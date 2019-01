又是一年要来了,年终奖怎么样?年初的计划怎么样了?





哈哈不戳痛处了,不管过去的一年你是开心还是辛酸,我们都希望你的日子每天都能笑着过。





为了让你笑得开心,我们特别选择了去年电影里最搞笑的十个瞬间,希望给你的新年开一个笑口常开的好头~





前方高能,我先笑为敬,一起来看看2018年电影里的十大爆笑时刻!







1



《死侍2》

Deadpool 2

爆笑时刻:“X-特攻队”全军覆没





导演: 大卫·雷奇

编剧: 瑞特·里斯 / 保罗·韦尼克 / 瑞恩·雷诺兹

主演: 瑞恩·雷诺兹 / 乔什·布洛林 / 朱利安·迪尼森

类型: 喜剧 / 动作 / 科幻 / 冒险

制片国家/地区: 美国





虽然《死侍2:我爱我家》败了不少人缘,但《死侍2》原片绝对是2018年度不可多得的大笑包。











话痨和毒舌使得这个角色在漫威世界里被各位英雄敬而远之,不过在观众这他可是非常受欢迎的。





在今年新上映的电影《死侍》中,据不完全统计至少出现了近百个不同的梗,真的是侃天侃地侃自己。









最经典的笑料,莫过于死侍组成的“X-特攻队”首次亮相,不过也是最后一次亮相,因为成员,基本都死了……





死侍本来打算大干一场,手下招揽了能吐毒液的、能隐形的、能打的还有超幸运的一系列超能力者,从天而降完成营救任务。飞机上的一番演讲更是慷慨激昂。









结果,没想到大家连跳伞都没完成。有的刚降落就被卡车撞了的,还有卷进了垃圾车的,还有被同伴的毒液喷死的。





最亮眼的,就是全片出镜只有两秒的布拉德·皮特吧~









唯一生还的,居然是那个幸运的!









但终究,逃不过死侍的那张嘴……









不吹不黑,《死侍2》的恶搞功力完全是炉火纯青,虽然故事有点落入俗套,但要论搞笑,人家可是认真的。





2



《憨豆特工3》

Johnny English Strikes Again

爆笑时刻:VR技术祸害全伦敦







导演: 大卫·科尔

编剧: 尼尔·珀维斯 / 罗伯特·韦德

主演: 罗温·艾金森 / 本·米勒 / 欧嘉·柯瑞兰寇

类型: 喜剧 / 动作 / 冒险

制片国家/地区: 法国 / 美国 / 英国





《憨豆特工》系列好看吗?说实在的,只是一堆剪在一起的搞笑视频。那这个系列好笑吗?……哈哈哈哈哈哈哈!









俗话说英国电影有三宝:哈利·波特、007和憨豆先生。随着1990年《憨豆先生》在英国首播,罗温·艾金森独此一家的肢体语言和英式幽默迅速席卷全球,成为我们这个时代屈指可数的喜剧大师。









《憨豆特工3》延续了系列的搞笑风格,整体的无厘头和肢体喜剧风格非常突出。虽然剧情脉络不怎么样,但每段剧情都能让你笑出猪声!





最搞笑的,莫过于强尼·英格利特工使用VR的一段。因为操作失误,强尼以为自己还在VR机器上操作,没想到自己早已走出了操作室,走到了人流熙攘的伦敦市区……













这一通大闹就别提了,先是闯进一个咖啡店,一展高超棍法,对啊法棍也是棍没毛病!









然后莫名其妙上了一趟公交车,把导游当作打手,把人家从二楼(车顶)扔了下去。









最绝的是,一通折腾之后强尼居然又走回了操作室,自以为完成了一次成功的尝试。殊不知在大门外,伦敦大街已经乱作一团!













3



《黑色党徒》

BlacKkKlansman

爆笑时刻:黑人口音傻傻分不清楚







导演: 斯派克·李

编剧: 斯派克·李 / 大卫·拉比诺维茨 / 查利·瓦赫特尔

主演: 约翰·大卫·华盛顿 / 亚当·德赖弗

类型: 喜剧 / 传记 / 犯罪

制片国家/地区: 美国





今年颁奖季,斯派克·李这部讽刺喜剧绝对是大出风头,对白人右翼分子的讽刺简直是玩出了花。









故事设定就足够荒诞:黑人Ron成为科罗拉多第一名黑人警察,他很擅长白人口音。一次偶然的机会,他居然通过电话和3K党取得了联系,并让其党魁深信不疑前者是个白人,结果他就成了史上第一个黑人3K党徒……





对方要见面怎么办?警局同事Flip上线,代替他与3K党面基,开启了一段黑白警察联手大破3K党的历程。









全片的笑点主要是对白右分子的自大和愚蠢各种嘲讽。比如Ron有一次问3K党魁:你没有见过我,不会怀疑我是个黑人吗?





正当警局所有人都提心吊胆的时候,对面居然喋喋不休地给Ron背书,各种吹嘘自己有多能分辨黑人的口音,把这边乐得前仰后合。









电影里这样的梗不在少数,但底色却是对种族现实无可奈何的悲凉。要论黑色喜剧,这部电影绝对称得上精彩。













4



《摄影机不要停》

One Cut of the Dead

爆笑时刻:埋梗太深挖出来辣眼





导演 / 编剧: 上田慎一郎

主演: 滨津隆之 / 真鱼 / 主浜晴美 / 长屋和彰

类型: 喜剧 / 恐怖

制片国家/地区: 日本





说到丧尸片,你会想到什么?惊悚尖叫还是血浆断手?反正不会是搞笑。但这部18万小成本电影,就靠反套路玩出豆瓣8.5高分。没错,说的就是《摄影机不要停》这部奇葩丧尸片。









故事是一个非常普通的戏中戏的套路,仿佛一眼就能看穿的结构,前1/3有点无聊甚至颇感智障,等你看到后半部了你知道:原来前面是这么回事儿啊!











一个穷X剧组准备做一个直播+一镜到底的丧尸片,结果状况百出;但是直播摄像机打开了就不能停啊!为了完成这次直播任务这一群人可谓是用尽了浑身解数。





演丧尸的龙套闹肚子来不及上妆,没关系,蹲着厕所也得画上;剧情接不上,没关系,跳两页咱们还能继续圆回去。









最好笑的是化妆师饰演的角色过度入戏,一个激动把仅有的升降杆给折了,为了能够完成最后一个升镜头,一群僵尸居然颤颤巍巍地搭在一起叠罗汉给摄影机当超长摇臂……









看完这部片真的要说,拍电影的再也别说没钱了,有热爱就别逼逼!





导演上田慎一郎本是一个名不见经传的小导演,这部小成本影片的一夜爆红,令人期待这位导演后续是否还会有佳作出现。





5



《勇敢者游戏:绝战丛林》

Jumanji: Welcome to the Jungle

爆笑时刻:校花变身油腻中年传授色诱术







导演: 杰克·卡斯丹

编剧: 克里斯·麦克纳 / 埃里克·萨默斯 / 斯科特·罗森伯格

主演: 道恩·强森 / 凯文·哈特 / 杰克·布莱克 / 凯伦·吉兰

类型: 动作 / 奇幻 / 冒险

制片国家/地区: 美国





总有那样一部电影,特效不够,笑点来凑。作为一部冒险寻宝题材的电影,《勇敢者游戏:决战丛林》并没有多大的视觉震撼效果,反倒是影片密集的笑点分分钟让影院的观众笑成一片。











主角一行人因为一台游戏机而被吸入到游戏世界,变身成为自己选择的游戏角色,所有人都有了自己的角色设定和最强能力和致命弱点。









不过谁能解释下,吃面包会爆炸到底算什么致命弱点?……







最有趣的是自恃美貌热爱直播的昔日校花贝瑟尼,在游戏里成为了一个大腹便便胡子拉碴的杰克·布莱克!于是,我们就在屏幕上看到了一个油腻大叔比着兰花指“哦我的上帝呀”这种蜜汁画面。









为了能够通过某关卡的考验,需要美女玛莎去诱惑守门人,为了让原本不起眼还很自卑的姑娘学会色诱术,贝瑟尼使出了所有自己的色诱经验,搔首弄姿,杰克·布莱克这个千姿百态的妖娆大叔简直想让人自抠双眼……





没说的,大叔真的承包了大部分笑点。









惊险刺激又不乏搞笑,动作冒险与爆笑幽默展现得淋漓尽致,这么懂观众又接地气的电影,“活该”票房大卖。









6



《无名之辈》

爆笑时刻:一张嘴困住两个笨贼





导演: 饶晓志



编剧: 饶晓志 / 雷志龙

主演: 陈建斌 / 任素汐 / 潘斌龙 / 章宇 / 王砚辉

类型: 剧情 / 喜剧

制片国家/地区: 中国大陆





一口西南官话,多线叙事,主角都是小人物的荒诞喜剧,你以为这是《疯狂的石头》?不不不,这是今年大爆冷门的爆笑喜剧《无名之辈》。











低配劫匪、落魄保安、毒舌女等等小人物各有烦恼,几条叙事线索并行不悖,但最有意思的还是劫匪对毒舌女这条线。





低配劫匪闯进民居准备打劫,一瞧屋里就一个高位截瘫的女人,你以为这是绝佳人质?









没想到强中自有强中手,女人那条三寸不烂之舌简直是战略级武器!加上贵州话的加成“笑”果绝佳,直骂得劫匪们瞠目结舌讷讷不语,连下手都下不去。戏精本精任素汐全身不动,一张嘴就全是戏,大写的服。









两位劫匪的扮演者章宇和潘斌龙也绝对是搞笑担当,一个脾气火爆一个软弱怂包,化学反应简直能笑死人。





在万万没想到,双方彼此同情对方的境遇,心居然越靠越近,劫匪还帮想自杀的毒舌女完成了她最后的心愿——站着拍一张照片……









都说伟大的喜剧内核是悲剧,这部电影也不例外,尽管你能从头笑到尾,但是小人物悲喜交加的故事确实那么触动心弦。









7



《北方一家人》

La ch'tite famille

爆笑时刻:失忆之后反差萌







导演: 丹尼·伯恩

编剧: 丹尼·伯恩 / Sarah Kaminsky

主演: 丹尼·伯恩 / 皮埃尔·里夏尔 / 洛朗斯·阿尔内

类型: 喜剧

制片国家/地区: 法国





要说喜剧,怎么能漏掉法国?时隔十年之后,丹尼·伯恩围绕着法国北方小城ch'tite,讲述了一个和《欢迎来北方》完全不同的故事,算是前作的姊妹篇吧。





《欢迎来北方》是关于融入,而《北方一家人》则是关于回归。丹尼·伯恩饰演的瓦伦汀如今是巴黎有名的设计师,他非常害怕别人知道自己出身北方的村庄,告诉所有人包括他妻子说自己是个孤儿。









结果没想到,北方的亲戚们,他娘他哥他嫂子,居然跑到巴黎来看他,一嘴北方大碴子味让他蜜汁尴尬。一番阴差阳错,他居然被岳父的车给撞了,十五岁之后的事儿全给忘了!













这事儿就尴尬了,这大哥现在连法语普通话都不会说,一嘴北方乡下土话,天天粘着妈妈,还一直惦记着隔壁现在头发都白了的小姐姐……





丹尼·伯恩绝对是法国喜剧的宝贝,夸张的面部语言和表现力,把一个十五岁孩子的状态抓得特别准,配上那张老脸简直能笑死个人。













不用说,最终当然还是恢复记忆、与妻子重归于好的大团圆结局,他也真正面对了自己的家乡和身份,算是去年最惊喜的作品之一。





8



《无敌破坏王2:大闹互联网》

Ralph Breaks the Internet

爆笑时刻:公主齐聚,官方吐槽最致命

导演: 菲尔·约翰斯顿 / 瑞奇·摩尔

编剧: 菲尔·约翰斯顿 / 帕米拉·里本 / 瑞奇·摩尔

主演: 约翰·C·赖利 / 萨拉·西尔弗曼 / 盖尔·加朵

类型: 喜剧 / 动画 / 奇幻 / 冒险



制片国家/地区: 美国





华纳刚把《头号玩家》整成了“头号彩蛋”,财大气粗的迪士尼也秀了一波版权,在《无敌破坏王2》里大秀了一把肌肉,迪士尼+皮克斯+漫威+卢卡斯+梦工厂,彩蛋与自黑齐飞,显摆与吐槽一色。









这已经不能叫彩蛋了,这分明是植入,而且很硬……但别换台,我就爱看广告!





最爆笑的时刻,还是迪士尼公主全亮相自黑自吐槽。14位迪士尼公主齐聚一堂,妙语连珠的“官方吐槽”是全片的高能段落之一。









为了验证云妮是不是公主,公主们开始了连珠炮的提问,“你有没有被绑架过?”“你有没有魔法双手?”“你有没有被下毒?”









官方玩梗,真的要命,迪士尼老粉们估计要笑疯了。





最后大家是怎么认定云妮是公主的呢,长发公主问她“是不是所有人都觉得你的难题靠男人解决?”云妮表示了肯定,嗯,这波女权安利我吃了!













迪士尼公主大集合这样的场面真是活久见,这一段的高能吐槽更是赢得了全场的爆笑。电影整体质量不算太惊喜,但网络世界真的是很酷炫了!

9



《银魂2》

Gintama 2

爆笑时刻:将军您倒是赢一把啊





导演 / 编剧: 福田雄一

主演: 小栗旬 / 菅田将晖 / 桥本环奈 / 柳乐优弥

类型: 喜剧 / 动作 / 冒险

制片国家/地区: 日本





俗话说漫改都是真人毁角色,到了《银魂》这,角色毁真人没商量!





空知英秋(大猩猩)充分运用了恶搞无极限的段子和脑洞大开的日常逗人一笑,片中演员的“颜艺”也是达到了顶峰,《银魂2》延续了第一部的风格,说它是霓虹艺人自我大放飞之作毫不为过。









除了经典的看牙医场景还原,《银魂2》中最被津津乐道的还是将军接待篇。







将军和阿妙等人玩国王游戏,大家有心让将军胜利奈何将军点上了百分百输牌的技能,回回都输,最后真的是输的大裤衩子都没剩下,只能顶着马赛克强忍眼泪。





咳咳,想多了,这次没引进……





小栗旬和管田将晖也在这里贡献了自己非常具有辨识度的女装扮相,看到这场面的我已经笑到头掉了。









即便不是《银魂》系列的忠实粉丝,只要是对恶搞喜剧有兴趣的观众,一定都可以在这部电影中找到自己最喜欢的笑点。





10



《我的间谍前男友》

The Spy Who Dumped Me

爆笑时刻:吞不下去的U盘







导演: 苏珊娜·福格尔

编剧: 苏珊娜·福格尔 / 大卫·伊瑟森

主演: 米拉·库尼斯 / 凯特·麦克金农 / 贾斯汀·塞洛克斯

类型: 喜剧 / 动作

制片国家/地区: 美国 / 加拿大





当你的前男友突然跑来找你,说他是个间谍,嘱咐你把一个U盘送到巴黎,并且当场被人打死在眼前,你会按他说的做吗?









片中的奥黛丽反正吓了个半死,还好有闺蜜摩根在,两个姑娘壮了壮胆子,决定闯一闯这个龙潭虎穴,从此陷入了被间谍追杀、被黑帮绑架、被政府通缉的作死之旅……









这两个无脑大妞的奇妙旅程简直是笑弹工厂,最搞笑的,就是两个人被坏蛋绑架,急于藏匿一个U盘。两个人商量来商量去,决定……吞下去……姐姐,我敬你们是条汉子。













俩人实在没办法,至于她们到底把U盘藏在哪……嗯咳,不剧透了。反正女孩纸们要想开开心心笑一场,选这部准没错,记得叫上你的闺蜜一起哦~









2018即将过去,不知道这些欢乐无限的喜剧你都看过几部呢?没看过也不要紧,加入过年片单,让新的一年从爆笑开始吧!