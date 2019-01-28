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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 每一部都哭到崩溃，却又温暖至极，好治愈！

藤井树 发布于：

早年，韩剧的纯爱三件套（车祸、绝症和治不好）收集了无数人的眼泪，导致现在看到这一系列不自觉就反胃绕道远行。

 

但去年日剧《大恋爱》的火爆，再次把「绝症」这一话题拉回我们的视野。吐槽归吐槽，但世界上每时每刻都有这样的绝望在上演，如果真的不幸得了不治之症，我们的人生该如何走下去呢？

 

本期小编为大家盘点了8部绝症片的佼佼者。这里面没有矫情的为病而病，而是不约而同用小清新式的纯净语言谱写了温暖的「死亡之歌」，不仅让人正视不同病症给人带来的痛苦折磨，更让观众反思生之可贵。

 

希望我们都能在健康的前提下，更加热爱生活和生命；即使遭遇坎坷，也愿我们生出不灭的勇气，与痛苦勇敢对抗！

 

接下来，希望这些影剧都能治愈我们。




关键词：失忆

1

《我脑中的橡皮擦》

Eraser in my head

 

导演: 李宰汉
编剧: 李宰汉 / Yeong-ha Kim
主演: 郑雨盛 / 孙艺珍 / 白钟学 / 金富善 / 金重基
类型: 剧情 / 爱情
上映日期: 2004-11-05(韩国)

 

  相关病症：阿尔茨海默症  

 

韩流“致郁”系纯爱鼻祖系列。建筑工人哲洙与富家千金小姐秀真不打不相识，套路走向恋爱结婚。结果婚后发现，秀真的记忆越来越差，就像橡皮逐渐擦掉了脑海中的所有回忆。

 

泪点：


患病后的秀真，每天早上醒来不记得枕边人，到了晚上却会爱上“这个陌生人”。在记忆慢慢被蚕食的情形下，秀真对哲洙的告白，「我想在我还能记得你的时候告诉你我有多么的爱你」。


想当年绝症还没泛滥，加上男女主的颜值，赚取了多少像纯情的小编一样的人的眼泪！


2

《大恋爱：与将我忘记的你》

Dai Renai: Boku wo Wasureru Kimi to


导演: 金子文纪 / 冈本伸吾
编剧: 大石静
主演: 户田惠梨香 / 室毅 / 松冈昌宏 / 草刈民代
类型: 剧情 / 爱情
首播: 2018-10-12(日本)
集数: 10
单集片长: 46分钟

 

  相关病症：阿尔茨海默症  

 

女医生相亲准备和条件般配的男医生结婚，却在婚前爱上了搬家工人……而这个搬家工人恰好是她最爱的小说家。


“婚前遇见真爱”的浪漫故事，却剑走偏锋：女主患了早期阿尔茨海默症，于是余生的每一天女主既要和病症决斗，还要和爱情和解。

 

泪点：


治愈版《我脑中的橡皮擦》。同样描述老年痴呆症，但《大恋爱》走的是温情脉脉的路线，“我们不是一个世界的人”“同一个世界多没意思呀”，两人的土味情话，在平淡的镜头下甜到了心坎里。

 

3

《初恋50次》

First Dates


导演: 彼得·西格尔
编剧: 乔治·温
主演: 亚当·桑德勒 / 德鲁·巴里摩尔 / 罗伯·施奈德
类型: 喜剧 / 爱情
上映日期: 2004-06-25(中国大陆) / 2004-02-13(美国)


  相关病症：失忆症  

 

女孩因为车祸得了失忆症。男孩对女孩一见钟情，他每天努力和女孩见面约会，可是第二天女孩就忘了昨天的事情。于是，他把两个人的约会刻成光盘，让女孩每天起床后观看，这样的生活一直持续到两人结婚生子。

 

泪点：


正宗的「恋爱百科全书」。女孩永远不记得今天发生过什么，但男孩却愿意每天像初恋时那样爱她。明明女主的遭遇很悲惨，却偏偏拍成了撒糖纯爱系。看完了只想高呼“我也想失忆，我也想恋爱！”




关键词：癌症

4

《悸动的心》

Restless


导演: 格斯·范·桑特
编剧: 廖炳勝
主演: 米娅·华希科沃斯卡 / 亨瑞·霍珀 / 加濑亮 
类型: 剧情
上映日期: 2011-04-06(埃及) / 2011-09-16(美国)


  相关病症：脑瘤  


身患绝症的青春女孩，遇到爱逛葬礼的怪咖男孩，年轻的生命在平淡的生活相伴相爱，即使要面对死亡来临的黑暗时刻，却能享受青春，从容前行。

 

泪点：


治愈系绝症青春暖片。最迷惘的青春遭遇最黑暗的绝症，死过的男孩和将死的女孩却选择从容面对，死亡终会到来，而我们要做的就是享受当下。青春很美，伤痛终会自愈。


5

《我和厄尔以及将死的女孩》

Me and Earl and the Dying Girl


导演: 阿方索·戈麦斯-雷洪
编剧: 杰西·安德鲁斯
主演: 托马斯·曼 / 奥利维亚·库克 / RJ·赛勒 
类型: 剧情 / 喜剧
上映日期: 2015-01-25(圣丹斯电影节) / 2015-06-12(美国)


  相关病症：白血病  


高中生格雷戈是个怪咖，不爱社交，只有一个好友厄尔，两人都是电影发烧友。格雷戈偶然认识患病的瑞秋，女生得癌仍乐观向上，她改变了格雷戈的内心和外在，而男生温暖了瑞秋的最后岁月……

 

泪点：


绝望的人生却因电影改变，即俗气的套路却因为到处的迷影元素而分外迷人。青春里的暧昧、狗血的绝症，都靠创意和文艺的气息得到拯救。生活中总需要一些温暖的治愈来代替对死亡的恐惧。

 

6

《星运里的错》

The Fault in Our Stars


导演: 约什·布恩
编剧: 斯科特·纽斯塔德 / 迈克尔·H·韦伯
主演: 谢琳·伍德蕾 / 安塞尔·艾尔高特 / 威廉·达福 
类型: 剧情 / 爱情
上映日期: 2014-06-06(美国)


  相关病症：肺癌&骨癌  

 

身处花样年华的海泽尔不幸得了肺癌，在癌友互助会中，她结识了患骨癌的男孩奥古斯都。同样被绝症缠绕，让两个年轻人惺惺相惜，两颗心越走越近。

 

泪点：


朴实不妖的癌症女与高富帅的爱情故事。


没有教条式的鸡汤喂毒，主人公们得癌却并没有因此得到“特殊对待”，他们依然要处理琐碎生活的点滴。而且清新的画风，更饱满地透露出「死亡最重要的意义是，让活着这件事更有价值」。




关键词：罕见绝症

7

《我存在的时间》

 The Hours Of My Life


导演: 葉山浩樹 / 城宝秀則
编剧: 橋部敦子
主演: 三浦春马 / 多部未华子 / 斋藤工 / 山本美月 
类型: 剧情
首播: 2014-01-08(日本)
集数: 11
单集片长: 45分钟


  相关病症：渐冻症  


两个初入社会的毕业生，因为同样受挫的心灵而逐渐相知相爱。谁知在以为一帆风顺的旅途上，男主不幸得到了渐冻症，时日无多，但他却选择在剩下的日子里更努力的拥抱生命和爱人。

 

泪点：


乐观对抗病魔系作品，又被称为男版《一公升的眼泪》。渐冻症对人的摧残，男主还要忍受来自社会和亲人的压力，如此艰巨之下，他仍带着勇气与病魔和生活对抗。看完了让人更加珍惜当下和热爱生活。

 

8

《一公升的眼泪》

 1 Litre of Tears


导演: 冈村力
编剧: 江头美智留 / 大岛里美
主演: 加藤和子 / 大西麻惠 / 松金米子 / 芦川芳美
类型: 剧情
上映日期: 2005-02-05(日本)


  相关病症：脊髓小脑变性症  


一直无忧无虑生活的女主，在升入高中后身体突然出了毛病，突如其来的绝症让女主的身体每况愈下，饱受病魔和社会的压力，她仍选择勇敢对抗到生命的最后一秒钟……

 

泪点：


「从头哭到尾」系列，为女主的不幸遭遇哭到泪干，却又庆幸自己的健康，从此更用力热爱生活，比课本更有说服力的教育电影。

 

 

我们热爱电影，正是因为有这样的影片，反而让我们更加热爱生活。即使人生难测，我们也要像电影中的主角们一样，不放弃挣扎，享受当下，珍惜每一个今天。

 

不说了，小编先去哭会儿了～～～～希望你也能从这些影片中得到治愈。

 


微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团





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藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

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