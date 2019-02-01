注意：文末有超阔爱福利哦！





滴~~“熊出没”系列大电影2019春节档准时打卡！





还是原来的制作团队，还是原味的制作配方，熊大、熊二和光头强在电影里玩了一把穿越梗，猪年特别版《熊出没·原始时代》如期而至。







《熊出没·原始时代》

导演: 丁亮 / 林汇达

编剧: 徐芸 / 万秦 / 蒋琳

配音: 张伟 / 张秉君 / 谭笑 / 刘思奇

类型: 喜剧 / 动画 / 冒险

上映日期: 2019-02-05(中国大陆)

片长: 88分钟





虽然历年都不是春节档的最大焦点，但说“熊出没”系列是春节老面孔绝对没毛病。《熊出没·原始时代》已经是系列中的第六部，此前有三部在春节档上映，最近两部票房居然都破了五亿。





不用问，孩子们爱看，家长们陪同，商业模式杠杠的！









一向对低幼动画敬而远之的小编，本来以为自己不会喜欢的，没想到看完后竟然略感欣慰和惊喜。号称制作升级的“熊出没”，这次确实成色不错。

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“熊强家族”持续作死





说起来，六部电影下来，熊大、熊二和光头强的组合可真是见过世面了。但穿越原始时代，还是展示了不少作死的新花招。





要说故事还是有漏洞的，比如那头一直想拱撞熊二的小粉猪，也没有什么理由，完全就是为了猪年硬凑上的局。









不过整体上，剧情的完成度和诚意还是令人满意的。





一次机缘巧合，“熊强家族”被卷入时空隧道。









初入远古，光头强贪恋闪闪的“粉钻”小岛不肯离开，熊大在拉扯间竟发现“粉钻”岛是一只赤红色的大龟；这只大龟的原型，可是远古四大神兽里的玄武！















躲过了巨型猛犸，却遭遇野猪群的追赶；被逼到悬崖，没想到毒蛇、秃鹰更是凶猛！一番挣扎，“熊强冒险队”全部跌入悬崖……





原始时代的第一轮battle，“熊强冒险队”完败。









身处原始时代，除了险恶的自然环境，“熊强组合”还将遇到更大的劲敌：远古狼群。





狼群的形象在“熊出没”系列中并不是没有出现过，在《熊出没之探险日记》里，“熊强组合”就有了对付狼群的经验。但相比电影里这群凶狠狡诈、战斗力爆棚的远古狼群，动画版的狼群简直是家犬。









为了重回家园，“熊强组合”不得不与狼群正面硬刚，也因此遇到了重要的伙伴们——原始人部落。





光头强更有一番奇遇~原始部落公主凶悍无比，却在光头强的“魔法”下娇羞可人，让强哥在原始时代差点脱了单。









应该说故事的趣味性还是不错的，虽然低幼化的气质依旧，但节奏感和剧情线索都挺完整，居然还颇有些讨喜。





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新角色奶凶上线





几乎每一部“熊出没”大电影中都会有新成员的出现：《夺宝熊兵》里被大绑来的小女孩；《熊心归来》中的马戏团团长黑猩猩；《奇幻空间》中的鹿族女孩；《变形记》中光头强的爸爸和金发美女记者……







光头强父子的日常





而到了《原始时代》，必须要来个始祖级的大怪兽来给大家开开眼了！





恐龙？剑齿虎？猛犸象？都有都有，但都没有这个新角色这么有杀伤力，这么……





萌……









小狼女飞飞是《熊出没·原始时代》里重点推出的新角色。看看那双水汪汪的大眼睛你就知道，她就是来卖萌的！





和熊大结盟时俏皮可爱，假意攻击小动物时奶凶奶凶，遇到狼群恶霸独眼时略胆怯的眼神。









因营救小猎物和野人部落的小男孩，飞飞被狼族视为耻辱和公敌；后来陪伴部落小男孩时忠心耿耿的她，看来就是狼狗的始祖呢~





就说给飞飞配音的是宋祖儿，应该就能想象到这个角色的质感了吧？









《原始时代》的制作确实不错，小狼飞飞身上的毛发清晰可见，连表情多要生动许多。





还有什么风吹花海、湖面涟漪、一帧帧来自于三万年前的瑰丽景象满足了观众对石器时代的想象，在呈现的画面制作上肯定是系列前所未有的高度。





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“熊出没”要升级



六部电影做下来，《熊出没》系列的动作已经越来越大胆。除了刚才说的请来宋祖儿等配音，还请来张韶涵演唱了主题曲《三万年之前》。











居然还请来了火箭少女101的成员孟美岐、吴宣仪、段奥娟、赖美云，一起演唱了片尾曲《福气拱拱来》。





这样的宣传动作，已经是国内一线制作的宣传体量了。





可以看到的是，六年来“熊出没”系列动画电影还是一直在进步的，无论是电影编剧内容、还是技术动画上，制作水准和票房一样稳步提升。









这实际上也是一种尝试，通过故事和制作的用心，摆脱从电视动画系列一直以来“低幼”、“粗糙”的标签。





尤其是“熊出没”等一直存在争议的暴力倾向，虽然没有爆出类似之前小学生学红太狼拿平底锅揍人的新闻，但屡屡出现相似的把人物随意抛上天的动作……还是希望小朋友能在家长合理引导下观看吧。









单就市场价值而言，“熊出没”系列电影还是表现不错的，前五部总成绩达到了二十亿量级，俨然成了低龄动画电影的标杆。





要知道，人家的系列电影和剧集那可是都上了Netflix的，商业价值绝对没话说。









但今年的春节档，除了整体上近乎残酷的竞争，《熊出没》也终于遇到了劲敌：小猪佩奇也要来春节档啊！一部《啥是佩奇》突然霸屏，虽然最终票房转化率有待考量，但无疑在传播上更占优势。





《熊出没·原始时代》的整体成色上，已经能看出他们试图升级的努力。但说实话，之前的口碑拖累不知道会有多少影响，这样的恶性循环，肯定不能再继续下去。









至少今年，孩子们闹着要看《熊出没》的时候，家长可以稍稍宽心，这部《原始时代》虽然依然有系列固有的许多问题，但整体制作水准确实有所升级。陪孩子看个动画片，不至于觉得受到煎熬~





而且如果你喜欢萌系动物，说不定小狼女还会撩到你呢？















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