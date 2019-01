《真探》第二季北美口碑暴跌,元气大伤,加上一手打造这个系列的编剧,尼克·皮佐拉托的身体及私人原因,过了四年,第三季才出炉。



每个人都谨慎的期待着。

直到看完,悬着的心才放下来——不对,又雀跃地跳了上去。

哪怕是曾对第二季失望透顶的人们也大喊:“‘真’探回来了!”













这次的故事,是对第一季全方位的回归。

1980年,韦恩·海斯(马赫沙拉·阿里饰)和罗兰德·韦斯特(斯蒂芬·多尔夫饰)这对警察搭档,接到一宗儿童失踪案,是对父母分居的姐弟。事情看起来,是简单的家庭失和导致离家出走。





直到男孩死在公园里,被摆成了诡异的祈祷姿势……

1990年,案情发生重大变化,一切显示抓错了人,重启调查,韦恩和罗兰德都接受讯问,回忆当年的情形。





2015年,韦恩接受电视台采访,回顾这起萦绕他心头35年的案件,真凶,还在逍遥法外,他患上了痴呆,记忆出现问题,可内心仍不得安宁。





跨越数十年的几次重启调查、似乎与宗教仪式牵扯不断的联系、饱受过去困扰而将现在生活过得一团糟的侦探……熟悉的配方,熟悉的纠结,没错,《真探》果然又回来了。

但“真探”是什么?

《真探》 第三季

True Detective Season 3

导演: 丹尼尔·沙克海姆 / 尼克·皮佐拉托 / 杰瑞米·索尔尼尔

编剧: 尼克·皮佐拉托 / 大卫·米尔契 / 格雷厄姆·戈迪

主演: 马赫沙拉·阿里 / 卡门·艾乔戈 / 斯蒂芬·多尔夫

类型: 剧情 / 悬疑 / 犯罪

首播: 2019-01-13(美国)

集数:8集

1



真相·时间的女儿



真探,是一定会找到真相的那个人。

作为这个系列的铁杆粉丝,小编注意到,每一季的宣传语都极耐人寻味。

第一季,“当你触碰黑暗,黑暗亦会侵蚀你(Touch Darkness and Darkness Touches You Back)”,切合两位真探深陷黑暗的状态。





第二季,涉及美国警局系统内部腐败,用的是一句“我们只配活在这样的世界(We Got the World We Deserve)”。





虽说也有外媒反讽一句“我们只配看这样的剧”,但遣词造句没毛病。





而在这一季里,宣传语也至关重要:“时间带走一切,只留下真相(Time Takes Everything but the Truth)”。





这令人想起想到弗朗西斯·培根那一句:“真相是时间的女儿,不是权威的。(Truth is the daughter of time, not of authority)”约瑟芬·铁伊的历史侦探小说《时间的女儿》,即取名于此。

比起《时间的女儿》为几百年前的理查三世翻案,《真探》35年后的追查,看起来更紧迫,事实上它的节奏也比第一季更紧凑。而且“带走一切”的论断,对角色个人的生活而言,显得更加残酷。





“时间”,成为这一季的关键词。交叉叙事的方式和第一季如出一辙,但三条时间线显得更为复杂,像主角混乱的记忆。





虽然剧刚刚进行到一半,也已经多次提到“时间”。

第一次是韦恩和未来的妻子艾米利亚(卡门·艾乔戈饰)初次见面,妻子当时是老师,在给孩子讲诗:“故事的名字叫时间,但你千万不可说出时间的名字。”













稍晚时候,她解释道,因为我们与时间紧紧交织在一起,一旦你说出了时间的名字,就将自己与时间分离,但人不可能从时间中剥离。





在老年韦恩的幻觉中,艾米利亚再次出现,引用爱因斯坦的相对论:过去、现在和未来,都不过是持续不断的幻觉,你是否意识到那是幻觉?当一切都四分五裂,你是否开始看清它们?





不难看出,这一季的野心甚至比第一季还要大。

三条时间线布下天罗地网,将真相、将主角牢牢困住。

这其中,被绑架、杀害的孩子们撒谎,经常在案发现场玩耍的中学生撒谎,艾米利亚有所隐瞒,甚至连警官韦恩自己,也在案发那片树林里留下了不可告人的秘密。





但时间,会冲刷一切谎言,留下真相。尽管在此间,不可避免地也会带走许多美好的东西。

马赫沙拉·阿里去年刚凭借《月光男孩》拿下奥斯卡最佳男配角。而这次,他饰演的角色年龄跨度长达35年。









他这么描述这个角色:“1980年,他是个完全不同的人,他没有迷失自我;1990年,他和一个聪明、热情的女人共同生活了十年,一直试图跟上她的步调,慢慢改变,所以我会说话稍快一些。





“而现在,当他老了,记忆退化了,他开始试图敞开心扉,更感性,更有爱,更愿意付出。”

也只有在时间的网络里,这三个“不同”的人,才融为一体,成为“真探”。

2



真探·自毁的人类



真探是有自毁情结的人。

小说《八百万种死法》的结尾,私家侦探马修·斯卡德破了案。他告诉自己:“我做了很多正确的事情,对自己在办案过程中的表现非常满意。我不紧张,不焦虑,不沮丧。我很好啊。”

但是他要了双份波本威士忌。全篇小说,穿插着他痛苦的戒酒,在尘埃落定的结尾,他却投降了。

因为那时的纽约市,八百万人口,注定有八百万种死法,人人有不同“作”法。他是个走在黑暗小巷的侦探,看见的只会更多。人人自取灭亡,何妨多我一个?





电影版由杰夫·布里吉斯饰男主

人类有疯狂的自毁倾向。而“真探”,是最能看穿这一切的人,于是他们,一边自毁,一边拯救自毁的人类,完成某种自我救赎。

《真探》第一季里,马修·麦康纳像个神棍,大谈宇宙玄学,推开了看起来很契合的女友;伍迪·哈里森像个渣男,睡遍大胸和翘屁股,让原本幸福的家庭分崩离析。





而这一季里,韦恩让自己沉浸在这个案子中数十年,与妻子起争执,疑似与女儿决裂,甚至可能已经间接导致女儿死亡。

他们都把日子过得一团糟,就好像他们不配过上安稳或幸福的日子,作天作地以惩罚自己。





在第一季里,让人印象最深的一幕,是结尾,真凶伏法,马修·麦康纳饰演的警探拉斯特受重伤。





他坐在轮椅上,说自己在濒死之际,好像看到了自己死去的女儿和父亲,好像他们在等他,那一刻没有黑暗,只有爱。

他对搭档马蒂(伍迪·哈里森饰)说,刚才关于夜空你说得不对,它不是一片黑暗,没有星光,而是光明渐渐要来了。









或许自从女儿死后,潜意识里,他一直在通过“拼命”办案,试着丢了这条命。

而韦恩何尝没有这种执念。他的记忆问题,很可能不是到老才出现。

1990年接受讯问,在他斩钉截铁地说自己什么也没忘时,对方意味深长地说,忘记的事情,你就不可能知道你忘了。





但即使是在2015年,他刚问过的问题转眼就忘,还是坚持着用录音笔记录着,试图挖掘着案件真相。

他身上充满人类自毁的痕迹。

他曾是越战老兵,在查案过程中,一个印第安裔的越战老兵,进入了他们视野。他和罗兰德感叹,他们认识好几个这样的老兵,流落街头,或锒铛入狱。





比如这件案子。什么样的人会杀害小男孩,还将尸体摆成双手合十祈祷状?

人类一直都在自取灭亡,一直都是。当你是个老兵,是个侦探,这种自毁感更加无法挥散。





但你又是个侦探,你发了疯地找真相,找能让这种毁灭停下来的办法,哪怕代价是毁了你自己。

所以在第一季的结尾,搭档劝他,天色太暗了,找不到那个女孩的,别找了。

他却说,我不在乎。





这和第一季的结尾形成了某种呼应。人类总在自我毁灭、自相残杀,天色似乎越来越暗,但我不在乎,光明会来的。

这就是“真”探。





随着剧迷们的集体狂欢,该剧的各种评分一路狂涨。这就是第一季曾经抓住我们的《真探》,是那些不惜代价也要找到真相的“真探”,他们,真的又回来了。





如果还没开始看,赶紧刷起来,开年第一部必看美剧,推荐给你!





