片，除了奥斯卡影后布丽·拉尔森在影片中饰演惊奇队长，神盾局局长塞缪尔·杰克逊也将回归。漫威宇宙最强超级英雄，到底有多强？





02

娄烨这部“活久见”终于亮相

马思纯主演《风中有朵雨做的云》入围柏林电影节









前天，第69届柏林电影节释出了最后一批片单。娄烨执导，马思纯、井柏然主演的影片《风中有朵雨做的云》入围全景单元。



加上之前入围主竞赛单元的《一秒钟》《地久天长》《恐龙蛋》、入围新生代单元的《少年的你》等片，这届柏林还真是华语电影的盛宴呐~





03

总有个金依萌想甜死我

黄景瑜主演新片《月半爱丽丝》杀青





抱走一枚阳光型男！最近，由金依萌监制，黄景瑜、关晓彤主演的《月半爱丽丝》正式杀青！





为爱减肥的剧情，又是妥妥的青春回忆啊~ Wuli景瑜男神在影片中饰演音乐才子韩冰，啊……期待新角色索命！







04

这个瓜吃到撑！

皮特、塞隆被曝正在交往







天啦噜！据外媒报道，布拉德·皮特与查理兹·塞隆正在约会，恋爱关系是从圣诞节开始的。据说，他们还是由塞隆的前未婚夫西恩·潘介绍的，嗯……这关系。





虽然目前两人都未给出回应，但小编好想吃这口瓜啊~

05

全球最大独立电影狂欢

第35届圣丹斯电影节公布评审名单



最近，圣丹斯电影节组委会公布了评审团成员名单，大奖花落谁家，可都是掌握在这些人的手啊~ 快来看看你喜欢的导演与演员是不是“判官”~



【美国剧情片单元】

戴思睿·阿卡万

达米恩·查泽雷

Dennis Lim

菲利斯·奈吉

泰莎·汤普森



【美国纪录片单元】

吕西安·卡斯坦因-泰勒

扬斯·福德

雷切尔·格雷迪

杰夫·奥洛威斯基

Alissa Wilkinson



【世界电影剧情片单元】

简·坎皮恩

夏尔·吉尔贝

希罗·盖拉



【世界电影纪录片单元】

维瑞娜·帕拉韦尔

Maite Alberdi

Nico Marzano

06

你们的硬核操作撩到我了~

《流浪地球》化身“科幻型男”拍大片！













最近，《流浪地球》主创人员为《时尚芭莎》拍摄了一组封面大片，这时尚，这表情，不炸可还行！平日不怎么出现在大家眼里的刘慈欣大大也是星范十足，man到爆~话不多说，图都砸给你！















07

这是要进军电影界的节奏

许鞍华导演支付宝短片《七里地》正式上线









有钱没钱，回家过年~这几天，许鞍华导演的支付宝新春五福短片《七里地》正式上线。这个关于“三代人七里地”的故事看得小编好想回家（呜呜呜……）





从《啥是佩奇》到《七里地》，现在这广告的走心程度简直叫人害怕，将来我们不会真的吐槽“为什么广告中间插播电视剧”吧？

08

朝着“笑死你”就来了

徐峥新片《囧妈》定档2020大年初一









昨天，徐峥自导自演的电影《囧妈》正式开机，并宣布定档2020年大年初一，真是朝着笑死你的目的就来了~两个字：开森！

这次徐导将地点转到了俄罗斯，这一场囧途又会闹出什么样的笑话呢，小编已经按捺不住想要一睹究竟的小心脏了~

09

要接着斗嘴了

《柯明斯基理论》续订第二季





喜大普奔！最近，Netflix宣布《柯明斯基理论》将续订第二季。该剧去年11月上线后口碑好到飞起，前不久斩获了金球奖最佳喜剧类剧集，迈克尔·道格拉斯还拿下了视帝奖杯。





这下又能看迈克尔·道格拉斯与艾伦·阿金两位影帝的日常斗嘴了，期待！





10

会好看吗？

刘震云女儿执导中国翻拍版《情书》







最新消息！岩井俊二的《情书》要被翻拍啦~，由刘震云的女儿刘雨霖执导，曾经编剧过《卧虎藏龙》《色戒》的王慧玲前来坐镇。



如果不出意料，曾为《花样年华》《一代宗师》等配乐的梅林茂也即将加盟。这阵容，如果拍不好真的没理由了。

11

千玺演技炸裂！

柏林影展入围影片《少年的你》首曝预告









最近，柏林电影节新生代单元入围华语电影《少年的你》曝光了超前预告，确认过Wuli 千玺的眼神，是一场血淋淋的残酷青春……





据悉，这部影片聚焦高考、家庭教育等社会话题热点，讲述青春的苦痛。导演曾国祥前作《七月与安生》就是青春+现实主义题材，新片值得期待哦。





12

多年媳妇熬成婆

《黑寡妇》独立电影2月开机









第二部女超级英雄独立电影要来了！据外媒报道，《黑寡妇》将在2月28日正式开机，斯嘉丽·约翰逊，也在出演了近十年的漫威电影之后，终于多年媳妇熬成婆，等来了一部独挑大梁的影片，在这小编要恭喜“寡姐”啦~





13

“法国奥斯卡”关注下？

第44届凯撒奖揭晓提名名单









昨天，第44届法国凯撒奖于揭晓了提名名单，《监狱风云》《大浴场》10项提名领跑，《希斯特斯兄弟》9项提名紧随其后。现将部分片单奉上，没看过的盆友们快快补起来呦~





【最佳电影提名】

《痛苦》

《自由了》

《希斯特斯兄弟》

《大浴场》

《盖》

《监护风云》

《孤儿》

【最佳导演提名】

艾玛努艾尔·芬奇《痛苦》

皮埃尔·沙尔瓦多利《自由了！》

雅克·欧迪亚《希斯特斯兄弟》

吉尔·勒卢什《大浴场》

亚历克斯·鲁茨 《盖》

泽维尔·勒格朗《监护风云》

珍妮·亨利《孤儿》

【最佳男主角提名】

坎德瓦·贝耶《音乐之光》

罗曼·杜里斯《我们的战役》

文森特·拉科斯特《阿曼达》

吉尔·勒卢什《孤儿》

亚历克斯·鲁茨《盖》

皮奥·马麦《自由了》

德尼·梅诺谢《监护风云》

【最佳女主角提名】

埃洛迪·布歇《孤儿》

塞西尔·德·弗朗斯《音乐之光》

蕾雅·德吕盖《监护风云》

维尔日妮·埃菲拉《不可能的爱》

阿黛拉·哈内尔《自由了》

桑德琳娜·基贝兰《孤儿》

梅兰尼·蒂埃里《痛苦》



14

默认啦！

古川雄辉恋情曝光









最近，媒体拍到了一组古川雄辉和圈外女友逛街的照片，恋情曝光。《一吻定情》里帅出天际的江直树，终究吻的人不是我……（哭！）





看这照片，古川男友力爆棚啊~





15

俺一家好着呢

维多利亚回应与小贝婚变传闻









贝嫂生气了，后果很严重！最近，“贝嫂”维多利亚在接受采访时炮轰了那些说他们夫妻二人婚变的传闻，烦人又闹心。球迷们放心吧，人家俩感情好着呢。

16

要发力了

《大圣归来》团队三部新作释出海报









优秀！最近，《大圣归来》原创团队释出了三部新作《西游记之大圣闹天宫》《哪吒之魔童降世》《深海》的海报，满满的中国风。据悉，《大圣闹天空》已定档今年暑假，约起来约起来~











17

一路走好！

知名作家林清玄去世









前日，当代著名作家、学者林清玄离世，享年65岁。





在世时，林老先生出版的文学作品超过百部，多次被收入中小学语文教材，被誉为“当代散文八大作家之一”。









生前的最后一条微博更让人为之泪目，“我们虽然在尘网中生活，但永远不要失去想飞的心，不要忘记飞翔的姿势”。林老先生，一路走好！



18

啥情况捏？

玄彬孙艺珍被曝交往





自从合演《协商》之后，玄彬和孙艺珍的绯闻好像就没断过。月初，二人被曝同游洛杉矶。这几天，他俩又被拍到同逛超市，再次引发恋情猜测。





只可惜消息一出，再次被官否。不过话说回来，他俩的颜可真是配一脸啊~

19

准备召唤神龙？

Netflix加入美国电影协会凑成“七大”













最新消息，Netflix正式成为美国电影协会的一员！划重点，这可是第一家加入MPAA的非电影公司哦！此前MPAA成员仅有传统的好莱坞六大电影公司。



网飞的加入也意味着传统电影公司=美国电影主流的局面在改变，以后的情形如何，让我们拭目以待~





20

舍不得！

律政剧《金装律师》宣布续订最终季









小西装也要完结了！自2011年开播以来，《金装律师》一直是USA台最受欢迎的剧集。最近，主创人员宣布了续订最终季的消息，哎……哈维和迈克相遇的画面仿佛还在眼前，这么快就要完结了（哭……）

。

不过，这个系列还会延续，已确定了一部以女王Jessica Pearson为主角的《皮尔森》衍生剧，必须预订啊！

21

一波活色生香

众星亮相巴黎时装周







拉米·马雷克





巴黎时装周最近正在如火如荼的进行，众星亮相Chanel、Dior、GiorgioArmani等品牌秀场，那叫一个养眼呀~





乌玛·瑟曼与女儿玛雅·霍克





卢克·伊万斯







达科塔·范宁





艾梅柏·希尔德







斯塔西·马汀







22

引进无望，只等血浆

《疾速追杀3》发布首款预告





话不多说就是干！这几天，《疾速追杀3》发布了首款预告，John Wick又换狗狗了……





各种枪战、打戏、飙车、骑马，天下大乱、看得小编也是pia pia 滴，奥斯卡影后哈莉·贝瑞隆重登场，饰演John Wick的旧情人索菲亚，已经北美定档5月17，内地引进倒是不可能，只能电脑上数数Wick这次又杀了几个？





23

最稳风向标

第30届美国制片人工会奖名单出炉



第30届美国制片人工会奖终于在近日揭开神秘面纱，放出获奖名单!





《绿皮书》不负众望拿下最佳影片，《蜘蛛侠：平行宇宙》不出意料摘得最佳动画片，《与我为邻》被评为最佳纪录片。







恭喜恭喜，实至名归!参照这份获奖名单预测奥斯卡，绝对靠谱！









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