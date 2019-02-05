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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 1983—2019春晚十大经典时刻

藤井树 发布于：

又是一年除夕夜，值此辞旧迎新之际，藤井树观影团祝所有朋友身体健康，阖家欢乐，新年新气象，天天都有好心情！

 

此刻，许多朋友虽然之前嘴上说着不看，但现在正身体很诚实地陪家人一起看春晚呢吧？

 

虽然这几年春晚的热度和接受度都在降低，但对于许多人来说，看春晚早已和吃饺子、放鞭炮一样，成了过年时候的一种习惯甚至习俗。

 

从1983到2019，足足36年的时间足够把一个孩子变得成熟，那些时光里抹不去的记忆，成就了每个除夕夜千家万户的欢笑和沉醉。也正是那些春晚里的经典时刻，让一年一度的春晚成了我们放不下的一份惦念。

 

在除夕之夜，我们想与大家共同分享那些关于春晚最经典的记忆。无论你现在身在何方，藤井树观影团陪你一起，跨年啦！


1

“我心依然是中国心”

节目：1984年《我的中国心》

相关人物：张明敏



对于现在的年轻人来说，这实在是一首老掉牙了的歌。但对于经历过那个时代的每个人，这都是关于春晚最深刻的记忆之一。

 

对于春晚来说，这是第一首公开意义上的流行音乐，也是第一位港台艺人登上春晚舞台。


 

虽然李谷一在1983年春晚一个人唱了八首歌，但因为种种原因从未承认那是流行歌曲；但来自香港的《我的中国心》则将这种文化的顾虑打得粉碎，成为内地流行音乐史上绝对的里程碑。


 

而一位香港艺人、一首香港流行歌出现在春晚舞台，和1984年1月与撒切尔夫人的那份协议实在有太紧密的联系。最终的张明敏和《我的中国心》列席春晚，多少带着时也运也的意味。


张明敏

 

每个经历过那个时代的人不会忘记，那首歌是怎样的文化冲击，又曾怎样点燃了所有观众的民族情感和热血。此后二十年至今，这首歌依然有着不曾过时的意义。

 

2

“你着什么急嘛”

节目：1984《吃面条》

相关人物：陈佩斯、朱时茂



时至今日，小品已经成了大大小小任何晚会、演出必不可少的门类。但真正让小品成为主流表演形式，可以说是开始于陈佩斯、朱时茂《吃面条》

 

虽然这部作品的岁数可能比我们大多数读者都大，但应该没有多少人没看过。直到今天，这个小品依然是会在电视台循环播放的精品作品。


陈佩斯“无实物”神表演

 

陈佩斯、朱时茂就此成为春晚最熟悉的面孔，直到1998年的《王爷与邮差》，累计登上十次春晚。哪怕告别春晚二十年后，每年媒体都还要炒一波陈佩斯朱时茂要上春晚的“旧闻”。


 

今年也不例外，此前网传的春晚节目单上，还有这二位复出的节目，搞得朱时茂还出来发微博辟谣。对于许多人来说，有陈佩斯和朱时茂的春晚，代表着太多快乐的记忆。


 

3

“你就像那冬天里的一把火”

节目：1987冬天里的一把火

相关人物：费翔


 

《冬天里的一把火》，火了这首歌，也火了费翔。

 

1987年的春晚舞台上，美国归来的费翔以一首《冬天里的一把火》点燃了整个华语圈，他的发型、服装甚至每一个动作和舞步都被无数小青年疯狂模仿和重演。


 

这个百老汇演员给彼时中国带来的震撼是全方位的：居然还有这样又快又酷的歌？唱歌的时候还要跳起来？最关键的问题是，这个小哥哥也太帅了吧！


 

即使放在今天，中美混血的费翔也是360度无死角的母胎帅哥。在某种程度上，他也真正形成了内地最早的所谓粉丝群体。


 

可惜他在爆红之后，选择继续回到百老汇发展，但他给内地观众尤其是音乐人留下的印象是跨世纪的。

 

4

“这是施拉普纳的一根头发”

节目：1993《拍卖》

相关人物：牛群、冯巩



1984年马季先生的《宇宙牌香烟》，到后来马三立、姜昆等各位先生纷纷亮相，相声是春晚记忆里无法抹去的部分。其中，牛群、冯巩二人的组合，也堪称佳话。

 

从1987年的《小偷公司》到1999年的《瞧这俩爹》，牛群、冯巩连续13年登上春晚舞台，而其中，1993年的《拍卖》实在是太有记忆点的一次。


 

牛群、冯巩的表演与观众的互动和跟时代的接轨非常到位。比如《拍卖》，卖赵本山的帽子、巩俐的毛驴，到最后连冯巩都卖了。

 

最令人印象深刻的，就是要卖中国队时任总教练的施拉普纳的白头发。他是中国队的首位外教，1992年刚刚助中国队打入亚洲杯半决赛，彼时正被期待打进世界杯，结果后来吧……这是个悲伤的故事。


1993年春晚现场，笑容可掬的“施大爷”

  

5

“我想死你们啦！”

节目：1995《最差先生》

相关人物：牛群、冯巩、倪萍



 

说完了牛群、冯巩，冯巩也非常值得单独说一说，截至2018年，他已经连续33年上春晚了！现身说法的春晚常青树啊。

 

对于他的印象，我们最难忘的就是那句“我想死你们了！”每年过年，不听这位大叔来这么一句，还真有点空落落的。


 

这句话第一次出现，就是1995年他和牛群表演的《最差先生》，只是其中的一句台词，没想到居然火遍全国，成了冯巩的slogan。


参与这次演出的，还有同样是春晚记忆的倪萍大姐，这也是牛群、冯巩在春晚表演唯一一次有助演嘉宾。

 

 

6

“相约在明媚的春光里”

节目：1998《相约一九九八》

相关人物：王菲、那英



1998年的春晚，内地歌手那英和香港歌手王菲合唱了一曲《相约一九九八》

 

在当时，这首歌的爆火有着丰富的时代内涵。1997年7月1日，香港正式回归，而这首由内地和香港歌手共同演唱的歌曲出现在次年春晚，实在是再应景不过。


 

但对于我们现在的歌迷尤其是王菲的狂信徒们，这首歌的经典意义在于内地和香港的两大歌后的历史性合作，两个人的声线被无数次对比和赞美，当然蜜汁妆容也被无数次黑出了翔……



7

“泰森他咬耳朵！

节目：1999《老将出马》

相关人物：赵丽蓉、巩汉林、金珠


 

终于要提到春晚的这一位最熟悉的面孔：赵丽蓉。

 

赵丽蓉老太太的小品和其他几位笑匠不同，充满了烟火气，她能完全唤起我们对母亲、姥姥的那种情感和记忆。


 

小编实在无法从赵丽蓉老师的作品里，选出一部最具代表性的，每一部都是满满的记忆！因此，就选出1999年她最后一次在春晚亮相的作品。

 

在这部作品里，我们再一次见到了最好的赵丽蓉，一口唐山口音的英语还自诩是“正宗的伦敦音”，又以相当不错的口音唱了这一年火遍大街小巷的《我心永恒》


“点头yes摇头no”

 

尤其是当得知自己要和泰森一较高下，吓得嗷嗷叫地说“泰森……他咬耳朵！”让全场瞬间爆笑。说实在的，没有老太太这句话，一位美国重量级拳王的花边真没那么多人关注。


 

但没有人知道，台上嬉笑怒骂的赵丽蓉老师，已经和病魔抗争了多年，并被确诊为肝癌晚期。


演完这个小品，老太太在后台咳出了血。一年多之后，赵丽蓉老师与世长辞，但我们都会记住，每年陪我们过年的那位……“赵妈”。


 

8

“常回家看看”

节目：1998常回家看看

相关人物：蔡国庆、陈红、江涛、张迈



1999年的《常回家看看》，是华语音乐史上现象级的歌曲。这背后，有城市化进程的原因，也有家庭观的影响。反正这样20年后还妇孺皆知的歌曲，毫无疑义地可以冠以“经典”。


 

不花俏，不故作深沉，每一句都是大白话，让全国从老人到小孩都能哼上一两句。如果那时候有年度热词，一定会有“常回家看看”。

 

也要顺便说一下蔡国庆，之前就凭《三百六十五个祝福》戳中了不少人的萌点，还跟儿子一起圈了不少粉，这位几乎年年春晚常相见的大神，也上过22次春晚了！


 

9

“我叫白云，我叫黑土”

节目：1999《昨天今天明天》

相关人物：赵本山、宋丹丹、崔永元



 

说到这，也该说到我们记忆里关于春晚如图腾般的人物了，上过21次春晚、拿了15个小品一等奖的赵本山。而关于他有两个名字堪称经典，一个是“黑土大叔”，一个是“大忽悠”。



1999年他与宋丹丹、崔永元合作的《昨天今天明天》获得了如爆炸般的影响力，几乎在过年期间，所有人都开始使用小品里的台词，并成为那一年的流行语。


“我这张旧船票还能否登上你的破船”

 

没办法，实在太好笑了！密集的笑点和极具生活气息的台词，将此前小品叙事为主、搞笑为辅的风格，带入了爆笑式的新时代。

 

可以说从这时起，赵本山真正开始迈向小品王的宝座，逐渐成为每一年观众最期待的春晚面孔。笑傲春晚多年的本山大叔，堪称文化史上现象级的人物。

 

10

全国都在跳

节目：2005《千手观音》

相关人物：邰丽华



 

说完了相声、歌曲、小品，每年的舞蹈节目，也要有个代表。

 

春晚的舞蹈记忆当然要提到杨丽萍，她的孔雀舞也曾经火遍大江南北，这样的舞蹈观赏性十足，只是传播性有限。

 

但2005年的《千手观音》则不同，当观众们被这种极尽巧思的设计和千变万化的舞台震撼，他们也会发现一件事，这个舞蹈我们好像是可以学的！


 

人们这一年都记住了《千手观音》，并关注了21位平均年龄21岁的聋哑演员和领舞邰丽华，无数次回顾那次表演带给我们的美妙享受。这是舞蹈本身的魅力。



而大众自发传播的能量，彻底让这出舞蹈成为经典。那几年大大小小的商演甚至各类联欢会，不管什么人都敢上去跳千手观音。


包括2007年的《疯狂的石头》里，几个人也是跳的这出舞，倒是把高雅艺术给彻底平民化了，就是有点辣眼睛……




回首春晚的近四十年历程，与观众的情感纠缠实在是太深太深。当观众抱怨春晚不再好看，固然是因为制作方面的停滞不前，全民娱乐时代更多选择的出现也确实提高了观众的要求。

 

不管你怎么嫌弃，春晚就在那里，不来不去。没必要坚决地划清界限，也没必要苦大仇深，

 

毕竟看春晚除了能挑刺，最难得的是，它提供了一个机会，跟家人一起共度近五个小时的时光，而这，其实是比任何春晚记忆更美好的事情。

 

最后，藤井树观影团再次给各位拜年，新的一年，我们将提供更多的观影机会和福利，并与大家分享更多的影视作品，每一天咱们都要开开心心啊！




微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团





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