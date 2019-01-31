



《真探》第二季北美口碑暴跌，元气大伤，加上一手打造这个系列的编剧，尼克·皮佐拉托的身体及私人原因，过了四年，第三季才出炉。



每个人都谨慎的期待着。

直到看完，悬着的心才放下来——不对，又雀跃地跳了上去。

哪怕是曾对第二季失望透顶的人们也大喊：“‘真’探回来了！”













这次的故事，是对第一季全方位的回归。

1980年，韦恩·海斯（马赫沙拉·阿里饰）和罗兰德·韦斯特（斯蒂芬·多尔夫饰）这对警察搭档，接到一宗儿童失踪案，是对父母分居的姐弟。事情看起来，是简单的家庭失和导致离家出走。





直到男孩死在公园里，被摆成了诡异的祈祷姿势……

1990年，案情发生重大变化，一切显示抓错了人，重启调查，韦恩和罗兰德都接受讯问，回忆当年的情形。





2015年，韦恩接受电视台采访，回顾这起萦绕他心头35年的案件，真凶，还在逍遥法外，他患上了痴呆，记忆出现问题，可内心仍不得安宁。





跨越数十年的几次重启调查、似乎与宗教仪式牵扯不断的联系、饱受过去困扰而将现在生活过得一团糟的侦探……熟悉的配方，熟悉的纠结，没错，《真探》果然又回来了。

但“真探”是什么？

《真探》 第三季

True Detective Season 3

导演: 丹尼尔·沙克海姆 / 尼克·皮佐拉托 / 杰瑞米·索尔尼尔

编剧: 尼克·皮佐拉托 / 大卫·米尔契 / 格雷厄姆·戈迪

主演: 马赫沙拉·阿里 / 卡门·艾乔戈 / 斯蒂芬·多尔夫

类型: 剧情 / 悬疑 / 犯罪

首播: 2019-01-13(美国)

集数：8集

1



真相·时间的女儿



真探，是一定会找到真相的那个人。

作为这个系列的铁杆粉丝，小编注意到，每一季的宣传语都极耐人寻味。

第一季，“当你触碰黑暗，黑暗亦会侵蚀你（Touch Darkness and Darkness Touches You Back）”，切合两位真探深陷黑暗的状态。





第二季，涉及美国警局系统内部腐败，用的是一句“我们只配活在这样的世界（We Got the World We Deserve）”。





虽说也有外媒反讽一句“我们只配看这样的剧”，但遣词造句没毛病。





而在这一季里，宣传语也至关重要：“时间带走一切，只留下真相（Time Takes Everything but the Truth）”。





这令人想起想到弗朗西斯·培根那一句：“真相是时间的女儿，不是权威的。（Truth is the daughter of time, not of authority）”约瑟芬·铁伊的历史侦探小说《时间的女儿》，即取名于此。

比起《时间的女儿》为几百年前的理查三世翻案，《真探》35年后的追查，看起来更紧迫，事实上它的节奏也比第一季更紧凑。而且“带走一切”的论断，对角色个人的生活而言，显得更加残酷。





“时间”，成为这一季的关键词。交叉叙事的方式和第一季如出一辙，但三条时间线显得更为复杂，像主角混乱的记忆。





虽然剧刚刚进行到一半，也已经多次提到“时间”。

第一次是韦恩和未来的妻子艾米利亚（卡门·艾乔戈饰）初次见面，妻子当时是老师，在给孩子讲诗：“故事的名字叫时间，但你千万不可说出时间的名字。”













稍晚时候，她解释道，因为我们与时间紧紧交织在一起，一旦你说出了时间的名字，就将自己与时间分离，但人不可能从时间中剥离。





在老年韦恩的幻觉中，艾米利亚再次出现，引用爱因斯坦的相对论：过去、现在和未来，都不过是持续不断的幻觉，你是否意识到那是幻觉？当一切都四分五裂，你是否开始看清它们？





不难看出，这一季的野心甚至比第一季还要大。

三条时间线布下天罗地网，将真相、将主角牢牢困住。

这其中，被绑架、杀害的孩子们撒谎，经常在案发现场玩耍的中学生撒谎，艾米利亚有所隐瞒，甚至连警官韦恩自己，也在案发那片树林里留下了不可告人的秘密。





但时间，会冲刷一切谎言，留下真相。尽管在此间，不可避免地也会带走许多美好的东西。

马赫沙拉·阿里去年刚凭借《月光男孩》拿下奥斯卡最佳男配角。而这次，他饰演的角色年龄跨度长达35年。









他这么描述这个角色：“1980年，他是个完全不同的人，他没有迷失自我；1990年，他和一个聪明、热情的女人共同生活了十年，一直试图跟上她的步调，慢慢改变，所以我会说话稍快一些。





“而现在，当他老了，记忆退化了，他开始试图敞开心扉，更感性，更有爱，更愿意付出。”

也只有在时间的网络里，这三个“不同”的人，才融为一体，成为“真探”。

2



真探·自毁的人类



真探是有自毁情结的人。

小说《八百万种死法》的结尾，私家侦探马修·斯卡德破了案。他告诉自己：“我做了很多正确的事情，对自己在办案过程中的表现非常满意。我不紧张，不焦虑，不沮丧。我很好啊。”

但是他要了双份波本威士忌。全篇小说，穿插着他痛苦的戒酒，在尘埃落定的结尾，他却投降了。

因为那时的纽约市，八百万人口，注定有八百万种死法，人人有不同“作”法。他是个走在黑暗小巷的侦探，看见的只会更多。人人自取灭亡，何妨多我一个？





电影版由杰夫·布里吉斯饰男主

人类有疯狂的自毁倾向。而“真探”，是最能看穿这一切的人，于是他们，一边自毁，一边拯救自毁的人类，完成某种自我救赎。

《真探》第一季里，马修·麦康纳像个神棍，大谈宇宙玄学，推开了看起来很契合的女友；伍迪·哈里森像个渣男，睡遍大胸和翘屁股，让原本幸福的家庭分崩离析。





而这一季里，韦恩让自己沉浸在这个案子中数十年，与妻子起争执，疑似与女儿决裂，甚至可能已经间接导致女儿死亡。

他们都把日子过得一团糟，就好像他们不配过上安稳或幸福的日子，作天作地以惩罚自己。





在第一季里，让人印象最深的一幕，是结尾，真凶伏法，马修·麦康纳饰演的警探拉斯特受重伤。





他坐在轮椅上，说自己在濒死之际，好像看到了自己死去的女儿和父亲，好像他们在等他，那一刻没有黑暗，只有爱。

他对搭档马蒂（伍迪·哈里森饰）说，刚才关于夜空你说得不对，它不是一片黑暗，没有星光，而是光明渐渐要来了。









或许自从女儿死后，潜意识里，他一直在通过“拼命”办案，试着丢了这条命。

而韦恩何尝没有这种执念。他的记忆问题，很可能不是到老才出现。

1990年接受讯问，在他斩钉截铁地说自己什么也没忘时，对方意味深长地说，忘记的事情，你就不可能知道你忘了。





但即使是在2015年，他刚问过的问题转眼就忘，还是坚持着用录音笔记录着，试图挖掘着案件真相。

他身上充满人类自毁的痕迹。

他曾是越战老兵，在查案过程中，一个印第安裔的越战老兵，进入了他们视野。他和罗兰德感叹，他们认识好几个这样的老兵，流落街头，或锒铛入狱。





比如这件案子。什么样的人会杀害小男孩，还将尸体摆成双手合十祈祷状？

人类一直都在自取灭亡，一直都是。当你是个老兵，是个侦探，这种自毁感更加无法挥散。





但你又是个侦探，你发了疯地找真相，找能让这种毁灭停下来的办法，哪怕代价是毁了你自己。

所以在第一季的结尾，搭档劝他，天色太暗了，找不到那个女孩的，别找了。

他却说，我不在乎。





这和第一季的结尾形成了某种呼应。人类总在自我毁灭、自相残杀，天色似乎越来越暗，但我不在乎，光明会来的。

这就是“真”探。





随着剧迷们的集体狂欢，该剧的各种评分一路狂涨。这就是第一季曾经抓住我们的《真探》，是那些不惜代价也要找到真相的“真探”，他们，真的又回来了。





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