



又是一年要来了，年终奖怎么样？年初的计划怎么样了？





哈哈不戳痛处了，不管过去的一年你是开心还是辛酸，我们都希望你的日子每天都能笑着过。





为了让你笑得开心，我们特别选择了去年电影里最搞笑的十个瞬间，希望给你的新年开一个笑口常开的好头~





前方高能，我先笑为敬，一起来看看2018年电影里的十大爆笑时刻！







1



《死侍2》

Deadpool 2

爆笑时刻：“X-特攻队”全军覆没





导演: 大卫·雷奇

编剧: 瑞特·里斯 / 保罗·韦尼克 / 瑞恩·雷诺兹

主演: 瑞恩·雷诺兹 / 乔什·布洛林 / 朱利安·迪尼森

类型: 喜剧 / 动作 / 科幻 / 冒险

制片国家/地区: 美国





虽然《死侍2：我爱我家》败了不少人缘，但《死侍2》原片绝对是2018年度不可多得的大笑包。











话痨和毒舌使得这个角色在漫威世界里被各位英雄敬而远之，不过在观众这他可是非常受欢迎的。





在今年新上映的电影《死侍》中，据不完全统计至少出现了近百个不同的梗，真的是侃天侃地侃自己。









最经典的笑料，莫过于死侍组成的“X-特攻队”首次亮相，不过也是最后一次亮相，因为成员，基本都死了……





死侍本来打算大干一场，手下招揽了能吐毒液的、能隐形的、能打的还有超幸运的一系列超能力者，从天而降完成营救任务。飞机上的一番演讲更是慷慨激昂。









结果，没想到大家连跳伞都没完成。有的刚降落就被卡车撞了的，还有卷进了垃圾车的，还有被同伴的毒液喷死的。





最亮眼的，就是全片出镜只有两秒的布拉德·皮特吧~









唯一生还的，居然是那个幸运的！









但终究，逃不过死侍的那张嘴……









不吹不黑，《死侍2》的恶搞功力完全是炉火纯青，虽然故事有点落入俗套，但要论搞笑，人家可是认真的。





2



《憨豆特工3》

Johnny English Strikes Again

爆笑时刻：VR技术祸害全伦敦







导演: 大卫·科尔

编剧: 尼尔·珀维斯 / 罗伯特·韦德

主演: 罗温·艾金森 / 本·米勒 / 欧嘉·柯瑞兰寇

类型: 喜剧 / 动作 / 冒险

制片国家/地区: 法国 / 美国 / 英国





《憨豆特工》系列好看吗？说实在的，只是一堆剪在一起的搞笑视频。那这个系列好笑吗？……哈哈哈哈哈哈哈！









俗话说英国电影有三宝：哈利·波特、007和憨豆先生。随着1990年《憨豆先生》在英国首播，罗温·艾金森独此一家的肢体语言和英式幽默迅速席卷全球，成为我们这个时代屈指可数的喜剧大师。









《憨豆特工3》延续了系列的搞笑风格，整体的无厘头和肢体喜剧风格非常突出。虽然剧情脉络不怎么样，但每段剧情都能让你笑出猪声！





最搞笑的，莫过于强尼·英格利特工使用VR的一段。因为操作失误，强尼以为自己还在VR机器上操作，没想到自己早已走出了操作室，走到了人流熙攘的伦敦市区……













这一通大闹就别提了，先是闯进一个咖啡店，一展高超棍法，对啊法棍也是棍没毛病！









然后莫名其妙上了一趟公交车，把导游当作打手，把人家从二楼（车顶）扔了下去。









最绝的是，一通折腾之后强尼居然又走回了操作室，自以为完成了一次成功的尝试。殊不知在大门外，伦敦大街已经乱作一团！













3



《黑色党徒》

BlacKkKlansman

爆笑时刻：黑人口音傻傻分不清楚







导演: 斯派克·李

编剧: 斯派克·李 / 大卫·拉比诺维茨 / 查利·瓦赫特尔

主演: 约翰·大卫·华盛顿 / 亚当·德赖弗

类型: 喜剧 / 传记 / 犯罪

制片国家/地区: 美国





今年颁奖季，斯派克·李这部讽刺喜剧绝对是大出风头，对白人右翼分子的讽刺简直是玩出了花。









故事设定就足够荒诞：黑人Ron成为科罗拉多第一名黑人警察，他很擅长白人口音。一次偶然的机会，他居然通过电话和3K党取得了联系，并让其党魁深信不疑前者是个白人，结果他就成了史上第一个黑人3K党徒……





对方要见面怎么办？警局同事Flip上线，代替他与3K党面基，开启了一段黑白警察联手大破3K党的历程。









全片的笑点主要是对白右分子的自大和愚蠢各种嘲讽。比如Ron有一次问3K党魁：你没有见过我，不会怀疑我是个黑人吗？





正当警局所有人都提心吊胆的时候，对面居然喋喋不休地给Ron背书，各种吹嘘自己有多能分辨黑人的口音，把这边乐得前仰后合。









电影里这样的梗不在少数，但底色却是对种族现实无可奈何的悲凉。要论黑色喜剧，这部电影绝对称得上精彩。













4



《摄影机不要停》

One Cut of the Dead

爆笑时刻：埋梗太深挖出来辣眼





导演 / 编剧: 上田慎一郎

主演: 滨津隆之 / 真鱼 / 主浜晴美 / 长屋和彰

类型: 喜剧 / 恐怖

制片国家/地区: 日本





说到丧尸片，你会想到什么？惊悚尖叫还是血浆断手？反正不会是搞笑。但这部18万小成本电影，就靠反套路玩出豆瓣8.5高分。没错，说的就是《摄影机不要停》这部奇葩丧尸片。









故事是一个非常普通的戏中戏的套路，仿佛一眼就能看穿的结构，前1/3有点无聊甚至颇感智障，等你看到后半部了你知道：原来前面是这么回事儿啊！











一个穷X剧组准备做一个直播+一镜到底的丧尸片，结果状况百出；但是直播摄像机打开了就不能停啊！为了完成这次直播任务这一群人可谓是用尽了浑身解数。





演丧尸的龙套闹肚子来不及上妆，没关系，蹲着厕所也得画上；剧情接不上，没关系，跳两页咱们还能继续圆回去。









最好笑的是化妆师饰演的角色过度入戏，一个激动把仅有的升降杆给折了，为了能够完成最后一个升镜头，一群僵尸居然颤颤巍巍地搭在一起叠罗汉给摄影机当超长摇臂……









看完这部片真的要说，拍电影的再也别说没钱了，有热爱就别逼逼！





导演上田慎一郎本是一个名不见经传的小导演，这部小成本影片的一夜爆红，令人期待这位导演后续是否还会有佳作出现。





5



《勇敢者游戏：绝战丛林》

Jumanji: Welcome to the Jungle

爆笑时刻：校花变身油腻中年传授色诱术







导演: 杰克·卡斯丹

编剧: 克里斯·麦克纳 / 埃里克·萨默斯 / 斯科特·罗森伯格

主演: 道恩·强森 / 凯文·哈特 / 杰克·布莱克 / 凯伦·吉兰

类型: 动作 / 奇幻 / 冒险

制片国家/地区: 美国





总有那样一部电影，特效不够，笑点来凑。作为一部冒险寻宝题材的电影，《勇敢者游戏：决战丛林》并没有多大的视觉震撼效果，反倒是影片密集的笑点分分钟让影院的观众笑成一片。











主角一行人因为一台游戏机而被吸入到游戏世界，变身成为自己选择的游戏角色，所有人都有了自己的角色设定和最强能力和致命弱点。









不过谁能解释下，吃面包会爆炸到底算什么致命弱点？……







最有趣的是自恃美貌热爱直播的昔日校花贝瑟尼，在游戏里成为了一个大腹便便胡子拉碴的杰克·布莱克！于是，我们就在屏幕上看到了一个油腻大叔比着兰花指“哦我的上帝呀”这种蜜汁画面。









为了能够通过某关卡的考验，需要美女玛莎去诱惑守门人，为了让原本不起眼还很自卑的姑娘学会色诱术，贝瑟尼使出了所有自己的色诱经验，搔首弄姿，杰克·布莱克这个千姿百态的妖娆大叔简直想让人自抠双眼……





没说的，大叔真的承包了大部分笑点。









惊险刺激又不乏搞笑，动作冒险与爆笑幽默展现得淋漓尽致，这么懂观众又接地气的电影，“活该”票房大卖。









6



《无名之辈》

爆笑时刻：一张嘴困住两个笨贼





导演: 饶晓志



编剧: 饶晓志 / 雷志龙

主演: 陈建斌 / 任素汐 / 潘斌龙 / 章宇 / 王砚辉

类型: 剧情 / 喜剧

制片国家/地区: 中国大陆





一口西南官话，多线叙事，主角都是小人物的荒诞喜剧，你以为这是《疯狂的石头》？不不不，这是今年大爆冷门的爆笑喜剧《无名之辈》。











低配劫匪、落魄保安、毒舌女等等小人物各有烦恼，几条叙事线索并行不悖，但最有意思的还是劫匪对毒舌女这条线。





低配劫匪闯进民居准备打劫，一瞧屋里就一个高位截瘫的女人，你以为这是绝佳人质？









没想到强中自有强中手，女人那条三寸不烂之舌简直是战略级武器！加上贵州话的加成“笑”果绝佳，直骂得劫匪们瞠目结舌讷讷不语，连下手都下不去。戏精本精任素汐全身不动，一张嘴就全是戏，大写的服。









两位劫匪的扮演者章宇和潘斌龙也绝对是搞笑担当，一个脾气火爆一个软弱怂包，化学反应简直能笑死人。





在万万没想到，双方彼此同情对方的境遇，心居然越靠越近，劫匪还帮想自杀的毒舌女完成了她最后的心愿——站着拍一张照片……









都说伟大的喜剧内核是悲剧，这部电影也不例外，尽管你能从头笑到尾，但是小人物悲喜交加的故事确实那么触动心弦。









7



《北方一家人》

La ch'tite famille

爆笑时刻：失忆之后反差萌







导演: 丹尼·伯恩

编剧: 丹尼·伯恩 / Sarah Kaminsky

主演: 丹尼·伯恩 / 皮埃尔·里夏尔 / 洛朗斯·阿尔内

类型: 喜剧

制片国家/地区: 法国





要说喜剧，怎么能漏掉法国？时隔十年之后，丹尼·伯恩围绕着法国北方小城ch'tite，讲述了一个和《欢迎来北方》完全不同的故事，算是前作的姊妹篇吧。





《欢迎来北方》是关于融入，而《北方一家人》则是关于回归。丹尼·伯恩饰演的瓦伦汀如今是巴黎有名的设计师，他非常害怕别人知道自己出身北方的村庄，告诉所有人包括他妻子说自己是个孤儿。









结果没想到，北方的亲戚们，他娘他哥他嫂子，居然跑到巴黎来看他，一嘴北方大碴子味让他蜜汁尴尬。一番阴差阳错，他居然被岳父的车给撞了，十五岁之后的事儿全给忘了！













这事儿就尴尬了，这大哥现在连法语普通话都不会说，一嘴北方乡下土话，天天粘着妈妈，还一直惦记着隔壁现在头发都白了的小姐姐……





丹尼·伯恩绝对是法国喜剧的宝贝，夸张的面部语言和表现力，把一个十五岁孩子的状态抓得特别准，配上那张老脸简直能笑死个人。













不用说，最终当然还是恢复记忆、与妻子重归于好的大团圆结局，他也真正面对了自己的家乡和身份，算是去年最惊喜的作品之一。





8



《无敌破坏王2：大闹互联网》

Ralph Breaks the Internet

爆笑时刻：公主齐聚，官方吐槽最致命

导演: 菲尔·约翰斯顿 / 瑞奇·摩尔

编剧: 菲尔·约翰斯顿 / 帕米拉·里本 / 瑞奇·摩尔

主演: 约翰·C·赖利 / 萨拉·西尔弗曼 / 盖尔·加朵

类型: 喜剧 / 动画 / 奇幻 / 冒险



制片国家/地区: 美国





华纳刚把《头号玩家》整成了“头号彩蛋”，财大气粗的迪士尼也秀了一波版权，在《无敌破坏王2》里大秀了一把肌肉，迪士尼+皮克斯+漫威+卢卡斯+梦工厂，彩蛋与自黑齐飞，显摆与吐槽一色。









这已经不能叫彩蛋了，这分明是植入，而且很硬……但别换台，我就爱看广告！





最爆笑的时刻，还是迪士尼公主全亮相自黑自吐槽。14位迪士尼公主齐聚一堂，妙语连珠的“官方吐槽”是全片的高能段落之一。









为了验证云妮是不是公主，公主们开始了连珠炮的提问，“你有没有被绑架过？”“你有没有魔法双手？”“你有没有被下毒？”









官方玩梗，真的要命，迪士尼老粉们估计要笑疯了。





最后大家是怎么认定云妮是公主的呢，长发公主问她“是不是所有人都觉得你的难题靠男人解决？”云妮表示了肯定，嗯，这波女权安利我吃了！













迪士尼公主大集合这样的场面真是活久见，这一段的高能吐槽更是赢得了全场的爆笑。电影整体质量不算太惊喜，但网络世界真的是很酷炫了！

9



《银魂2》

Gintama 2

爆笑时刻：将军您倒是赢一把啊





导演 / 编剧: 福田雄一

主演: 小栗旬 / 菅田将晖 / 桥本环奈 / 柳乐优弥

类型: 喜剧 / 动作 / 冒险

制片国家/地区: 日本





俗话说漫改都是真人毁角色，到了《银魂》这，角色毁真人没商量！





空知英秋（大猩猩）充分运用了恶搞无极限的段子和脑洞大开的日常逗人一笑，片中演员的“颜艺”也是达到了顶峰，《银魂2》延续了第一部的风格，说它是霓虹艺人自我大放飞之作毫不为过。









除了经典的看牙医场景还原，《银魂2》中最被津津乐道的还是将军接待篇。







将军和阿妙等人玩国王游戏，大家有心让将军胜利奈何将军点上了百分百输牌的技能，回回都输，最后真的是输的大裤衩子都没剩下，只能顶着马赛克强忍眼泪。





咳咳，想多了，这次没引进……





小栗旬和管田将晖也在这里贡献了自己非常具有辨识度的女装扮相，看到这场面的我已经笑到头掉了。









即便不是《银魂》系列的忠实粉丝，只要是对恶搞喜剧有兴趣的观众，一定都可以在这部电影中找到自己最喜欢的笑点。





10



《我的间谍前男友》

The Spy Who Dumped Me

爆笑时刻：吞不下去的U盘







导演: 苏珊娜·福格尔

编剧: 苏珊娜·福格尔 / 大卫·伊瑟森

主演: 米拉·库尼斯 / 凯特·麦克金农 / 贾斯汀·塞洛克斯

类型: 喜剧 / 动作

制片国家/地区: 美国 / 加拿大





当你的前男友突然跑来找你，说他是个间谍，嘱咐你把一个U盘送到巴黎，并且当场被人打死在眼前，你会按他说的做吗？









片中的奥黛丽反正吓了个半死，还好有闺蜜摩根在，两个姑娘壮了壮胆子，决定闯一闯这个龙潭虎穴，从此陷入了被间谍追杀、被黑帮绑架、被政府通缉的作死之旅……









这两个无脑大妞的奇妙旅程简直是笑弹工厂，最搞笑的，就是两个人被坏蛋绑架，急于藏匿一个U盘。两个人商量来商量去，决定……吞下去……姐姐，我敬你们是条汉子。













俩人实在没办法，至于她们到底把U盘藏在哪……嗯咳，不剧透了。反正女孩纸们要想开开心心笑一场，选这部准没错，记得叫上你的闺蜜一起哦~









2018即将过去，不知道这些欢乐无限的喜剧你都看过几部呢？没看过也不要紧，加入过年片单，让新的一年从爆笑开始吧！













