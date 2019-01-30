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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 2018年度十大恐怖片榜单！

藤井树 发布于：

注意：文末有开奖名单哦！


2018年是恐怖片大爆年。


蹭着前年《小丑回魂》的热度，去年不少恐怖片一起“出来吓人”，可谓是玩出了“花式恐怖”。


一边被吓尿，一边不得不感叹电影拍得真好！比如年初在圣丹斯电影节口碑爆炸的《遗传厄运》；让整个电影院大气不敢出的《寂静之地》；创造韩影票房纪录的《昆池岩》


当然也有做足了噱头，结果“雷声大雨点小”的次品，像故事太差的《修女》；不知所云的《瘦长鬼影》，说最烂恐怖片都不为过。不信翻翻豆瓣评论就知道....


所以，作为资深恐怖脑残粉的本编，综合评分、热度和票房三大取向，选出了观影团的年度十佳！


那么，一起来看看你的最爱有没有上榜吧！

 

1

《遗传厄运》

Hereditary

 

导演 / 编剧: 阿里·艾斯特

主演:亚历克斯·沃尔夫/加布里埃尔·伯恩/托妮·科莱特

类型: 悬疑 / 惊悚 / 恐怖

上映日期: 2018-01-21(圣丹斯电影节) / 2018-06-08(美国)

 

2018年年初，口碑在圣丹斯大爆，可以说赚足了悬念。接下来便是大半年的翘首以待等资源！《遗传厄运》最精道之处，在于对心理和气氛的把控，而不是只流于对形式感的呈现，这与经典恐怖之作《罗斯玛丽的婴儿》《闪灵》的内核气质一脉相承。

 

而且影片营造的恐怖点在于对故事的挖掘深入，宗教与欲望的探讨将电影的主题拔高到哲学高度。剧情上的细思极恐才是最恐怖也最高级之处。

 

2

《寂静之地》

A Quiet Place


导演: 约翰·卡拉辛斯基

主演: 艾米莉·布朗特 / 约翰·卡拉辛斯基 / 米利森特·西蒙兹

类型: 惊悚 / 恐怖

上映日期: 2018-05-18(中国大陆) / 2018-04-06(美国)

 

《寂静之地》能够脱颖而出的重要原因在于，影片新奇的概念设定。作为恐怖类型片，视听是本位，不过本片一反常规操作，而是将主题定位为“不能出声”。所以，比起观众在影院大呼小叫，一片死寂、不敢出声自然更刺激新鲜。

 

电影的背景设定为世界末日前夕，故事内核却是一出温暖的亲情戏。所以，不论是概念还是剧情编排，以及从恐怖片中获得感动与温情，都使得《寂静之地》成为“物料十足”的恐怖佳作。

 

3

《昆池岩》

 Gonjiam: Haunted Asylum


导演 / 编剧: 郑凡植

主演: 魏河俊 / 朴智贤 / 吴雅妍 / 文艺媛 

类型: 恐怖

上映日期: 2018-03-28(韩国)

 

《昆池岩》的出现，刷新了韩国影史恐怖片的票房纪录，将常年高居榜首的唯美系恐怖之作《蔷花，红莲》拉下马来。本片的切入角度也非常有趣，选取当下非常流行的“直播方式”，营造出的浸入式观影体验，事实证明“谁看谁知道”！

 

在视听元素上，并没有跳脱恐怖类型的框架，鬼影、音效等直观性的氛围效果营造十足。而且影片采用新人主演，有效规避熟人面孔可能造成的出戏错觉。

 

4

《忌日快乐》

Happy Death Day


导演: 克里斯托弗·兰登

主演: 杰西卡·罗德 / 伊瑟尔·布罗萨德 / 露比·莫迪恩 / 查尔斯·艾特肯

类型: 悬疑 / 惊悚 / 恐怖

上映日期: 2018-02-02(中国大陆) / 2017-10-13(美国)

 

《忌日快乐》是典型的小成本恐怖片成功的范本。作为2017年北美票房黑马，影片的叙事结构和剧情内容都做了不少心思。他被称为“恐怖版的《土拨鼠之日》”。


叙事上采用“死亡循环”，女主在一天之内不停地被杀死，虽然叙述同一件事，但死法进行了不同设计。

 

这还是一部青春喜剧片。女主在陷入死循环的同时，与小鲜肉谈起纯纯的恋爱。所以，整体上本片还是对恐怖定式有所突破，而且黑色喜剧元素的融入，中和了恐怖气氛，使得恐怖与喜剧两大元素结合的新鲜有趣。

 

5

《解除好友2：暗网》

Unfriended: Dark Web


导演 / 编剧: 斯蒂芬·思科

主演: 科林·伍德尔 / 斯蒂芬妮·诺格拉斯 / 瑞贝卡·瑞滕豪斯

类型: 恐怖 / 犯罪

上映日期: 2018-03-09(西南偏南电影节) / 2018-07-20(美国)

 

《解除好友2》是难得的恐怖口碑作品，而且还是少有的续集比首作评价还要高的恐怖片。它与《网络谜综》《弹窗惊魂》《网诱惊魂》等同属“桌面恐怖片”，影片讨论的是互联网、高科技与人类生活的关系。

 

它的故事不算新奇，但从当下我们离不开的网络环境背景切入，研究“互联网暴力、犯罪”等，和我们生活密切联系的课题。剧情的演变，自然更让生活其中的我们毛骨悚然。

 

 

6

《狼屋》

The Wolf House


导演: 乔奎因·科西纳 / 克里斯托弗·列昂

主演: 阿玛莉亚·卡西尼 / 雷纳·克劳斯

类型: 剧情 / 动画 / 恐怖

上映日期: 2018-02-22(柏林电影节)

 

《狼屋》在去年柏林电影节论坛单元收获大奖，是一部风格诡异荒诞的恐怖定格动画片。人物、场景均用黏土、油彩、胶带等各式材料制成，电影到处布满不明的政治隐喻和符号，虽然十虚构的，但有智利历史的现实投射。

 

准确来说，本片是部黑暗动画，内容有点艰涩难懂。但形式上的探索非常先锋实验，虽然是动画片，但内核表达的恐怖程度不亚于真人恐怖电影。

 

7

《阴风阵阵》

Suspiria


导演: 卢卡·瓜达尼诺

主演: 达科塔·约翰逊 / 蒂尔达·斯文顿 / 科洛·莫瑞兹

类型: 惊悚 / 恐怖

上映日期: 2018-09-01(威尼斯电影节) / 2018-11-02(美国)

 

去年威尼斯电影节主竞赛单元最值得期待的作品，导演是《请以你的名字呼唤我》的卢卡·瓜达尼诺。本作改编自其同名经典电影，其艺术感和美学设计是影片的闪光点。而且与今年其他恐怖佳作相同的是，导演们都在努力突破原有类型框架，不再止于视觉感官刺激。

 

布景、构图上的美学实验，极大丰富了恐怖电影的色彩美学和艺术形式。虽然在故事架构伤存在不少争议，但影片的视听语言还是值得称赞。剧照中的巫舞透露出的诡异感，早已让还没看到成片的小伙伴们饥渴难耐了！

 

8

《此房是我造》

The House That Jack Built


导演: 拉斯·冯·提尔

主演: 马特·狄龙 / 布鲁诺·甘茨 / 乌玛·瑟曼 / 希芳·法隆

类型: 剧情 / 惊悚 / 犯罪

上映日期: 2018-05-14(戛纳电影节) / 2018-11-29(丹麦)

 

冯·提尔的电影正如他本人一样另类，《此房是我造》早在戛纳放映时便引起不少争议。片中对女人、儿童的虐杀等十分重口的画面，造成的视觉和感官冲击不小。

 

不过导演本人倒是很享受小众的感觉。本片不论概念还是形式都非常先锋，尤其是故事表达上的碎片和离题，理解起来或许有点费力，不过喜欢变态重口的影迷有福气了！

 

9

《寄宿学校》

Boarding School


导演 / 编剧: 鲍兹·亚金

主演: 卢克·普拉尔 / 斯特林·杰里斯 / 威尔·帕顿

类型: 恐怖

上映日期: 2018-08-31(美国)

 

本片最诡异的地方在于“墙外恶臭墙内香”。在北美本土口碑一般般的情况下，却在豆瓣上打出了不错的分数。但就《寄宿学校》的影片气质来说，其实更邪典一些。它讲述的是“父母不爱孩子，而孩子最终弑父复仇”的故事。

 

影片中，并无鬼怪现身，而从剧情上多营造诡异重口味。整个色调呈现的是二战时期的华丽复古感，故事主角则聚焦边缘群体，一群小演员的表演令人惊艳。

 

10

《月光光心慌慌》

Halloween


导演: 大卫·戈登·格林

主演: 杰米·李·柯蒂斯 / 朱迪·格雷尔 / 安迪·马蒂切克 

类型: 惊悚 / 恐怖

上映日期: 2018-09-08(多伦多电影节) / 2018-10-19(美国)

 

这一系列，已经是万圣节标配了。不算经典原作，新版《月光光心慌慌》是第10次翻拍。好在去年上映的这部，大获成功，票房和口碑都被实力盖章。毕竟作为经典IP，40年过去了，“迈叔”威名不减当年。

 

影片仍保持原作的Cult风格，经典音乐响起，惯性感到不寒而栗。不过，在故事上稍做变动，除了杀人武器更新之外，电影的格局也发生变化。


从首作的女主等待警察救援到新作劳瑞必须自救，一方面是迎合女权运动的兴起，另一方面也能体现时代轮转、社会价值观的潮流激变。



其实，这10部电影从介绍来看，不只主打感官刺激和视听效果,内容和形式都有所丰富和发展，所以，胆小者可以试着看一看哦~

 

恐怖片爱好者，那更不用说了。快留言告诉小编，你心中的排名~欢迎交流！





微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


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