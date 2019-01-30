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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 《怒晴湘西》爆火，原来“盗墓”还能这么玩

藤井树 发布于：


今年贺岁档刚刚被《云南虫谷》辣到眼睛的本“灯丝”，简直被这些乱七八糟的改编伤透了心，当时赌咒发誓，再也不看这些影视改编！

 

但还是没扛住身边所有人集体推荐，试着看了看《怒晴湘西》……

 

嗯？……真香！

 

怒晴湘西》

导演: 费振翔

编剧: 刘安琪 / 沈娟 / 葛瑞 / 天下霸唱

主演: 潘粤明 / 高伟光 / 辛芷蕾 / 曹卫宇

类型: 动作 / 奇幻 / 冒险

首播: 2019-01-21(中国大陆)

集数: 21

 

开播没几天，微博热搜频频上榜，豆瓣评分更是一路狂飙，目前2.9万人打出8.3分；这个分数，超过了《精绝古城》剧版的8.0分，拿下“盗墓”改编影视作品里的最高分！



 

一部剧怎么才算火？观众自己开始找梗搞二次创作！《怒晴湘西》一个惊悚探险题材，网友居然能找到潘粤明自带变色效果眼镜的梗，也是玩得开心。


“整条岭最亮的仔”

 

虽然还是管虎+费振翔的《黄皮子坟》老班底，但除了前作的电影感，《怒晴湘西》不管是改编完成度还是惊悚质感高出不止一个档次，这一次，主创终于把握住了“盗墓”到底该怎么玩。

 

1

“搬山卸岭寻龙诀”

 

“发丘印，摸金符，搬山卸岭寻龙诀。”

 

按照《鬼吹灯》里的设定，天下盗墓门派有四，门徒分别号称发丘中郎将、摸金校尉、搬山道人、卸岭力士。


 

各门手段都有不同，我们最熟悉的，当然就是靠分金定穴、阴阳堪舆之术走天下的“摸金校尉”，以及实则未得真传的胡八一、王胖子、Shirley 杨这三位不肖弟子。


 

《怒晴湘西》《鬼吹灯》系列中，是一本类似前传或番外的作品，讲述Shirley杨的姥爷鹧鸪哨和陈瞎子年轻时一起探宝的故事。


如果说胡、王二人的故事是英雄演义，这二位那就堪称是神话了。


 

故事里的门派不再是摸金一门，而是另有乾坤的搬山、卸岭。

 

搬山道人擅长生克制化之术，能窥视天地大道，是技术流；而卸岭力士则介于绿林与盗墓之间，全凭以力破巧，剧中陈玉楼甚至称卸岭一门有几万弟兄。


 

故事发生的20年代，既是传统江湖尚未衰落的时代，也是中国政局波谲云诡的时代。


卸岭一门人多势众，是江湖道上了不得的势力，当家总把头陈玉楼更是和当地军阀罗老歪关系密切。


 

适逢灾年，陈玉楼为了给灾民放粮几乎散尽家财还远远不够，决定进山摸金。罗老歪更是见钱眼开，双方一拍即合，决定去发掘传说中位于湘西瓶山的元代古墓。

 

另一边为了解除族人的诅咒，鹧鸪哨带着师弟老洋人、师妹花灵，四处寻找“雮尘珠”的下落，结果发现了雮尘珠就在瓶山的线索。


 

双方经历了一次失败的下墓之后，决定共同干这一票买卖。


 

最后一代大师级的倒斗手艺人，开始了一次史诗级的联手。罗老歪的军队炸药开路，上万卸岭门兄弟摆蜈蚣挂山梯下绝壁，搬山道人寻来怒晴凤种鸡，科技、人力、专业，一样不缺。


 

跟这两位比起来，胡八一和王胖子那些小场面真是不够看的。

 

尤其喜欢该剧的叙事节奏，快节奏这种品质标配当然有，第一集刚过半就出发的操作了解下？


但最好的是，知道什么时候慢下来。


当然不是说水，而是给每次爆发留足余地。比如陈玉楼在山顶听声辨位，罗老歪向谷底开了一枪之后，说了句“再开两枪”，节奏、人物、铺垫，全都出来了。



 

有这个设定打底，故事的剧情展开只要智商不掉线，就绝对错不了。而除了探险元素，剧中亲情、友情、爱情也是一样不缺。

 

卸岭门红姑娘和鹧鸪哨，堪称《鬼吹灯》系列最荡气回肠的爱情。襄王有梦，神女有心，偏偏两个人阴差阳错，最终临死都没见上一面。不知道剧中，会不会给一个更好的结局？


 

随着红姑娘和鹧鸪哨一起去苗寨寻药剧情的展开，两个人的对手戏大大增加，虽然一路上斗嘴不断，但红姑娘醉酒之后居然梦到鹧鸪哨，这把糖塞得还真有点撑！


2

吹爆“电影级制作”！

 

《黄皮子坟》的时候，我们已经吹爆了一次管虎+费振翔组合的制作水准。必须说，《怒晴湘西》的质感绝对有过之而无不及。

 

什么实景拍摄，那都是基本操作，湘西多山的地貌、苍山翠水的自然环境，加上苗寨、银饰、绑腿等颇具湘西特点的标志，将我们瞬间带进了风情迥异的湘西。


 

特效也相当有质感。遍地蜈蚣爬过来的感觉那叫一个毛骨悚然。全片二十一集时长630分钟，特效镜头就占了370分钟，经费在燃烧啊……


 

演员就不用说了，潘粤明、高伟光和辛芷蕾最近的热度足以说明问题。但也必须指出的是，人物设计的扎实是其出彩的重要细节。

 

此前《鬼吹灯》改编的人设其实少有完整的，毕竟这种惊悚小说，人物越单薄，读者反而越容易自我代入，要不然《鬼吹灯》系列用第一人称呢？但改编起来就不能这样了。


《怒晴湘西》里的几个人，居然都挺有复杂性，这就不容易了。

 

潘粤明饰演的卸岭一门总把头陈玉楼，一出场就是开仓放粮、心系苍生的豪杰形象，简直是《水浒传》里的绿林道“遮奢人物”。


 

但实际上，他是感性而冲动的。和父亲在一起，他是迫切想要做出点成绩的儿子，不希望父亲总把他当不成器的儿子。


 

和兄弟在一起，他是掏心掏肺的大哥，甚至不惜跑进死地也要把兄弟拖出来。也恰恰是这一点，让鹧鸪哨看中了这个人。

 

潘粤明的表演也把两个侧面演的极为精准，表面上的大哥作派非常硬，当大家受到惊吓，先是不屑来一句“不就是只猫啊”


 

转过头，自己悄悄摸了摸胸口……




而鹧鸪哨则是理性的。他把搬山一门的生克之道融进了骨子里，倒是有点太上忘情的意思，平日里也带出点沉默寡言。但不动则已，动则有的放矢。


 

片中他与陈玉楼的相遇，就将两人的性格表现得非常明显。

 

陈玉楼为了追猫，中了狸子布下的迷魂阵，多亏被鹧鸪哨救了才捡回条命。第二天早上，陈玉楼才赶回住处，整理下衣服，压根没敢提自己中圈套的丢人事儿。


鉴定完毕，就是个傲娇的胖脸小可爱~


 

结果两边居然遇上了，一搭话陈玉楼拿话一拦，鹧鸪哨立刻明白并假装从没遇见过，老江湖的范儿立得非常生动。


 

高伟光的鹧鸪哨这次完全不油腻，浪荡江湖的落魄和骨子里的精气神，全在那张脸上写着。


 

辛芷蕾的红姑娘也极为立体。表面上她风风火火，罗老歪上来撩两句歪的，二话没说一把飞刀钉到罗老歪裆下。


 

但身处江湖，她的细腻和善良也非常明显，是探宝团伙里唯一会去安慰苗族小伙子的。


 

跟鹧鸪哨的感情线也是真急人，后者的看似无情，让芳心暗许的红姑娘大为光火；风风火火的她喜欢上一个闷葫芦，有的光火了。


3

终于能说“盗墓”了

 

所谓“盗墓”，本质上是探险类型，体力或者脑力优秀的主角们凭借出色的专业知识，在各种险象环生之中生存下来。较真地说，《古墓丽影》《夺宝奇兵》，不都是讲盗墓的吗？

 

只不过，从《鬼吹灯》开始，借由“盗墓”，衍化出一个结构严密的盗墓江湖，阴阳五行、堪舆八卦、江湖流派、民俗怪谈熔于一炉，成了中国独有的文学形式。


 

普世的探险和中国的文化，两种文化的交融，才是所谓“盗墓”文学的独特魅力。而《怒晴湘西》的出色之处在于，这两点都做到了极好。

 

从故事结构来说，陈玉楼和鹧鸪哨之间的关系就是“双雄”，相比胡八一和王胖子，他们俩除了性格和手段的互补，更多了一层相互争锋、一较高下的傲气。


 

虽然同出江湖道，但毕竟不是同门，陈玉楼的野心其实不小，剧中也提到，他交好鹧鸪哨其实是打算着把鹧鸪哨收入门下。在准备找鹧鸪哨商量双方合作的时候，他准备了一大堆理由，等着说服鹧鸪哨。

 

没想到鹧鸪哨直接就答应了。把陈总把头这下子闪的啊……


 

而故事背景放在民国，也给了剧集更大的发挥空间，要不然，哪来的耗子二姑、花狸子成精？


最关键的是，故事放在民国，“盗墓”这件事就不再有法律的约束，变成了纯粹的道德问题，这下剧的手脚可就放开了！


 

至少人物的动机就好找了。鹧鸪哨、陈玉楼、罗老歪，前两者为救命，后两者为求财；为救命的手段不对，黄粱一梦，为求财的心术不正，身首异处；只有陈玉楼既为救命，又为求财，小惩大诫地丢了两只眼睛。


 

动机和结果的匹配，形成了戏剧结构上的平衡，也摆脱了作品的道德困境。

  

而三教九流的各色人等，实则构成了一个前现代的江湖，罗、陈、鹧鸪哨，站定了官、豪、侠的身份，共同勾勒了一幅以武犯禁的集体画像。


相比现代的胡八一等人，他们还允许有天不收地不管的意气飞扬。这种魅力，超越了探险，成为武侠。


 

剧情、节奏、演员、特效，《怒晴湘西》都不差，这剧不火，没天理了。

 

被“盗墓”类影视恶心到的朋友们请注意，这片雷区已经帮各位趟过了，不但没有雷，而且超好磕！如果你对这类题材感兴趣，尤其是书迷的朋友们，这部剧可千万不要错过。

 

想想管虎他们手里还有其他《鬼吹灯》的版权，实在是心下暗喜，这样的品质之作，必须希望多多益善啊！



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藤井树

藤井树 (上海)

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