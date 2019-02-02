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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 《荞麦疯长》发布“归家”版剧照，有一种乡愁叫“过年回家”。

藤井树 发布于：

由井树文化主控出品，井树影业拍摄制作的电影《荞麦疯长》，今天发布了一组“归家”版剧照。


本片由陈正道监制，徐展雄自编自导，马思纯、钟楚曦、黄景瑜领衔主演。剧照中三位主角形象鲜明，呈现了三个在异乡漂泊的小人物，春节前夕的心路历程。


1

三张海报 三种人群的内心独白

哪个是你？


马思纯 饰 云荞


在海报中，马思纯饰演的云荞身着一身明媚的鹅黄色复古小西装，佩戴了一副个性十足的墨镜，大步流星地走在家乡的街道上，身边还停了一辆长途大巴，仿佛看到了刚回家的自己：“到家的那刻，终于不用做个大人。”


或许在外打拼每日佯装自己无坚不摧，但是当脚踏上故乡地面那一刻，内心便觉得踏实柔软，愿我们都是可以回家的孩子，可以洗去一身疲惫安心享受一年中最温暖的时刻。


加分的是海报中马思纯的整体搭配看起来别致十足，不同以往的角色风格让人很期待云荞这个人物呈现。


钟楚曦 饰 李麦


而钟楚曦饰演的李麦一角，在空旷的出租屋里，拉着行李箱环顾着四周，从海报中也可以看出李麦一角整体风格沉稳端庄，气质满满，去赶路的随意装扮都这么好看，真让人心生嫉妒。


而更让还没回家的人嫉妒的原因可能是“三分钟收好行囊，十小时回到家乡”这句话，非常符合归心似箭的异乡人心情。


黄景瑜 饰 吴风


如果说上面两张图还没有直戳泪点，那黄景瑜这张海报里这句“从未想过，回家吃饭成了一种奢侈”，应该打中了很多不能回家过年的人的内心痛点，黄景瑜饰演的吴风坐在空旷的街道上，吃着一碗连热气都不冒的馄饨，正在思考着什么。


这种情景可能都在你我身上发生过，总有一些原因我们离开家乡，总有一些原因我们在过年的时候回不去，从没有想过以前可以每天都吃到妈妈的家常菜，现在只能在记忆中回味。


回不去的吴风和大部分回不去的人们一样，会跟家里人报一声“我过得挺好，吃得挺好，别担心我”，然后继续自己不能停止的奋斗生活。


2

人气演员共同演绎

小人物的命运沉浮


马思纯、钟楚曦和黄景瑜都是现在炙手可热的青年演员，在《荞麦疯长》中实力演绎小人物们在生活中摸爬滚打的故事。


目前电影还未定档，但从发布的这一版剧照也能看出来电影色彩浓郁鲜活，太像不畏惧命运、勇敢追逐美好生活的我们。


据悉该电影筹备将近两年，2018年8月杀青，现在正在后期剪辑制作阶段；相信2019年待一切就绪，这部讲述漂泊奋斗的电影会很快和观众见面，希望那一刻，你也是更好的自己。



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团






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