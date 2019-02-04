今年初的优质韩剧真是一波接一波。除了朴宝剑、宋慧乔主演的《男朋友》、玄彬和朴信惠带来的《阿尔罕布拉宫的回忆》这样的神仙剧，一眼看去演员基本都是陌生脸的《天空之城》是个绝对的惊喜。











这部剧火到什么程度？不仅在豆瓣拿下8.8的高口碑评分，收视率竟然超过了之前大火的《请回答1988》和《鬼怪》。





甚至因为和亚洲杯播出时间冲突，导致电视剧延播而引起公愤！韩国人居然不看足球了啊！JTBC电视台居然需要出来道歉这么严重啊！













一部剧让大家中毒这么深，实在是因为这部剧触动了太多人的痛处。中产家庭的苦楚，应试教育的重压，在这群女人的交锋中被讲得淋漓尽致。





所有被父母说过“我是为你好”的朋友们，都应该看看这部剧。





《天空之城》

SKY Castle

导演: 赵贤卓

编剧: 俞贤美

主演: 廉晶雅 / 李泰兰 / 尹世雅 / 吴娜拉

类型: 剧情

制片国家/地区: 韩国

集数: 20





1



这是一场战争





按照剧中的设定，天空之城是一所全韩国只有0.1%的人能够住进来的高档小区。这里的居住者并非富豪，但全部是医院院长、检察官、大学教授等社会精英。





什么，设定狗血？接着往下看。









天空之城的名字对应着韩国的顶尖学府：“S”代表首尔大学、“K”代表高丽大学、“Y”代表延世大学。





对于学历大过天的韩国社会来说，这三所大学意味着社会精英的身份、覆盖绝大多数关键岗位的人脉圈，甚至一位家世显赫的妻子。













这里依山傍水、景色优美，住进来完全免费，但价值几十亿的房子并不是他们的，这些实际上只是中产的家庭要想一直住在这里，就必须保证孩子将来也会成长为精英。





没说的，考进“三大”是第一步！





所以剧中的每一位家长都无所不用其极的寻找门路，帮助孩子考入SKY大学，这样“高贵”的人生才能代代相传。





而孩子能否进入顶尖学府，也成为妈妈们证明自己价值、彼此争风的战场。













被父母逼着学习几乎每个孩子都经历过，而在高考难度和我们相比有过之而无不及的韩国，家长的疯狂程度超乎想象；传说中的“江南妈妈”，可是从孩子小学开始逼孩子学习到深夜。













而《天空之城》，就向我们展示了五位母亲为了孩子的未来，彼此之间的残酷战争。





优质的教育资源就显得格外重要了，天空之城的家庭每周都会举办读书会，在咱们读漫画的年纪，人家就得谈什么《乌合之众》《君主论》《理想国》的读后感。













先不说这些孩子们能不能理解，最重要的是在大人控制的读书会下，孩子们不允许出现不同的意见，只有竞争向上的观点才能得到家长的肯定。













啥情况，怎么还在家搞上狼性文化了！





背后的逻辑是我们在高中就被无数人灌输的道理：高考是人生的重要节点，甚至很大程度上决定了你的人生；谁能在高考中拔得头筹，谁就拥有更光明的未来。













所以学习是一刻也不能停歇的，如果孩子不爱学习怎么办？能动手就不逼逼！打到你屈服愿意坐在学习桌前，骂到你不反抗父母的意思。













请辅导老师也是必不可少的，谁年轻的时候没上过几个辅导班，只要孩子能学习好，家长拼命也会给你找最好的老师。













最可怕的是家长亲自坐镇辅导你学习，那感觉就像身边坐了颗定时炸弹，一道题出错，就能随时炸了你。













你说家长容易吗？当然不容易，为了孩子们学习，他们可以不惜一切，你学习需要安静，我就给你建造间“密室”，百分百隔绝噪音；你需要好的学习环境，从桌子到学习灯光我都能给你搞定。













这样的待遇，已经是过来人的小编看着腿直发软。但对于妈妈们来说，这是属于她们、乃至整个家庭的战争。孩子们出色了，她们的自我价值才能证实，在婆婆、丈夫和邻居们面前才能扬眉吐气。





然而，就在该剧开始后不久，成功让儿子考上首尔大医学部的主妇李明珠，就在半夜的雪地里吞枪自杀。





这场战争背后更残酷的逻辑，向我们徐徐展开。









2



孩子们的反噬





李明珠一家，是天空之城赢家中的赢家，儿子英才最先考入了首尔大学，然而收到录取通知书的孩子却选择离家出走，断绝父母关系。













在李明珠眼中一切完美的生活，就这样突然被打得粉碎。她的自杀，就是受不了这样的打击。





英才是典型的别人家的孩子，学习好长得帅，但看似温和孝顺的他，实则对父母恨之入骨。







从7岁开始就要一年365天不断的学习，得不了第一就没资格吃饭，成绩下降父母就会发飙，甚至能说出你去死吧。













稍有反抗就对自己拳打脚踢的父亲，为了维护自己的家庭地位，不惜拿枪指着儿子让他屈服于自己。













当有一天孩子的自我意识觉醒时，他能做的就是反抗或者对父母紧闭心门。





英才的悲剧少见吗？或许显得极端，但类似的情况，我们见过不少。孩子的考试成绩，在父母那里就是晴雨表，只有考得好才能看到爸妈的笑脸，才能看到爸妈在邻居面前提起时的骄傲。这样的骄傲，孩子想要吗？













这样的生活英才过了19年，父母所做的一切就是为了让他考上首尔大学。这对父母而言意味着医学的家庭传统和光荣，对英才而言自己只是完成父母规划的工具。













当妈妈看到英才崩溃时，说了一句我们最熟悉不过的话，它来自成千上万的父母：我是为你好。













他们真的是为英才好吗？成长的19年，英才和父母之间最多的交流就是成绩，最多的沟通就是服从。





在孩子还来不及成为自己的时候，他们就已经被父母的意志掌控，没有一个孩子在最初是不爱父母，当他们发现顺从是父母开心的理由，那这将成为孩子讨好的途径。





所以剧中无论是在校的孩子，还是已经工作的“孩子”，当问他们为什么选择成为医生时，答案竟然出奇得一致：我妈妈希望我这样。













让孩子活出父母想要拥有的人生，这悲剧正在代代重演，在一个人的成长中，只有推翻上一代施加在自己身上的意志，才能获得人格完整，而在尊崇孝道的东方，推翻的途径就是把这种意志施加在自己孩子身上。





但孩子终究不是工具，当这种施加遭到反噬，其代价，真的是父母所能承受的吗？













3



黑色幽默+高能反转







这场女人之间彼此攀比的战争，内化的实际上是中产阶级的生存焦虑。把孩子快逼死了是为了什么？不就是想继续住在高档小区，营造自己是豪门的假象。





有人看主妇撕逼，有人看教育悲剧，有人看圈层差异，一部剧里，居然戳到了这么多痛点，就是又虐又痛得让人爱不释手啊！









编剧水平和表现技巧也绝对是《天空之城》的加分项。虽然围绕着家庭的教育展开，然而每一集的结尾都高能反转，让人完全无法预测剧情走向。





故事发生在虚构的世界中，但是剧中妈妈为了争夺优质的教育资源随时都能上演一出“宫心计”！为考试优异的孩子庆祝，其实是为了拿到他的学习档案。













除此之外，剧中的每一个角色都藏有秘密，书珍的身世，慧娜的生母是谁，宇宙的“大三角”，以及最近引起全网讨论的谁是杀死慧娜的凶手等等，都让剧情走向扑朔迷离。













这部马上就要超越韩国收视率之最的电视剧，创作成本仅用了4500万人民币，然而制作的高水准和演员的超高演技却一点不含糊。





剧中的演员无论是居住地还是衣着，都透露着精英阶层的精致。













虽然没有流量小鲜肉和超高男女主颜值，可妈妈们的演技实在是值得吹捧。一个眼神杀自己体会！













这是一部能带来太多感触的剧集，应试教育的疼痛，圈层固化的焦虑，甚至每个人自我价值的怀疑，都会让你想到无比真实的自己。





如果真有这么个社区，你会愿意付出他们这样的代价，一直住下去吗？当没有实现之前，谁又能断言自己能抵挡这样的诱惑呢。





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