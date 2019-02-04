网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 收视率超过“请回答”和“鬼怪”的神剧，所有被父母说过“我是为你好”的人，都应该看一看。

藤井树 发布于：

今年初的优质韩剧真是一波接一波。除了朴宝剑、宋慧乔主演的《男朋友》、玄彬和朴信惠带来的《阿尔罕布拉宫的回忆》这样的神仙剧，一眼看去演员基本都是陌生脸的《天空之城》是个绝对的惊喜。



这部剧火到什么程度？不仅在豆瓣拿下8.8的高口碑评分，收视率竟然超过了之前大火的《请回答1988》《鬼怪》


甚至因为和亚洲杯播出时间冲突，导致电视剧延播而引起公愤！韩国人居然不看足球了啊！JTBC电视台居然需要出来道歉这么严重啊！




一部剧让大家中毒这么深，实在是因为这部剧触动了太多人的痛处。中产家庭的苦楚，应试教育的重压，在这群女人的交锋中被讲得淋漓尽致。


所有被父母说过“我是为你好”的朋友们，都应该看看这部剧。


《天空之城》

SKY Castle

导演: 赵贤卓
编剧: 俞贤美
主演: 廉晶雅 / 李泰兰 / 尹世雅 / 吴娜拉
类型: 剧情
制片国家/地区: 韩国
集数: 20


1

这是一场战争


按照剧中的设定，天空之城是一所全韩国只有0.1%的人能够住进来的高档小区。这里的居住者并非富豪，但全部是医院院长、检察官、大学教授等社会精英。


什么，设定狗血？接着往下看。



天空之城的名字对应着韩国的顶尖学府：“S”代表首尔大学、“K”代表高丽大学、“Y”代表延世大学。


对于学历大过天的韩国社会来说，这三所大学意味着社会精英的身份、覆盖绝大多数关键岗位的人脉圈，甚至一位家世显赫的妻子。




这里依山傍水、景色优美，住进来完全免费，但价值几十亿的房子并不是他们的，这些实际上只是中产的家庭要想一直住在这里，就必须保证孩子将来也会成长为精英。


没说的，考进“三大”是第一步！


所以剧中的每一位家长都无所不用其极的寻找门路，帮助孩子考入SKY大学，这样“高贵”的人生才能代代相传。


而孩子能否进入顶尖学府，也成为妈妈们证明自己价值、彼此争风的战场。




被父母逼着学习几乎每个孩子都经历过，而在高考难度和我们相比有过之而无不及的韩国，家长的疯狂程度超乎想象；传说中的“江南妈妈”，可是从孩子小学开始逼孩子学习到深夜。




《天空之城》，就向我们展示了五位母亲为了孩子的未来，彼此之间的残酷战争。


优质的教育资源就显得格外重要了，天空之城的家庭每周都会举办读书会，在咱们读漫画的年纪，人家就得谈什么《乌合之众》《君主论》《理想国》的读后感。




先不说这些孩子们能不能理解，最重要的是在大人控制的读书会下，孩子们不允许出现不同的意见，只有竞争向上的观点才能得到家长的肯定。




啥情况，怎么在家搞上狼性文化了！


背后的逻辑是我们在高中就被无数人灌输的道理：高考是人生的重要节点，甚至很大程度上决定了你的人生；谁能在高考中拔得头筹，谁就拥有更光明的未来。




所以学习是一刻也不能停歇的，如果孩子不爱学习怎么办？能动手就不逼逼！打到你屈服愿意坐在学习桌前，骂到你不反抗父母的意思。




请辅导老师也是必不可少的，谁年轻的时候没上过几个辅导班，只要孩子能学习好，家长拼命也会给你找最好的老师。




最可怕的是家长亲自坐镇辅导你学习，那感觉就像身边坐了颗定时炸弹，一道题出错，就能随时炸了你。




你说家长容易吗？当然不容易，为了孩子们学习，他们可以不惜一切，你学习需要安静，我就给你建造间“密室”，百分百隔绝噪音；你需要好的学习环境，从桌子到学习灯光我都能给你搞定。




这样的待遇，已经是过来人的小编看着腿直发软。但对于妈妈们来说，这是属于她们、乃至整个家庭的战争。孩子们出色了，她们的自我价值才能证实，在婆婆、丈夫和邻居们面前才能扬眉吐气。


然而，就在该剧开始后不久，成功让儿子考上首尔大医学部的主妇李明珠，就在半夜的雪地里吞枪自杀。


这场战争背后更残酷的逻辑，向我们徐徐展开。



2

孩子们的反噬


李明珠一家，是天空之城赢家中的赢家，儿子英才最先考入了首尔大学，然而收到录取通知书的孩子却选择离家出走，断绝父母关系。




在李明珠眼中一切完美的生活，就这样突然被打得粉碎。她的自杀，就是受不了这样的打击。


英才是典型的别人家的孩子，学习好长得帅，但看似温和孝顺的他，实则对父母恨之入骨。


从7岁开始就要一年365天不断的学习，得不了第一就没资格吃饭，成绩下降父母就会发飙，甚至能说出你去死吧。




稍有反抗就对自己拳打脚踢的父亲，为了维护自己的家庭地位，不惜拿枪指着儿子让他屈服于自己。




当有一天孩子的自我意识觉醒时，他能做的就是反抗或者对父母紧闭心门。


英才的悲剧少见吗？或许显得极端，但类似的情况，我们见过不少。孩子的考试成绩，在父母那里就是晴雨表，只有考得好才能看到爸妈的笑脸，才能看到爸妈在邻居面前提起时的骄傲。这样的骄傲，孩子想要吗？




这样的生活英才过了19年，父母所做的一切就是为了让他考上首尔大学。这对父母而言意味着医学的家庭传统和光荣，对英才而言自己只是完成父母规划的工具。




当妈妈看到英才崩溃时，说了一句我们最熟悉不过的话，它来自成千上万的父母：我是为你好。




他们真的是为英才好吗？成长的19年，英才和父母之间最多的交流就是成绩，最多的沟通就是服从。


在孩子还来不及成为自己的时候，他们就已经被父母的意志掌控，没有一个孩子在最初是不爱父母，当他们发现顺从是父母开心的理由，那这将成为孩子讨好的途径。


所以剧中无论是在校的孩子，还是已经工作的“孩子”，当问他们为什么选择成为医生时，答案竟然出奇得一致：我妈妈希望我这样。




让孩子活出父母想要拥有的人生，这悲剧正在代代重演，在一个人的成长中，只有推翻上一代施加在自己身上的意志，才能获得人格完整，而在尊崇孝道的东方，推翻的途径就是把这种意志施加在自己孩子身上。


但孩子终究不是工具，当这种施加遭到反噬，其代价，真的是父母所能承受的吗？




3

黑色幽默+高能反转


这场女人之间彼此攀比的战争，内化的实际上是中产阶级的生存焦虑。把孩子快逼死了是为了什么？不就是想继续住在高档小区，营造自己是豪门的假象。


有人看主妇撕逼，有人看教育悲剧，有人看圈层差异，一部剧里，居然戳到了这么多痛点，就是又虐又痛得让人爱不释手啊！



编剧水平和表现技巧也绝对是《天空之城》的加分项。虽然围绕着家庭的教育展开，然而每一集的结尾都高能反转，让人完全无法预测剧情走向。


故事发生在虚构的世界中，但是剧中妈妈为了争夺优质的教育资源随时都能上演一出“宫心计”！为考试优异的孩子庆祝，其实是为了拿到他的学习档案。




除此之外，剧中的每一个角色都藏有秘密，书珍的身世，慧娜的生母是谁，宇宙的“大三角”，以及最近引起全网讨论的谁是杀死慧娜的凶手等等，都让剧情走向扑朔迷离。




这部马上就要超越韩国收视率之最的电视剧，创作成本仅用了4500万人民币，然而制作的高水准和演员的超高演技却一点不含糊。


剧中的演员无论是居住地还是衣着，都透露着精英阶层的精致。




虽然没有流量小鲜肉和超高男女主颜值，可妈妈们的演技实在是值得吹捧。一个眼神杀自己体会！




这是一部能带来太多感触的剧集，应试教育的疼痛，圈层固化的焦虑，甚至每个人自我价值的怀疑，都会让你想到无比真实的自己。


如果真有这么个社区，你会愿意付出他们这样的代价，一直住下去吗？当没有实现之前，谁又能断言自己能抵挡这样的诱惑呢。

 


微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：2018年度电影个人榜单，文艺青年、重口... >>

藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>