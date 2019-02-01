喜欢这首歌吗？这些温暖的男声，简直要融化这个冬天的寒冷。





其实到目前为止，《声入人心》都没有在收视榜上拿个榜首，但这档综艺之魔性在于，只要你肯打开看，圈粉能力简直MAX，疯狂的5万回头客们甚至在豆瓣打出9.2的高分!













虽然骨子里还是是歌唱类竞演真人秀，可这档节目的选手没有流量小生吸睛，也不是知名的歌唱大神坐镇，唱的更不是最有观众缘的流行歌曲，而是不怎么熟悉的美声。





结果就是这么一部综艺一次次上了热搜，里面的每一个选手都是十足的梗王，自带热搜体质。





身边一个迷妹评价这档综艺：神仙打架！













它凭啥这么火？因为它带来一大大大大群会唱歌的美好男人啊！这群被称为应该永待在仙界的男人们，直接让美声声入人心！









《声入人心》



导演: 任洋

嘉宾: 廖昌永 / 尚雯婕 / 刘宪华 / 石倚洁

类型: 音乐 / 真人秀

首播: 2018-11-02(中国大陆)

集数: 12





1



先让美声接地气



你对美声的印象是什么？





是不是眼前不自主地出现一个身材健硕的男子，嘴张得像个鸭蛋，一拉长音跟火车笛似的还什么都听不懂？





但看第一集《声入人心》下来，简直就是大型的真相现场啊，因为他们是长这样的！













不仅有活力四射的，还有气质迷人让人目不转睛的。













如果你以为他们只是靠颜值来到这个节目，那就大错特错了。遇见他们，你就知道偶像剧没有骗人啊！那种不仅长得帅还毕业于世界顶尖学府的偶像剧男主真的存在啊！





贾凡，27岁，美国茱莉亚音乐学院全“A”成绩硕士毕业





南枫，27岁，耶鲁大学美声歌剧专业研究生





你以为“乐界哈佛”朱莉亚音乐学院的高材生就可以了吗？！接下来你将看到已经小有名气的“冠军组”。





李琦，28岁，《中国好声音》第二季总冠军





鞠红川，25岁，《星光大道》年度总冠军





甚至有人的资料来做导师我都相信啊！









连大学老师都来了！上戏的声乐老师、被誉为“上海声音名片”的余笛第一次亮相，就以教科书级的演绎和187身高大长腿疯狂圈粉，“内地版裴勇俊”的帽子都摘不掉了。









当然迷妹们也别指望了，人家在收官战的时候大秀了一把恩爱，夫人居然是东方卫视当家花旦陈辰！这般神仙眷侣也是羡煞旁人。









集结了一群高实力的选手，比赛中谁掉下去都像是有黑幕啊，节目组到底要怎么玩？赛制很重要。





没有晋级和淘汰，36个学员在首席和替补角色之间轮换，每轮比赛只有首席位拥有上台演出的机会。经过10轮比赛最终选出6名首席。













你以为这样不淘汰不走人的赛制不残酷？几期下来首席的名单换了又换，没人能一直站在顶端，不少选手连一次上台的机会都没有！像周深、李琦这种已经很成熟的歌者都坐了好几期替补，竞争激烈度可想而知。













要给这群天之骄子当导师，底气必须够硬。第一位就是廖昌永，国家级著名男高音歌唱家，和众多国际剧院签约过。









他的专业水准真的无人质疑，很多选手的一点问题他都能精准地捕捉到，并给出最专业的指导。













第二位刘宪华终于一改他在综艺“傻乎乎”的印象，一展伯克利音乐学院高材生的功底，钢琴小提琴都过10级。













第三位尚雯婕，虽然很多人对她存在争议，但是她在和选手们的公演舞台上打破了所有的争议，她对音乐的实验性和创新性，导师水准妥妥的。













当然，也有女导师不矜持的一面~









这样赛制形式配上高颜值的选手，用最常见的节目形式表现不常见的音乐内容，实在是1+1>2甚至大于MAX。而赛制带来首席轮替的紧张感，“我男人”能不能进首席也成为观众每集的期待。







2



最纯粹的音乐之心



除了这些常规操作，这个节目的灵魂在于，我们终于看到一档纯粹的音乐节目。参赛的每一位选手，对于美声的热爱简直是溢出屏幕。





让所谓高雅音乐能被更多人喜欢，成为他们的追求。













热爱的第一点就是唱好它！不少大神的演绎简直是开口跪啊。





王晰，人形低音炮，行走的低音贝斯，他唱歌的感觉就像是在你耳边低声读情诗啊，深情款款，娓娓道来，只要他一开口，你就想大喊：停止散发魅力吧！













强烈安利他唱的每首歌！每一首都能隔着屏幕听到脸红！





郑云龙和阿云嘎更不用说，俩人都是专业的音乐剧演员，一个动作就能带你进入演唱情景，声音一出来直接让你进入故事，他俩一联手简直就是王炸组合！









在唱《歌剧魅影》时，他们简直是融为一体，和谐的就像两个灵魂在隔空喊话。













单个拎出来也是绝对的王者，郑云龙唱的《生死对决》，一段演唱里一人的两个人格，只是通过声音都能让你感觉到两个人格之间的相互拉扯，让人听的毛骨悚然。









有这么美好的声音，表情管理差一点我也爱，像金馆长和光头强我也爱！









除了这些大神级的选手外，很多年轻选手的努力也是肉眼可见的，尤其是在张云龙，阿云噶这对“云氏夫妇”庇护下的四小只，虽然平均年龄只有19岁，但他们带来的四重唱简直分分种可以组团出道！













不撕逼，不矫情，满眼都是沉浸于音乐的陶醉和同行的惺惺相惜。





任何一个选手演唱时，所有选手认真的样子都让人觉得早已经没有台上台下之分，全场都沉浸在大家共同热爱的音乐中。















只要谈到音乐，他们之间都是坦诚的交流，有瑕疵毫不客气的指出，唱得好更要赞美，因为对音乐的尊重就是对同伴最好的尊重。





比如被称为第四出品人的高天鹤，听的不满意时就能怼天怼地，real到别人尴尬。













但听到好声音时，也会夸出彩虹屁，分分钟给你写篇赞美小作文！













其中有一位叫陆宇鹏的选手，因为儿时耳朵里长瘤动手术只有一个耳朵能听到，这给他的音乐带来很多不利，因为听不到耳返的声音导致很多音准都不正确。













在选手自由组合二重唱里，朱莉亚毕业的贾凡主动和陆宇鹏组队，因为他想给宇鹏一双飞向音乐梦想的翅膀。













原来，和喜欢同一件事的人在一起是那么的美好，那种自然而然流露出的志同道合，让这里真正成为音乐的殿堂。





3



美声其实很好听



这不仅仅只是一场美声选秀，更是一场美声和音乐剧的推广。





在节目最开始我们看到，即使是这群实力超强的美声选手，也面临着自我质疑和是否坚持这个行业的焦虑。















即使是拥有“音乐剧王子”称号的郑云龙，工资一度少到不够自己交房租。













虽然不少声音在质疑这档节目是否真的能普及美声，但节目组确实用心地在很多歌曲上试图融合流行与古典，无论是阿云嘎和蔡程昱一起演唱的电影《熊出没》主题曲《鹿be free》，还是郑云龙、王晰合唱的《慢慢喜欢你》。





著名独立乐评人耳帝点赞







这些观众熟悉的旋律用不同的歌唱方法表达出来时，就是吸引观众最好的切入点，让人更直接的感受到美声的魅力。





就像郑云龙说的，因为这档节目，他们坚持那么久的东西终于被大家看到了。













这群热爱音乐的人们，在努力多年之后终于看到了希望。









也正是因为这档节目，观众看到这些选手的名字时，会有买票进入剧场观看的冲动。比如此前，郑云龙主演的音乐剧《信》就在开票当天全部售空。













在流量决定一切的当下，有这么一档节目，愿意把一些小众艺术带入了大众视野，让更多人关注到，原来国内有这么多有实力又努力的人在坚持自己的梦想，这真的是一件了不起的事。





不管是始于颜值，还是陷于声音，当我们开始把听美声当作一种习惯，这就是《声入人心》的最大价值。









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