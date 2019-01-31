网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 2018年电影十大爆笑时刻惊喜榜单！

藤井树 发布于：


又是一年要来了，年终奖怎么样？年初的计划怎么样了？


哈哈不戳痛处了，不管过去的一年你是开心还是辛酸，我们都希望你的日子每天都能笑着过。


为了让你笑得开心，我们特别选择了去年电影里最搞笑的十个瞬间，希望给你的新年开一个笑口常开的好头~


前方高能，我先笑为敬，一起来看看2018年电影里的十大爆笑时刻！


1

《死侍2》

Deadpool 2

爆笑时刻：“X-特攻队”全军覆没


导演: 大卫·雷奇
编剧: 瑞特·里斯 / 保罗·韦尼克 / 瑞恩·雷诺兹
主演: 瑞恩·雷诺兹 / 乔什·布洛林 / 朱利安·迪尼森
类型: 喜剧 / 动作 / 科幻 / 冒险
制片国家/地区: 美国


虽然《死侍2：我爱我家》败了不少人缘，但《死侍2》原片绝对是2018年度不可多得的大笑包。



话痨和毒舌使得这个角色在漫威世界里被各位英雄敬而远之，不过在观众这他可是非常受欢迎的。


在今年新上映的电影《死侍》中，据不完全统计至少出现了近百个不同的梗，真的是侃天侃地侃自己。



最经典的笑料，莫过于死侍组成的“X-特攻队”首次亮相，不过也是最后一次亮相，因为成员，基本都死了……


死侍本来打算大干一场，手下招揽了能吐毒液的、能隐形的、能打的还有超幸运的一系列超能力者，从天而降完成营救任务。飞机上的一番演讲更是慷慨激昂。



结果，没想到大家连跳伞都没完成。有的刚降落就被卡车撞了的，还有卷进了垃圾车的，还有被同伴的毒液喷死的。


最亮眼的，就是全片出镜只有两秒的布拉德·皮特吧~



唯一生还的，居然是那个幸运的！



但终究，逃不过死侍的那张嘴……



不吹不黑，《死侍2》的恶搞功力完全是炉火纯青，虽然故事有点落入俗套，但要论搞笑，人家可是认真的。


2

《憨豆特工3》

Johnny English Strikes Again

爆笑时刻：VR技术祸害全伦敦


导演: 大卫·科尔
编剧: 尼尔·珀维斯 / 罗伯特·韦德
主演: 罗温·艾金森 / 本·米勒 / 欧嘉·柯瑞兰寇
类型: 喜剧 / 动作 / 冒险
制片国家/地区: 法国 / 美国 / 英国


《憨豆特工》系列好看吗？说实在的，只是一堆剪在一起的搞笑视频。那这个系列好笑吗？……哈哈哈哈哈哈哈！



俗话说英国电影有三宝：哈利·波特、007和憨豆先生。随着1990年《憨豆先生》在英国首播，罗温·艾金森独此一家的肢体语言和英式幽默迅速席卷全球，成为我们这个时代屈指可数的喜剧大师。



《憨豆特工3》延续了系列的搞笑风格，整体的无厘头和肢体喜剧风格非常突出。虽然剧情脉络不怎么样，但每段剧情都能让你笑出猪声！


最搞笑的，莫过于强尼·英格利特工使用VR的一段。因为操作失误，强尼以为自己还在VR机器上操作，没想到自己早已走出了操作室，走到了人流熙攘的伦敦市区……




这一通大闹就别提了，先是闯进一个咖啡店，一展高超棍法，对啊法棍也是棍没毛病！



然后莫名其妙上了一趟公交车，把导游当作打手，把人家从二楼（车顶）扔了下去。



最绝的是，一通折腾之后强尼居然又走回了操作室，自以为完成了一次成功的尝试。殊不知在大门外，伦敦大街已经乱作一团！




3

《黑色党徒》

BlacKkKlansman

爆笑时刻：黑人口音傻傻分不清楚


导演: 斯派克·李
编剧: 斯派克·李 / 大卫·拉比诺维茨 / 查利·瓦赫特尔
主演: 约翰·大卫·华盛顿 /  亚当·德赖弗
类型: 喜剧 / 传记 / 犯罪
制片国家/地区: 美国


今年颁奖季，斯派克·李这部讽刺喜剧绝对是大出风头，对白人右翼分子的讽刺简直是玩出了花。



故事设定就足够荒诞：黑人Ron成为科罗拉多第一名黑人警察，他很擅长白人口音。一次偶然的机会，他居然通过电话和3K党取得了联系，并让其党魁深信不疑前者是个白人，结果他就成了史上第一个黑人3K党徒……


对方要见面怎么办？警局同事Flip上线，代替他与3K党面基，开启了一段黑白警察联手大破3K党的历程。



全片的笑点主要是对白右分子的自大和愚蠢各种嘲讽。比如Ron有一次问3K党魁：你没有见过我，不会怀疑我是个黑人吗？


正当警局所有人都提心吊胆的时候，对面居然喋喋不休地给Ron背书，各种吹嘘自己有多能分辨黑人的口音，把这边乐得前仰后合。



电影里这样的梗不在少数，但底色却是对种族现实无可奈何的悲凉。要论黑色喜剧，这部电影绝对称得上精彩。




4

《摄影机不要停》

One Cut of the Dead

爆笑时刻：埋梗太深挖出来辣眼


导演 / 编剧: 上田慎一郎
主演: 滨津隆之 / 真鱼 / 主浜晴美 / 长屋和彰
类型: 喜剧 / 恐怖

制片国家/地区: 日本


说到丧尸片，你会想到什么？惊悚尖叫还是血浆断手？反正不会是搞笑。但这部18万小成本电影，就靠反套路玩出豆瓣8.5高分。没错，说的就是《摄影机不要停》这部奇葩丧尸片。



故事是一个非常普通的戏中戏的套路，仿佛一眼就能看穿的结构，前1/3有点无聊甚至颇感智障，等你看到后半部了你知道：原来前面是这么回事儿啊！



一个穷X剧组准备做一个直播+一镜到底的丧尸片，结果状况百出；但是直播摄像机打开了就不能停啊！为了完成这次直播任务这一群人可谓是用尽了浑身解数。


演丧尸的龙套闹肚子来不及上妆，没关系，蹲着厕所也得画上；剧情接不上，没关系，跳两页咱们还能继续圆回去。



最好笑的是化妆师饰演的角色过度入戏，一个激动把仅有的升降杆给折了，为了能够完成最后一个升镜头，一群僵尸居然颤颤巍巍地搭在一起叠罗汉给摄影机当超长摇臂……



看完这部片真的要说，拍电影的再也别说没钱了，有热爱就别逼逼！


导演上田慎一郎本是一个名不见经传的小导演，这部小成本影片的一夜爆红，令人期待这位导演后续是否还会有佳作出现。


 

5

《勇敢者游戏：绝战丛林》

Jumanji: Welcome to the Jungle

爆笑时刻：校花变身油腻中年传授色诱术


导演: 杰克·卡斯丹
编剧: 克里斯·麦克纳 / 埃里克·萨默斯 / 斯科特·罗森伯格
主演: 道恩·强森 / 凯文·哈特 / 杰克·布莱克 / 凯伦·吉兰
类型: 动作 / 奇幻 / 冒险
制片国家/地区: 美国


总有那样一部电影，特效不够，笑点来凑。作为一部冒险寻宝题材的电影，《勇敢者游戏：决战丛林》并没有多大的视觉震撼效果，反倒是影片密集的笑点分分钟让影院的观众笑成一片。



主角一行人因为一台游戏机而被吸入到游戏世界，变身成为自己选择的游戏角色，所有人都有了自己的角色设定和最强能力和致命弱点。



不过谁能解释下，吃面包会爆炸到底算什么致命弱点？……


最有趣的是自恃美貌热爱直播的昔日校花贝瑟尼，在游戏里成为了一个大腹便便胡子拉碴的杰克·布莱克！于是，我们就在屏幕上看到了一个油腻大叔比着兰花指“哦我的上帝呀”这种蜜汁画面。



为了能够通过某关卡的考验，需要美女玛莎去诱惑守门人，为了让原本不起眼还很自卑的姑娘学会色诱术，贝瑟尼使出了所有自己的色诱经验，搔首弄姿，杰克·布莱克这个千姿百态的妖娆大叔简直想让人自抠双眼……


没说的，大叔真的承包了大部分笑点。



惊险刺激又不乏搞笑，动作冒险与爆笑幽默展现得淋漓尽致，这么懂观众又接地气的电影，“活该”票房大卖。



6

《无名之辈》

爆笑时刻：一张嘴困住两个笨贼


导演: 饶晓志

编剧: 饶晓志 / 雷志龙

主演: 陈建斌 / 任素汐 / 潘斌龙 / 章宇 / 王砚辉

类型: 剧情 / 喜剧

制片国家/地区: 中国大陆


一口西南官话，多线叙事，主角都是小人物的荒诞喜剧，你以为这是《疯狂的石头》？不不不，这是今年大爆冷门的爆笑喜剧《无名之辈》



低配劫匪、落魄保安、毒舌女等等小人物各有烦恼，几条叙事线索并行不悖，但最有意思的还是劫匪对毒舌女这条线。


低配劫匪闯进民居准备打劫，一瞧屋里就一个高位截瘫的女人，你以为这是绝佳人质？



没想到强中自有强中手，女人那条三寸不烂之舌简直是战略级武器！加上贵州话的加成“笑”果绝佳，直骂得劫匪们瞠目结舌讷讷不语，连下手都下不去。戏精本精任素汐全身不动，一张嘴就全是戏，大写的服。



两位劫匪的扮演者章宇和潘斌龙也绝对是搞笑担当，一个脾气火爆一个软弱怂包，化学反应简直能笑死人。


在万万没想到，双方彼此同情对方的境遇，心居然越靠越近，劫匪还帮想自杀的毒舌女完成了她最后的心愿——站着拍一张照片……



都说伟大的喜剧内核是悲剧，这部电影也不例外，尽管你能从头笑到尾，但是小人物悲喜交加的故事确实那么触动心弦。



7

《北方一家人》

La ch'tite famille

爆笑时刻：失忆之后反差萌


导演: 丹尼·伯恩
编剧: 丹尼·伯恩 / Sarah Kaminsky
主演: 丹尼·伯恩 / 皮埃尔·里夏尔 / 洛朗斯·阿尔内
类型: 喜剧
制片国家/地区: 法国


要说喜剧，怎么能漏掉法国？时隔十年之后，丹尼·伯恩围绕着法国北方小城ch'tite，讲述了一个和《欢迎来北方》完全不同的故事，算是前作的姊妹篇吧。


《欢迎来北方》是关于融入，而《北方一家人》则是关于回归。丹尼·伯恩饰演的瓦伦汀如今是巴黎有名的设计师，他非常害怕别人知道自己出身北方的村庄，告诉所有人包括他妻子说自己是个孤儿。



结果没想到，北方的亲戚们，他娘他哥他嫂子，居然跑到巴黎来看他，一嘴北方大碴子味让他蜜汁尴尬。一番阴差阳错，他居然被岳父的车给撞了，十五岁之后的事儿全给忘了！




这事儿就尴尬了，这大哥现在连法语普通话都不会说，一嘴北方乡下土话，天天粘着妈妈，还一直惦记着隔壁现在头发都白了的小姐姐……


丹尼·伯恩绝对是法国喜剧的宝贝，夸张的面部语言和表现力，把一个十五岁孩子的状态抓得特别准，配上那张老脸简直能笑死个人。




不用说，最终当然还是恢复记忆、与妻子重归于好的大团圆结局，他也真正面对了自己的家乡和身份，算是去年最惊喜的作品之一。


8

《无敌破坏王2：大闹互联网》

Ralph Breaks the Internet

爆笑时刻：公主齐聚，官方吐槽最致命

 

导演: 菲尔·约翰斯顿 / 瑞奇·摩尔
编剧: 菲尔·约翰斯顿 / 帕米拉·里本 / 瑞奇·摩尔
主演: 约翰·C·赖利 / 萨拉·西尔弗曼 / 盖尔·加朵
类型: 喜剧 / 动画 / 奇幻 / 冒险

制片国家/地区: 美国


华纳刚把《头号玩家》整成了“头号彩蛋”，财大气粗的迪士尼也秀了一波版权，在《无敌破坏王2》里大秀了一把肌肉，迪士尼+皮克斯+漫威+卢卡斯+梦工厂，彩蛋与自黑齐飞，显摆与吐槽一色。



这已经不能叫彩蛋了，这分明是植入，而且很硬……但别换台，我就爱看广告！


最爆笑的时刻，还是迪士尼公主全亮相自黑自吐槽。14位迪士尼公主齐聚一堂，妙语连珠的“官方吐槽”是全片的高能段落之一。



为了验证云妮是不是公主，公主们开始了连珠炮的提问，“你有没有被绑架过？”“你有没有魔法双手？”“你有没有被下毒？”



官方玩梗，真的要命，迪士尼老粉们估计要笑疯了。


最后大家是怎么认定云妮是公主的呢，长发公主问她“是不是所有人都觉得你的难题靠男人解决？”云妮表示了肯定，嗯，这波女权安利我吃了！




迪士尼公主大集合这样的场面真是活久见，这一段的高能吐槽更是赢得了全场的爆笑。电影整体质量不算太惊喜，但网络世界真的是很酷炫了！

 

9

《银魂2》

Gintama 2

爆笑时刻：将军您倒是赢一把啊

 

导演 / 编剧: 福田雄一
主演: 小栗旬 / 菅田将晖 / 桥本环奈 / 柳乐优弥
类型: 喜剧 / 动作 / 冒险
制片国家/地区: 日本


俗话说漫改都是真人毁角色，到了《银魂》这，角色毁真人没商量！


空知英秋（大猩猩）充分运用了恶搞无极限的段子和脑洞大开的日常逗人一笑，片中演员的“颜艺”也是达到了顶峰，《银魂2》延续了第一部的风格，说它是霓虹艺人自我大放飞之作毫不为过。



除了经典的看牙医场景还原，《银魂2》中最被津津乐道的还是将军接待篇。


将军和阿妙等人玩国王游戏，大家有心让将军胜利奈何将军点上了百分百输牌的技能，回回都输，最后真的是输的大裤衩子都没剩下，只能顶着马赛克强忍眼泪。


咳咳，想多了，这次没引进……


小栗旬和管田将晖也在这里贡献了自己非常具有辨识度的女装扮相，看到这场面的我已经笑到头掉了。



即便不是《银魂》系列的忠实粉丝，只要是对恶搞喜剧有兴趣的观众，一定都可以在这部电影中找到自己最喜欢的笑点。


10

《我的间谍前男友》

 The Spy Who Dumped Me

爆笑时刻：吞不下去的U盘


导演: 苏珊娜·福格尔
编剧: 苏珊娜·福格尔 / 大卫·伊瑟森
主演: 米拉·库尼斯 / 凯特·麦克金农 / 贾斯汀·塞洛克斯
类型: 喜剧 / 动作
制片国家/地区: 美国 / 加拿大


当你的前男友突然跑来找你，说他是个间谍，嘱咐你把一个U盘送到巴黎，并且当场被人打死在眼前，你会按他说的做吗？



片中的奥黛丽反正吓了个半死，还好有闺蜜摩根在，两个姑娘壮了壮胆子，决定闯一闯这个龙潭虎穴，从此陷入了被间谍追杀、被黑帮绑架、被政府通缉的作死之旅……



这两个无脑大妞的奇妙旅程简直是笑弹工厂，最搞笑的，就是两个人被坏蛋绑架，急于藏匿一个U盘。两个人商量来商量去，决定……吞下去……姐姐，我敬你们是条汉子。




俩人实在没办法，至于她们到底把U盘藏在哪……嗯咳，不剧透了。反正女孩纸们要想开开心心笑一场，选这部准没错，记得叫上你的闺蜜一起哦~



2018即将过去，不知道这些欢乐无限的喜剧你都看过几部呢？没看过也不要紧，加入过年片单，让新的一年从爆笑开始吧！




回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：《真探》第三季，曾经令人惊叹的一切，又都... >>

藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>