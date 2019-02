新年将至,各种媒体或个人都已经推出了年度十佳榜单。毕竟看过了一年的好电影,总想给这段美好画一个完美的句号。

记忆里那些或悲、或喜、或感慨、或激动的瞬间,都是最好的礼物。那些电影带给我们的,我们想告诉每一个人。

由藤井树小姐领衔,包括藤井树观影团三位骨干成员在内,将分别为大家列出他们各自的年度十佳电影,风格各异,偏好有别,不妨看看和你的年度十佳分别有多大差别吧?





藤井树小姐





藤井树(女),制片人,主流文艺片爱好者。





1

《小偷家族》



Shoplifters





导演 / 编剧: 是枝裕和

主演: 中川雅也 / 安藤樱 / 松冈茉优 / 城桧吏 / 佐佐木美结

类型: 剧情 / 家庭 / 犯罪

制片国家/地区: 日本





在戛纳哭到崩溃,面对一个无解的命题,每个人都有自己的答案。到底什么是真正的家人?是血缘关系,还是爱与依赖?





这依赖里有相互利用,也有本能的良善与暖意。是枝裕和用平和温情的方式,讲述一个极为残酷的社会现象。化繁至简,至情至性。





2

《幸福的拉扎罗》



Happy as Lazzaro





导演: 阿莉切·罗尔瓦赫尔

主演: 阿德里亚诺·塔尔迪奥洛 / 阿涅塞·格拉齐亚尼塞尔希·洛佩斯

类型: 剧情 / 奇幻

制片国家/地区: 意大利 / 瑞士 / 法国 / 德国





有时候电影不仅仅是电影,可以是文学、是哲学、是寓言、也是历史。





《幸福的拉扎罗》就是一部模糊了叙事本体的电影,以无与伦比的编剧能力,将意向性和指代性发挥到极致。



你可以看到一个具象的拉扎罗,也可以看到整个人类进化史。特别牛逼,五体投地。





3

《燃烧》



Burning





导演: 李沧东

编剧: 李沧东 / 吴正美 / 村上春树

主演: 刘亚仁 / 史蒂文·元 / 全钟瑞 / 金秀京

类型: 剧情 / 悬疑

制片国家/地区: 韩国





很多年前我看过村上春树的小说,可是完全没看懂。但这回在李沧东的电影里,我是明白了,那种置身无法突破的阶层和宿命感,真的太绝望了。





《燃烧》的精彩,在于无论表象的精准,还是内里的冷酷,都极有力量的表达到位。李沧东让刘亚仁放了全社会一把火,不留情面的烧毁一切,赤条条还你个干净世界。戛纳欠刘亚仁一个影帝!





4

《边境》



Border





导演: 阿里·阿巴西

主演: 埃娃·梅兰德 / 埃罗·米洛诺夫

类型: 爱情 / 惊悚 / 奇幻

制片国家/地区: 瑞典 / 丹麦





震碎三观的电影,以一种不可思议的方式,反思目前的欧洲难民潮(也可以说是对于异类或小众的恐慌)。演员的表演无懈可击,叙事上也是层层递进,一次次打破预期。





一个完全架空的虚构故事,被拍的如此写实主义,着实神奇。整个观影过程里一次次张大嘴巴发出惊呼,其中有一段野合的戏,那酸爽,只有看了才知道。拿到戛纳一种关注大奖,可谓众望所归。





5

《特工》



The Spy Gone North





导演: 尹钟彬

主演: 黄政民 / 李星民 / 赵震雄 / 朱智勋

类型: 剧情

制片国家/地区: 韩国





无论如何本片都属于我个人今年印象最深刻的电影之一,尤其是结尾的两人对望,一眼千年,沧海桑田。



表面在讲南韩特工如何深入北韩的历险故事,但后半段剧情突变,立意一下拔高。不再局限于南北韩的民族对抗,而是关乎人类共情。这部片也让我再次意识到:我们和韩国电影的差距,比想象中的大多了。





6

《巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣》



The Ballad of Buster Scruggs







导演: 伊桑·科恩 / 乔尔·科恩

主演: 哈利·米尔林 / 佐伊·卡赞 / 连姆·尼森

类型: 喜剧 / 歌舞 / 西部

制片国家/地区: 美国





科恩兄弟真是老辣,随手拈来尽是苍凉。六个故事,都是悲剧,并且一个比一个更绝望。无论过程如何酣畅,结局总是大悲。尤其残疾男孩与流浪男人那段,冻彻心扉。



而最令我耿耿于怀的是那个死于惊慌的胆小女子,终究无法抵达她想要的生活。这部电影好看到舍不得一口气看完,看完后又会陷入长久的愁绪中难以自拔。







7

《阿拉姜色》







导演: 松太加

主演: 容中尔甲 / 尼玛颂宋 / 赛却加

类型: 剧情 / 家庭

制片国家/地区: 中国大陆





女人知道自己时日无多,为了完成前夫的遗愿,执意踏上朝拜之路,中途病逝。留下深爱她的现任丈夫,和她与前夫的儿子,继续这一路的朝拜。从隔阂疏离,三个人各怀心事,到“父子俩”完成和解,抵达心灵的平静。《阿拉姜色》以极高级的电影语言表达了人性的复杂与温柔。



松太加好厉害,大象无形,简单纯粹。三个演员也都好极了,尤其容中尔甲,印象中他是个很知名的藏族歌手,居然演戏如此松弛,把一个情感丰富的男人演绎得让人心疼。好几处我的眼泪都快忍不住了,但又绝无刻意煽情之嫌,点到为止,克制隐忍。华语片年度最大惊喜!





8

《盛夏》

Summer





导演: 基里尔·谢列布连尼科

主演: 刘太旿 / 伊琳娜·斯达申鲍姆 / 罗曼·比利克

类型: 音乐 / 传记

制片国家/地区: 俄罗斯





以为会是一部另类小众的朋克电影,结果看得又燃又感伤。表现形式上极富创意,脑洞大开;同时剧情上剥开来看,其实是一段忧伤的三角恋。两个男人爱上了同一个女人,可是因为他是他的前辈兄长,无论如何他都守住了底线。



他把最深的爱都写进了音乐里,成就了一段乐坛佳话,亦是一个时代的缩影。关于自由、信仰、爱情与成长。亚裔男主角光芒万丈,在一众白人演员里毫不逊色,耀眼夺目。《盛夏》的纯净与浪漫,刻骨铭心。





9

《冷战》

Cold War





导演: 帕维乌·帕夫利科夫斯基

主演: 尤安娜·库里克 / 托马斯·科特 / 波利斯·席克

类型: 剧情 / 爱情 / 音乐

制片国家/地区: 波兰 / 法国 / 英国





以极简冷冽的方式,展现了一个时代的悲剧。风云变迁,社会动荡,这一切都浓缩在一男一女的几十年情感纠葛里。他们深爱、他们分离、他们重逢、他们此生契阔,共度余生。





当片尾字幕亮起,不由泪流满面。这是导演献给父母的赞歌,也是写给那个时代的挽歌。纵使千山万水,沧海桑田,唯有爱,让我们永不分离。





10

《江湖儿女》





导演: 贾樟柯

主演: 赵涛 / 廖凡 / 徐峥 / 梁嘉艳

类型: 爱情 / 犯罪

制片国家/地区: 中国大陆 / 法国 / 日本





应该叫“江湖女儿”,赵涛气场全开。这是贾樟柯导演生涯迈入新阶段的一部分水岭式的作品,意味着更深邃沉静、气度不凡。也是一部贾式作品集锦,满是专属于贾樟柯的电影密码。



海报上写:我经过的最大风浪,是和你的爱情。穿透时代符号和社会动荡,唯有这场单相思,让人不忍。叹女人执念,憾男人薄情。





胖部





胖部,男,口味清奇,怪咖邪典爱好者。









1

《摄影机不要停》

One Cut of the Dead





导演: 上田慎一郎

主演: 滨津隆之 / 真鱼 / 主浜晴美 / 长屋和彰

类型: 喜剧 / 恐怖

制片国家/地区: 日本





在今年电影中,这绝对算是一部奇葩作品。超低成本,超辣眼画质,居然能在前半段让我笑,后半段还颇有感触。

戏中戏的结构和解构电影的形式感相当令人惊喜,尤其是中间的反转堪称神来之笔,前后两段的叙事把各种梗玩出了花。

电影的副标题可以叫“一部烂片的诞生”:一部粗制滥造的辣眼睛电影,背后居然有一群人如此付出。影评人水道桥称“该片洋溢着对电影过剩的爱”,爱电影的你们,会在其中找到共鸣。

2

《此房是我造》

The House That Jack Built







导演: 拉斯·冯·提尔

主演: 马特·狄龙 / 布鲁诺·甘茨 / 乌玛·瑟曼

类型: 剧情 / 惊悚 / 犯罪

制片国家/地区: 丹麦 / 法国 / 德国 / 瑞典





在许多人看来,这可能是今年最富争议、最离经叛道的电影作品。如果你对邪典电影的尺度缺乏了解,在观影前请务必做好心理建设。

拉斯·冯·提尔一如既往地挥洒暴力,挑战屏幕前每个人的耐受程度。在戛纳首映时,评论就相当两极化,其对女性、儿童和动物暴力行为令许多人大加斥责。





片中的所有暴力场面看似极为写实,显得灰暗甚至丑陋。但所有对案件描述,是否只是杰克个人偏见构成的臆想?令整个电影叙事进入了玄妙的不可知境界。

3

《遗传厄运》

Hereditary





导演: 阿里·艾斯特

主演: 亚历克斯·沃尔夫 / 加布里埃尔·伯恩

类型: 悬疑 / 惊悚 / 恐怖

制片国家/地区: 美国





这是一部恐怖片,虽然其实没那么恐怖。或许你不会在看片时尖叫出声,但观影之后你绝对会明白什么叫“细思极恐”。

电影的艺术性让其节奏没有那么突出,但整体人物情绪氛围的把握非常平实而自然,所有的人物行为都是水到渠成,偏偏如此,才有无法躲避的恐惧和绝望。





4

《爱你,西蒙》

Love, Simon





导演: 格里格·伯兰蒂

主演: 尼克·罗宾森 / 詹妮弗·加纳 / 乔什·杜哈明

类型: 爱情 / 同性

制片国家/地区: 美国





虽然是LGBTQ题材电影,但这或许是去年最好的纯爱电影之一。同性+爱情类型电影,并首次涉足青少年同性题材,吸引了太多影迷的好奇。用校园青春的手法讲述同性故事,以一种朴实无华的视角,表达对LGBTQ群体完全平等的观察。

它更像是给每个家庭、每个开始区别自己性向的孩子写了一份说明,如果你的孩子出柜,或你自己准备出柜,不妨像西蒙那样告诉自己:我还是我,我值得我所拥有的一切。

5

《罪人》

The Guilty





导演: 古斯塔夫·莫勒

主演: 雅各布·克德格恩 / 杰西卡·迪内奇

类型: 剧情 / 惊悚 / 犯罪

制片国家/地区: 丹麦





在长达90分钟的时间里,演员始终只有一!个!人!作为警局的接线员,男主阿斯格深夜在接警中心值班,结果只靠着个人表演和一部电话,愣是演出了今年最惊心动魄的悬疑故事。



当我们只能通过一部电话里的声音,去判断到底发生了什么故事,脑补的部分都能吓死个人。而设身处地的无力感,让我们仿佛也置身电话的一边。





6

《刺心》

Knife + Heart







导演: 扬·冈扎乐兹

主演: 凡妮莎·帕拉迪丝 / 凯特·莫兰

类型: 剧情 / 惊悚 / 同性 / 犯罪

制片国家/地区: 法国 / 墨西哥 / 瑞士





对于许多人来说,这是今年戛纳最具记忆点的一部电影。无论是关注同性恋色情电影圈的选题,还是极其血腥大胆的视听语言,都极富争议却也极富魅力。

电影的灯光、调色及意象都充满了经典意味,饱满的灯色让整个环境仿佛超现实的梦境。在这场环境里,电影中那些近乎病态的狂恋显得格外应景,也更感同身受。

7

《昆池岩》

Gonjiam: Haunted Asylum





导演: 郑凡植

主演: 魏河俊 / 朴智炫 / 吴雅妍

类型: 恐怖

制片国家/地区: 韩国





该片以直播镜头串联故事的手法相当有新意,一定程度上延续了《女巫布莱尔》之后以伪纪录片手法拍摄恐怖片的风格。尤其是其第一人称的视角切入,代入感非常强烈。

虽然有缺憾,但《昆池岩》在恐怖电影的语法表达方面无疑是有开拓意义的。在韩国上映之后,连续两周登顶票房榜,也足以说明该片的可看性。

8

《超感猎杀:完结特别篇》

Sense8 Finale Special





导演: 拉娜·沃卓斯基

主演: 裴斗娜 / 杰米·克莱顿 / 蒂娜·德赛

类型: 剧情 / 科幻 / 同性

制片国家/地区: 美国

作为《超感猎杀》美剧的终结,《完结特别篇》等于是全球剧迷给该剧续了两个半小时的命。沃卓斯基姐妹拿出了毕业会考的架势,将所有剧中元素都放大到最大。





同性、种族、科技恐惧、现代城市孤儿等话题相互交错,当然也不能漏掉一言不合就开车的16人群X大戏。

虽然有着过于标签化和政治正确的倾向,之前剧中许多矛盾和情感也被强行叫停,但故事完成线依然够高,节奏和拍摄也相当赏心悦目,最关键的是……嗯很好看。

9

《喜欢,亲吻,快跑》

Sorry Angel





导演: 克里斯托夫·奥诺雷

主演: 文森特·拉科斯特 / 皮埃尔·德隆尚

类型: 剧情 / 爱情 / 同性

制片国家/地区: 法国





入围戛纳主竞赛单元让《喜欢,轻吻,快跑》名声大噪,许多人认为这是今年最好的LGBTQ电影。嵌套爱情、家庭等类型片手法讲述同性故事,是今年许多类似电影的选择。

同样是在艾滋病开始在欧洲横行、同性恋被妖魔化的时代,相比去年的《每分钟120击》,本片更精致也更个人。全片的主色调一直是忧郁的蓝灰色,预言着亚瑟和雅克最终面对的伤感结局,一切都美好得宛如梦境。





10

《寂静之地》

Quiet Place





导演: 约翰·卡拉辛斯基

主演: 艾米莉·布朗特 / 约翰·卡拉辛斯基 / 米利森特·西蒙兹

类型: 惊悚 / 恐怖

制片国家/地区: 美国





电影的设定和故事推进都足够惊艳。虽然成本有限,电影整体格局并不大,但以一家人的经历串讲末世故事,天然地给予电影更多读解亲情与爱的空间。最后的高潮戏,让无数人潸然泪下。

或许该片只是借了恐怖片的外壳,但其中几场惊心动魄的戏,尤其是那场无声生子的浴缸戏,绝对是一秒都不能错过的经典。





慢慢





慢慢,资深文艺女青年,钟爱塔可夫斯基。





1

《罗马》

Roma





导演: 阿方索·卡隆

主演: 雅利扎·阿巴里西奥 / 玛丽娜·德·塔维拉

类型: 剧情 / 家庭

制片国家/地区: 墨西哥 / 美国





《罗马》是阿方索·卡隆导演对于家乡往日图景的追忆。影片中冷静克制的画面暗藏着他无比怀念和感伤的思绪,阿方索·卡隆用一个家庭的悲欢离合折射出一个年代的聚散沉浮。





表面观之,不论是中产阶级的婚变,还是女仆男友始乱终弃的事情,都赋予这部影片悲剧的内核,但镜头语言的流动中又蕴含着导演足够的温情。





2

《迦百农》

Capernaum







导演: 娜丁·拉巴基



主演: Kawthar Al Haddad / Boluwatife Treasure Bankole

类型:剧情

制片国家/地区:黎巴嫩/法国/美国





影片讲述了一个12岁男孩Zain的艰难历程 ,他状告父母让其来到这个世界,却没有能够好好的抚养他。迦百农的境况实则是同类群体的现实写照。





孩子的抗争与呼喊在120分钟的勾勒下震撼人心。底层困境、人文关怀在极佳的儿童视角下显现。每一次男孩的选择,都在拷问观众对于生命真实意义的认知。





3

《骑士》

The Rider





导演:赵婷

主演:布雷迪·詹德罗/蒂姆·詹德罗

类型:剧情/西部

制片国家/地区:美国

《骑士》不同于以往典型西部片对于牛仔狂热和燃情的呈现,有的只是一个受伤的牛仔在面临现实境况下做出选择,痛苦放下梦想的故事。





苍茫大地、落日夕阳等感伤色调的呈现,承载的是主人公搁浅梦想的痛楚。它颠覆了传统的励志商业套路,并深刻的表达:有些梦想就是注定再也无法实现的。





4

《野梨树》

The Wild Pear Tree





导演:努里·比格·锡兰

主演:多古·德米尔科尔/穆拉特·塞米尔

类型:剧情

制片国家/地区:土耳其/马其顿/法国/德国





影片聚焦于青年创作者返乡后的文化认同和身份焦虑,锡兰导演个人的生命轨迹也倾注其中。





在主人公的身上,似乎可以看到每一个青年人面临人生选择的困境。影片中色彩饱满构图所渲染出的辽阔空间与静止美感,诗意纵横,让人心生荡漾。





5

《大象席地而坐》





导演:胡波

主演:彭昱畅/章宇/王玉雯

类型:剧情

制片国家/地区:中国大陆





为朋友出头的少年、为弟报仇的恶霸哥哥、身陷囹圄的女生,在灰暗的生活夹缝里无处生存,都挣扎着去满洲里看整天坐在那里的大象。





绝望身影在不对称不平衡的影像中碰撞,爆裂了压抑的沉郁。即便整个世界只剩下穷途末路的肮脏废墟,即便满洲里的大象只是空有嘶鸣的幻影,也不能阻止他们追寻希望的光亮。





6

《货架之间》

In the Aisles





导演:托马斯·斯图伯

主演:桑德拉·惠勒/弗兰茨·罗戈夫斯基

类型:剧情/爱情

制片国家/地区:德国





影像上营造的如高楼般林立的巨大货架,让城乡仓储大超市变成了资本主义社会的缩影。面对不可抵抗的时代外力,也许只有人情温暖抚慰人心。





托马斯·斯图伯导演将人物形象刻画的十分写实,煽情克制,男女主角的爱情点到即止,却也足够温情。





7

《塔利》

Tully





导演:贾森·雷特曼

主演:查理兹·塞隆/麦肯兹·戴维斯

类型:剧情/喜剧

制片国家/地区:美国





影片塑造出一位因照顾三个孩子而辛勤劳作的母亲形象,她所面临的现状,是让每个母亲都切实感知、并切实感同身受的实际困境。





片中没有探讨男女对立的问题,更没有所谓的大男子主义的,呈现的是家庭生活的一种繁杂的、琐碎的、甜蜜与窒息交替上演的真实图景。





8

《小家伙》



The Little One





导演:谢尔盖·德沃尔采沃伊

主演:萨玛尔·叶斯利亚莫娃/Zhipargul Abdilaeva

类型:剧情

制片国家/地区:俄罗斯/德国/波兰





这部影片是谢尔盖·德瓦茨沃伊导演十年磨一剑的作品,透过Ayka的生活轨迹,勾勒出群体人物面临的现实问题。





无论是生理的疼痛,还是心理的折磨,导演都以及其强烈的方式进行呈现。女主身上深入骨髓的顽强和坚韧实在令人触动。







9

《私人生活》

Private Life









导演:塔玛拉·詹金斯



主演:凯瑟琳·哈恩/保罗·吉亚玛提

类型:剧情

制片国家/地区:美国





塔玛啦·詹金斯导演从社会背景出发,以“不孕”为主题,解剖当代人的情感问题。主人公的执念已经让生活的现状远远违背了他们原本想将生活过得更好的初衷。





这部带有半自传色彩的影片,饱含的是导演对于生活、生命与婚姻的思考。





10

《三张面孔》

Three Faces







导演:贾法·帕纳



主演:贝纳兹·贾法里/贾法·帕纳西

类型:剧情

制片国家/地区:伊朗





贾法·帕纳西导演从一个乡村女孩马尔兹的自杀视频入手,为观众呈现了伊朗土耳其语区的农村地带村民落后的现状和愚昧的思想,女性生存困境由此凸显。城乡地域、现代文明与落后文化之间的矛盾也呼之欲出。





导演对于自然影像的处理凝重而轻盈,他的镜头如虫洞,拽人坠入恬静淳朴的乡野村落,流露出的却是人性之间的冷漠与猜疑。





黎嘉仪





黎嘉仪,普通女青年,主流商业片的拥趸。







1

《小偷家族》



Shoplifters





导演 / 编剧: 是枝裕和

主演: 中川雅也 / 安藤樱 / 松冈茉优 / 城桧吏 / 佐佐木美结

类型: 剧情 / 家庭 / 犯罪

制片国家/地区: 日本





我的年度第一名!戛纳最高荣誉的加持,以及是枝裕和一贯的叙事质感,让本片既温柔又凛冽。关于亲情的羁绊,没有比《小偷家族》表达的更动人的了。





2

《我不是药神》





导演: 文牧野

主演: 徐峥 / 王传君 / 周一围 / 谭卓 / 章宇

类型: 剧情 / 喜剧



制片国家/地区: 中国大陆





如果说,今年有一部电影赚尽了我的眼泪,那必须是本片。更让我感动的是,这样关照现实的电影没有被埋没,而被大众打call认可。它所映射出的社会意义,注定成为今年国产电影浓墨重彩的一笔。





3

《水形物语》



The Shape of Water









导演: 吉尔莫·德尔·托罗

主演: 莎莉·霍金斯 / 道格·琼斯 / 迈克尔·珊农

类型: 剧情 / 爱情 / 奇幻



制片国家/地区: 美国





陀螺用浪漫奇观的想象力呈现出最凄美的人兽恋,经典的暗黑童话风格。细节处的迷影梗和对边缘群体的关注,是当之无愧的的年度最佳爱情电影。





4

《头号玩家》



Ready Player One









导演: 史蒂文·斯皮尔伯格

主演: 泰伊·谢里丹 / 奥利维亚·库克 / 本·门德尔森

类型: 动作 / 科幻 / 冒险



制片国家/地区: 美国





爆炸式的视觉冲击让人嗨翻,满屏都是彩蛋和迷影梗。而且在享受感官刺激的同时,斯皮尔伯格不忘灌输真理。反正游戏痴的我看得十分过瘾,必须二刷!





5

《蜘蛛侠:平行宇宙》



Spider-Man: Into the Spider-Verse





导演: 鲍勃·佩尔西凯蒂 / 彼得·拉姆齐

主演: 沙梅克·摩尔 / 杰克·约翰逊

类型: 动作 / 科幻 / 动画 / 冒险



制片国家/地区: 美国





六大蜘蛛侠大集结,也算有生之年系列。内核是少年成长的青春片,但形式感十足。还原漫画质感,小黑蛛的街头style,涂鸦、嘻哈等黑人元素,看得励志又燃情!

6

《海王》



Aquaman









导演: 温子仁

主演: 杰森·莫玛 / 艾梅柏·希尔德 / 帕特里克·威尔森

类型: 动作 / 奇幻 / 冒险



制片国家/地区: 美国 / 澳大利亚





《神奇女侠》让我充满惊喜,而《海王》的存在直接唤回我对DC的期待!温子仁满足了我对失落王朝亚特兰蒂斯的瑰奇想象,今年最想嫁的男人必须是杰森·莫玛!



7

《无双》



导演 / 编剧: 庄文强

主演: 周润发 / 郭富城 / 张静初

类型: 剧情 / 动作 / 犯罪



制片国家/地区: 中国大陆 / 香港





毫无疑问的国庆最佳影片。曾经的发哥和郭天王,加上港片擅长的商战,以及惊心设计的反转,看得烧脑又劲爆。



而且导演非常懂粉丝的心理,不少桥段致敬经典港片。看到发哥再次拿起双枪,感动到内流满面。

8

《无名之辈》



导演: 饶晓志

主演: 陈建斌 / 任素汐 / 潘斌龙 / 章宇

类型: 剧情 / 喜剧

制片国家/地区: 中国大陆





本片是我的年度惊喜。从“无名之辈”到“口碑皆知”,充分证明了只要影片好看,口碑会自动发酵的。笑着笑着就哭了,哭着哭着就笑了。电影太厉害了,点名任素汐和章宇演技炸裂!



9

《与神同行2:因与缘》



Along With the Gods: The Last 49 Days





导演 / 编剧: 金容华

主演: 河正宇 / 朱智勋 / 金香起 / 李政宰

类型: 动作 / 奇幻

制片国家/地区: 韩国





去年的《与神同行:罪与罚》,成为韩国本土票房破千万的现象级奇幻片爆款。时隔一年归来的续集,再次毫无悬念观影破千万人次,创造了韩影史首作和续集均破千万的记录。



影片构建了奇观式的“地狱宇宙”,第2部继续深耕情感内核,主要在剧情上铺陈和表达。与神系列在亲情上的呈现,非常容易达成共情点,可谓是又好哭又好看!

10

《摘金奇缘》



Crazy Rich Asians









导演: 朱浩伟

主演: 吴恬敏 / 杨紫琼 / 亨利·戈尔丁 / 嘉玛·陈

类型: 喜剧 / 爱情



制片国家/地区: 美国





2018年的黑马电影,绝对不能少了北美爆款《摘金奇缘》。就意义而言,这部全亚裔阵容的电影,具有里程碑式的意义。虽然内容上并无过人之处,但也书写了“现代灰姑娘童话”。



而且影片作为揭露对富人阶层的猎奇,也比较符合当下审美。各种华美场景、服饰的呈现,非常适合放松和合家欢。









以上就是藤井树观影团的小伙伴们选出的个人片单。虽然几位的选片倾向有别,不过几份片单一拼,今年的好电影基本也就一览无余了。如果其中有你还没看过的片子,最近赶紧补起来吧。







2018年已经过去,今年你最爱的电影是哪部,不妨与我们一起分享吧~





