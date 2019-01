早年,韩剧的纯爱三件套(车祸、绝症和治不好)收集了无数人的眼泪,导致现在看到这一系列不自觉就反胃绕道远行。

但去年日剧《大恋爱》的火爆,再次把「绝症」这一话题拉回我们的视野。吐槽归吐槽,但世界上每时每刻都有这样的绝望在上演,如果真的不幸得了不治之症,我们的人生该如何走下去呢?

本期小编为大家盘点了8部绝症片的佼佼者。这里面没有矫情的为病而病,而是不约而同用小清新式的纯净语言谱写了温暖的「死亡之歌」,不仅让人正视不同病症给人带来的痛苦折磨,更让观众反思生之可贵。

希望我们都能在健康的前提下,更加热爱生活和生命;即使遭遇坎坷,也愿我们生出不灭的勇气,与痛苦勇敢对抗!

接下来,希望这些影剧都能治愈我们。











关键词:失忆

1



《我脑中的橡皮擦》

Eraser in my head

导演: 李宰汉

编剧: 李宰汉 / Yeong-ha Kim

主演: 郑雨盛 / 孙艺珍 / 白钟学 / 金富善 / 金重基

类型: 剧情 / 爱情

上映日期: 2004-11-05(韩国)





相关病症:阿尔茨海默症

韩流“致郁”系纯爱鼻祖系列。建筑工人哲洙与富家千金小姐秀真不打不相识,套路走向恋爱结婚。结果婚后发现,秀真的记忆越来越差,就像橡皮逐渐擦掉了脑海中的所有回忆。

泪点:





患病后的秀真,每天早上醒来不记得枕边人,到了晚上却会爱上“这个陌生人”。在记忆慢慢被蚕食的情形下,秀真对哲洙的告白,「我想在我还能记得你的时候告诉你我有多么的爱你」。





想当年绝症还没泛滥,加上男女主的颜值,赚取了多少像纯情的小编一样的人的眼泪!





2



《大恋爱:与将我忘记的你》

Dai Renai: Boku wo Wasureru Kimi to





导演: 金子文纪 / 冈本伸吾

编剧: 大石静

主演: 户田惠梨香 / 室毅 / 松冈昌宏 / 草刈民代

类型: 剧情 / 爱情

首播: 2018-10-12(日本)

集数: 10

单集片长: 46分钟

相关病症:阿尔茨海默症

女医生相亲准备和条件般配的男医生结婚,却在婚前爱上了搬家工人……而这个搬家工人恰好是她最爱的小说家。





“婚前遇见真爱”的浪漫故事,却剑走偏锋:女主患了早期阿尔茨海默症,于是余生的每一天女主既要和病症决斗,还要和爱情和解。

泪点:





治愈版《我脑中的橡皮擦》。同样描述老年痴呆症,但《大恋爱》走的是温情脉脉的路线,“我们不是一个世界的人”“同一个世界多没意思呀”,两人的土味情话,在平淡的镜头下甜到了心坎里。

3



《初恋50次》



First Dates





导演: 彼得·西格尔

编剧: 乔治·温

主演: 亚当·桑德勒 / 德鲁·巴里摩尔 / 罗伯·施奈德

类型: 喜剧 / 爱情

上映日期: 2004-06-25(中国大陆) / 2004-02-13(美国)





相关病症:失忆症

女孩因为车祸得了失忆症。男孩对女孩一见钟情,他每天努力和女孩见面约会,可是第二天女孩就忘了昨天的事情。于是,他把两个人的约会刻成光盘,让女孩每天起床后观看,这样的生活一直持续到两人结婚生子。

泪点:





正宗的「恋爱百科全书」。女孩永远不记得今天发生过什么,但男孩却愿意每天像初恋时那样爱她。明明女主的遭遇很悲惨,却偏偏拍成了撒糖纯爱系。看完了只想高呼“我也想失忆,我也想恋爱!”











关键词:癌症

4



《悸动的心》



Restless





导演: 格斯·范·桑特

编剧: 廖炳勝

主演: 米娅·华希科沃斯卡 / 亨瑞·霍珀 / 加濑亮

类型: 剧情

上映日期: 2011-04-06(埃及) / 2011-09-16(美国)





相关病症:脑瘤





身患绝症的青春女孩,遇到爱逛葬礼的怪咖男孩,年轻的生命在平淡的生活相伴相爱,即使要面对死亡来临的黑暗时刻,却能享受青春,从容前行。

泪点:





治愈系绝症青春暖片。最迷惘的青春遭遇最黑暗的绝症,死过的男孩和将死的女孩却选择从容面对,死亡终会到来,而我们要做的就是享受当下。青春很美,伤痛终会自愈。





5



《我和厄尔以及将死的女孩》



Me and Earl and the Dying Girl





导演: 阿方索·戈麦斯-雷洪

编剧: 杰西·安德鲁斯

主演: 托马斯·曼 / 奥利维亚·库克 / RJ·赛勒

类型: 剧情 / 喜剧

上映日期: 2015-01-25(圣丹斯电影节) / 2015-06-12(美国)





相关病症:白血病







高中生格雷戈是个怪咖,不爱社交,只有一个好友厄尔,两人都是电影发烧友。格雷戈偶然认识患病的瑞秋,女生得癌仍乐观向上,她改变了格雷戈的内心和外在,而男生温暖了瑞秋的最后岁月……

泪点:





绝望的人生却因电影改变,即俗气的套路却因为到处的迷影元素而分外迷人。青春里的暧昧、狗血的绝症,都靠创意和文艺的气息得到拯救。生活中总需要一些温暖的治愈来代替对死亡的恐惧。

6

《星运里的错》

The Fault in Our Stars





导演: 约什·布恩

编剧: 斯科特·纽斯塔德 / 迈克尔·H·韦伯

主演: 谢琳·伍德蕾 / 安塞尔·艾尔高特 / 威廉·达福

类型: 剧情 / 爱情

上映日期: 2014-06-06(美国)





相关病症:肺癌&骨癌

身处花样年华的海泽尔不幸得了肺癌,在癌友互助会中,她结识了患骨癌的男孩奥古斯都。同样被绝症缠绕,让两个年轻人惺惺相惜,两颗心越走越近。

泪点:





朴实不妖的癌症女与高富帅的爱情故事。





没有教条式的鸡汤喂毒,主人公们得癌却并没有因此得到“特殊对待”,他们依然要处理琐碎生活的点滴。而且清新的画风,更饱满地透露出「死亡最重要的意义是,让活着这件事更有价值」。











关键词:罕见绝症

7

《我存在的时间》

The Hours Of My Life





导演: 葉山浩樹 / 城宝秀則

编剧: 橋部敦子

主演: 三浦春马 / 多部未华子 / 斋藤工 / 山本美月

类型: 剧情

首播: 2014-01-08(日本)

集数: 11

单集片长: 45分钟





相关病症:渐冻症





两个初入社会的毕业生,因为同样受挫的心灵而逐渐相知相爱。谁知在以为一帆风顺的旅途上,男主不幸得到了渐冻症,时日无多,但他却选择在剩下的日子里更努力的拥抱生命和爱人。

泪点:





乐观对抗病魔系作品,又被称为男版《一公升的眼泪》。渐冻症对人的摧残,男主还要忍受来自社会和亲人的压力,如此艰巨之下,他仍带着勇气与病魔和生活对抗。看完了让人更加珍惜当下和热爱生活。

8

《一公升的眼泪》

1 Litre of Tears





导演: 冈村力

编剧: 江头美智留 / 大岛里美

主演: 加藤和子 / 大西麻惠 / 松金米子 / 芦川芳美

类型: 剧情

上映日期: 2005-02-05(日本)





相关病症:脊髓小脑变性症





一直无忧无虑生活的女主,在升入高中后身体突然出了毛病,突如其来的绝症让女主的身体每况愈下,饱受病魔和社会的压力,她仍选择勇敢对抗到生命的最后一秒钟……

泪点:





「从头哭到尾」系列,为女主的不幸遭遇哭到泪干,却又庆幸自己的健康,从此更用力热爱生活,比课本更有说服力的教育电影。





我们热爱电影,正是因为有这样的影片,反而让我们更加热爱生活。即使人生难测,我们也要像电影中的主角们一样,不放弃挣扎,享受当下,珍惜每一个今天。

不说了,小编先去哭会儿了~~~~希望你也能从这些影片中得到治愈。





