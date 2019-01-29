



真的是打死都没有想到，有朝一日竟然可以在内地荧幕上看到 “没有最贱，只有更贱”，人送外号“小贱贱”的死侍！也算是有生之年系列了。









看过的人都知道，《死侍》系列可以称得上是“R级中的战斗机”，黄暴粗口，血腥满天。一听就知道引进内地没戏……











不成想，经过粉饰，PG-13版的《死侍》带着“童真滤镜”就来了。首周末三天怒刷1.5亿，居然拿了周票房冠军！









在这冷淡的“春运档”，取得如此成绩实属不易，看来大家对“小贱贱”都是真爱啊~





不过，毕竟弱化了暴力血腥镜头，还增加了19分钟的新情节，可不是那么原汁原味了，那也就不能怪原作粉丝原地爆炸了。









到底为什么想不开，搞出了这么部《死侍2：我爱我家》？原作《死侍2》跟这一部，到底有多大不同？不啰嗦了，这就为大家揭秘这版电影的十大幕后故事， 不听准保你后悔~





1



为何改版？





去年5月，《死侍2》就在北美上映了，全球狂揽超7亿美元票房，可以说是非常优秀了。





改装过后的PG-13版也趁着圣诞季卷土重来。这几天在国内上映的正是这一版，所以之前所流传的这一版本是“为中国量身打造”，属于胡说了，PG-13版可比上映标准高多了。





但一部R级影片为何要被活森森地改成PG-13级？无疑是想吸引更大的观众群没错了，那这背后就必然捆绑着赚钱二字。





就像瑞恩·雷诺兹开玩笑说的那样，出品这版是为了“圈钱”。当然，引进内地也是为了分走中国市场的一杯羹。









另外，迪士尼收购福斯的交易眼看就要完成，X战警的IP版权也即将回归漫威的怀抱，之后各路英雄的联动作品自然要被提上日程。





不管是为了吸引低年龄受众，还是为以后作品中各路英雄联动的情节打基础，都是迪士尼大大在为未来做打算啊~





2

为何中译为“我爱我家”？





说起“我爱我家”，大家肯定都会想起那部万人空巷的情景喜剧。其实，这电影和它没啥关系……









但因为本版的初衷是为了让北美观众一起在圣诞节全家出动再回味一遍《死侍2》，这么“合家欢”的味道，怎么能不用一个符合片子调性的“我爱我家”应情应景呢~





所以引进内地后，原本的“ Once Upon a Deadpool”就被翻成了“我爱我家”。











官方还专门曝出了一组“死侍版我爱我家”海报，打得一手的情怀好牌。“小贱贱”出现在这里，咋就这么不违和捏？





3

X特攻队组建并非偶然？





我们现在在《死侍2》里看到的故事是：贱贱组建了X特攻队去阻止想要杀死火拳的电索。其实，原始剧本可不是这样的~

据瑞恩·雷诺兹透露，第一版的剧本可没有多米诺、电索等X特攻队成员。而是聚焦一个名叫NBC的好声音电视节目，讲死侍会从好声音的评委手里抢夺至尊红椅的故事。







结果换来了福斯“最扯淡的想法”的回应，不过确实大概似乎听起来是没啥意思……





这才有了我们现在所看到的第二个版本。这版故事中的X特攻队正好可以让福斯组织自己的复仇者联盟，还能让雷诺兹就去邀请各路大咖，两全其美~





4

为何找皮特出演？







说到大咖，就不能不提X战警、“休叔”休·杰克曼、“呆萌”马特·达蒙在本版中的“超长”亮相了。反正本编不会告诉你那个出场没多久，就被贱贱电晕的大肚男是马特·达蒙（抠鼻）。









说到客串时长，最悲惨的莫过于布拉德·皮特了。因为在电影中他饰演“X特攻队”的成员“消影人”，超能力就是隐身……最后一不小心降落高压线上被电出了原型，这一瞬间才露出真面目。







不过福斯方面对于雷诺兹找皮特客串有点费解，他则给出了“皮特会扮演隐形人，不用说话，只会在一瞬间看到他”的解释。行了，啥也别说了，“黄金一秒钟”颁给皮特，这才是“一秒入戏”的好演员啊！

5

电索原来不是最大反派？







其实，大卫·雷奇导演曾当过布拉德·皮特的替身，而皮特也曾考虑出演电索一角，但最终因为档期冲突未能演成。后来瑞恩·雷诺兹亲自说服皮特，皮特才答应客串一个露脸仅有1秒钟的小角色。据说片酬是一杯咖啡……





电影的反派原本也不是电索，而是黑汤姆·卡西迪。奈何预算不够，最后只能把这个角色硬森森地削减成打酱油的角色……莫名心疼他几秒。





6

新版开头居然是这样来的？





这版的开头是不是似曾相识？ “幽默嘴炮”弗雷德·萨维奇坐在床上，听死侍给自己温柔地讲“Once Upon a Deadpool（从前有个死侍）”的故事。





没错，连镜头角度、台词设置、剪辑技巧都几乎没怎么变化的场景，正是致敬1987年福斯发行的浪漫冒险电影《公主新娘》。





在这个片子中，31年前弗雷德饰演的正是床上听故事的孩子。这版《死侍2》中，他“重操旧业”，重现聆听童话的情景。







有意思的是，这一啼笑皆非的卧室创意竟是来自网友的一次脑洞玩笑。如今在电影中实现，不知道那位粉丝会激动成什么样~





这个桥段也足以证明，这部“纯净”版绝对不是“中国定制”，谁知道这个啊……





7

不只为挣钱？





虽说改版再映是为了挣钱，但也不完全是这样。《死侍2：我爱我家》在北美上映后，每卖出一张电影票，都会捐献1美元给“F-ck癌症基金会”，这也很符合改版电影“合家欢”的调性了。









不过，连捐助的慈善组织名字中都包含脏字，也真的是非常死侍！

8

死侍为何要爆头绿灯侠？





贱贱在片尾彩蛋中，杀死曾经扮演绿灯侠的自己也是非常“贱”了。原来，是因为当年《绿灯侠》上映后，口碑低，票房差，所以瑞恩·雷诺兹非常后悔接拍该片。





索性就回到接受剧本之前，将自己爆头，这波操作666啊！





9

幕后欢乐多





在日常生活中，雷诺兹还是“贱”性不改。连导演都放话，不知道是雷诺兹在演死侍，还是死侍在演雷诺兹了。









在一段曝光的MV拍摄花絮中，排练结束后的雷诺兹和席琳·迪翁打趣起来。互赞互怼，好不热闹~









席琳·迪翁还亲自鉴定了贱贱胸部的真实性，只见贱贱云淡风轻的调侃道：“我不到A罩杯”。 嗯……确认过眼神，瑞恩·雷诺兹是贱贱本尊没错了。







10

这个彩蛋，得用IMAX看！

不得不说，这版电影8个片尾彩蛋算是创了一个记录，成为了漫威电影史上片尾彩蛋最多的影片。





斯坦·李老爷子在片尾的亮相，简直是催泪的重磅炸弹。尤其是小编看的是IMAX场，老爷子的面孔一出来实在是震撼心灵啊！













去年5月在北美上映时，由于老爷子没有档期，他并没有参与彩蛋的拍摄，所以只有一个人像出现在墙上。





之后再版重映，老爷子提前专门录了一段视频加在末尾，这也极可能是老爷子生前拍摄的最后一个漫威彩蛋了。





最后，再提醒一下小伙伴们，据贱贱透露，影片中有5个隐藏极深的彩蛋，全世界看过的小伙伴都没能发现。你如果“不幸”找到了，就赶快告诉他吧~





《死侍2：我爱我家》或许不在你的必看片单里，但提醒大家，如果要看一定要看IMAX哦，哪怕是为了老爷子的彩蛋！









微博：@藤井树观影团2011





