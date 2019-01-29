注意：文末有超大福利哦！





关于《副总统》，我们的关注点似乎都会集中在男主角克里斯蒂安·贝尔身上。



料实在是太多了，“橡皮人”贝尔为了饰演切尼增重40磅（约18公斤），以44岁饰演切尼从20到近70岁的超大年龄跨度。关键是各个年龄的气质感觉都完全不一样！





切尼VS贝尔

这样的演出当然会成为颁奖季的大热门，金球拿了喜剧类影帝，奥斯卡也拿了影帝提名，这一年的贝尔那叫个大丰收。

最惊（气）人的是，这个“橡皮人”现在又瘦下来了！在《福特VS法拉利》片场的贝尔，居然又瘦成了一道闪电，减肥大业崩了快30年的小编简直要给他扎小人了！





但许多人可能没有注意到的是，《副总统》的导演，叫作亚当·麦凯。他的上一部电影，是2016年把次贷危机揭了个底儿掉的《大空头》。

这样一位啥都敢说的导演，这次把“黑手”伸向了雪白雪白的白宫。

《副总统》

Vice

导演/ 编剧: 亚当·麦凯

主演: 克里斯蒂安·贝尔 / 艾米·亚当斯 / 史蒂夫·卡瑞尔 / 山姆·洛克威尔

类型: 剧情 / 喜剧 / 传记 / 历史

上映日期: 2018-12-25(美国)

片长: 132分钟

比起《副总统》这个名字，头次觉得港版的片名这么贴切：《为“副”不仁》。片中男主角迪克·切尼是小布什在任期间的美国副总统，并被认为是美国历史上“最具权势”的副总统。

能把这么个“摆设”职务干得风生水起，这位切尼绝对是美国政治史上的奇葩，他的传记片也必然有各种充满争议的时刻。





结果一看成片，这不就是电影版的《纸牌屋》吗？

1



政治动物来袭



电影开头，先给我们来了两段切尼同志的人生剪影。

第一小段是他的青年时光，在酒吧里跟人耍钱酗酒，醉酒驾车被警察拦下，直接软倒在公路上。













第二段则是“9·11事件”刚刚发生，他在白宫地下室的紧急会议上，先通知总统不要降落，然后直接假总统之名向国防部发布了战时条令。













一段low到底线，一段权倾朝野，他的人生，究竟经历了什么？





当切尼因为酗酒赌博被耶鲁开除之后，他在老家怀俄明州干过一段扯电线的活儿，爬到十几米高的电线杆子上玩命。女朋友琳恩给他下了最后通牒：要不然你重新振作卷土重来，要不然咱俩玩儿完！

年轻的迪克能怎么办？已经不再是个单身汉了，那没说的，豁出去拼了。只是，他真的只是为了爱情吗？





几年后，已经是怀俄明大学政治学硕士的切尼到华盛顿成为议员办公室的实习生，在那里，他遇到了后来与他相爱相杀一生的良师益友——唐纳德·拉姆斯菲尔德。

臭味相投的两人很快互相引为知己，尼克松时代的切尼已经在白宫有了自己的办公室，虽然还是很小，连个窗户都没有。但野心的种子已经种下。





但尼克松的亲信们没人喜欢拉姆斯菲尔德，他被排挤到了布鲁塞尔。铁杆兄弟切尼也离开了白宫，却获得了一个公司高管的职务作为补偿，短短几年家里的别墅轿车都买齐了。













这样的日子，他知足吗？

政治动物的欲望，从来不会被遏制。

水门事件之后，华盛顿传出了尼克松即将辞职的消息。而已经靠边站的切尼，闻到了机会的味道。他一个电话打到了布鲁塞尔，第二天，他在机场见到了拉姆斯菲尔德。





福特作为副总统接任，所有没有牵扯进水门事件的共和党都成了抢手货。切尼重新获得了在白宫工作的权力。





拉姆斯菲尔德官运亨通，一举成为福特的幕僚长；当前者晋升为国防部长，切尼成为史上最年轻的幕僚长。

之后，老布什在1989年就任总统，切尼成为国防部长。再之后切尼曾经试图竞选总统，但因为女儿玛丽的同性恋身份，他宣布支持同性婚姻并放弃了继续在政界发展。





之后几年，他在一家大型能源集团哈里伯顿任CEO。闲来无事，和一家人团聚在乡间别墅，生活乐无边。





政治前途已经无亮，切尼这次总该死心了吧？

居然还没有。1999年，老布什的浪荡子小布什宣布参选总统，他希望切尼担任他的副手。凭借和布什家族的良好关系，切尼在布什政府获得了难以想象的权势。









正如片头，他在很多地方已经可以越俎代庖地替总统做决策。华盛顿的许多部门，都由切尼的党羽把持；包括国会大厦、五角大楼、FBI总部，都有切尼的办公室。在华盛顿，切尼无处不在。

直到对阿、对伊战争的恶果政府无法承受，切尼终于逐渐失去了他在布什那里的信任。而关于他和大集团的权钱交易的调查，也随之展开。





这是一个政治动物的一生。对于切尼来说，他的政治生涯就是不断追逐更高权力的过程。

但对于世界来说，这场政治游戏给太多人带来了难以承受的灾难。

2



政治讽刺+喜剧



好莱坞从来不缺乏黑政府的大手笔，单说片中的小布什，在2008年小布什卸任后不久，奥利弗·斯通就拍过一部极尽讽刺的《小布什传》，男主找的是“灭霸”乔什·布洛林。

但比起任何同类型电影，《副总统》的尺度都足够惊人。





相比起《小布什传》有限的时间跨度，政坛“不倒翁”切尼在白宫长达40多年的经历就太好看了。麦凯以此铺开，展示了美国政坛种种令人无语的怪象。

最突出的符号，就是卡特上台之后推广环保节能，屋顶开始架设太阳能板；结果等到里根上任，把那些太阳能板全给拆了。潜台词很明白：美国的政治，就是个循环扯淡的过程。













而亚当·麦凯发挥出了《大空头》里的辛辣功底，一切关于权力的描绘都直白到让人头皮发麻。

拉姆斯菲尔德指着圆形办公室的门对切尼说，尼克松跟基辛格正在里面谈论轰炸越南的事儿，他们这边说几句话，单发750磅的炸弹雨将在越南毁掉一个村庄。权力的诱惑力，就是这种一言而决、宛如神祗的决定权。





在下一刻，切尼想象着越南的一对父女被炸弹吞没。那一刻他不会知道，30年后他把阿富汗和伊拉克都变成了废墟。













也就是这种欲望，勾搭着切尼一步一步地成为一只野兽。

麦凯在其中插入了一场非常讽刺的戏码。反恐战争爆发后，切尼和党羽通过了关于酷刑和隐私权的全新法案。





电影将其抽象化为，他和拉姆斯菲尔德等人一起坐在餐厅里，听着服务生介绍“非常规引渡”（绑架）、“关塔那摩湾”（海外非法审判）等完全违法和违宪的内容。

当服务生问切尼，请问您要选哪样？切尼说：我全都要了；当服务生说“Excellent Choice”，让一帮“大反派”笑得前仰后合。













能把政治动物演得惟妙惟肖，这帮演员各个都是戏精。

饰演小布什的山姆·洛克威尔今年拿了一堆男配提名，简直是小布什附体。





喜剧出身的史蒂夫·卡瑞尔在《大空头》之后已经成了亚当·麦凯御用，这次出演拉姆斯菲尔德更是“奸”相毕露。





也不能忘了夫人琳恩·切尼，她永远是最能让切尼重新开始拼杀的人。









跟这帮人比起来，好像贝尔演的切尼是最不像的一个！

此外，亚当·麦凯的镜头语言还是一如既往的有风格。手持摄影和非线性剪辑现在都是人家的标配了，时不时插入一段Flash那就是常规操作。

最惊艳的是放到一半，当切尼第二次离任经商，和一家人在乡间别墅过着幸福的生活，屏幕居然出字幕了？顿时怀疑人生，进度条才走到一半难道是逗我？结果放完字幕，故事继续……装还挺像。













这么一玩，还真有几分意味深长：如果切尼那之后没有选择再次复出，他在历史上的背影是否会简单许多？

3



电影版《纸牌屋》？



在《纸牌屋》第一季里，冲击国务卿失败的下木党鞭愤愤不平地发起复仇，最终登上了副总统宝座，种种鬼蜮伎俩看得人心惊胆战。





而《副总统》，则呈现了切尼从无行浪子，怎样一步步成长为位高权重的二号人物。

对比之下，两部作品倒还真有不少相同点。





都是毫无底线的政治动物，也都把白宫政治的种种黑暗底色通通暴露出来。最有趣的是，连《纸牌屋》最具特色的“打破第四堵墙”，《副总统》里也有，毕竟这是麦凯一直以来最具特色的镜头语言之一。

但我们真的需要一部电影版《纸牌屋》吗？就算看得很开心，又是否值得其在颁奖季获得的偌大赞誉？









电影里的不少设计还是不错的。比如一直不知道身份如何的讲述者“库尔特”，我们看着他在70年代降生，参加伊战，受到切尼种种政策的影响。





结果最后才明白，原来他后来车祸之后心脏被换给了心脏衰竭的切尼。













那么，前面向我们解说这一切的，原来也是切尼？

但故事线，整体来说，相比《大空头》时候将四条故事线讲的有条不紊，亚当·麦凯到了《副总统》里把一条故事线讲得稀烂。

最大的问题是，在《大空头》里还能保持理性客观的麦凯，这次讲了个屁股歪到外太空的阴谋论故事。





不是说描写政治动物不行，有些桥段就不错，比如在911之后，说“那天，所有人的眼里都是恐惧、不安，只有切尼看到了不一样的东西，他看到了机会。”

但把切尼完全黑化，甚至把80年代之后的种种恶政都归结于切尼及其党羽的作恶，甚至把小布什、鲍威尔、赖斯等描写为或傻或天真的小白，这真的是拍传记片的好的方式吗？





尤其是对于切尼的描写，已经达到了近乎神话的程度，但却并没有让我们看到切尼有什么高明手段，只有结果没有过程，剧本的功底还有待提升，比《纸牌屋》差了不少呢。（当然是说前两季）

哪怕达到了《纸牌屋》关于政治的布局水平，也不能说这就是部好电影。一种猎奇和单纯丑化的角度，不会诞生出什么杰作。





真像啊……

另外，麦凯的剪辑实在是太碎了，虽然这些碎片足以拼起一个足够连贯的故事，但观影体验完全不连贯。





尤其是许多部分，已经无法完成共情，例如切尼和女儿们的关系，实在是缺乏情感说服力。





虽然电影整体算不上出色，但毫无疑问，这可能是去年北美电影里演技整体水准最高的一部。就冲着这帮演员，电影也绝对值得一看。至于故事吗，当个传奇故事看倒也算挺好玩的。

















