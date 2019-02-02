离新年越来越近啦~不知大家有没有备好年货嘞？





不管你有没有备好，小编今天可要送你一份“爽”到爆的新年大礼包~友情提示：重口味者自行领取，胆小者后果自负哦。



不卖关子啦，今天要砸给大家的“爽”包，就是Netflix出品，热度炸裂，号称古装版《釜山行》的《王国》。





《王国 》第一季（2019）

킹덤시즌 Season 1



导演: 金成勋

主演: 朱智勋 / 裴斗娜 / 柳承龙 / 金相浩

制片国家/地区: 美国 / 韩国

首播: 2019-01-25(韩国)

集数: 6





这可是小编开年以来看过的最别（mo）致(xing)的丧尸片了。权谋+宫廷斗争+丧尸，各种元素混搭风！穿越到朝鲜李朝时代打丧尸？想想就很刺激。





豆瓣和 IMDb 都是 8.5 分，东西方清一色好评，这样的神剧绝对不容错过。





1



大片质感





不同于以往韩剧一周一播的传统套路，Netflix一次性放出六集，不吊胃口不拖节奏，实在亲戚的既视感。









早在2016年，Netflix第一次将“魔爪”伸向亚洲，在日本打造了一部高分网剧《火花》，取得炸裂级成功。这次，它又出手韩剧，来了一部亚洲“丧尸剧”，居然又炸了。









本土明星+超大投资+好莱坞制作，向来是网飞在国际上战无不胜的一手好牌，《王国》也一样不落。





金成勋（导演《隧道》《走到尽头》）+金恩熙（编剧《信号》）+朱智勋（主演《与神同行》《特工》）+裴斗娜（主演《云图》《汉江怪物》）组成王炸组合。





再加上网飞“一掷千金”的出手，《王国》的质感提升了绝对不止一个档次。先看看片头，恢弘的配乐与优雅的慢速摄影，令人魂穿~





一勺血水灌口,一吸青烟入鼻,一根银针刺眉,丧尸诞生！





再看看剧中配色精致、光影考究的优美构图，妥妥的电影质感~

李氏父女私密阴谋的环境竟是如此优雅娴静。









侍卫泛舟湖上，帧数定格，仿若朦胧山水画。











树林追杀，浓雾密布，光影婆娑，紧张凝重的气氛让人不寒而栗。









2

旧瓶装新酒





三年前，《釜山行》颠覆了“丧尸独属欧美”的观念，正式开始韩国丧尸之旅。近几年，韩国层出不穷出了《流感》《猖獗》等作品，俨然成了东方“丧尸文化”的代言人。

《釜山行》剧照



这次又有网飞坐镇，居然脑洞大开来了一出古装+政治斗争+丧尸的戏码。

虽说权力宫斗和丧尸，已经是老生常谈的话题，前面还有《猖獗》失败为例，但导演旧瓶装新酒，用丧尸阴谋阐述政治惊悚议题，这个思路就要给个大写的“服”。









故事的背景设定在朝鲜半岛的最后一个封建王朝——李氏王朝。

一开头，导演只用了十分钟，就把一个国家从上至下、从内到外的乱世潦倒环境描绘得入木三分。









假称的贵妃、阴狠毒辣的国丈、手握兵权的国舅将李氏王朝把持在手。身为正统皇室嫡长子的李苍，连看望病重的父亲都要得到贵妃的允许。





气不过自家王朝落入赵氏家族之手，他联合儒生们发起了一场叛变，无奈对方势力强大，刚搞出苗头，就被压制了。



夺权失败的李苍只好逃向东莱寻找当时负责给父王治病的医官李承熙，想要查明父王久病不愈的真相。







但他哪里知道，此时的国王早已成为比傀儡更可悲的东西——丧尸。这一切，要拜国丈与贵妃所赐，因为怕国王死后他们失去倚靠，不惜把应死的国王变得“半死不活”！











此时的国王已经不是人。白天昏睡，晚上靠进贡的宫女维持糟烂的生命。就连来送药的小学徒，都命丧国王之口。









权利的争夺让皇宫内暗涛汹涌，宫外更是民不聊生，四处都在爆发大规模的饥荒。老百姓们衣不蔽体，食不果腹，只能靠树皮和树根勉强过活。





几天后，太医李承熙带着丧命国王之口的小学徒回到了东莱医馆。在那个民不聊生的年代，哪有比维持自己生命更重要的事情。前方高能预警！人吃人的场景来了~









医馆里的一个人瞒着大家，将死去的学徒做成肉汤，分给各位病友。他们吃的有多开心，之后的事情就会有多可怕！









死去的学徒身上带有丧尸病毒，所有喝过肉汤的人不到一会工夫，就像羊癫疯发作一样，口吐白沫，倒地抽搐，昏死过去。

等到他们摇晃着身躯再次站起时，丧尸片正式开启！医馆瞬间幻化成人间炼狱。这场景，看得小编毛骨耸立。









李苍赶到医馆，把这里死相恐怖的尸体统一安放在院内，等待处理。医女李菲得知后，一脸恐慌。她拼命告诉大家，“那些怪物没有死，他们晚上就会复活。”





奈何看热闹的众人，怎会相信一个小小医女的“鬼话”，当他们看到趴在地上的尸体慢慢伏起，一切都已经为时过晚。











丧尸如同细菌增长般的速度蔓延开来。白天还好，一到晚上，丧尸们就会从“沉睡”的状态中苏醒。吸血、噬肉，很快，整个东莱城都沦陷了。







一边是国家权利的争斗，一边是丧尸的蔓延，李苍在内忧外患中挣扎生存。一个国家，上到王国天子，下到平民百姓，在短短的时间内，全都成了嗜血的怪物。









这里，早已不再是如日中天的李氏朝鲜，而成为一个鲜血淋淋的“李尸朝鲜”。成为丧尸的“王”，正在拥有一个可怕的“王国”。

3

历史隐喻





血浆四溅、全城沦陷，时不时来个“人吃人”的画面，一听情节就知道它绝对是个典型的商业爽片~









不过，要是单单把《王国》当作刺激肾上腺素的丧尸片来看，未免就有些舍本逐末了。在这其中，最耐人寻味的大概就是全剧所暗藏的政治隐喻和阶级叙事。







王权贵族“朱门酒肉臭”，平民百姓“路有饿死骨”。权欲熏心的贵族、骄奢淫逸的地方官员、不惜吃人自保的民众，共同构成了人心莫测的乱世。他们被迷乱的心智，正如毫无感情的丧尸。





“人吃人”的世界，试图挽狂澜于既倒的李苍，真的还有机会吗？







讽刺的是，阶级之间的矛盾斗争居然从人间蔓延至僵尸界，身穿绸缎服装的丧尸要被深埋地底。身穿破衣旧裳的丧尸却可以被肆意焚烧砍头。





迂腐的士大夫，到了全民皆兵的时候，还在抱怨着自己作为读书人怎么能拿刀。









在这个“君暴虐，官贪昏，民病弱”的时代，《王国》的灾难，不正切中末世的真正要害？一个三百年前的末世废土，正在我们眼前逐渐形成。









人性的贪婪与恶意，终究还是将这场本来可以抑制的人祸蔓延成灭绝人类的天灾。





李苍，就像危难之中的最后一根救命稻草，想救百姓于水火之中，又奈何泥菩萨过江，自身难保。











正是商业爽片的外壳加上政治隐喻的内核，才让《王国》一经上映就收获了如此好评。第一季在大雾浓浓中拉下帷幕，浓雾之下若隐若现的大批僵尸已然暗示着前途渺茫的未来。



到底什么才是让僵尸复活的“真凶”，这个国家究竟落入谁手？从整个剧情架构来看，恐怕第一季只是整个故事的引子。本来以为只是个丧尸片，现在看看，这好像是个“权游”的底子啊！





种种未解的谜团，小编只能跪求第二季赶快上线啦！









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